Madre del terrorista palestino Ibrahim Al-Nabulsi: Ibrahim es un modelo a seguir para los chicos palestinos, enseñándoles a amar el yihad

La madre del terrorista palestino Ibrahim Al-Nabulsi, quien murió en agosto del 2022 en un enfrentamiento a tiros con las fuerzas israelíes, dijo en una entrevista publicada el día 31 de diciembre, 2022 en el canal de televisión del grupo Yihad Islámico palestino Palestina Hoy que la conducta de su hijo le transmitía un mensaje de amor por el yihad a los chicos palestinos. Ella agregó que su hijo era un modelo a seguir para los más chicos, enseñándoles a adoptar el yihad como «forma de vida». Para más información sobre la madre de Ibrahim Al-Nabulsi, vea el video del portal MEMRI TV No. 9742.

Ibrahim deseaba enviarles un mensaje a los chicos para que el yihad se convierta en su forma de vida

Madre de Ibrahim Al-Nabulsi: «Ibrahim lo que deseaba era enviarle un mensaje a un grupo específico – a los más chicos, quienes serán criados en el yihad, Alá que lega. Cuando estos chicos vean al muyahidín como alguien humilde, amoroso y veraz que no come nada que sea haram, amarán el yihad, gracias a Alá y el yihad se convertirá en su forma de vida. Incluso así no lo aprendan en la escuela, lo aprenderán de su modelo a seguir – gente que es buscada por Israel. Gracias a Alá, Ibrahim pudo transmitir su mensaje.

Ibrahim fue rodeado y dijo: ‘¡Apresurémonos al yihad y a la salvación! ¡Victoria o martirio!

«Ibrahim fue rodeado y los judíos, o el oficial que estuvo con ellos, le dijeron: ‘¡Nabulsi, ríndete, levanta las manos y sal de ahí!’

«Ibrahim le dijo: ‘De ninguna manera. ¡Apresurémonos en dirección al yihad y a la salvación! ¡Victoria o martirio!’ Luego Ibrahim les disparó, gracias a Alá y por eso digo que él salió victorioso. Yo siempre digo: ‘¡Has hecho un buen trato, Ibrahim!’»

