Diario Judío México - El 9 de abril, 2020 el canal de televisión del Kurdistán iraquí Rudaw transmitió un informe en el que un periodista entrevistó a mujeres del EIIS en el campamento de refugiados Al-Hol en Siria. Una de las mujeres, quien se encontraba rodeada muy de cerca por otras mujeres y por chicos, dijo que el coronavirus no las ha infectado porque ayunan, oran, son piadosas, le temen a Alá y siguen el Islam por el camino que tomó Abu Bakr Al-Bagdadí. Ella declaró enfáticamente que el coronavirus no infecta a los verdaderos musulmanes y que solo infecta a los infieles y opresores y que cualquier musulmán que haya muerto por coronavirus fue infectado porque estos no eran verdaderos musulmanes.

Para ver el video de las mujeres del EIIS en el campamento de refugiados Al-Hol en el portal de MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

El coronavirus «no infecta a los musulmanes»

Mujer No. 1: «La enfermedad no nos infecta porque somos piadosas, ayunamos y rezamos. Le tememos a Alá. Seguimos [el verdadero] Islam por el sendero tomado por Abu Bakr Al-Bagdadí».

Reportero: «Entonces, ¿a quién infecta esta enfermedad?»

Mujer No. 1: «Infecta a los infieles, porque oprimen a los prisioneros y a los hermanos. Los infecta. ¿Entiendes lo que digo? No infecta a los musulmanes. ¿Has visto a algún musulmán morir por causa de esta enfermedad? Todos los que murieron eran infieles».

Los musulmanes que murieron por causa de la enfermedad «eran opresores»

Reportero: «Pero muchos musulmanes han muerto por causa de esta enfermedad…»

Mujer No. 1: «Eran opresores. Yo no estoy diciendo que todos los musulmanes sean decentes».

Reportero: «En todo el mundo, todos han estado muriendo, musulmanes, no-musulmanes…»

Mujer No. 1: «Hay opresores entre los musulmanes».

Mujer No. 2: «No eran musulmanes. La enfermedad no infecta a los musulmanes, solo a los infieles. [El coronavirus] es solo un soldado enviado por Alá».