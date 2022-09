El día 30 de agosto del presente año 2022, el ministro del Interior francés Gérald Darmanin anunció una próxima deportación del predicador de origen marroquí Hassan Iquioussen, debido a sus declaraciones antisemitas y sexistas. Darmanin tuiteó lo siguiente: «El Consejo de Estado (que debe aprobar las decisiones del gobierno cuando estas son cuestionadas) aprobó la expulsión del Sr. Hassan Iquioussen, quien difunde declaraciones antisemitas y declaraciones que niegan la igualdad de mujeres y hombres. Esta es una gran victoria para la República francesa. El imam será deportado del territorio nacional».[1]

A comienzos de este año, la prefectura del Norte de Francia se negó a renovarle el permiso de residencia a Iquioussen, alegando que este defendía el odio, hablaba contra los valores de la república, incluyendo el proferir contra el laicismo y la igualdad entre mujeres y hombres además de propugnar teorías de conspiración antisemitas sobre el propagar la islamofobia.

El día 3 de mayo, el gobierno de Macron inició los procedimientos de deportación contra el imam Iquioussen, los cuales fueron detenidos cuando un juez del tribunal administrativo de París suspendió la orden del gobierno, diciendo que no existían pruebas para respaldar los cargos de antisemitismo o extremismo religioso impugnados por el estado contra Iquioussen. El juez estuvo de acuerdo con los abogados del imam, quienes argumentaron que la plática de Iquioussen fue sacada de contexto y no constituía incitación. Esta decisión fue apelada por el ministro del Interior Gerard Darmanin y el consejo de estado aprobó la orden de deportación.

En el año 2013, MEMRI alertó a las autoridades sobre la incitación propugnada por el imam Hassen Iquioussen en sus sermones y discursos. En un informe publicado en el portal de MEMRI en francés,[2] Iquioussen fue citado diciendo lo siguiente: «Existen 13 niveles de yihad […] y él (el profeta) coloca el yihad armado contra el enemigo en lo más alto del nivel 13. […] Los musulmanes deben tomar medidas […] Debemos frustrar la estrategia del diablo». Este también dijo: «Somos musulmanes […] Esa es nuestra identidad, esa es nuestra nacionalidad, ese es nuestro ser, eso es lo más importante. Todo lo demás es secundario, todo lo demás debe injertarse dentro de esta identidad abrahámica […] Y si el resto contradice lo que enseñaron el profeta Mahoma y su antepasado Ibrahim, arrójenlo a la basura, así suene hermoso, así sea bueno, sea moderno, qué más da».

En un video publicado por el portal MEMRI TV el 14 de enero, 2013 el imam Hassan Iquioussen dijo que «el yihad es el pináculo del islam; aquellos que no se comprometan totalmente con el islam serán descartados por Alá». [3] En una lección publicada en video el 14 de enero, 2013 en una cuenta llamada «foundiba» en el portal Daily Motion, este describió el «yihad armado contra el enemigo externo» como el pináculo del islam y llamó a su audiencia a «comprometerse» totalmente con el islam, diciendo que no deben poner este mundo por encima de Alá, el profeta Mahoma y por encima del yihad. Los musulmanes que no se «comprometan» serán «descartados» por Alá, este dijo agregando lo siguiente: «No piensen que el islam se detendrá porque ustedes no desean comprometerse».

Para ver el video del imam Hassan Iquioussen en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo

«Si no desean comprometerte con el islam, sufrirán en este mundo y en el más allá… Alá les hará a un lado»

Hassan Iquioussen: “Si no desean comprometerte con el islam, ¿qué les sucederá? El Corán dice lo siguiente: ‘Alá les escarmentará con un castigo muy doloroso’. Van a luchar y sufrir en este mundo porque se equivocaron al creer que la felicidad se encontraba dentro del mundo material.

[…]

«Así que tengan cuidado. Si no desean comprometerte con el islam, sufrirán en este mundo y en el más allá, ¿cierto? Existe un infierno en el más allá, pero así no vayan al infierno, se arrepentirán, porque no irán al mejor de los niveles del paraíso. El musulmán que ha desobedecido cometiendo grandes pecados no tendrá la misma recompensa que aquel que ha obedecido a Alá y quien por si mismo se haya comprometido.

«Ustedes saben que existen ocho niveles en el paraíso, ¿cierto? Para los justos, los profetas, los mártires… Algunos lugares en el paraíso están reservados. ¿Reservados para quién? Para la categoría de musulmanes que han vivido por encima de las querellas en este mundo ¡Y sí, que ganen los mejores!

[…]

“Además, Alá les va a poner de lado (si no se comprometen). Y hará que otros entiendan este mensaje y responderán a Su invitación y se comprometerán por sí mismos.

[…]

“Ustedes, como musulmanes, ¿no sienten que desean involucrarse? Entonces serán descartados. Otros se convertirán y llevarán consigo el estandarte de esta religión y se convertirán en defensores del islam. No piensen que el islam se detendrá porque no desean comprometerse con ello.

[…]

«Los jóvenes y los más ancianos. Los hombres y las mujeres. Los ricos y los pobres, ya sea que estén trabajando o se encuentren desempleados. Sea cual sea su estatus social, sean cuales sean las condiciones en las que vivan, tienen que dar parte de tu tiempo y esforzarse y dar sacrificios por esta religión.

[…]

El yihad armado contra un enemigo externo es el pináculo del islam

«Si prefieren complacer a los seres humanos y desagradar a Dios, entonces están yendo por el camino errado. Están equivocados.

[…]

«Alá, el profeta Mahoma y el yihad por la causa de Alá… Si uno prefiere el mundo material, con su belleza y diversidad, por sobre Alá, el profeta, el yihad por la causa de Alá y el sacrificio… Si uno prefiere esto a aquello, entonces esperen hasta que llegue el mandamiento de Alá.

[…]

«¿Cuál sería el pináculo del islam? Es librar el yihad por el bien de la religión. El imam Ibn Al-Qayyim explicó lo que significa yihad en el islam. Este dijo que existen 13 grados, 13 niveles. Los tres primeros grados del yihad son yihad contra uno mismo…

[…]

«Y este colocó el yihad armado contra el enemigo externo en el 13avo y más alto nivel».

