La Copa del Mundo FIFA 2022 se lleva a cabo en medio de fuertes críticas hacia el país anfitrión, Catar, por su historial sobre el tema de los derechos humanos, incluyendo el trato que este le da a la comunidad LGBTQ. El propio Catar rechaza esta crítica, presentándola de racista e islamófoba.

Arabia Saudita ha acudido recientemente en apoyo de su vecino Catar en este tema. En los últimos días, los medios estatales saudíes han publicado artículos condenando duramente a Occidente y han llamado a solidarizarse con Catar. Estos artículos llamaron a las críticas de Occidente dirigidas a Qatar de «insolencia» y «locura» arraigadas en una falsa creencia de que Occidente tiene derecho a imponer sus «envenenados» valores a otras sociedades con el pretexto de proteger el tema de los derechos humanos. Un artículo incluso afirmó que Hitler era «preferible a la máquina homosexual que ahora promueve el equipo alemán».

Cabe señalar que en el mes de enero, 2021 se produjo una reconciliación entre Arabia Saudita y Catar, luego de varios años de relaciones tensas durante el boicot liderado por Arabia Saudita a Catar por el Cuarteto Árabe (Arabia Saudita, Unión de Emiratos Árabes, Bahréin y Egipto). Sin embargo, parece ser que solo ahora, con la apertura de la Copa del Mundo FIFA 2022, los medios de comunicación estatales saudíes han tomado para sí un tono positivo hacia Catar.

Arabia Saudita, que también criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo, que considera como no-islámicas y una amenaza para la naturaleza humana, aparentemente ve la oportunidad de unir fuerzas con su vecino Catar para rechazar las críticas occidentales que también enfrenta sobre su propio historial de derechos humanos.[1]

Lo siguiente son extractos traducidos de artículos recientes publicados en la prensa saudita los cuales rechazan las críticas occidentales contra Catar.

Diario saudita Al-Riyadh: La prensa del Golfo debería rechazar la campaña occidental contra Qatar

El editorial del diario Al-Riyadh publicado el 25 de noviembre, 2022 por Jamil Al-Balawi, sostuvo que las críticas occidentales dirigidas a Catar durante la Copa del Mundo FIFA 2022 eran parte de la campaña de desprestigio de Occidente contra todos los estados del Golfo y que estos estados deberían formular un discurso mediático unificado para rechazar estas críticas. Titulado «Nuestros medios son uno», el editorial leía lo siguiente: «Los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) se enfrentan a campañas mediáticas sistemáticas dirigidas contra sus valores, sus logros y su éxito. Arabia Saudita se ha enfrentado a este tipo de campañas en el pasado siendo firme y persistente en su camino, arraigada en sus valores y principios, a pesar de la crueldad de los ataques en su contra.

«Este fenómeno también es claramente evidente en los intentos de socavar la exitosa organización de la Copa del Mundo FIFA 2022 por parte de Catar y frustrar este logro promoviendo culturas reprobables y el intento de politizar este evento mundial (la Copa del Mundo FIFA 2022). Los países del Golfo han mostrado solidaridad en los medios de comunicación al intentar rechazar las parcializadas campañas de los medios de comunicación en su contra, enfatizando la necesidad de oponerse colectivamente a estas campañas y destacando la contribución de los estados del CCG al mundo en todos sus dominios.

«Los países del CCG notaron esta confrontación y trabajaron para fortalecer el principio de cooperación entre ellos, siendo este el propósito del CCG, esforzándose por formular un discurso mediático unificado, dándose cuenta de la importancia de tal discurso y la moral y responsabilidad profesional que este requiere. Los medios de comunicación del Golfo poseen un papel importante en confrontar las calumnias occidentales dirigidas noche y día contra los estados del Golfo y el veneno que las campañas de propaganda occidentales están esparciendo…”[2]

Columnista saudita: Hitler es preferible a la máquina homosexual comercializada por los alemanes; al diablo con la cultura occidental

