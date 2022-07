Faisal Abu Khadra, miembro del Consejo Nacional Palestino de la OLP y columnista del diario publicado en Jerusalén oriental Al-Quds, escribió en una columna el día 5 de julio del presente año 2022 que el derecho a retornar de los refugiados palestinos es un “derecho divino” al que los palestinos nunca renunciarán. Palestina, agregó, es la patria de los palestinos, mientras que los sionistas descienden del norte de Alemania y, por lo tanto, son de origen “ario, en lugar de semita”. Este criticó a los países vecinos de Israel por firmar con este, acuerdos de armisticio en el año de 1949 sin condicionarlos a permitir el retorno de los refugiados palestinos a sus hogares. Este es un error histórico no menos grave que el propio Nakba, dijo Abu Khadra.

Lo siguiente son extractos traducidos de su columna:[1]

“Los palestinos no pueden concebiblemente aceptar ser asentados en ningún lugar excepto en sus ciudades y pueblos en Palestina. La lógica de esto es reconocida en todo el mundo… No importa cuáles sean los incentivos materiales y de moral, los palestinos nunca aceptarán ninguna otra propuesta, no importa cuán generosa esta sea, por una razón muy simple: su tierra está en manos de una ocupación que no tiene raíces históricas en ella.

“Muchos palestinos son oriundos nacionales de países distintos a Palestina, pero esto de ninguna manera significa que hayan olvidado a su país, su patria y sus raíces históricas en ese suelo bendito.

“Los líderes sionistas dijeron que los palestinos de la generación del Nakba morirán y sus hijos y nietos se olvidarán de Palestina y del derecho al retorno. Pero ese pueblo ignorante descubrió que ninguna persona de origen palestino puede olvidarse de su patria. Los palestinos, gracias a Alá, tanto los refugiados como en otros lugares, no han olvidado ni olvidarán nunca a su país, Palestina. Los sucesivos gobiernos israelíes intentaron y siguen intentando, junto a su aliado, Estados Unidos, abolir a la UNRWA utilizando todas las triquiñuelas posibles, pensando que, si lo hacían, eliminarían el elemento más importante del derecho al retorno. Pero el pueblo palestino, incluyendo todos sus sectores… nunca ha renunciado y nunca renunciará al derecho al retorno, de ninguna manera en lo absoluto.

“El pueblo palestino respeta todas las resoluciones internacionales sobre el tema palestino y nunca las abandonará, siendo la principal de estas la del derecho al retorno. Este es un derecho divino y la mera idea de una patria alterna o de que los palestinos vivan fuera de la Palestina histórica es una ilusión que existe solo en la mente de los ocupantes y sus partidarios.

“Todos los pueblos del mundo tienen derecho a vivir en su territorio. Entonces, ¿por qué los ocupantes y sus partidarios quieren que los palestinos vivan en suelo extranjero que no es el suelo en el que vivieron sus antepasados ??desde el año 5000 a. C. y donde todavía viven hoy? Los que construyeron los puertos de Jaffa, Haifa, Acre y Ashdod son nuestros antepasados, los cananeos.

“En cuanto a los sionistas, ninguno de ellos es posee sus orígenes en Palestina. Más bien, provienen de Ashkenaz, ubicado al norte de Alemania. Estos son de origen ario más que semita. Por eso vemos que todos son nacionales de los países desde los cuales emigraron a Palestina. La noción de la Tierra Prometida es una invención sionista.

“Es certero decir que los países que rodean a Israel cometieron un error histórico contra el pueblo palestino cuando firmaron un armisticio permanente (un acuerdo con Israel) sin condicionarlo a realizar el derecho de los palestinos al retorno. Esto es especialmente grave teniendo en cuenta que la Resolución 194 de las Naciones Unidas fue emitido en 1949 y en ese mismo año estos países firmaron el acuerdo de alto al fuego con Israel, que es igual en su gravedad al Nakba del pueblo palestino”.

