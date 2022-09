El día 10 de septiembre del presente año 2022, una importante delegación de alto rango de Hamás, encabezada por el jefe del buró político del movimiento Isma’il Haniya, su adjunto Saleh Al-‘Arouri y los miembros del buró Moussa Abu Marzouq y Maher Salah, realizaron una visita oficial a Moscú por invitación de la cancillería de Rusia.[1] Durante la visita, los líderes de Hamás se reunieron con el canciller de Rusia Sergey Lavrov y su adjunto Mikhail Bogdanov, entre otros funcionarios rusos. Los miembros de la delegación expresaron su apoyo a las posturas de Rusia sobre varios temas y los funcionarios rusos, por su parte, expresaron su apoyo a Hamás.

Cabe señalar que Rusia no ha designado a Hamás como organización terrorista y los funcionarios de su cancillería tales como el viceministro Bogdanov, mantienen vínculos continuos con este movimiento. De hecho, esta no es la primera visita de una alta delegación de Hamás a Rusia y Lavrov se reunió previamente con Haniya en el año 2020, en Moscú.[2] En todos sus contactos con Hamás, los funcionarios rusos se cuidan mucho en afirmar que están a favor de un acuerdo político entre Israel y los palestinos, aunque el propio movimiento Hamás se opone a tal acuerdo y subraya su compromiso con la lucha armada. Rusia también intentó mediar entre las facciones palestinas, e incluso celebró una conferencia especial en Moscú en el 2019 para representantes de las diferentes facciones,[3] pero estos esfuerzos no convergieron resultados.

Desde que ocurrió la invasión rusa a Ucrania, los funcionarios de Hamás han declarado a menudo que la guerra y los cambios que se están produciendo en el mundo significan que Estados Unidos está perdiendo su estatus «hegemónico» y que el nuevo orden «multipolar» que se está gestando en el mundo[4] beneficiará a la causa palestina. Por lo tanto, estos funcionarios enfatizan la importancia de mostrar una apertura hacia Rusia y China, los rivales de Estados Unidos y Occidente y de realizar alianzas con todos los elementos que apoyan a la «resistencia palestina».[5]

Esta postura fue expresada, por ejemplo, a través del funcionario de Hamás Isma’il Radwan. Refiriéndose a la importancia de la reciente visita de la delegación de Hamás a Rusia, este dijo que la visita «se produjo en medio de cambios regionales e internacionales y el colapso del orden mundial unipolar liderado por los Estados Unidos, que está parcializada en favor de la ocupación… El movimiento Hamás busca desarrollar sus lazos con Rusia ante la importancia e influencia de este último en el mundo… El movimiento busca expandir sus lazos regionales e internacionales para de esta manera obtener apoyo por la causa palestina.

.Este informe da un repaso a la visita de la delegación de Hamás a Rusia y las declaraciones hechas en este contexto por funcionarios y por los medios de comunicación de Hamás y de Rusia.

Declaraciones distintas sobre la reunión entre los líderes de Hamás y el canciller ruso Lavrov

El día 12 de septiembre, 2022 la delegación de Hamás se reunió con el canciller ruso Lavrov y su adjunto Bogdanov. Las declaraciones emitidas por las dos partes luego de la reunión diferían en su enfoque, en donde las declaraciones rusas enfatizaban el apoyo ruso a un acuerdo político entre los palestinos e Israel y las fuentes de Hamás enfatizaban la lucha armada en su contra.[6]

Declaración de la cancillería de Rusia: El conflicto con Israel debe resolverse «sobre la base de un marco legal generalmente reconocido»

Según el comunicado oficial de la cancillería rusa, las conversaciones entre los funcionarios del ministerio y la delegación de Hamás se centraron en «los acontecimientos en el Medio Oriente, haciendo énfasis en los temas palestinos». La parte rusa subrayó la importancia de restaurar rápidamente la unidad nacional palestina sobre la base del programa político de la OLP, así como también la necesidad de resolver el conflicto palestino-israelí sobre la base de un marco legal generalmente reconocido, que tiene sus raíces en las resoluciones pertinentes en el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas y la iniciativa de paz árabe”.[7]

Declaración de Hamás: Todas las negociaciones hasta ahora con Israel han fracasado; La «resistencia» es la única opción «realista y verdadera»

La declaración de Hamás, por otro lado, enfatizó que la delegación le informó a los funcionarios rusos sobre «las violaciones israelíes» contra el pueblo palestino y enfatizó el derecho de los palestinos a «resistir ante la ocupación por todos los medios posibles, hasta que se logren la liberación y el retorno de los refugiados». Estos también enfatizaron el derecho que posee el pueblo palestino a todos sus recursos naturales, «especialmente el gas natural» (una alusión al campo de gas frente a las costas de Gaza) y denunciaron «el robo de los recursos palestinos y libaneses por parte del enemigo israelí». Estos expresaron su oposición a «los intentos por parte de Estados Unidos en integrar a la entidad sionista en la región» (una referencia a los acuerdos de paz entre Israel y los países árabes). La declaración dijo además que Hamás «está trabajando para fortalecer sus lazos con su entorno islámico y árabe y con elementos internacionales influyentes que apoyan a nuestro pueblo» y agregó lo siguiente: «El estatus hegemónico de Estados Unidos en el orden mundial ha perjudicado a la causa palestina y nosotros creemos que el cambio hacia un orden mundial multipolar basado en principios justos beneficiará a nuestro pueblo y a nuestra causa».[8]

