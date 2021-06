En una manifestación en Nueva York celebrada frente al consulado israelí, Nerdeen Kiswani de la organización Within Our Lifetime encabezó a la multitud con cánticos: «Desde el río hasta el mar, Palestina será libre». Kiswani explicó que el significado de este cantico es que no solo Cisjordania y Gaza serán libres, sino también lo serán Haifa, Jaffa y Tel Aviv, que según ella fueron establecidos en los terrenos de Tal Al-Rabi’. Kiswani dijo que la manifestación es llevada a cabo a propósito cerca de medios de comunicación tales como Pix11 News, FoxNews y CNN, que mienten sobre los palestinos y ocultan las acciones israelíes.

Kiswani dijo que ellos han estado haciendo esto desde la creación de la «entidad sionista colonialista». Kiswani agregó que la razón por la que la manifestación es llevada a cabo en la ciudad de Nueva York es porque es «el vientre de la bestia» y este está «salpicado de instituciones sionistas». Ella dirigió a los manifestantes en un cántico que decía: «No queremos a sionistas aquí». Los videos del mitin, que se llevó a cabo el 15 de junio, 2021, fueron publicados en los canales YouTube New York Street y JavierSorianoNY. Para obtener más información sobre Nerdeen Kiswani, consulte los segmentos de video del portal MEMRI TV Nos. 8113, 7628, 6311 y 6100.

Para ver el segmento de video de Nerdeen Kiswani en el mitin de la ciudad de Nueva York en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

«¡Desde las aguas del mar Mediterráneo hasta las aguas del río Jordán, Palestina es árabe!»

Nerdeen Kiswani: «Desde las aguas del mar Mediterráneo a las aguas del río Jordán… ¡Palestina es árabe!»

Multitud: «¡Palestina es árabe!»

Kiswani: «Desde el río al mar…»

Multitud: «Desde el río al mar…»

Kiswani: «¡Palestina será libre!»

Multitud: «¡Palestina será libre!»

Kiswani: «Díganlo fuerte, díganlo claro…»

Multitud: «Díganlo fuerte, díganlo claro…»

Kiswani: «… ¡no queremos sionistas aquí!»

Multitud: «… ¡no queremos sionistas aquí!»

Kiswani: «Díganlo fuerte, díganlo claro…»

Multitud: «Díganlo fuerte, díganlo claro…»

Kiswani: «… ¡no queremos sionistas aquí!»

Multitud: «… ¡no queremos sionistas aquí!»

Kiswani: «Díganlo fuerte, díganlo claro…»

Multitud: «Díganlo fuerte, díganlo claro…»

Kiswani: «… ¡no queremos sionistas aquí!»

Multitud: «… ¡no queremos sionistas aquí!»

[…]

Los principales medios de comunicación «ocultan y protegen a Israel del rendir cuentas… desde la creación de la entidad sionista colonialista genocida»

Kiswani: «Al otro lado de la calle se encuentra Pix11 News, uno de los principales medios de comunicación de este país. Junto a FoxNews, El Times de Nueva York, CNN y todos estos otros medios principales, que le siguen mintiendo a nuestro pueblo, mintiendo sobre nuestra lucha y esconden y protegen a Israel del rendir cuentas. Esto es lo que hacen, esto es lo que siempre han hecho, desde la creación de la entidad sionista colonialista genocida.

“Han asesinado, mentido, robado, violado, saqueado y han continuado mintiendo, construyendo un estado sobre la sangre de nuestro pueblo.

[…]

“Estamos aquí mismo, en el vientre de la bestia, el vientre del imperio. El otro día, marchamos por las calles, porque hay decenas de instituciones sionistas esparcidas por toda la ciudad.

[…]

«‘Desde el río hasta el mar’ quiere decir Haifa y Jaffa y Tal Al-Rabi’, ¡a la que rebautizaron como Tel Aviv!»

«Así que el pueblo de Gaza y el pueblo de Palestina siempre han tenido su derecho de resistir, ya sea resistiendo el cerco y al bloqueo o resistiendo la creación de la existencia de Israel, lo cual aconteció en 1948».

[…]

«Tomamos las calles de la ciudad de Nueva York y les dejamos saber que Palestina será libre. No solo será libre en Cisjordania y Gaza, sino que será libre en todas partes de Palestina… Porque ‘desde el río hasta el mar ‘significa Haifa y Jaffa… y Tal Al-Rabi’, ¡al cual le cambiaron el nombre por Tel Aviv!»

Multitud: «Boo…»

Miembro de la multitud: «Repugnante…»

The post Manifestación frente al consulado israelí en Nueva York: «Desde el río hasta el mar, Palestina será libre» explicado mientras se incluye a Haifa, Jaffa y Tel Aviv first appeared on MEMRI Español.