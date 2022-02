En un discurso dado el 1 de marzo del año 2019 en honor al Día del Salvador, el líder de la organización Nación del Islam Louis Farrakhan, hizo referencia a una reunión con el cantante principal de Coldplay Chris Martin. Farrakhan dijo que Martin llegó a su casa con algunos amigos judíos quienes vinieron con el propósito de hacerle algunas preguntas. Este explicó que todo el que venía a su casa venía a que se le enseñe y que Alá le hacía saber el motivo de hacer las preguntas. Farrakhan dijo: «Elijah Muhammad preparó a un joven para convertirse en Dios, lo suficiente como para desafiar a Satanás y derrotarlo». El discurso fue publicado en varias de las cuentas en las redes sociales, ya que el canal oficial de la Nación del Islam fue eliminado de la red.

Una versión del segmento de video fue publicado el día 9 de enero del 2021 en YouTube por el canal del grupo de estudios Waxahachie de la Nación del Islam en Texas[1], descrito como «grupo de estudios oficial de la mezquita Mahoma #64, bajo el liderazgo del honorable ministro Louis Farrakhan, representante nacional del honorable Elijah Muhammad». El canal, creado en noviembre del año 2015, posee 629 suscriptores y ha publicado decenas de videos de Louis Farrakhan, obteniendo más de 54.000 visitas.

El mismo video también fue publicado en la plataforma qvidio por el usuario «Abdul Qiyam Muhammad» el día 23 de marzo, 2012 obteniendo 411 visitas al momento de escribir este artículo, pero ningún comentario por parte de los usuarios.[2] El usuario mantiene cuentas en múltiples plataformas y publica extensamente sobre Farrakhan.

Louis Farrakhan: «¿Conocen a los músicos llamados Coldplay?»

Público: «¡Sí!»

Farrakhan: «El líder del grupo Coldplay es Martin. Este vino a mi casa. Quería escucharme tocar el violín. Uno no viene a mi casa y yo le entretengo. Entran a mi casa, es como venir hacia Dios en una mezquita. Vienen a que se les enseñe.

«Vean, Chris Martin voló en su propio avión, o tenía su propio avión y trajo consigo a algunos amigos judíos suyos. Ahora me van a colocar la lupa. Sentados en mi sala de estar, haciéndome preguntas. Vean, cuándo me hacen una pregunta, yo inmediatamente consulto con Dios. Esperen, esperen, esperen. Me hicieron una pregunta. Les escucho, cuando terminen su pregunta, Dios me ha dado la respuesta. Pero también me hizo saber su motivo para hacer tal pregunta.

«Así que, yo les puedo responder a su pregunta y abordar el motivo por ello. Como si cualquiera de ellos viniera a mí y me preguntase. Lo que estoy tratando de decirles es que Elijah Muhammad preparó a un joven para que se convierta en Dios – lo suficiente como para desafiar a Satanás y vencerlo».

