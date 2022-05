La tensión creada entre Israel y Jordania debido a los acontecimientos de Al-Aqsa durante las últimas semanas se refleja, entre otras cosas, en un incremento al tono anti-israelí por parte de la prensa del gobierno jordano. Además de los artículos que critican ferozmente la política israelí, el diario del gobierno jordano Al-Rai también publicó varios artículos que incluían antisemitismo y la negación del Holocausto. Los autores de estos artículos justificaron las recientes declaraciones del canciller ruso Sergey Lavrov, quien dijo que Hitler tenía origen judío y que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky es una prueba de que los judíos son capaces de adoptar la ideología nazi. Uno de los que escribieron artículos incluso proporcionó «evidencia» histórica de que Hitler fue judío.

Los artículos también declararon que lo afirmado sobre el alcance del Holocausto es exagerado, de que Israel amplifica el Holocausto y lo utiliza para extorsionar a Occidente y exprimirles dinero, de que Israel presenta a los judíos como las únicas víctimas de los nazis y que el movimiento sionista colaboró ??con el régimen nazi.

Algunos de los artículos también publicaron otras afirmaciones antisemitas. Uno de estos artículos afirmó que el sionismo global, encabezado por la familia Rothschild, difunde el terrorismo en el mundo y otro artículo afirmó que los judíos contribuyeron en causar la caída de la Unión Soviética.

Lo siguiente son extractos traducidos de estos artículos en el diario del gobierno jordano Al-Rai.

Periodista jordano: Israel se aprovecha del Holocausto; El canciller ruso Lavrov tenía razón al decir que el judaísmo de Zelinsky no es prueba de que este no simpatice por los nazis

El columnista del diario Al-Rai Muhammad Kharroub, escribió el día 8 de mayo del presente año 2022 que Israel comercia con el Holocausto con el propósito de extorsionar al mundo y que los líderes judíos y sionistas realizaron tratos con el régimen nazi. Este también afirmó que el canciller ruso Lavrov tenía razón cuando dijo que el hecho de que Zelinsky sea judío no significa que no pueda simpatizar por los nazis. Kharroub escribió lo siguiente: «Incluso antes y especialmente después de que el plan de arreglo racista del movimiento sionista triunfase en Palestina con la creación de su estado sobre las ruinas del pueblo palestino, este movimiento nunca dejó de aprovecharse del Holocausto, es decir, extorsionar una compensación financiera y apoyo militar, político y diplomático de varios países utilizando el arma de las acusaciones antisemitas contra cualquiera que se opusiese o cuestionara la narrativa sionista. El que los sionistas aprovecharan los crímenes cometidos por el monstruo nazi y sus afirmaciones de que los judíos fueron las únicas víctimas de los nazis, nunca cesaron, mientras que los hechos históricos y la información sobre el terreno demostraron que los crímenes de la maquinaria nazi también tenían como objetivo a miembros de otras religiones, grupos étnicos y diferentes nacionalidades. Prueba de ello es la resolución de las Naciones Unidas que designó el día 27 de enero como el día internacional para conmemorar a las víctimas del Holocausto. Las Naciones Unidas eligieron esta fecha porque el 27 de enero de 1945 fue el día en que las fuerzas soviéticas liberaron el campo de detención y exterminio de Auschwitz-Birkenau, aunque las víctimas de ese campo no eran todas judías sino que pertenecían a 56 nacionalidades, grupos étnicos y de religiones diferentes. Y, sin embargo, el Movimiento Sionista e Israel no aceptaron la resolución de las Naciones Unidas y eligieron su propio día para conmemorar el Holocausto, con el objetivo de monopolizar el Holocausto y continuar comerciando con este y extorsionando en su nombre…

“La persistente explotación y aprovechamiento sionista-judío del Holocausto continúa e incluso se ha incrementado, por lo que los países occidentales imperialistas han seguido sucumbiendo al chantaje y a la narrativa sionista desde la creación del estado hasta el día de hoy. Todo esto se logra difamando y realizando acusaciones de antisemitismo a cualquiera que se atreva a exponer los hechos o intente arrojar luz sobre las acciones del monstruo nazi contra miembros de otras religiones, grupos étnicos y nacionalidades que fueron blancos de la maquinaria de guerra nazi.

