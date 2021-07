Introducción

El 29 de junio, 2021 los medios de comunicación franceses informaron sobre el juicio a Mohamed Tatai, imam de la Gran Mezquita de Toulouse, Francia, cuyas declaraciones antisemitas en un sermón dado en diciembre del año 2017 fueron expuestas en junio del año 2018 por MEMRI. El segmento de video del portal MEMRI TV del sermón, pronunciado en la mezquita Nour en Toulouse, muestra a Tatai relatando el hadiz sobre el fin de los días, cuando los musulmanes combatirán y asesinarán a los judíos.[1]

Para ver este segmento de video en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo:

En referencia al juicio, el medio de comunicación France 3 declaró lo siguiente: «Mohamed Tataiat (alias Mohamed Tatai), imam de la mezquita Empalot en Toulouse Francia, compareció el día martes 29 de junio ante el tribunal penal por ‘incitación al odio racial’ – tras su sermón pronunciado en diciembre, 2017 y que fue expuesto por MEMRI… Esto tiene relación a un sermón pronunciado por un clérigo musulmán de Toulouse. En un video, fechado el 15 de diciembre, 2017 y revelado por el portal de MEMRI (acrónimo a Instituto de Investigación de los Medios de Comunicación del Medio Oriente), el imam de la Gran Mezquita de Toulouse se refirió en árabe a un hadiz – una palabra del profeta Mahoma – que supuestamente le pide a los musulmanes que maten a los judíos: `Los judíos se esconderán detrás de las rocas y de los árboles… y las rocas y los árboles dirán: Musulmán, siervo de Alá, hay un judío escondido detrás de mí, ven y dale muerte’… Estas imágenes fueron denunciadas por su antisemitismo a finales de junio del año 2018. El prefecto de Haute-Garonne sorprendió a la Fiscalía de Toulous que, cinco meses después decidió abrir una investigación judicial. Las partes civiles en este caso son CRIF (el Consejo Representativo de Instituciones Judías en Francia), LICRA (Liga Internacional de Francia contra el Racismo y el Antisemitismo), la Oficina de Vigilancia Contra el Antisemitismo y SOS Racisme…» son partes civiles en este caso…»[2]

El medio de comunicación La Depeche informó que Tatai recibió una sentencia suspendida de seis meses[3]. Otros medios de comunicación franceses que informaron sobre la acusación fueron Actu.fr[4] y 20Minutes[5].

En enero de 2021, los abogados de Tatai le dijeron a los medios de comunicación que Tatai «siempre había estado en buenos términos con los representantes de la comunidad judía y ha explicado en gran medida el significado de su predicación y la exclusión total de cualquier incitación al odio» en ello. Ellos agregaron que el proceso judicial tuvo motivación política, señalando que «el carácter oportunista de tal remisión a la justicia penal no escapará a nadie en un contexto eminentemente político» e indicando que abogarán por su liberación[6].

Luego de la exposición de MEMRI del sermón antisemita del imán francés Mohamed Tatai en el año 2018, este fue acusado de provocar e instigar el odio

El 21 de diciembre, 2018 el fiscal de Toulouse, Francia, anunció que Mohamed Tatai, imam de la Gran Mezquita de Toulouse, había sido acusado de provocación al odio o violencia[7]. En septiembre del año 2018, luego de MEMRI exponer el sermón antisemita de Tatai de diciembre del año 2017 en junio del 2018, fue abierto un proceso judicial en su contra[8]. La acusación fue ampliamente informada por los principales medios de comunicación franceses, atribuyéndole a MEMRI la denuncia: Le Monde,[9] Actu.fr,[10] Notretemps[11] y Msn.com/fr.[12] La acusación también fue reportada, con crédito a MEMRI, por Algemeiner,[13] que incluyó el clip de MEMRI TV; por Sputniknews en francés[14]; por Times of Israel[15]; y por Bfmtv.com.[16]

En su sermón de diciembre, 2017 Tatai relató el conocido hadiz sobre la batalla entre musulmanes y judíos al final de los tiempos, cuando las piedras y los árboles «los judíos se esconderán detrás de las piedras y los árboles y las piedras y los árboles dirán: ‘Oh musulmán, oh siervo de Alá, un judío se esconde detrás de mí, ven y dale muerte’, excepto el árbol Gharqad, siendo este ‘uno de los árboles de los judíos’ «. Luego declaró que Israel pronto llegará a su fin: «El primer ministro israelí… dijo que temía que Israel no viviera más de 76 años, tal como está escrito en las profecías de los judíos. Por lo tanto, cuando su presidente murió hace dos años y el pueblo vino a presentar sus últimos respetos, uno de sus conocidos periodistas dijo: ‘La gente no ha venido hoy al funeral de Peres, sino al funeral de Israel'».[17]

Este segmento de video del portal MEMRI TV fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación en Francia e internacionalmente y numerosos políticos, figuras públicas y grupos franceses pidieron que se tomen medidas en contra de Tatai. Los fiscales franceses iniciaron una investigación sobre su persona por «posible incitación al odio» y la Fiscalía de Toulouse abrió una investigación judicial sobre él en el mes de septiembre.

La investigación fue cubierta por los medios de comunicación franceses e internacionales, incluso en un artículo de Le Parisien del mes de septiembre, 2018[18] que citó a MEMRI: «Tras el revuelo causado por la transmisión de este video, el imam invocó una ‘traducción no-fiel’ que ‘no es el verdadero significado del hadiz’, el texto religioso que cita en el video, en el que aparece el logotipo de la cadena MEMRI TV». El segmento de video del portal MEMRI TV también fue cubierto en ese momento por Valeurs,[19] Ouest-France,[20] BFMTV,[21] Haaretz,[22] RT,[23] Times of Israel,[24] e i24 News,[25] entre otros.

