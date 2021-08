La fastuosa boda de Hala Al-Sahili, hija del ex-parlamentario de Hezbolá Nawar Al-Sahili, desató una ola de críticas por parte de los libaneses en las redes sociales, especialmente en Twitter. Hala, hija de Al-Sahili de un matrimonio anterior que vive en Londres y a diferencia de su padre, no lleva un estilo de vida islámico, se casó el 24 de julio, 2021 con el empresario libanés Firas Al-Yafi, quien también se ha establecido en Londres. Nawar Al-Sahili asistió a la celebración. Los videos y fotografías de la boda que aparecieron en la red y que muestran el extravagante salón y el suntuoso vestido de la novia, enfurecieron a muchos libaneses, ante el hecho de que el Líbano está atravesando actualmente una de las peores crisis económicas de su historia y muchos ciudadanos viven en la pobreza y en hambruna. Usuarios en Twitter criticaron la extravagancia de la celebración y la insensibilidad de celebrar una boda de tal magnitud en un momento así – especialmente cuando la novia es hija de un funcionario de Hezbolá, que se presenta a sí mismo como el defensor de los pobres y cuyo líder Hassan Nasrallah, en los últimos dos años ha estado instando repetidamente a sus seguidores a enfrentar las dificultades económicas con paciencia y austeridad.

Los usuarios en Twitter también señalaron el carácter aparentemente hedonista de la boda y el hecho de que se consumió alcohol, lo cual está prohibido en el islam, así como también música y bailes, comportamientos que Hezbolá denuncia y exhorta a sus seguidores a evitar. Algunas fotografías y videos muestran a Hala bebiendo champán y un video muestra su llamado a «llevarle un trago de tequila a Joe», lo que provocó reacciones de enojo y sarcasmo en Twitter. Otro aspecto que se comentó fue el inmodesto vestido de la novia y el hecho de que su padre vistiera un traje de estilo occidental, en desacuerdo con la tradición conservadora chiita que promueve Hezbolá. Los usuarios llamaron a esto hipocresía y doble discurso por parte de Hezbolá y algunos remarcaron que esta organización recluta a jóvenes libaneses y los envía a combatir y ser asesinados en Siria y Yemen, mientras que los hijos de sus funcionarios llevan una vida secular muy de lujo. Las críticas fueron expresadas en hashtags tales como «Nawar Al-Sahili» y «Tequila para Joe», que acompañaron muchas de las publicaciones y artículos sobre el tema en los medios de comunicación libaneses.

La creciente crítica finalmente llevó a Nawar Al-Sahili a disculparse en Twitter por «lastimar a nuestra querida población» y por «el daño causado involuntariamente al partido Hezbolá» y anunciar que este se suspendía a sí mismo de las actividades del partido y que cumpliría con cualquier decisión tomada en su caso.[1]

A continuación se muestran algunos de los tuits publicados por usuarios libaneses en su reacción a la bosa celebrada:

Mientras el pueblo del Líbano lo que desea es comida, electricidad, combustible y medicinas, miembros de Hezbolá viven en un lujo suntuoso

Tal como se dijo, muchos en el Líbano expresaron su indignación por la insensibilidad de celebrar una boda de este tipo cuando otros libaneses tienen problemas para poner comida en la mesa. La figura de los medios de comunicación libaneses Tareq Al-Khattab compartió un video de la boda y tuiteó: «No se lo pueden perder… Mientras el Líbano se revuelca en privación y la hambruna, los miembros del partido iraní del Líbano (Hezbolá) celebran en hoteles y palacios y disfrutan del vino, mientras le piden a los libaneses hambrientos y sin dinero que sean pacientes y piensen a largo plazo, para complacer al jurisprudente iraní, es decir, Jamenei. La celebración de la boda de la hija del ex-parlamentario Nawar Al-Sahili fue un espectáculo de excesos».[2]

Hadi Mourad, presentador de la estación de radio La Voz del Líbano, tuiteó: «Nawwar Al-Sahili, parlamentario del ‘partido de los desfavorecidos’ (Hezbolá) celebra el hecho de que el pueblo de Baalbek al sur del Líbano no tiene electricidad, ni combustible, medicinas o agua e invita a su hija a una boda al estilo hollywoodense».[3]

El usuario en Twitter ZazaLB publicó fotografías de gente en el Líbano recogiendo basura buscando comida, con el hashtag «Nawar Al-Sahili».[4]

La cantante libanesa Amal Hijazi compartió una imagen de los novios, con el mensaje: «Estos son los hijos de nuestros parlamentarios y ministros. En contraste, nuestros propios hijos abandonan su país en busca de sustento y en busca de la dignidad que se les niega en su tierra natal. Felicitaciones a la hija del parlamentario de Hezbolá Nawar Al-Sahili…»[5]

El usuario Kifah tuiteó lo siguiente: «Es cierto, es su derecho celebrar una boda al estilo cuento de hadas, pero entonces no deberían pedirle al pueblo que sea prudente y paciente… mientras ellos viven en esplendor y lujo, el pueblo se retuerce de hambre. Ellos (Hezbolá) llegó al poder sobre las espaldas de los hambrientos y de los miserables y son ellos mismos quienes los llevaron a esta pobreza. Es inhumano llegar con un plato delicioso y sabroso y disfrutarlo frente a alguien que está hambriento».[6]

