Diario Judío México - El Jeque Fahad bin Abdullah Al-Thani, primo y crítico persistente del Emir qatarí Jeque Tamim bin Hamad Al-Thani, escribió en un artículo titulado «Erdogan aprieta su puño sobre Qatar» de que el régimen qatarí transformó el país en un vasallo turco. Fahad afirmó que al someterse al yugo neo-otomano del Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Qatar rechazaba el legado de la lucha de los árabes para liberarse del dominio otomano. Erdogan, advirtió, no descansare hasta transformar a Qatar en la primera colonia de Turquía y que los qataríes hablen el idioma turco. El artículo apareció en el diario Arab News en Arabia Saudita.

Cabe señalar que Fahad ha sido disidente durante algún tiempo. En el 2011, firmó una petición presentada al entonces emir Hamad bin Khalifa Al-Thani pidiendo por reformas sociales, económicas y democráticas radicales. Esta actividad pudo haber sido la razón de su breve arresto ocurrido en el año 2016.[1]

Lo siguiente es el artículo de Al-Thani: [2]

Fahad Al-Thani (fuente: Alarabiya.net)

«Vemos gran ironía en Erdogan entrando a Qatar como si fuese su líder, marginando a su emir y tratándolo como a uno de sus seguidores»

«Admire mucho la inteligente acción del Presidente ruso cuando recibía [al Presidente turco] Recep Tayyip Erdogan en el Kremlin. Alrededor del presidente turco y su delegación se encontraban varias estatuas imponentes que representaban las victorias rusas sobre los turcos, para que Erdogan no olvide su condición natural o se exceda en sus límites.

«Vemos la ironía en su apogeo en Erdogan entrando en Qatar como si fuese su líder, marginando a su emir y tratándolo como a uno de sus sequitos. El Presidente turco estaba dispuesto a mostrar su poder a todos los medios de comunicación para confirmar su autoridad sobre Qatar, tratándolo como a una de sus provincias. Este insultó deliberadamente a los qataríes, sometiéndolos al mismo trato que le infligió Putin como para compensar la humillación a la cual el ruso le sometió».

Erdogan «trata a los qataríes no como sus socios y amigos, sino como si fuese su amo y ellos sus seguidores»

«Cada vez que Erdogan visita Qatar o convoca a los emires de Qatar, me siento abrumado por una ola de dolor, porque este trata a los qataríes no como sus socios y amigos, sino como si fuese su amo y ellos sus sequitos. He experimentado esta amargura muy de cerca unas 15 veces: el número de cumbres entre Tamim bin Hamad Al-Thani y Erdogan. Cada una de las 15 cumbres ha sido peor que la anterior, ya que el presidente turco muestra su yugo. Este lo hace tratando que Qatar pague por todas sus pérdidas, compensando el colapso de la moneda, cubriendo los gastos de sus invasiones al norte de Siria, pagando para fortalecer su presencia en Libia, financiando su base en Somalia, comprando todos sus bienes no vendibles y contratando con sus empresas para llevar a cabo proyectos pequeños y secundarios por grandes sumas de dinero.

«Además, plantó sus tropas y armas en cada centímetro del territorio qatarí, se permitió llevar a cabo operaciones de inteligencia dentro del país y utilizó su territorio para probar sus armas. Las calles de nuestra amada Doha se han convertido en parques infantiles para uso de los soldados turcos – y muy pronto para los oficiales de los cuerpos policiales turcos – jactándose y pavoneándose con la arrogancia del colonizador, controlando los movimientos de los desafortunados ciudadanos, la mayoría de los cuales evitan el contacto con ellos. Los honorables han optado por permanecer en sus hogares y vecindarios para no ser humillados moral o físicamente, especialmente si no hablan turco, lo que se ha convertido en una necesidad de la vida a menos que Qatar sea salvado de esta colonización.

«La humillación alcanza su punto álgido cuando la Agencia Anadolu en Turquía transmite noticias sobre Qatar, sus decisiones y la visita de su emir en forma de directivas u órdenes que llaman la atención sobre el hecho de que Ankara tome las decisiones por Qatar.

«¿Cómo puede Erdogan hacerse amigo de los árabes si está obsesionado con los recuerdos de la ocupación otomana sobre los países árabes?»

¿Cómo podrá el liderazgo de Qatar aceptar la humillación que realiza Erdogan a la política neo-otomana?

