Un grupo de líderes islamistas de diferentes países liderados por el tele-evangelista hindú Dr. Zakir Naik, quien está siendo requerido en India y permanece auto-exiliado en Malasia, se ha unido para establecer una gran mezquita y un centro dawah («predica, invitación») en Oslo, Noruega. Líderes islamistas han pedido donaciones a los musulmanes, diciendo: «Gánense el placer de Alá y obtengan un hogar en jannah (el paraíso)».[1]

Un collage de fotografías de los líderes islamistas, insertadas en la campaña de recaudación de fondos, muestra la fotografía del Dr. Zakir Naik en un lugar destacado en la parte superior. Naik enfrenta cargos en India por incitar al odio y al lavado de dinero y está siendo acusado de radicalizar a los jóvenes musulmanes en todo el mundo.[2] India ha solicitado la extradición de Naik de Malasia por actividades terroristas y lavado de dinero.[3] Incluso en Malasia, donde este ahora vive auto-exilado, el gobierno de Malasia le prohibió a Naik en el año 2019, pronunciar discursos públicos en «interés de la seguridad nacional».[4]

A través de sus producciones en televisión transmitidas por el canal Peace TV en las naciones occidentales y sus discursos en numerosos eventos, el predicador hindú ha justificado la poligamia, la esclavitud y el terrorismo y en el año 2020 argumentó que era teológicamente «permisible» convertir la iglesia Santa Sofía de Estambul en una mezquita porque esta se encuentra en tierra «conquistada» por los musulmanes».[5] ¿Se puede convertir un lugar santo, una iglesia o un templo, en una mezquita? Una vez conquistada, la respuesta es sí se puede», dijo Naik.[6]

En junio, 2010 al líder salafista hindú se le prohibió ingresar al Reino Unido y Canadá. La entonces ministra del Interior británica Theresa May, declaró que Naik fue prohibido por las leyes que excluyen a cualquiera que «fomente, justifique o glorifique la violencia terrorista».[7] Sin embargo, su cadena de televisión continuó transmitiendo discursos de odio contra otras comunidades en el Reino Unido. En mayo del 2020, el organismo de control de medios de comunicación británico Ofcom multó a la cadena de televisión Peace TV de Naik con 300.000 libras esterlinas por difundir «discursos de odio» y contenido «altamente ofensivo» dentro del Reino Unido.[8]

«Nuestras investigaciones encontraron que los programas transmitidos en el canal de televisión Peace TV en urdu y Peace TV contenían discursos de odio y contenido altamente ofensivo, que en un caso probablemente incitara a la delincuencia», dijo Ofcom.[9] El organismo de control británico agregó: «Llegamos a la conclusión de que el contenido representaba graves fallas en el cumplimiento de nuestros reglamentos de transmisión, que justificaban multas. Ofcom ha multado hoy a los ex-titulares de licencias del canal Peace TV en urdu con 200.000 libras y al canal Peace TV con 100.000 libras por violar nuestros reglamentos de transmisión».[10]

La campaña en favor del centro islámico Dawah en Oslo

En Noruega, la campaña para construir una mezquita y un centro comunitario está siendo dirigida por una organización llamada «Islam Net», en Oslo y dirigida por Fahad Qureshi, presidente de Islam Net.[11] En el llamado a las donaciones emitido por los líderes islamistas en el portal SaveIman.com («Save Faith»), Naik dice: «Islam Net es una organización noruega de dawah que requiere de su ayuda y apoyo para establecer una masjid (mezquita) y un centro Dawah en Noruega».[12] dawah, o proselitismo, es el acto de invitar a los no-musulmanes a aceptar el islam.

