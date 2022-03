El 27 de febrero del presente año 2022, el líder de la organización Nación del Islam Louis Farrakhan pronunció su discurso anual del Día del Salvador, el cual fue titulado «El canto del cisne». El discurso de 4.5 horas de duración fue transmitido en vivo en varias plataformas y en este habló sobre la vacuna del Covid-19, un complot judío en contra suya y la guerra entre Ucrania y Rusia. Farrakhan dijo que los judíos son los enemigos de Jesús, que engañan a la gente para que peque y que decir eso no es antisemita porque tal cosa está escrita en la Biblia. Farrakhan también afirmó que el gobierno tenía un plan para asesinarlo el cual estaba destinado a ser llevado a cabo por su propia gente. Este instó a su audiencia a no vacunarse contra el Covid-19 porque es un «complot de muerte» de acuerdo al Informe Kissinger y acusó a Bill y Melinda Gates de planear utilizar la vacuna para asesinar a billones de personas. Además, Farrakhan dijo que existe un «complot genocida al control de la natalidad» contra la población de color y que el control de la natalidad es «veneno». Además, dijo que el presidente Biden es el «principal invitador a la muerte» para los negros porque promueve la vacuna. Respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania, Farrakhan dijo que esta guerra fue la retribución divina contra los Estados Unidos y Rusia y agregó lo siguiente: «Estados Unidos no puede ganar otra guerra. Rusia, esta será su perdición también. Vean que todo el poder del blanco tiene que terminar.»

Para ver el video de Louis Farrakhan en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

«Los enemigos de Jesús eran judíos; eso no es antisemitismo, yo no escribí la Biblia… Los judíos se apartaron de Dios y utilizaron las habilidades y sabiduría que Dios les dio para engañar a la gente a que peque… Satanás tiene que ser expuesto»

Louis Farrakhan: «¿Cuántos de ustedes tienen amistad con judíos u odian a los judíos? Donde ni siquiera pueden decir una palabra amable sobre mí y tienen que responderles a ellos. ¿No está escrito en el libro de Juan que la gente temía decir algo bueno acerca de Jesús porque los judíos se abalanzaban sobre este? Eso es lo que le hicieron a Nick Cannon, eso es lo que le hicieron a otros que dijeron que amaban a Farrakhan.

«Los enemigos de Jesús eran judíos. Eso no es antisemitismo, yo no escribí la Biblia… Y también eran gentiles. Pero fueron los judíos quienes recibieron tanto de Dios en el camino al conocimiento. Y luego se le voltearon a Dios y utilizaron las habilidades y sabiduría que Dios les dio para engañar a la gente a que peque. Así que ahora, Satanás ha de ser expuesto.

[…]

«Y yo ahora realmente deseo que el pueblo judío me escuche. Realmente deseo que entiendan, los profetas de Dios no son sus enemigos, sino sus correctores. No me digan que fueron tan arrogantes que Dios no puede enviarles a alguien para que los corrija. Y algunos de ustedes le temen a aquellos con poder, pero a Dios le importa un bledo eso. Y él los castigará a ustedes o a mí si tengo una misión y de repente me asusto porque la gente a la que me envían a advertirles y corregirles, pueden asesinarme.

«Algo que deben saber, ustedes de todos modos se van a morir. Y algunos de ustedes se están muriendo más rápido de lo que deberían… Por cierto, no se enojen conmigo, yo también me voy a morir, pero no ahora. No es ahora. Así que no vengan aquí llorando por Farrakhan, ‘No lo voy a ver nunca más’. Sí, por un tiempo estaré fuera de su vista, por un tiempo. Ya les contaré.

“El enemigo no desea que vaya a donde voy ni tampoco los hipócritas. Así que existe un complot de muerte, urdido por el gobierno para que lo lleve a cabo mi propia gente.

[…]

“A ver si tanto me odian, que me quieren ver muerto, canta, porque ya es tu canción. Si me desean la muerte, el ángel de la muerte ya se encuentra en su trasero.

[…]

El ex-secretario de Estado Kissinger y Bill y Melinda Gates participaron en un «complot de muerte» para «deshacerse de dos o tres billones de personas ofreciéndoles una vacuna»

«Yo les dije a todos, no se inoculen. Esperen. Antes de que se creara la vacuna, les advertí en el nombre de Alá de que esto era un complot de muerte. Y antes de ir al tema, les dije sobre un memorándum de seguridad nacional del ex-secretario de Estado Kissinger. De que tenían que asesinar o peinar de dos a tres billones de personas de la tierra. Y Gates y Melinda. La forma de deshacerse de dos o tres billones de personas era ofrecerles una vacuna.

[…]

«¿Saben cuánto tiempo han estado trabajando con gente de color en un complot y plan genocida de control de la natalidad? Observen todos los dispositivos que tienen para su deseo sexual, dispositivos intrauterinos, diafragmas, píldoras. Estos son venenos y nuestro maravilloso presidente es el principal invitador a la muerte para ustedes. Su voz se tornó suave, ‘inocúlense, inocúlense’. Quiero decir, el viejo Biden lo expuso tal cual, luego se enojó, ‘ustedes interfieren con nosotros, con esa platica negativa’, me sacaron de todas mis plataformas.

«Dijeron que yo decía cosas malas, al defender mi postura en contra de la inoculación.

[…]

«La Nación del Islam está del lado opuesto al gobierno de los Estados Unidos de América.

[…]

«Estados Unidos, el llamado final ha sido emitido… El juicio está llegando en su totalidad… todo el poder de los blancos tiene que terminar»

“Y les hacemos saber: Dios no sería justo que permitiera que Estados Unidos escapara por lo que Estados Unidos ha hecho. No solo a nosotros y a los mexicanos y a los indios, sino a la gente de todo el mundo. Putin, ahora estás tú ahí fuera cariño. No, disculpe. Señor presidente, usted está ahí afuera. Y observe lo que está sucediendo, yo no sé quién está ganando porque no estoy al tanto, pero me dicen que los ucranianos están contraatacando.

“Y si los ucranianos contraatacan, lo están sintiendo. De lo contrario, ¿por qué llamar a Zelensky? Llamarlo nazi, y otros dicen ‘no, no, él no es nazi, es judío’. Zelensky dijo que no se rendirá, pagaran caro. Y te sientes fuerte, pero observen cómo Dios trata al pueblo ucraniano y lo hace avergonzar, la gran y mala Rusia. Nunca deberían haberse enfrentado a ellos de esa manera, así que ahora sienten algo de calor dentro de su propia casa, pero ustedes no van a parar.

“Yo le dije al presidente Trump, dije ‘usted no se va a arrepentir, así que Dios tendrá que abofetearle’.

[…]

“Estados Unidos, el llamado final ha sido emitido. Durante 40 años, el diario ha salido y ahora, el juicio llega en su totalidad. Así que el Mensajero dijo: ‘Europa será uno de los peores lugares de guerra en todo el mundo’.

«Ustedes no pueden ganar otra guerra, Rusia también será su perdición. Verán, todo el poder de los blancos tiene que terminar».

