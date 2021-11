El 8 de octubre, 2021 la ministra de Asuntos para la Mujer en Libia Houria Khalifa Miloud Al-Tormal, firmó un memorando de entendimiento con la organización ONU Mujeres (la entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de género) sobre el promover los derechos de la mujer en Libia. Aunque el memorando de entendimiento no se ha dado a conocer públicamente, las declaraciones de la ministra Al-Tormal y de la organización ONU Mujeres indican que se trata de la implementación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad del año 2000 de la ONU en Libia, que reconoce el impacto único y singular del conflicto armado sobre la mujer en las zonas de conflicto y subraya la necesidad de protegerlas y asegurar su representación en las negociaciones de paz y en los temas políticos.[1]

Los informes sobre la firma del memorando de entendimiento provocaron estupor en Libia, luego de que se afirmara en las redes sociales de que una de las cláusulas del memorando de entendimiento menciona la Convención a la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer de 1979 (CEDAW/por sus siglas en inglés), que busca promover la igualdad de género en la familia, en las esferas públicas y en el lugar de trabajo. Los usuarios de las redes sociales afirmaron que, al firmar el memorando de entendimiento, la ministra, en esencia, firmó dicha convención. Cabe mencionar que Libia firmó la CEDAW en 1989, pero con reservas ante los artículos que trasgreden la ley sobre el estatuto personal de Libia, el cual tiene como base el sharia.[2]

Entre los que se opusieron y criticaron la firma del memorando de entendimiento se encontraban círculos islamistas en Libia identificados con la Hermandad Musulmana y con los movimientos salafistas, principalmente Dar Al-Ifta, el organismo responsable de emitir fatuas (dictámenes religiosos). Los críticos pidieron retirarse del memorando de entendimiento, argumentando que el sharia islámico ya le otorga a la mujer todos sus derechos y que quien esté de acuerdo con esto debe ser considerado infiel. También advirtieron que la CEDAW y otras convenciones de las Naciones Unidas tienen la intención de perjudicar al islam y el sharia.

Usuarios en Facebook lanzaron una campaña en contra del memorando de entendimiento bajo el hashtag #StopThisDisgrace. Los mensajes publicados con este hashtag indicaron que la CEDAW promueve la promiscuidad total, la poliandria y el matrimonio entre personas del mismo sexo además de abogar por otorgarle a la mujer la mitad de las propiedades que posee el esposo en caso de divorcio, entre otras afirmaciones.[3]

La ministra Al-Tormal dijo en respuesta que la cancillería de Libia revisó el memorando de entendimiento antes de que fuera firmado y lo aprobó luego de hacer algunas enmiendas.[4] Los portales libios incluso publicaron una foto de un documento del primer ministro libio Abdul Hamid Dbeibeh autorizando a Al-Tormal a firmar el memorando de entendimiento.[5] Al-Tormal también enfatizó que el memorando de entendimiento no menciona a la CEDAW y que, al firmar acuerdos internacionales, Libia tiene muchísimo cuidado de no permitir ninguna violación sobre el tema del sharia.[6] La asesora de Al-Tormal Ahlam bin Taboun, dio una versión diferente de los hechos. Ella afirmó que Al-Tormal firmó la CEDAW sin darse cuenta de lo que estaba firmando y que Libia tomaría medidas legales para revocar su compromiso con dicha convención.[7]

En respuesta a las fuertes reacciones contra el memorando de entendimiento y en un intento por apaciguar a los oponentes, el primer ministro libio Abdul Hamid Dbeibeh ordenó formar un comité encabezado por la ministra de Justicia Halima ‘Abd Al-Rahman con el fin de indagar sobre el tema e investigar si hubo errores o se produjeron violaciones.[8]

Lo siguiente son extractos de algunas de las reacciones en Libia que critican y apoyan la firma del memorando de entendimiento.

