El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, publicó una compilación de videos compuesta de varias ocasiones en las que expresó sus reservas respecto a las negociaciones realizadas con los Estados Unidos en los últimos años. El video fue publicado en el portal oficial de Jamenei Khamenei.ir el 1 de agosto, 2021 que abarca un período de tiempo desde abril, 2012 hasta su más reciente última reunión con el 12avo gobierno el 28 de julio, 2021. En el video se escucha a Jamenei decir que no se puede confiar en los estadounidenses y que son unos mentirosos y violadores de promesas. Este dijo que los iraníes no deben dejarse engañar por las sonrisas de los estadounidenses y no deben confiar en ellos, «porque una vez que obtengan lo que desean, se burlarán de ustedes». En otra ocasión, Jamenei dijo que los estadounidenses prometen y utilizan palabras dulces, pero lo que realmente desean hacer «es conspirar, sabotear e impedir progresos». Jamenei también dijo que el ex-presidente Hashemi Rafsanjani expresó opiniones disidentes respecto a las relaciones con los Estados Unidos, sin embargo, luego admitió que Jamenei tenía razón y que no tenía argumentos para contrarrestar a Jamenei. En el discurso más reciente del día 28 de julio, 2021 Jamenei concluyó que el mandato del presidente anterior, Rouhani, demostró que no se puede confiar en los estadounidenses.

Para ver el video del líder supremo iraní, ayatolá Ali Jamenei, pulse aquí o debajo.

2 de julio, 2016: «¿Por qué insisto tanto en que no debe haber ningún contacto con Estados Unidos? La razón fue confirmada… incluso por los estadistas que apoyan las relaciones con los Estados Unidos»

Ayatolá Ali Jamenei, 28 de julio, 2021: «Otros deberían utilizar su experiencia. Yo tuve una experiencia a la que tomé nota especial. A menudo he hablado de esto con ustedes y con el público y lo reiteraré ahora».

Jamenei, 2 de julio, 2016: «¿Por qué insisto tanto en que no debe haber ningún contacto con los Estados Unidos? Esto es cierto incluso para las negociaciones, con la excepción de temas específicos que derivan de nuestros intereses».

Jamenei, 3 de noviembre, 2013: «Yo dije a comienzos del año persa, en mi discurso en la sagrada ciudad de Mashhad, de que no hay ningún problema en llevar a cabo negociaciones sobre temas específicos, pero dije que yo no confío en los estadounidenses y que no era nada optimista sobre negociar con ellos. Sin embargo, si ellos desean llevar a cabo negociaciones, pueden hacerlo».

Jamenei, 2 de julio, 2016: «¿Cuál es la razón de todo esto? Después de todo, existe una razón. Esta razón fue confirmada en ciertos lugares incluso por los estadistas que apoyan las relaciones con los Estados Unidos. En algún momento, uno de nuestros primeros presidentes discutió esto conmigo en diferentes foros. Este luego dijo en el Consejo de Seguridad Nacional que el tal y cual Jamenei posee argumentos para los que yo no tengo respuesta alguna».

Jamenei, 8 de abril, 2012: «Tengo argumentos de por qué debería ser rechazada esta opinión. He hablado con ustedes directamente en muchas reuniones. La voz del Sr. Hashemi Rafsanjani fue grabada en el Consejo de Seguridad Nacional. Este dijo: El susodicho Jamenei posee argumentos para aquellos que no tenemos respuesta».

Hashemi Rafsanjani: «Cierto. Yo dije eso».

Jamenei: «Ahí tienen…»

Jamenei, 2 de julio, 2016: Y él tenía razón. A fin de rechazar el establecer relaciones con los Estados Unidos, tuve argumentos a los que este no tenía nada que decir. Él estaba en lo cierto».

1 de agosto de 2016: «Este es el problema de las negociaciones: Ellos te desvían del camino correcto, te niegan la ventaja que uno posee, te quitan lo que se supone que debes regalar, sin darte lo que se supone te deben dar»

Jamenei, 1 de agosto, 2016: «Algunos dicen: No existe ningún problema con las negociaciones. Este es el problema con las negociaciones: Te desvían del camino correcto, te niegan tu ventaja, te quitan lo que se supone debes regalar, sin darte lo que se supone te deben dar».

Ponente en el Consejo de Conveniencia del año 2012: «El Sr. Rouhani ha preparado un documento con dos columnas, especificando los beneficios y desventajas de las relaciones con los estadounidenses…»

Jamenei: «Las desventajas no se enumeran allí. Solo los beneficios. El Sr. Rouhani especificó algo así como 15 beneficios y agregó algunos con su distinguido puño y letra».

Ponente: «También hubo una pequeña parte que enumeró las desventajas».

Jamenei: «Bien…»

2 de noviembre, 2016: «Yo no soy el único que dice que los estadounidenses son ??violadores de promesas; altos funcionarios respetados en nuestro país y los propios negociadores… lo dicen»

Jamenei, 2 de noviembre, 2016: «De ninguna manera la reconciliación con los Estados Unidos resolverá los problemas del país. Se pueden enumerar diez o quince razones para ello. La última razón es el acuerdo PIDAC. ¿Cuántas veces he dicho, a lo largo de las negociaciones, que los estadounidenses son unos ??violadores de promesas, mentirosos, quienes no acatan lo que dicen? Hoy, yo no soy el único que dice son violadores de promesas. Respetados altos funcionarios de nuestro país y los propios negociadores, que han trabajado muy duro, lo dicen».

Ex-canciller iraní Mohammad Javad Zarif, enero, 2021: «Los estadounidenses tienen una expresión: ‘Lo que es mío es mío y lo que es tuyo está sujeto a ser negociado».

Jamenei, 28 de julio, 2021: «Esta experiencia nos ha enseñado que no podemos hablar con ellos sobre ningún tema, al igual que con gente confiable».

Jamenei, 9 de abril, 2015: «Dijimos que: No confíen en el otro bando. No se dejen engañar por sus sonrisas. No confíen en ninguna promesa que ellos digan es verdadera, no hablo de una promesa verdadera ni tampoco de una acción real – porque una vez que obtengan lo que quieren, se burlarán de ustedes. Así de vergonzosos son».

Jamenei, 1 de agosto, 2016: «Aparentemente, prometen y hablan dulcemente con uno, pero lo que realmente hacen es conspirar, sabotear e impedir progresos. Esto es Estados Unidos. Esta es nuestra experiencia. Nuestra experiencia nos dice que este es un veneno letal para nosotros».

Jamenei, 28 de julio, 2021: «Incluso ahora, repito lo que he estado diciendo. Esta experiencia nos dice que no se puede confiar en Occidente. Otros, que vendrán en el futuro, deberían hacer uso de esta experiencia. Durante el período del gobierno de Rouhani, quedó totalmente claro que confiar en Occidente no es la respuesta».

