El presidente de la Junta Directiva de MEMRI y ex director adjunto adjunto del FBI, Oliver «Buck» Revell, ofrece algunas reflexiones sobre los desafíos futuros en el contraterrorismo en la edición número 500 del Resumen Diario de MEMRI.

El mundo de hoy está inundado de información. Estamos casi abrumados. El profesor Jon Askonas describió recientemente una situación en la que «tener una pequeña cantidad de hechos se siente como certeza y comprensión; tener un millón se siente como incertidumbre y desconcierto». El desafío de las agencias antiterroristas, policiales y de inteligencia de hoy se ha vuelto similar al de un individuo que bebe de la estación de bomberos, que son las redes sociales: cómo diferenciar lo esencial de lo efímero, cómo no distraerse.

Los desafíos, particularmente cuando se trataba de combatir el terrorismo, fueron muchos en mis tres décadas de servicio en el FBI, pero nuestro mundo cada vez más entrelazado aparentemente se ha vuelto más peligroso porque, no solo proliferaron los tipos de terrorismo y las ideologías de los grupos terroristas, sino también los vectores que ayudan a transmitirlos a nuevos reclutas impresionables.

En 2018, precisamente cuando el último fragmento de territorio de ISIS estaba cayendo en Siria, un niño de 18 años en Júpiter, Florida, recibió inspiración al ver videos de ISIS para matar a puñaladas a un niño de 13 años y herir a otros dos. [1] Apenas la semana pasada, un ciudadano polaco de 18 años no solo se convirtió al Islam basándose en la propaganda de ISIS cada vez más difícil de conseguir, sino que planeó un ataque suicida usando un cinturón explosivo en una oficina del gobierno. [2]

Y este tipo de movilización no se limita a grupos salafistas-yihadistas como ISIS y Al-Qaeda. Tanto los yihadistas como los neonazis de hoy buscan dar rienda suelta a la «creatividad oscura» que se encuentra en el uso malévolo de las nuevas tecnologías, las nuevas plataformas de redes sociales e incluso la inteligencia artificial. [3] Esto puede ir desde facilitar la propaganda terrorista hasta brindar otro tipo de apoyo. Un informe reciente de MEMRI reveló cómo Cloudflare, un invitado a la Cumbre de la Casa Blanca sobre Seguridad de Software de Código Abierto en 2022, sin darse cuenta había estado brindando servicios a supremacistas blancos abiertamente neonazis. [4]La empresa estadounidense había suministrado soporte técnico similar a grupos yihadistas en el pasado. La ironía es que Cloudflare también provee servicios bajo un contrato gubernamental a la propia Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La escasa cooperación entre el gobierno y las empresas de redes sociales con relación a las amenazas reales es un problema. Este problema se ha vuelto radiactivo por acusaciones sustantivas de colusión del gobierno con las empresas de redes sociales Big Tech en temas políticos partidistas muy alejados de la lucha contra el terrorismo. Las relaciones y los intercambios que deberían y deben existir entre el gobierno y el sector privado se volvieron confusos y contaminados cuando la cooperación se desvió de los actos terroristas y criminales al discurso policial sobre cosas como COVID o «negación de elecciones».

Uno de los grandes desafíos que nos espera será diferenciar entre los temas que exigen cooperación y los que no, para resistir la tentación de utilizar la fuerza contundente de la cooperación entre el gobierno y el sector privado como sustituto de las controversias políticas internas. La lucha contra los nazis y los yihadistas debe deslindarse claramente de los esfuerzos para controlar el discurso legal, que puede ser problemático para algunos pero que no es un delito. El uso indebido de esas autoridades no solo implica el riesgo de dañar las investigaciones reales y necesarias sobre el terrorismo y la criminalidad, sino que crea escepticismo entre el público en general sobre el papel del gobierno y la naturaleza absolutamente no partidista de la aplicación de la ley.