Si bien esta definición de dawah no parece ser problemática en sí misma, comienza a tener consecuencias para quienes no aceptan el islam. El concepto lleva a los grupos islamistas y yihadistas a decir que aquellos no-musulmanes que se niegan a aceptar el islam deben vivir como dhimmis, (no ciudadanos de segunda categoría) y que los no-musulmanes no pueden compartir el poder con los musulmanes. Precisamente por esta razón teológica, el Emirato Islámico (la organización afgana talibán que está preparada para tomar el poder en Kabul) dijo recientemente que el islam protege a los no-musulmanes, lo que significa que los no-musulmanes deben aceptar vivir como dhimmis para recibir protección bajo el sharia.[13]

El llamado a las contribuciones financieras publicado en SaveIman.com cita al fundador del islam Mahoma, diciendo: «Quien construya una mezquita para Alá, Alá le construirá un hogar en Jannah«.[14] «¿Qué es lo que hay para ustedes?» el llamado pide, ofreciendo muchas respuestas: «Encontrar la paz en el islam»; «sobresalir en educación debido a nuestro apoyo»; «obtener una educación islámica desde el periodo de la infancia»; y «aprender dawah y llamar a la gente para que se una al islam».[15]

Según se informa, unos 200 noruegos se han convertido al islam en los últimos años. La solicitud de donaciones señala: «¡En los últimos años, alrededor de 200 noruegos han encontrado el islam, e incontables musulmanes se han acercado a Alá a través de nuestro dawah!».[16]

El mensaje fundamental: «Abrazar al islam o aténganse a las consecuencias…» y «El amor a la muerte»

Del dawah, el predicador hindú hermano Imran, cuyo nombre verdadero es Mujtaba Hussain Siddiqui, dijo lo siguiente: «Algunos dicen que cuando el islam tomó la espada, fue para utilizarla defensivamente. Esta es la respuesta de aquellos que están menos informados. Cuando dicen esto mientras se ven sentados entre sus hermanos y hermanas musulmanes, se ve bien. Cuando van a una universidad en los Estados Unidos y dicen esto, un estudiante se levantará y preguntará: ‘Si la espada solo fue levantada en defensa, entonces ¿por qué su profeta Mahoma le envió cartas al rey de Roma y al rey de Irán, en donde dijo que debían aceptar el islam; si no aceptan el islam, entonces paguen el jizya (impuesto a los no-musulmanes); si no pagan el jizya, entonces enviaré a mi ejercito para que combatan contra ustedes'».[17]

Las fuentes islámicas presentan las frases formuladas utilizadas por los primeros líderes islámicos al llamar a los no-musulmanes, los politeístas y al Pueblo del Libro (es decir, judíos y cristianos), a que se conviertan al islam. El primero y más conciso de ellos es «Aslimu wa-Taslamu (abrazar el islam y sentirse a salvo»). En el caso de los politeístas, la conversión al islam les protegió del destino de ser asesinados por los musulmanes y en el caso del Pueblo del Libro, les ahorra la necesidad de aceptar el estatus degradado de dhimmi y pagar el impuesto.

Según la tradición musulmana, Mahoma utilizó esta fórmula en cartas dirigidas al emperador bizantino Heraclio y al rey persa Kisra, pidiéndoles que se convirtieran. Las fuentes históricas atribuyen una redacción más detallada al comandante islámico del siglo 7 Khalid ibn Al-Walid. Su declaración se presenta en formas ligeramente diferentes en varias fuentes, las más importantes de las cuales son Kitab Al-Amwal de Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam (m. 838) y Ta’rikh al-Rusul wal-Muluk, de Al-Tabari (m. 923). La más común de estas versiones es la siguiente. Dirigiéndose al gobernador persa Hormuzan, Khalid escribió: «Acoge el islam y mantente seguro, o acepta, en tu propio nombre y en el de tu pueblo, el estatus de protección y el impuesto; si no lo haces, no tendrás a nadie que no culpes sino a ti mismo, porque vendré por ti con individuos que aman la muerte así como tú amas la vida».[18]