Vice-canciller de Rusia Mikhail Bogdanov al (centro) y miembros de la delegación de Hamás (de derecha a izquierda) Salah Al-‘Arouri, Isma’il Haniya, Moussa Abu Marzouq y Maher Salah (Fuente: Hamas.ps, 12 de septiembre, 2022)

El asesor de medios de comunicación de Haniya Taher Al-Nounou dijo que Haniya le entregó a Lavrov una carta dirigida al presidente ruso Vladimir Putin.[9] Según fuentes de Hamás, la carta expresaba apoyo a la política exterior de Rusia, especialmente en el contexto de la guerra en Ucrania y el conflicto con Occidente y destacaba los ‘intereses comunes’ de Rusia y Hamás. Esta también acusó a Israel de perjudicar los intereses nacionales de Rusia y de atacar a los aliados de Rusia en el Medio Oriente.[10]

Según Al-Nounou, la delegación le enfatizó a Lavrov «el derecho que poseen los palestinos de librar una resistencia armada, siendo esta la forma realista de oponerse a la ocupación israelí, especialmente ante el fracaso de los procesos de negociación». Al-Nounou instó a Rusia a aumentar su participación en promover la causa palestina «para de esta manera poner fin al monopolio estadounidense sobre este tema» y señaló que «el orden mundial unipolar ha perjudicado la política internacional y la causa palestina».[11]

Senador ruso en reunión con líderes de Hamás: «Estamos preocupados por la nueva ola de violencia»

Al día siguiente de la reunión con Lavrov, la delegación de Hamás se reunió con Leonid Slutsky, presidente del Comité de asuntos internacionales de la Duma Estatal (cámara baja del parlamento ruso) y con Grigory Karasin, su homólogo en el Consejo de la Federación (el senado o cámara alta del parlamento). Según una declaración publicada en el portal de Hamás, la delegación les enfatizó a estos funcionarios «la importancia estratégica de los lazos de Hamás con Rusia, ante la influencia regional e internacional de este último y de continuar la consulta sobre varios otros temas».[12]

Según un informe publicado en los medios de comunicación rusos, Karasin le dijo a los miembros de la delegación que «Rusia apoya la rápida restauración de la unidad nacional palestina sobre la base del programa político de la OLP» y que «el conflicto con Israel debe ser resuelto sobre la base planteada por las resoluciones de la ONU y la iniciativa de paz árabe». Este añadió lo siguiente: «A Rusia se le ve preocupada por la nueva ola de violencia entre palestinos e israelíes. Condenamos el uso desproporcionado de la fuerza contra los residentes árabes desarmados en los territorios ocupados y llamamos a ambas partes a evitar provocaciones que puedan escalar la situación. La reciente escalada muestra una vez más que la situación seguirá siendo volátil hasta que se alcancen compromisos que sean aceptables para ambas partes».[13]

Líder de Hamás en reunión con senador ruso: Nos sentimos unidos con Rusia contra la «hegemonía estadounidense»

Los medios de comunicación rusos citaron a Haniya haciendo las siguientes declaraciones en la reunión que sostuvieron con Karasin: «Nos sentimos unidos con Rusia en la lucha contra la hegemonía estadounidense. Lo que verdaderamente deseamos es que la operación militar especial de Rusia (es decir, la guerra en Ucrania) precipite eventualmente un cambio en el orden mundial, de modo que el mundo unipolar liderado por los Estados Unidos sea reemplazado por un mundo verdaderamente multipolar…. A todos los países del Medio Oriente les gustaría que disminuyese la participación estadounidense en la región. La política de los Estados Unidos es bestial y existen muchos ejemplos de ello. Basta con examinar lo que ha sucedido en varios países árabes como Irak, Yemen, Libia y Siria. Los palestinos también hemos sufrido por las políticas estadounidenses… Otro ejemplo son las sanciones impuestas por los estadounidenses a Rusia en un intento por socavar sus posturas internacionales. Por lo tanto, enfatizamos nuestra total solidaridad con Rusia para enfrentar dichas sanciones…»[14]

Informe oficial ruso sobre la reunión celebrada entre el presidente de Tartaristán y la delegación del «estado de Palestina»

El día 14 de septiembre, 2022 la delegación de Hamás visitó Kazán, capital de la República de Tartaristán, de mayoría musulmana y se reunió con su presidente Rustam Minnikhanov.[15] Un informe oficial de la oficina de Minnikhanov indicó que este se reunió con representantes del «estado de Palestina» para discutir «el fortalecimiento de los lazos de Rusia con el mundo islámico sobre los niveles cultural y civilizacional».[16]

Informe de Hamás sobre la reunión con el presidente de Tartaristán: Pusimos al día a Minnikhanov sobre la «política de asesinatos sistemáticos» por parte de Israel

Un informe en el portal de Hamás indicó que la delegación de Hamás le dio al presidente de Tartaristán una actualización «sobre la situación en Palestina y especialmente sobre lo que está sucediendo en Jerusalén y con la mezquita Al-Aqsa… y sobre la política de construcción de asentamientos y asesinatos sistemáticos llevados a cabo por la ocupación israelí contra los palestinos». La delegación también enfatizó la necesidad de “apoyar al pueblo palestino, defender los lugares sagrados para el islam y el cristianismo en Palestina y confrontar los planes israelíes para atacarlos”.[17]