Dar Al-Ifta, movimiento afiliado a la Hermandad Musulmana: El sharia le concede a la mujer todos sus derechos; quien niegue esto es de hecho considerado infiel. Libia debe retirarse del memorando de entendimiento

Tal como fue declarado, muchos círculos en Libia, la mayoría de ellos afiliados a la Hermandad Musulmana, condenaron la firma del memorando de entendimiento. Destacó entre los críticos que avivaron las llamas de la controversia el consejo de investigación Dar Al-Ifta de Libia, encabezado por el gran muftí de Libia Sadiq Al-Ghariani, quien posee una relación muy cercana con la Hermandad Musulmana y es conocido por sus puntos de vista y su apoyo a los extremistas salafistas radicales.[9] El 23 de octubre, el consejo de investigación Dar Al-Ifta emitió una declaración duramente redactada en contra del memorando de entendimiento firmado con las Naciones Unidas. Tras señalar que el consejo estaba revisando «lo que supuestamente se establece en este memorando de entendimiento sobre la implementación de la Resolución 1325 de las Naciones Unidas y sobre las cláusulas relativas a la implementación de la CEDAW y convenciones similares», esta advirtió contra la firma e implementación de acuerdos con las Naciones Unidas que trasgredan el sharia, denominando a esta situación herejía.

La declaración lee lo siguiente:

«1. El consejo advierte contra cualquier elemento que firme acuerdos que posean efectos sociales peligrosos y contra la negligencia en presentarlos ante las autoridades calificadas para verificar su compatibilidad con la constitución del estado, el sharia y los mandamientos de la fe.

«2. El ministerio de asuntos para la mujer debe publicar el memorando de entendimiento que ha sido firmado…

«3. El firmar un compromiso para implementar la CEDAW y acuerdos similares redactados por las Naciones Unidas sobre temas de la mujer trasgrede los principios del magnífico sharia islámico respecto a la familia, el matrimonio, el linaje, los derechos individuales y los roles establecidos para hombres y mujeres según su naturaleza. El sharia islámico establece plenamente los derechos de la mujer sobre una base de justicia y no existe necesidad alguna de realizar ningún cambio en estos principios tal como estos han sido establecidos. Solo un infiel negaría tal cosa.

«4. La firma de un plan que será aplicable como parte de dichos acuerdos, con el objetivo declarado de asegurar la plena igualdad entre hombres y mujeres y erradicar la violencia sexual en contra de la mujer, conducirá a abolir muchas leyes islámicas relativas a la mujer, tales como las leyes relativas al ‘iddah (es decir, el período de tiempo que una mujer viuda o divorciada debe esperar antes de volver a casarse), la pensión alimenticia, tutela, obediencia, la lactancia materna y el embarazo, todos los cuales son tratados en los versículos del Corán. Esto también conducirá a menospreciar los versos referentes al hijab, el velo, la herencia y la validez o invalidez del testimonio de la mujer, así como también las advertencias del sunna respecto al vestir inmodestamente en público, la mezcla de mujeres vestidas inmodestamente con hombres en varias representaciones y así sucesivamente… Claramente, cualquier acuerdo que implique ignorar los versículos coránicos y violar las leyes religiosas absolutas y conocidas es algo sobre lo que ningún musulmán puede permanecer en silencio y mucho menos aceptar o de hecho predicar…

«5. Las reservas tales como ‘con la excepción de cualquier cosa que trasgreda el sharia’ son inútiles una vez se firme el acuerdo, ya que estos acuerdos estipulan que tales reservas no son importantes si trasgreden los objetivos del plan que ya fue firmado…

Por lo tanto, el consejo… llama firmemente a retirarse del memorando de entendimiento y revocar todos y cada uno de los compromisos relacionados con la CEDAW y similares… Cuidado con caer en una situación cuyo desenlace será amargo y desgarrador y que será un golpe mortal para esta generación y las generaciones futuras. Todos los musulmanes, funcionarios y otros individuos que se encuentren enfrentando tal prueba deben pedirle a Alá que sane sus almas antes de que sea demasiado tarde».[10]