Se informa que Khalid ibn Al-Walid emitió advertencias similares a las tribus no musulmanas para que se convirtieran en Banigya, Barusma y Al-Hirah en Irak. En la imaginación musulmana, incluso en la actualidad, se lo sostiene como un gran general militar islámico que sometió y derrotó a los imperios de la época, tal como se ve en esta imagen imaginaria de él a caballo, publicada en Twitter en mayo del año 2020.[19]

Además del Dr. Zakir Naik, otros que han expresado su apoyo a la misión del Islam Net de establecer una mezquita y un centro Dawah en Noruega incluyen una variedad de líderes islamistas del Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Canadá, Malasia, Arabia Saudita y otros países.[20]

Estas personalidades y no todas pudieran tener opiniones islamistas muy abiertas, incluyen: Imam Siraj Wahhaj (Estados Unidos), Sh. Hussain Yee (Malasia), Sh. Dr. Yasir Qadhi (Estados Unidos), Ali Dawah (Reino Unido), Mohammed Hijab (Reino Unido), Sh. Assim Alhakeem (Arabia Saudita), Sheikh Shady Alsuleiman (Australia), Sh. Alaa Elsayed (Canada), Sh. Yusha Evans (Estados Unidos), Sh. Muhammad Abdul-Jabbar (Reino Unido), Sh. Dr. Saeed Al-Qadi (Reino Unido), Sh. Dr. Haitham Al-Haddad (Reino Unido), Sh. Ahmed Ali (Reino Unido), Ust. Asim Khan (Reino Unido), Kamal Saleh (Australia), Ibrahim Jaaber (Estados Unidos), Smile 2 Jannah (Reino Unido), Sh. Mansour Al-Salimi (Arabia Saudita), Omar Esa (Reino Unido) y Sh. Dr. Ali M. Saleh (Noruega).

«Tomar el control de Europa es una declaración negativa – como si fuesen a llevar a sus fuerzas militares a que tomen el control de Europa; No, no, no»

Shaykh Assim Alhakeem de Arabia Saudita, quien ha expresado su apoyo al centro Dawah en Oslo, dice: «Dar dawah es una de las mejores buenas acciones que un musulmán puede hacer… Este centro, esta masjid (mezquita), esta institución educativa, actuara como un faro de luz, llamando a los musulmanes en Noruega a retornar a la esencia del islam».[21] Shaykh Alaa Elsayed de Canadá, quien también aparece entre los partidarios, dice en un video del año 2019: «Este hermoso proyecto, es sobre no solamente construir una mezquita, es un centro de tarbiyah (entrenamiento), es un centro Dawah. Así que, ayuden con todo lo que puedan. ¡Pueda Alá SWT recompensarles en plenitud!»[22]

El Dr. Haitham Al-Haddad, el estudioso islámico británico quien ha respaldado la campaña de donaciones, pronunció un discurso en Noruega en el año 2017 donde definió el papel del dawah: «Por qué nos asustamos cuando nos preguntan: ¿Quieren ustedes cambiar las leyes para convertirlas en leyes favorables a los musulmanes? Nosotros decimos: «No, no, no. No queremos hacer eso». De lo contrario, seremos vistos como si quisiésemos tomar el control de Europa. Tomar el control de Europa es una declaración negativa, como si fuese a traer sus fuerzas militares para tomar el control de Europa. No, no, no. No queremos esto y esto ni siquiera funciona. Pero lo que queremos es iluminar a todos los europeos, para que los propios europeos decidan que desean unirse al islam…»[23]

Para ver el resto del despacho junto a las imágenes copie por favor el siguiente enlace en su ordenador: https://www.memri.org/reports/global-islamist-leaders-join-hands-wanted-indian-preacher-dr-zakir-naik-build-multi-purpose

*Tufail Ahmad es miembro sénior de la Iniciativa Islamismo y Contra-radicalización en MEMRI; Yigal Carmon es el presidente de MEMRI.