Es importante que abordemos este problema ahora mismo, tanto legal como éticamente, porque las amenazas a las que nos enfrentamos no van a desaparecer. No solo nos enfrentamos a una amenaza yihadista todavía potente y al extremismo violento tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha, sino que entraron en juego otros dos factores importantes. El primero es el papel de los competidores regionales o cercanos (China, Rusia, Irán) en temas relacionados con la seguridad cibernética y el terrorismo. El segundo es la creciente lucha y alienación dentro de nuestras propias sociedades, tanto en Estados Unidos como en Occidente en general.

Es fácil tratar de culpar de esta lucha a los actores extranjeros, que ciertamente quieren avivar nuestros fuegos internos, pero la realidad es que, aparte de las influencias extranjeras, nos enfrentamos a una sociedad cada vez más dividida por controversias sobre nuestra identidad nacional e individual. Las muchas amenazas que enfrentamos son tanto reales como mortales, pero el joven Abraham Lincoln fue profético cuando dijo en 1838 que «si la destrucción es nuestro destino, debemos ser nosotros mismos su autor y consumador. Como nación de hombres libres, debemos vivir a través de todos los tiempos, o morir por suicidio». [5] Sobre todo, necesitamos sabiduría en nuestros liderazgos durante estos tiempos turbulentos.

Dado el mundo peligroso en el que vivimos, me complace haber estado asociado con MEMRI desde sus primeros días hasta ahora como presidente de la Junta Directiva. Fue, en cierto sentido, una progresión natural para mí desde mis días en el Departamento de Seguridad Nacional.

MEMRI tiene una comprensión profunda y amplia de lo que los expertos llaman la yihadosfera, pero también es líder en el análisis de las formas técnicas en que estos extremistas se comunican con el mundo exterior. MEMRI los ha seguido durante décadas, desde cuando tenían foros de Internet hasta Twitter y luego Telegram e incluso plataformas y sistemas de entrega más exóticos. Conocer tanto el contenido como los medios técnicos de la movilización extremista, el por qué y el cómo, es comprender todo el ecosistema terrorista. Años más tarde, MEMRI tomó esa misma experiencia y forma de entender la amenaza y la aplicó al tema del terrorismo doméstico no yihadista. [6]Y MEMRI siempre fue pionero en documentar y analizar el contenido antisemita que es una herencia tóxica compartida tanto por los yihadistas como por los neonazis. [7]

El enfoque más reciente de MEMRI tanto en Rusia como en China, en los idiomas originales, solo enriquece la forma en que es capaz de seleccionar información en todo el espectro de problemas y desafíos, separando las pepitas de oro de la escoria, lo que lo hace invaluable para el usuario final, ya sea un ciudadano privado informado o agencias de inteligencia y de aplicación de la ley. No se trata tanto de saber sino de comprender.

*Oliver «Buck» Revell es el presidente de la Junta Directiva de MEMRI.

________________________________________

[1] Independent.co.uk/news/world/americas/crime/florida-teen-isis-fan-stabbing-sleepover-b1992939.html, 14 de enero de 2022.

[2] Abcnews.go.com/International/wireStory/man-arrested-planning-terrorist-attack-inspired-islamic-state-101262773, 14 de julio de 2023.

[3] Véase el informe de MEMRI DTTM Los neonazis y los supremacistas blancos en todo el mundo miran a la inteligencia artificial (IA), una amenaza a la seguridad nacional en ciernes a la que ningún gobierno está prestando atención, con fines tales como el reclutamiento, el acoso a las minorías y la actividad delictiva, incluido el 19 de mayo de 2023.

[4] Véase el informe de MEMRI DTTM Cloudflare, el principal servicio de proxy inverso con sede en EE. UU., es favorecido por destacados neonazis y supremacistas blancos, y forma parte de un grupo selecto en el que confía el gobierno de EE. UU. para proporcionar servicios de ciberseguridad, 13 de julio de 2023.

[5] Quod.lib.umich.edu/l/lincoln/lincoln1/1:130?rgn=div1;singlegenre=All;sort=occur;subview=detail;type=simple;

view=fulltext;q1=by+suicide, 27 de enero de 1838.

[6] Memri.org/dttm

[7] Mosaicmagazine.com/picks/politics-current-affairs/2023/06/the-century-old-anti-semitic-forgery-that-continues-to-shape-arab-and-muslim-thinking-about-jews

, 28 de junio de 2023.