«Cualquier asociación tiene su base en la igualdad e intereses comunes, lo cual no existe en la relación de Qatar con Turquía. Todos los acuerdos firmados entre Qatar y Turquía otorgan todos los beneficios a Turquía y solo le imponen a Qatar con obligaciones. Los turcos tienen un desprecio histórico por los árabes Entonces, ¿cómo pueden estos de repente, hacerse amigos? ¿Cómo puede Erdogan convertirse en amigo de los árabes, si está obsesionado con los recuerdos de la ocupación otomana sobre los países árabes? ¿Cómo puede Erdogan convertirse en amigo cuando la amargura de la gran batalla de Al-Wajbah todavía le asfixia? ¿Cómo puede Erdogan convertirse en amigo de los árabes cuando este solo sabe cómo tomar y no da nada a cambio y cuando no respeta a nadie y no valora el apoyo ilimitado de Qatar?

«Al igual que muchos qataríes, me pregunto el cómo los líderes qataríes aceptaron esta humillación y esta extraña dependencia, entregando las riendas del poder a los turcos. Todos nos preguntamos: ¿qué absurdez es esta? ¿Qué nos depara el destino? ¿Por qué nos ponernos a merced de nuestros verdugos, opositores y enemigos que nos torturaron y humillaron en los días de su oscura colonización? ¿Qué ha sido de nuestra dignidad para hacernos sucumbir a esta anomalía? ¿Cómo podemos encomendar a nuestro enemigo con nuestra seguridad?

«Para apretar el control de Turquía sobre Qatar, se debe hacer una última cosa: demoler el Palacio Al-Wajbah,[3] eliminar este nombre de todos los planes de estudio, pensum y programas y luego cambiar el día nacional de acuerdo al estado de ánimo turco. Cualquiera que piense que el dominio de Erdogan ha alcanzado su punto máximo, está totalmente equivocado, ya que se está volviendo cada vez más siniestro con cada bocado que traga, pidiendo más. No se detendrá hasta que esté seguro de que Qatar se haya convertido en la primera colonia de Turquía. Este solo es digno de ser un mero estado otomano, uno que será agotado de todos sus recursos y un punto de apoyo para Erdogan en el Golfo».

Emir de Qatar Tamim Al-Thani junto a Erdogan (Fuente: Dailysabah.com)

«Lo que más temo es el día en que un ciudadano qatarí pregunte sobre su tierra natal en turco (gracias a Alá no conozco el idioma turco y no me gusta escucharlo).

«Todos los qataríes con los que he hablado comparten la misma preocupación y la misma ira, ya que vemos nuestra tierra pura contaminada con impresiones turcas hasta casi perder sus rasgos, invadida por el idioma turco hasta casi perder su identidad».

«Hermanos y hermanas, se acerca el mes sagrado del Ramadán, el mes durante el cual obtuvimos una gloriosa victoria en la batalla de Al-Wajbah, expulsando a los otomanos y derrotando al gobernador otomano de Basora que buscaba humillar a Qatar.

«Somos los descendientes e hijos de esos grandes individuos, infundidos con el orgullo y dignidad de nuestros antepasados ​​que nunca sucumbieron ante la humillación y la desgracia. Pueda Qatar regresar a su identidad y gloria, con tribus y familias que se amen y respetan mutuamente y que aprecian su asociación histórica para proteger a esta querida entidad y actúen como garantía a futuro para nuestros hijos y nietos.

«Qatar es un país árabe auténtico y nunca será turco, pase lo que pase. La así llamada base colonial Tarek bin Ziyad[4] recordará la historia del gobernador otomano y representará lo que a este le sucedió, ya que la caballería no cambia y los valientes y nobles no sucumben – estos demostrarán que somos símbolos de valentía y magnanimidad».

[1] Nytimes.com, 13 de enero, 2016.

[2] Arabnews.com, 13 de marzo, 2020.

[3] El lugar de la batalla de Al-Wajbah en marzo, 1893 donde los qataríes sitiaron con éxito una guarnición otomana e impusieron términos favorables a los otomanos que efectivamente resultaron en el fin del dominio otomano sobre Qatar. La batalla es considera un evento formativo en la historia de Qatar.

[4] Las tropas turcas han sido desplegadas en la base Tarek bin Ziyad en Qatar desde octubre del 2015. Véase la serie de MEMRI Investigación y Análisis No. 1482 – Relaciones Turquía-Qatar: De lazos bilaterales a una asociación estratégica integral, 12 de noviembre, 2019