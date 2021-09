Javad Lal-Mohammadi, maestro y activista de Mashhad, Irán, quien fue recientemente liberado de prisión, dijo que el pueblo iraní no quiere al líder supremo Jamenei o al recién electo presidente Ibrahim Raisi. Este hizo estos comentarios en un video que fue publicado por Afshin Afshin Jam en Facebook el día 10 de agosto, 2021. Lal-Mohammadi dijo que el destino de Jamenei y Raisi será igual al de Saddam y Qadhafi. Este dijo que Raisi debería ir con sus «amigotes», el secretario general de Hezbolá Hassan Nasrallah y los houties en Yemen. Lal-Mohammadi agregó que Jamenei ha destruido Irán y «lo ha llenado de inmundicia». Este contó el cómo lo azotaron a diario por su condena de ocho días de prisión y en lugar de gemir gritó a todo pulmón: «¡No a la República Islámica!» cada vez que el látigo golpeaba su espalda. Lal-Mohammadi mostró las cicatrices en su espalda por la flagelación. Este continuó diciendo que la única forma de enmendar el país es que «esa gente se marche». Este dijo que podían hacerle lo que quisieran, pero que aun así no retrocederá.

Para ver el video del maestro y activista iraní Javad Lal-Mohammad en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

El líder supremo Jamenei y el presidente Raisi «¡terminarán al igual que Gadafi y Saddam!»

Javad Lal-Mohammadi: «Sr. Jamenei, usted debería prestarle atención y ser más cuidadoso. Su día se acerca. Los estadounidenses sacaron a Saddam de su agujero en la tierra, pero usted será sacado a rastras del agujero por el pueblo».

“Llegará el día en que, al igual que Qadhafi mendigarán y dirán: ‘ustedes son mis hijos’, pero cada pedazo de su carne y cuerpo será sostenido por otra persona.

«¡Señor gobernador de la provincia de Jorasán, piérdase! Aléjese de Jorasán. Sr. jefe del servicio de inteligencia de Jorasán, quien le azota la espalda a un profesor – ¡márchese!»

[…]

«¡Váyase de este país! Señor jefe del departamento de Educación, ya ha robado suficiente. Usted ha engañado a bastantes profesores. ¡Ya basta! ¡Márchese!»

«¡Presidente Raisi, vaya con Hassan Nasrallah! ¡Vaya usted con los houties en Yemen! ¡Vaya con sus amigos!

[…]

«¡Basta! ¡El pueblo no le quiere! ¡Váyase de este país! ¡Usted terminará al igual que Gadafi! terminará como Saddam».

[…]

«Yo pasé ocho días en sus celdas en prisión… Me azotaron el cuerpo, el cuerpo de un maestro… Cada vez que el látigo golpeaba sobre mi espalda, yo gritaba: ¡No a la República Islámica!»

«Señor Jamenei, ¡márchese de este país! El pueblo está cansado de usted. La gente está cansada de todos ustedes, ya que han destruido este país y lo han llenado de suciedad. Honorable pueblo de Irán, yo pasé ocho días en sus celdas en prisión. Durante ocho días me azotaron el cuerpo, el cuerpo de un maestro. Mi cuerpo estaba repleto de ampollas. Pero a pesar de estas, no gemí ni una sola vez.

“Ellos esperaban escuchar un solo gemido de mí, pero fue en vano. Cada vez que el látigo golpeaba sobre mi espalda, yo gritaba: ¡No a la República Islámica!

[…]

«La única forma de arreglar este país es que esa misma gente se marche y este país sea liberado»

«La única manera de arreglar este país, es que esa gente se vaya y que este país sea liberado. Si desean hacer algo, únanse, creen una cadena humana. No pueden hacer nada frente a ustedes. Ellos pueden hacer lo que deseen de mí. Incluso si me quiebran las manos, incluso si me hacen lo que ellos quieran, incluso si mi carne y huesos se peguen a mi piel, no retrocederé ni un solo centímetro».