La usuaria en Twitter Maryam Al-Saffar compartió un informe de la BBC sobre la boda y la furia que despertó en el Líbano y escribió lo siguiente: «Observen la fiesta por el matrimonio de la hija del ex parlamentario de Hezbolá Nawar Al-Sahili. Estos son los ladrones de Alá (un juego de palabras con el nombre Hezbolá, que significa ‘partido de Alá’)!…»[7]

Hezbolá nos prohíbe disfrutar de la música y el alcohol, pero la hija de un funcionario de Hezbolá si celebra con alcohol

Muchos usuarios de Twitter acusaron a Hezbolá de hipocresía, ya que este predica contra el disfrutar de la música y el alcohol y busca imponer estos reglamentos a la población libanesa mientras sus propios funcionarios no las observan. Alex Chedid, estudiante de la Universidad del Líbano, tuiteó lo siguiente: «El problema no es que la hija de Al-Sahili celebro una gran boda, bebió alcohol y no llevó puesto el hiyab. Al contrario, el problema es que su padre, su partido y sus compinches desean imponernos nuevas reglas y una nueva identidad a todos, que transgredan lo que hizo su hija. Oh, mundo, miren a estos mentirosos y estafadores. Ellos quieren imponernos nueva identidad y nuevas prohibiciones, pero no lo quieren imponer sobre sí mismos».[8]

El usuario Hassan Al-Ahmad escribió de manera similar: «Lamentablemente, vivimos en un país donde los funcionarios predican principios que observan menos que otros. Hezbolá trata de educar a la población y persuadirla a que evite el vino, los cantos y la extravagancia, pero sus funcionarios hacen lo que el pueblo tiene prohibido. Se han acostumbrado a imponer lo que estos deseen al pueblo, pero no a sí mismos. Este también es el caso que se observa con la corrupción».[9]

Otro usuario, Hussein Al-Hussein, escribió: «Ellos si tienen permiso, pero nosotros no. La hija de Nawar Al-Sahili bebe champán y tequila, pero si yo deseo recibir tratamiento en el hospital Al-Rasoul Al-A’zam en Dahia, la fortaleza de Hezbolá en Beirut, me preguntan si voy a bodas y escucho música».[10]

Tal como se dijo, un video en el que se escucha a la novia diciendo «llévenle a Joe un trago de tequila» se volvió viral y provocó muchas reacciones, algunas de ellas burlonas y sarcásticas y un hashtag «tequila para Joe» se lanzado. El usuario de Twitter Manssi escribió con mucha ironía: «El imam Jomeini emitió un fatua de que todo el tequila, el vodka, gas, combustible y electricidad deben ir hacia Joe, mientras que el vecindario de Al-Silm (un barrio pobre en Dahia) debe permanecer en la oscuridad. Este es el decreto del mandato del jurisprudente (es decir, el régimen iraní), que representa Nawar Al-Sahili, miembro del partido Lealtad a la Resistencia de Hezbolá».[11]

El usuario Youssef Dib tuiteó de manera sarcástica bajo el hashtag «Nawar Al-Sahili»: «Así que finalmente se han dado cuenta de que el tequila es mejor que las armas y que la vida es mejor que la muerte. Felicitaciones».[12] El usuario TIMA escribió: «Con la ayuda de Alá, cruzaremos la frontera, liberaremos Jerusalén y la reduciremos a escombros con tequila…»[13] Un usuario que se hace llamar Gino Raidy publicó una imagen del logotipo de Hezbolá en la que el rifle es reemplazado por una botella de tequila y una imagen de una botella de tequila con una imagen de Nasrallah en la etiqueta.[14]

El usuario Rabih Barakat tuiteó de manera sarcástica, aludiendo al esfuerzo de un año para formar un nuevo gobierno libanés: «Las carteras en el nuevo gobierno son asignadas de la siguiente forma: la cartera de energía y minas es otorgada al Movimiento Patriótico Libre de Gebran Bassil, la cartera del ministerio del interior va a la Facción Al-Mustaqbal, la cartera financiera al Movimiento Amal y el #tequila a Joe».[15]

Varios usuarios mencionaron un incidente ocurrido el año pasado, en el que el diputado de Hezbolá Muhammad Ra’ed, se negó a asistir a una cena en honor al presidente francés Emmanuel Macron porque allí se serviría vino. El usuario GEO_LF tuiteó lo siguiente: «Si Macron hubiese sabido, este en su lugar, hubiese traído tequila».[16]

Funcionarios de Hezbolá envían a nuestros hijos a que sean martirizados, pero sus hijos si pueden celebrar sus bodas

El usuario en Twitter Farid Al-Rayes escribió: «¿Qué se supone que debe sentir un combatiente de Hezbolá que va y muere en Siria, Irak o Yemen cuando este observa las nupcias de tequila de la hija de Nawar Al-Sahili?».[17]

El usuario Captain Harb compartió un antiguo video de Al-Sahili, en el que el funcionario de Hezbolá elogia a un chico de 14 años que se unió a Hezbolá y fue «martirizado» y promete que este chico no será el último mártir. El usuario tuiteó lo siguiente: «Hezbolá, con la ayuda de Al-Sahili, recluta a los chicos del mundo, para que su hija pueda beber tequila en su boda. Pueda Alá maldecir sus mentiras».[18]

