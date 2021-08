El 16 de agosto, el medio de comunicación del PCCh Global Times publicó un editorial titulado «El abandono afgano, una lección para el PDP (el gobernante Partido Democrático Progresista) de Taiwán».

El editorial, publicado al día siguiente de la entrada de los talibanes a la capital de Afganistán, Kabul declaró que el PDP debería renunciar a sus sueños de «sucesión» porque Estados Unidos abandonará Taiwán tal como lo hizo con Afganistán.

Este declaró: «Por lo sucedido en Afganistán, las autoridades del PDP deberían percibir que una vez que estalle una guerra en el Estrecho, la defensa de la isla colapsará en horas y el ejército estadounidense no vendrá en su ayuda en lo absoluto. Como resultado, las autoridades del PDP se rendirán rápidamente, mientras que algunos altos funcionarios puede que huyan por vía aérea».

A continuación se muestra el editorial publicado:[1]

‘Abandonar a los aliados para proteger los intereses estadounidenses es un defecto inherente que ha estado profundamente arraigado en los Estados Unidos desde la creación del país’

«La retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán ha provocado la rápida desaparición del gobierno de Kabul. El mundo ha sido testigo de cómo los Estados Unidos evacuó a sus diplomáticos en helicópteros mientras los soldados talibanes se congregaban dentro del palacio presidencial en Kabul. Esta situación le ha asestado un duro golpe a la credibilidad y confiabilidad estadounidense

«Mucha gente no puede evitar recordar la forma cómo terminó la guerra de Vietnam en el año 1975: Estados Unidos abandonó a sus aliados en Vietnam del Sur; Saigón fue tomada; luego Estados Unidos evacuó a casi todos sus ciudadanos en Saigón. Y en el año 2019, las tropas estadounidenses se retiraron del norte de Siria abruptamente y abandonaron a sus aliados, los kurdos. Algunos historiadores también señalan que abandonar a los aliados para proteger los intereses de Estados Unidos es un defecto inherente profundamente arraigado en los Estados Unidos desde la creación del país. Durante la Guerra de Independencia estadounidense, Estados Unidos humildemente le rogó al rey de Francia, Luis XV, que se aliara a ellos. Después de la guerra, este rápidamente logró la paz con Gran Bretaña unilateralmente y concluyó un tratado de paz con Gran Bretaña el cual fue perjudicial para los intereses de Francia. Esto puso al régimen de Luis XVI en una posición muy difícil, favoreciendo a la Revolución Francesa.

‘El valor geopolítico que representa Afganistán no es menor que el de la isla de Taiwán’

«La forma en que Washington abandonó al régimen de Kabul sorprendió particularmente a algunos en Asia, incluyendo a la isla de Taiwán. Taiwán es la región que más depende de la protección estadounidense en Asia y las autoridades del Partido Democrático Progresista (PDP) de la isla han hecho que Taiwán se vaya más y más por este anormal camino. La situación en Afganistán vio repentinamente un cambio radical luego que el país fue abandonado por los Estados Unidos. Y Washington simplemente se marchó a pesar del empeoramiento de la situación en Kabul. ¿Es esto algún tipo de presagio al destino futuro de Taiwán?

«Tsai Ing-wen, quien envió un mensaje de condolencias al presidente de Estados Unidos por la muerte de su perro, no mencionó ni una palabra sobre el cambio en la situación en Afganistán. Otros políticos del PDP, así como también los medios de comunicación que se inclinan hacia el PDP también minimizaron el impactante cambio. Pero debieron sentirse muy nerviosos y tener un presentimiento condenable, debieron saber en secreto que Estados Unidos no es de confiar.

«El valor geopolítico de Afganistán no es menor que el de la isla de Taiwán. Alrededor de Afganistán, están los tres mayores rivales geopolíticos de los Estados Unidos: China, Rusia e Irán. Además, Afganistán es un bastión de la ideología anti-estadounidense. La retirada de las tropas estadounidenses del lugar no se debe a que Afganistán no sea importante. Es porque se ha vuelto demasiado costoso para Washington poseer una presencia en el país. Ahora Estados Unidos desea encontrar una mejor manera de utilizar sus recursos para mantener su hegemonía en el mundo.

‘Estados Unidos no tiene por qué gastar ni un centavo en Taiwán’

«Taiwán es probablemente el aliado más rentable de Estados Unidos en el este de Asia. No existe presencia militar estadounidense en la isla de Taiwán. La forma en que Estados Unidos mantiene la alianza con Taiwán es muy simple: este le vende armas a Taiwán mientras alienta a las autoridades del PDP a implementar políticas anti-continentales a través de un apoyo político y de muchas manipulaciones. Como resultado, este ha causado un cierto grado de agotamiento entre los dos bandos del Estrecho de Taiwán. Y lo que Washington solo tiene que hacer es enviar buques de guerra y aviones y colocarlos ocasionalmente cerca del Estrecho. En general, Estados Unidos no tiene que gastar ni un centavo en Taiwán, sino que este genera dinero a través de la venta de armas y de las ventas forzadas de carne de cerdo y carne a la Isla. Este es un acuerdo geopolítico totalmente rentable para Washington.

«Una vez que estalle una guerra a través del Estrecho mientras el continente se apodera de la isla utilizando fuerzas, Estados Unidos tendrá que poseer una mayor determinación de la que tuvo por Afganistán, Siria y Vietnam si desea interferir. Una intervención militar estadounidense será una acción que cambiará el estatus quo en el Estrecho de Taiwán y esto hará que Washington pague muy caro en lugar de generar ganancias.

«Algunos en la isla de Taiwán exageran que la isla es diferente a Afganistán y que Estados Unidos no los abandonaran. De hecho, la isla es diferente a Afganistán. Pero la diferencia es la desesperanza más profunda de una victoria de Estados Unidos si este se involucra en una guerra a través del Estrecho. Una guerra así significaría costos impensables para los Estados Unidos, frente a los cuales la supuesta importancia especial de Taiwán no es más que una ilusión de las autoridades del PDP y de las fuerzas sucesoras en la isla.

Taiwán no debería actuar como ‘peón estratégico’ de los Estados Unidos

“En las últimas dos décadas, el costo del gobierno de Kabul ante más de 2.000 soldados estadounidenses, 2 billones de dólares y la majestad estadounidense contra estos ‘bandidos’. Pero, ¿cuántas vidas de las tropas estadounidenses y cuántos dólares sacrificaran los Estados Unidos por la isla de Taiwán? Después de todo, Estados Unidos reconoce que ‘solo existe una sola China y que Taiwán es parte de China’. ¿Recibirá Estados Unidos más apoyo moral desde dentro y desde Occidente si lucha por la secesión de Taiwán ante lo que este hizo durante la Guerra de Afganistán?

«Las autoridades del PDP deben mantenerse sobrias y las fuerzas de sucesión deben reservarse la posibilidad de despertar de sus sueños. De lo sucedido en Afganistán, estos deben percibir que una vez que estalle una guerra en el Estrecho, la defensa de la isla colapsará en horas y el ejército estadounidense no vendrá en su ayuda. Como resultado, las autoridades del PDP se rendirán rápidamente, mientras que algunos altos funcionarios puede que huyan por vía aérea.

«La mejor opción para las autoridades del PDP es evitar empujar la situación hacia tal postura. Ellos necesitan cambiar su forma de vincularse con el vehículo continental anti-China contra los Estados Unidos. Ellos deben mantener la paz a través del Estrecho vía medios políticos, en lugar de actuar como peones estratégicos de los Estados Unidos y cargar con los amargos frutos de una guerra».

