Inspirados por la retirada de las tropas estadounidenses y de la OTAN de Afganistán y las posteriores victorias conquistadas por los talibanes, líderes secesionistas de Cachemira en la zona de Jammu y Cachemira dicen que la salida de India de Cachemira también está «escrita en el muro», según un diario pro-talibán en urdu publicado desde territorio pakistaní.

Roznama Ummat, el diario pro-talibán en urdu, publicó un informe titulado «Los talibanes muyahidines – Un rayo de esperanza para aquellos cachemires oprimidos». El informe incluye un subtítulo: «Las victorias de los talibanes muyahidines han destrozado el sueño de India de dominar la región; el movimiento por la libertad en Cachemira posee nuevas esperanzas; tales como la retirada estadounidense de Afganistán, las fuerzas de ocupación de India también tendrán que abandonar Cachemira – líderes de Cachemira».

Jammu & Cachemira, anteriormente un estado principesco independiente, se encuentra dividido entre Pakistán e India por una Línea de Control (LdC) luego que los muyahidines respaldados por Pakistán y tropas irregulares invadieron la región entre los años de 1947-48, lo que condujo a un estancamiento con India.

El diario Roznama Ummat habló con los líderes de Cachemira estacionados en Azad Jammu & Cachemira (AJK), territorio que Pakistán controla. Estos líderes pertenecen a diferentes facciones que constituyen la Conferencia de Todos los Partidos Hurriyat (APHC/siglas en inglés), una coalición de organizaciones y partidos secesionistas.

Ghulam Muhammad Safi: «El avance de los talibanes muyahidines ha destrozado el sueño de India de convertirse en policía de la región»

Ghulam Muhammad Safi, uno de los líderes del APHC, le dijo al diario pro-yihadista: «El pueblo de Cachemira considera que la emergente situación en Afganistán es un avance positivo porque la salida de cualquier fuerza de ocupación de cualquiera de los territorios ocupados es buena noticia para toda la comunidad internacional y especialmente para aquellos en los territorios ocupados. Si bien para nosotros habitantes de Cachemira es brisa fresca, ahora tienen escrito en el muro de un país ocupante y agresor como India que este también tendrá que retirar sus tropas de Cachemira».

Ghulam Muhammad Safi, quien pernocta en AJK, dijo lo siguiente: «La opinión de India era de que, en presencia de las tropas estadounidenses, India seguirá teniendo oportunidades de actuar en Afganistán, pero sus sueños se están volviendo añicos. Su enorme inversión en Afganistán también está siendo destruida».

Este añadió: «En este contexto, el embajador afgano en Nueva Delhi, intuyendo futuras dificultades para India… habló de invitar a las tropas hindúes a que vengan a Afganistán. Pero si las tropas estadounidenses y de la OTAN no podían quedarse allí, entonces las tropas hindúes no tienen por qué combatir contra los muyahidines talibanes en Afganistán. El avance de los muyahidines talibanes ha hecho añicos el sueño de India de convertirse en el policía de la región. Este se da cuenta de que los muyahidines talibanes capturarán Kabul muy pronto».

El diario urdu también citó a Farooq Rehmani, el coordinador de la APHC, diciendo: «Nosotros esperamos que el continuo avance de los muyahidines talibanes en Afganistán tenga consecuencias positivas para la región y para el mundo entero. Sin embargo, se están gestando conspiraciones con el fin de domar este extraordinario avance para que no crezca la moral de los movimientos que combaten contra las fuerzas de ocupación en el mundo».

Farooq Rehmani, quien también pernocta en el AJK controlado por Pakistán, agregó: «Bien sea en Cachemira, Afganistán o en cualquier otra región del mundo, el agresor y las fuerzas de ocupación tienen en última instancia que marcharse del país. En el pasado ha sucedido así. Ahora, está sucediendo ante nuestros ojos; esta es una victoria histórica de la nación afgana».