«La evidencia y la data son muy conocidos y documentados, pero el nuevo desarrollo de los últimos días ha sido escandaloso y atrajo la atención, en especial porque esta vez la campaña sionista-occidental-imperialista fue dirigida audazmente contra el principal diplomático ruso (el canciller Sergey Lavrov, quien es descendiente de los 27 millones de soviéticos que cayeron a manos del monstruo nazi. Porque fueron los heroicos soldados y generales soviéticos quienes invadieron el Tercer Reich, ondearon la bandera roja sobre su cuartel general y declararon la derrota del nazismo, mientras que el movimiento sionista y un grupo de líderes judíos pactó con su líder, Hitler, estos son hechos que el movimiento sionista no ha logrado sacudirse ni borrar con todas sus mentiras mitológicas, sus disparates y su terrorismo político y mediático.

«Lavrov solo dijo la verdad cuando respondió las preguntas de los periodistas italianos… Este dijo, como muchos antes que él y de que el judaísmo de Zelensky no lo exonera de tomar el camino nazi que ha sido impuesto en Ucrania desde el llamado Levantamiento de Maidan del año 2014,[1] que derrocó al régimen del presidente electo ucraniano Viktor Yanukovych con el apoyo directo y público de la embajada de los Estados Unidos en Kiev, los miembros del Congreso estadounidense y la CIA…»

Más adelante en el artículo, Kharoub también se refirió a los informes publicados en los medios de comunicación sobre los desacuerdos entre Israel y Rusia al apoyo de Israel a Ucrania y su apoyo a la resolución de las Naciones Unidas para suspender a Rusia del Consejo de derechos humanos de las Naciones Unidas y realizo comentarios antisemitas culpando a los judíos por la caída de la Unión Soviética. Este escribió: «Los desacuerdos entre Israel y Rusia han atraído la atención de los círculos políticos y mediáticos y de los centros de investigación en Rusia y algunos de ellos comenzaron a abrir los ‘expedientes’ de los judíos y sionistas y a discutir el papel que desempeñaron sus instituciones en el desmantelamiento de la Unión Soviética y en la usurpación del sector civil soviético-ruso y su privatización por sumas irrisorias en favor de las mafias judías apoyadas por los Estados Unidos durante la era de Yeltsin.[2]

Columnista de Al-Rai, Raja Talab: La afirmación de Lavrov de que Hitler era judío está respaldada por evidencia histórica

Otro columnista de Al-Rai, Raja Talab, elogió al canciller de Rusia Lavrov por su «valiente» afirmación de que Hitler era judío, afirmando que es cierto y esto ha sido respaldado por evidencias históricas. Este escribió el día 9 de mayo: “El canciller de Rusia Sergey Lavrov, exhibió coraje cuando refutó la aparente contradicción entre el judaísmo y el nazismo al hacer una declaración que sin duda pasará a la historia, de que ‘Adolf Hitler tenía sangre judía en sus venas’. Este hizo esta declaración para enfatizar que el judaísmo del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no significa que su gobierno no patrocine a los neonazis…

«La importancia de la declaración radica en el hecho de que fue pronunciada por el canciller de una superpotencia conocido como intelectual y político serio. Además, su provocativa declaración se basa en hechos históricos sobre las raíces judías de Hitler, que algunos historiadores en Occidente han señalado. El más importante de estos hechos es la memoria del nazi Hans Frank, titulada In the Face of the Gallows/Ante el rostro de la horca, publicado en 1953, varios años después de su ejecución en 1946. En su libro, Frank afirma que investigó en secreto los orígenes de Adolf Hitler a petición del propio líder nazi y que llegó a la conclusión de que Maria Anna Schicklgruber, la abuela paterna de Hitler, tuvo un hijo ilegítimo cuyo padre era el jefe de la acaudalada familia judía Frankenberger, para la que trabajaba como cocinera en la ciudad de Graz, en Austria.

“La declaración de Lavrov sacudió a la entidad sionista que, durante más de 77 años, se ha beneficiado de la catástrofe del Holocausto y la ha aprovechado de una manera ingeniosa y nazi a expensas del pueblo palestino y su tierra. Este lo hizo a pesar del hecho que el Holocausto, o las acciones de asesinato en masa cometidos por las fuerzas nazis alemanas, no fueron perpetrados solo contra los judíos sino también contra los eslavos rusos, búlgaros, polacos, rumanos y varios otros grupos étnicos, entre ellos gitanos y turcos… Los alemanes perpetraron masacres contra varias etnias solo porque creían que eran inferiores a la raza aria y no por otra razón. Esa es la verdad que el mundo y en particular el mundo occidental, no se atreve a anunciar o enfocarse, debido al terrorismo llevado a cabo en su contra por el movimiento sionista global, dirigido por la familia Rothschild y por sus aliados políticos, económicos y financieros en los Estados Unidos, Europa y alrededor del mundo…