El propio Al-Ghariani también señaló el memorando de entendimiento en su canal de televisión Al-Tanasuh, describiendo a las Naciones Unidas como una organización hostil y de intrigas ante el islam. Este dijo: «Cualquiera que siga tras los pasos de las Naciones Unidas, sus acciones y sus estratagemas sabe muy bien que todas sus acciones son fraudulentas, ilusorias y engañosas. Cuando la ministra Al-Tormal dijo que no firmó la CEDAW sino la resolución del Consejo de Seguridad sobre los temas de la mujer, paz y seguridad, tenía razón, pero esa resolución no entra en detalles. La importancia de la resolución 1325 sobre la mujer, paz y seguridad radica en que aparece en el Capítulo 7 de la Carta de la Naciones Unidas,[11] siendo este el capítulo que incluye sanciones… Cualquier idea perversa que las Naciones Unidas posean respecto al islam, en lo referente a socavar la sociedad y las costumbres musulmanas y respecto a la mujer musulmana se maneja como parte de las resoluciones del Consejo de Seguridad… y el resultado es que, si la resolución no es implementada, esta es remitida al Consejo de Seguridad con el fin de imponer sanciones».[12]

Otros elementos asociados a la Hermandad Musulmana también expresaron su oposición al memorando de entendimiento. Por ejemplo, el presidente del Alto Consejo de Libia Khalid Al-Mishari, quien es cercano a la Hermandad Musulmana, dijo en una reunión con la ministra Al-Tormal que «las acciones para apoyar a la mujer libia y empoderarlas para lograr sus derechos solo pueden tomar lugar si no trasgreden el sharia islámico, las costumbres y tradiciones junto a la ley libia». Este agregó que «cada sociedad tiene sus características únicas y muy singulares, que deben ser respetadas al momento de adherirse a cualquier acuerdo o memorando de entendimiento».[13]

Hanan Al-Shalouf, un parlamentario libio oriundo de Misrata, dijo en una entrevista realizada para el canal de televisión libio Al-Ahrar, transmitida desde Turquía, que la firma del memorando de entendimiento, cuyo contenido todavía es mantenido en secreto, era bastante problemática y se preguntó la razón del por qué «el documento no fue presentado ante las autoridades pertinentes, dadas las acusaciones de que este trasgrede el sharia islámico y las costumbres en la sociedad libia». Ella llamó a involucrar a Dar Al-Ifta en el tema, enfatizando que si el memorando de entendimiento resulta que realmente trasgrede el sharia, este debe ser revocado.[14]

Débil apoyo a la ministra de Asuntos de la Mujer: El memorando de entendimiento no trasgrede las leyes ni los valores de Libia

Las voces que expresaron su apoyo a la ministra Al-Tormal y a la firma del memorando de entendimiento fueron muy pocas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de la oficina de asuntos para la mujer y del niño en Libia emitió un comunicado en el que condenaba «la campaña de difamación que se está llevando a cabo en contra de la ministra en varios medios de comunicación y por usuarios de las redes sociales con el objetivo de engañar a la opinión pública». La declaración leía que el memorando de entendimiento «no trasgrede las leyes estatales ni los valores religiosos, sociales o nacionales de la sociedad libia».[15]

La activista libia de los derechos humanos Zahra Langhi, miembro de la Red regional árabe sobre mujeres, paz y seguridad y del foro de diálogo político libio, expresó su apoyo a la ministra y condenó la decisión tomada por el primer ministro Dbeibeh de formar un comité de investigación en relación al asunto. Ella señaló que Dbeibeh fue quien «empoderó a la ministra para que firmara el memorando de entendimiento con el fin de recibir apoyo técnico en desarrollar las capacidades de las instituciones libias con el fin de formular un plan nacional sobre el tema de la mujer, seguridad y paz» y que ahora utilizaba a la ministra de chivo expiatorio. Ella agregó que las campañas de difamación contra la ministra crearon confusión entre la solicitud de asistencia técnica que aparece en el memorando de entendimiento y en la CEDAW, que Libia ya había firmado en el año de 1989.[16]

Tal como fue indicado, varios portales publicaron la fotografía debajo, de un documento del primer ministro Dbeibeh en el que autoriza a la ministra Al-Tormal a firmar el memorando de entendimiento sobre la Resolución 1325.[17]

*B. Chernitsky es compañero investigador en MEMRI.