Farooq Rehmani dijo: «Durante los últimos 70 a 75 años, el pueblo de Cachemira ha surgido continuamente ante el mundo como un símbolo de firmeza y de sacrificio, ya que este se mantiene firme a pesar de todo tipo de opresión por parte del ejército hindú. Esto no es tema ordinario, este es un movimiento que no posee ayuda externa, no está listo para aceptar la derrota de 800.000 soldados hindúes. Por lo tanto, la comunidad internacional debe prestarle mucha atención a la demanda de plebiscito por parte de los habitantes de Cachemira».

Faiz Naqshbandi: «Los desarrollos en Afganistán contienen un mensaje claro para los habitantes de Cachemira de que ahora el destino de su libertad tampoco está muy lejos»

Faiz Naqshbandi, jefe de la Conferencia Hurriyat (Grupo Mirwaiz), dijo lo siguiente: «Al igual que los talibanes, el movimiento de los habitantes de Cachemira también tiene como base la verdad. Por lo tanto, tenemos plena confianza en que, si Alá lo desea, el ejército ocupante hindú también tendrá que abandonar Cachemira, el paraíso sobre la tierra. En este importante giro de la historia, se ha demostrado una vez más que cualquier ocupación e invasión no puede durar mucho tiempo».

Este añadió: «Los desarrollos en Afganistán contienen un mensaje claro para los habitantes de Cachemira de que ahora el destino de su libertad tampoco está muy lejos. Cada dos días, militares ocupantes hindúes martirizan a los habitantes de Cachemira, destruyen sus hogares. Pero nosotros estamos bien seguros de que el destino de nuestro éxito no está del todo lejos. Alá que lega, nosotros también tendremos éxito en liberar Cachemira de las manos del ejército ocupante».

Zahid Saifi, otro líder de la APHC, dijo esto: «Ante el contexto de Afganistán, los habitantes de Cachemira también ven signos de una mejora». El líder de Cachemira agregó: «Sin lugar a dudas, el ejército ocupante hindú es proactivo en adelantarse a las implicaciones del mensaje de inspiración de Afganistán dirigido a los ciudadanos de Cachemira. Durante los últimos 40 días, 37 cachemires fueron martirizados, además de la destrucción de decenas de casas perpetrado por el ejercito de India».

«India no desea que los habitantes de Cachemira salgan de su presión psicológica. Pero la verdad es que la salida del ejército estadounidense de Afganistán y la salida de India (es decir, su personal diplomático) de Kandahar, es en sí mismo presión para India y sus fuerzas armadas. En los próximos días, el movimiento por la libertad de Cachemira se nutrirá», afirmó Zahid Saifi.

Khadim Hussain Turk, otro líder de la APHC, fue citado diciendo lo siguiente: «El pueblo de Cachemira tomó parte por sí mismo en librar el yihad afgano durante los días de la invasión soviética de Afganistán en la década de los años 1980. Por lo tanto, la relación entre los hermanos afganos y los habitantes de Cachemira no es nada nueva. El pueblo de Cachemira está luchando en todos los frentes por su libertad. Entendemos que los muyahidines talibanes no pueden mantenerse separados en la ayuda que estos puedan ofrecerle a los habitantes de Cachemira.

«Por lo tanto, la comunidad internacional también tendrá que pensar en cómo convencer al ejército de ocupación hindú que siga tras el camino del ejército estadounidense (es decir, retirarse de Afganistán) y entablar conversaciones con los habitantes de Cachemira. De lo contrario, el crecimiento en la relación entre los talibanes muyahidines y los habitantes de Cachemira será un resultado natural», dijo y agregó lo siguiente: «El pueblo de Cachemira le da la bienvenida al avance hecho por los muyahidines talibanes en Afganistán. Hasta que nuestro derecho al plebiscito sea aceptado, la lucha por la libertad de Cachemira continuará. El día no está lejos cuando el ejército de ocupación hindú se verá obligado a marcharse de Cachemira».

Fuente: Roznama Ummat (Pakistán), 18 de julio, 2021.