El columnista del diario saudita Al-Madina Talal Al-Qashqari condenó a los promotores del grupo LGBTQ y al equipo nacional alemán en particular, en una columna titulada «Hitler es preferible»: «La maquinaria homosexual del siglo 21 continuará asaltando y enfureciendo hasta que Alá lo castigue con intenso tormento, ya que es similar a la máquina de los antiguos hermanos de los homosexuales modernos, el pueblo de Lot, a quienes Alá destruyó hasta el último hombre hace miles de años. Las dos máquinas son muy similares, en términos a la insistencia en practicar la perversión, legitimándola y catalogándola como un derecho humano y una libertad personal como cualquier otra actividad humana en cualquier dominio de la vida. Esta es una máquina flagrantemente satánica y quienes la operan no entienden el significado de reproche o reprensión y no le prestan atención a las advertencias o consejos.

«La selección de fútbol de Alemania, que una vez asombró al mundo con su excelente fútbol – ganando la copa del mundo varias veces y darle al mundo jugadores destacados, algunas de las más grandes leyendas del fútbol de todos los tiempos que juegan con una virilidad envidiable, lamentablemente ha renunciado a su virilidad y ha transformado su máquina de fútbol[3] en una máquina para promover a los homosexuales. Como parte de ello expresó su protesta luego que a sus miembros se les prohibiera cometer sus delitos durante la Copa del Mundo FIFA 2022. En la foto del equipo que tomaron antes de su partido contra Japón, sus jugadores se taparon la boca con las manos como acto de protesta y apoyo a los homosexuales. El equipo alemán perdió su prestigio futbolístico y el equipo japonés le dio una seria lección al vencerlo 1:0.

«Incluso si el líder nazi Adolf Hitler fue el peor ejemplo modelo que la cultura alemana jamás le haya presentado al mundo, debido a su racismo contra todos aquellos no-arios, su invasión a Europa y Rusia, su intento de apoderarse del mundo por la fuerza, el haber desencadenado la Segunda Guerra Mundial y el asesinato y expulsión de millones de personas en todo el mundo, es preferible a la comercialización de la máquina homosexual del equipo alemán.

“Al diablo con la cultura occidental, que comercializa la homosexualidad y trata de corromper a la población con ello. Luego también están los Estados Unidos, que consideran legitimar actos abominables con animales y chicos y el matrimonio entre dos hermanos o entre un hijo y su madre. Esta cultura occidental ha alcanzado un nivel de creciente degeneración moral y ahora los occidentales ven a los musulmanes, porque, al no haber corrompido su monoteísmo, saben que la homosexualidad separará a un musulmán de su religión. Pueda el islam protegernos de estos malvados planes”.[4]

Para ver el despacho en su totalidad en inglés junto a las imágenes copie por favor el siguiente enlace en su ordenador: https://www.memri.org/reports/saudi-media-rallies-qatars-support-west-must-not-impose-its-abominations-us-homosexuality

[1] En referencia a la actitud de Arabia Saudita hacia el tema de la homosexualidad, véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 10219 – Escritor saudita: Debemos proveerle a los padres y educadores herramientas para combatir la homosexualidad, 21 de septiembre, 2022; serie de MEMRI Investigación y Análisis No. 1638 – Ola de artículos homofóbicos en la prensa del Golfo: La homosexualidad es una perversión que Occidente trata de difundir entre nosotros; Necesitamos un plan para erradicarlo, 16 de junio, 2022; serie de MEMRI Despacho Especial No. 8248 – Columnistas saudíes: La homosexualidad, aceptada en Occidente, es repulsiva y contraviene el islam; debemos defender a nuestras sociedades contra esta e imponer la pena de muerte a quienes participen en ello, 28 de agosto, 2019; serie de MEMRI Investigación y Análisis No. 1483 – El Departamento general de lucha contra el extremismo por parte de Arabia Saudita describe el feminismo, la homosexualidad y la occidentalización de extremismo prohibido, solo para retirar lo dicho varios días después, luego de las críticas, 13 de noviembre, 2019.

[2] Al-Riyadh (Arabia Saudita), 25 de noviembre, 2022.

[3] «Máquina alemana» es un apodo muy conocido dado al equipo alemán.

[4] Al-Madina (Arabia Saudita), 25 de noviembre, 2022.