“El nazismo se ha convertido en una ideología criminal que no está asociada a ningún pueblo, raza o religión en particular y el judaísmo no es una excepción en este contexto. Lo que alarmó a los judíos sionistas sobre las declaraciones de Lavrov es que la narrativa que estos derivan de su Holocausto se está muriendo y ha sido llevada a la sala de reanimación y que el fraude y la propaganda que lo rodea han comenzado a ser expuestos de manera científica, con base en pruebas y documentos que revelan que el líder criminal Hitler, quien asesinó judíos, tenía sangre judía fluyendo en sus venas…»[3]

«La propaganda sionista sostiene que los nazis asesinaron a casi seis millones de judíos… Esta cifra es muy difícil de creer»

En una columna anterior en el diario Al-Rai, publicada el 18 de abril, 2022 Taleb afirmó que Israel exagera el alcance del Holocausto y distorsiona los hechos al respecto y cuestionó la afirmación de que seis millones de judíos fueron asesinados en el Holocausto. Este escribió lo siguiente: «Incluso antes de que Herzl la fundara como organización en 1897, el sionismo global había logrado, con el apoyo de los cristianos evangélicos en Gran Bretaña y los Estados Unidos, convertir la mentira más grande en la historia humana en un proyecto concreto llamado Israel… En 1917, Balfour le prometió a Rothschild que Gran Bretaña apoyaría al movimiento sionista en su búsqueda de una patria judía en Palestina. Esa promesa fue considera como la partida de nacimiento de la mentira que se llama Israel, el cual se hizo realidad en 1948.

“En el mismo contexto, a esta mentira le siguió otra, amplificando el Holocausto judío y falsificando mucha información al respecto, ya que la propaganda sionista sostiene que los nazis asesinaron a casi seis millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, de los once millones de judíos en todo el mundo para ese momento. Esta cifra es difícil de creer. La verdad es que los asesinatos y torturas nazis durante la guerra incluyeron a la mayoría de los pueblos eslavos, entre ellos los judíos de origen eslavo, además de los gitanos de Rumania, los Testigos de Jehová, homosexuales y discapacitados mentales y físicos. Las operaciones de asesinatos se llevaron a cabo bajo el pretexto puramente racista de que estas razas y pueblos eran inferiores y por lo tanto despreciados. El sionismo global invirtió profunda y cualitativamente en el Holocausto, gracias a la complicidad por parte de Occidente, particularmente Gran Bretaña y los Estados Unidos, en el proceso de movilizar la aceleración del reconocimiento global del estado de ocupación en el año de 1948.

«La tercera mentira es intentar afirmar que existen contradicciones ideológicas y morales entre el nazismo y el sionismo, mientras que los hechos lo refutan – más bien, presentan ejemplos de una cooperación importante entre las dos partes…

“Actualmente, el presidente de Ucrania, el país que ha producido la mayor cantidad de primeros ministros israelíes, se burla de quienes acusan a su país de albergar al nazismo, con el argumento de que es judío y por lo tanto no sería posible que su país abrazara cualquier movimiento nazi. Pero olvida, o finge olvidar, que el Batallón Nazi Azov,[4] que sostiene en alto el símbolo de la esvástica y glorifica al famoso nazi ucraniano Stepan Bandera,[5] es parte de la Guardia Nacional de Ucrania, que está masacrando a ucranianos de origen ruso y culpan a las fuerzas rusas».[6]

[1] El Levantamiento de Maidan o Levantamiento de Euromaidan fue una ola de protestas que estalló en Kiev a finales del año 2013 luego de la decisión del gobierno ucraniano en ese momento de no firmar el Acuerdo de Asociación Unión Europea-Ucrania, sino más bien fortalecer sus lazos con Rusia y la Unión Económica Euroasiática.

[2] Al-Rai (Jordania), 8 de mayo, 2022.

[3] Al-Rai (Jordania), 9 de mayo, 2022.

[4] El Batallón Azov es una unidad nacionalista extremista de la Guardia Nacional de Ucrania.

[5] Stepan Bandera (m. 1959) fue uno de los fundadores de la Organización de Nacionalistas Ucranianos de extrema derecha. Es una figura controvertida en Ucrania debido a su colaboración con el régimen nazi en esperanzas de lograr la independencia de su país. Sus seguidores estuvieron involucrados en crímenes contra judíos durante el Holocausto.

[6] Al-Rai (Jordania), 18 de mayo, 2022.

