El ministro del Interior afgano Sarajuddin Haqqani, por quien el FBI ofrece hoy día una recompensa de 10 millones de dólares por cualquier información sobre su paradero, dijo en una entrevista publicada el día 22 de enero, 2022 en la red Al-Jazeera (Qatar) que los talibanes seguirán representando una amenaza mientras los estadounidenses se nieguen a reconocer al gobierno de los talibanes. Este dijo que al negarse a reconocer a los talibanes, Estados Unidos solo «mantiene abiertas las puertas de la hostilidad en contra del pueblo afgano». Haqqani, quien es el líder del grupo insurgente guerrillero islamista llamado la Red Haqqani, apareció en la entrevista en donde su rostro fue digitalmente filtrado con un efecto borroso.

«No existen otras organizaciones en Afganistán excepto el Emirato Islámico»

Sarajuddin Haqqani: «Existen temas relacionados al gobierno anterior del Emirato Islámico de los talibanes que no deseo discutir ahora. También está el tema de la ocupación de Afganistán por parte de los estadounidenses. Su pretexto ante la ocupación de nuestro país era que aquellos quienes son requeridos por los Estados Unidos, especialmente individuos pertenecientes a Al-Qaeda, se encontraban en suelo afgano. Ahora yo puedo asegurarles que no existe nadie en Afganistán excepto el Emirato Islámico. No existen otras organizaciones presentes aquí y estas puede que no muestren pruebas de sus afirmaciones. El mundo ha visto, durante los 19 o 20 años de ocupación estadounidense, que únicamente el Emirato Islámico se encuentra presente en Afganistán.

«Negarse a reconocer nuestro gobierno significa mantener abiertas las puertas de la hostilidad en contra del pueblo afgano»

“Estados Unidos firmó un acuerdo de paz con nosotros en Doha y nosotros cumplimos con nuestros compromisos en este acuerdo. Ellos pidieron que nos aseguráramos de que el suelo afgano no sea utilizado para lanzar ataques contra otros y nosotros acordamos y cumplimos con este compromiso «Ellos también deben cumplir con sus compromisos en el acuerdo. Una vez que recibamos dicho reconocimiento, no seremos amenaza para nadie. Pero negarse a reconocernos, mientras nos tratan de manera informal e impiden que la comunidad internacional se ocupe de nosotros – tal situación es inaceptable. Solo un gobierno reconocido puede garantizar estos compromisos. Negarse a reconocer nuestro gobierno significa mantener abiertas las puertas de la hostilidad en contra del pueblo afgano».

