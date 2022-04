El día 30 de marzo del presente año 2022, varias organizaciones pro-palestinas realizaron una marcha por el Día de la Tierra en la ciudad de Nueva York. En imágenes de video publicadas en DataInput en Twitter, los manifestantes corearon las consignas de «No queremos dos estados, lo queremos todo» y «Sin justicia, no hay paz». Fátima Mohammed, de CUNY Law Students for Justice in Palestine, dijo que las mismas fuerzas que bombardean a la población en Yemen y encarcelan a los de piel negra en los Estados Unidos asesinan a palestinos. Ella instó a la multitud a exigir que a los profesores «sionistas» se les prohiban ingresar a las premisas universitarias y que los estudiantes «sionistas» no puedan estar en los mismos «espacios» que ocupan los palestinos. Mohammed también explicó que esto se debe a que el sionismo es una «amenaza genocida para nosotros». Además, dijo ella que la crisis de Ucrania les ha enseñado a los estadounidenses el significado de la ocupación y el genocidio y el significado de defender a la propia tierra «por cualquier medio necesario posible». Sin embargo, añadió Mohammed, «somos nosotros los que no podemos defender nuestras tierras» y dijo que en «este país islamofóbico y genocida» la población no puede confiar en los medios de comunicación o el gobierno para así encontrar su voluntad de luchar.

Manifestantes: «¡No queremos dos estados! Lo queremos todo»

Líder: «¡No queremos dos estados!»

Manifestantes: «¡No queremos dos estados!»

Líder: «¡Lo queremos todo!»

Manifestantes: «¡Lo queremos todo!»

[…]

Nerdeen Kiswani: «¡Palestina libre, libre!»

Manifestantes: «¡Palestina libre, libre!»

Kiswani: «Desde el río al mar…»

Manifestantes: «Desde el río al mar…»

Kiswani: «¡Palestina será libre!»

Manifestantes: «¡Palestina será libre!»

[…]

Fátima Mohammed, estudiantes de derecho de CUNY por la justicia en Palestina: «Las mismas fuerzas que bombardean a mi pueblo en Yemen y encarcelan a los de piel negra en este país… están asesinando a palestinos»

Fátima Mohammed: «Deben entender que las mismas fuerzas que bombardean a mi pueblo en Yemen y encarcelan a aquellos de piel negra en este país, son las mismas fuerzas que están asesinando a los palestinos.

[…]

“Exíjanle a los profesores sionistas que no son bienvenidos en sus premisas universitarias. Exijan que los estudiantes sionistas no estén en espacios donde los estudiantes palestinos están, porque el sionismo es una amenaza.

«El sionismo es una amenaza genocida para nosotros.

[…]

«Y si Ucrania nos enseñó algo, nos enseñó que poseen el idioma, que entienden esta situación muy claramente, que entienden lo que significa ocupación, que entienden lo que es genocidio, que entienden lo que significa defender su territorio por cualquier medio posible y necesario.

[…]

«Sin embargo, somos nosotros los que no podemos defender nuestras tierras. En este país islamófobo y genocida, uno no debe confiar en los medios de comunicación o el gobierno para hallar la voluntad de luchar».

[…]

Líder: «Si no tenemos justicia…»

Manifestantes: ¡»…entonces ellos no obtendrán paz!»

[…]

Líder: «Desde las aguas del río Jordán hasta las aguas del mar Mediterráneo…

Manifestantes: «Desde las aguas del río Jordán hasta las aguas del mar Mediterráneo…

Líder: «¡Palestina es árabe!»

Manifestantes: «¡Palestina es árabe!»

