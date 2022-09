Poco después de que se anunciara el fallecimiento de la reina Isabel II de Gran Bretaña el día 8 de septiembre del presente año 2022, árabes y musulmanes de todo el mundo compartieron publicados en los que ofrecieron rezos y plegarias por la misericordia divina de su alma, posponiendo eventos de entretenimiento e incluso realizando umrah en su nombre en la santa mezquita en Meca, Arabia Saudita. Estas acciones no fueron bien recibidas por los musulmanes de línea dura, quienes se apresuraron airadamente a condenar a sus correligionarios por ofrecerle plegarias misericordiosas a un no-musulmán, diciendo que los musulmanes deberían celebrar el fallecimiento de la reina, a quien acusaron de ser hostil al islam y a los musulmanes.

Utilizando hashtags en árabe, tales como «Reina Isabel» y «Adiós reina Isabel», usuarios en Twitter de habla árabe lloraron a la reina y le oraron a Alá para que tuviese piedad de ella. El 9 de septiembre, 2022 el usuario Reem Ali compartió una fotografía de la difunta reina y del difunto sultán de Omán Qaboos bin Said y escribió lo siguiente: «Oh, Alá, perdona y ten piedad de esos corazones que están ansiosos por ver».[1]

El mismo día y bajo los mismos hashtags «#Elizabeth», «Adiós reina Isabel» y «Reina Isabel», el usuario en Twitter Saif bin Saleh Al-Harasi escribió en inglés: «La tristeza descendió sobre el mundo con la muerte de la reina Isabel sobre el Reino Unido en particular y en el mundo entero en general. Fue una de las grandes líderes que se ganó el amor de todos».[2]

El usuario saudí en Twitter Dhafir Shiban compartió una fotografía de la difunta reina y escribió lo siguiente: «Noticias que nos entristecieron a todos. Pueda Alá tener piedad de ella y la perdone».[3]

Un usuario en Twitter en Canadá Mus’ab Mohammad Al-Flaikawi escribió en árabe: «¿Saben que aquellos que se convierten en ciudadanos canadienses juran sobre el Corán o sobre cualquier libro divino, su lealtad a la reina Isabel II? La reina jugó un papel muy importante en liberar Kuwait de la beligerante invasión iraquí que nosotros nunca olvidaremos. Pueda Alá tener piedad de ella».[4]

En una rara expresión[5] de admiración por la difunta reina, un individuo yemení llamado Malik Al-Yafi’i publicó un breve video el día 12 de septiembre, 2022 afirmando que había realizado umrah en Meca por la difunta reina. En el video, Al-Yafi’i apareció vistiendo ropa blanca y sosteniendo una pancarta que leía: «Umrah por el alma de la reina Isabel II. Le pido a Alá que le conceda el paraíso y la acepte entre los justos».

Poco después de que el video se volviese tendencia en Twitter, las autoridades saudíes anunciaron que el hombre había sido arrestado por «violar las normas e instrucciones del umrah» y que «fueron tomadas medidas legales en su contra y este individuo fue remitido a los tribunales públicos».[6]

Además de estas plegarias, al menos dos importantes artistas árabes anunciaron el aplazamiento del lanzamiento de sus nuevos videos en honor a la difunta reina. El 10 de septiembre, 2022 el artista egipcio Mohamed Ramadan dio a conocer un publicado en su cuenta Instagram en el que anunció que pospondrá tres días el lanzamiento del videoclip de su nueva canción «Dosha», por respeto a la muerte de la reina.[7]

El anuncio de Ramadan se produjo un día después de que la artista y actriz iraquí-marroquí residente en los Emiratos Árabes Unidos Mariam Hussein, anunciara en su cuenta Instagram el aplazamiento del lanzamiento de su nueva canción Hadiyya desde el 9 de septiembre, 2022 al 16 de septiembre, 2022 «por respeto a la muerte de la grandiosa reina».[8]

Reacciones a las plegarias de misericordia ofrecidas por la reina, aplazamiento de eventos y umrah

Enfurecidos por estos actos de simpatía, los musulmanes de línea dura compartieron diferentes tuits enfatizando que ofrecer tales rezos por los no-musulmanes no está permitido en el islam. Muchos fueron más allá, acusando a la difunta reina de serle hostil al islam y a los musulmanes y de no merecer ningún tipo de atención.

Expresando su asombro por aquellos que oraron por la reina, el usuario @addicted_to_uae escribió el día 10 de septiembre, 2022: «Estoy en shock por aquellos que piden misericordia por la difunta reina. No está permitido pedir misericordia por los incrédulos. ¿Fue ella un ángel?»[9] El usuario palestino Atef Nassar condenó a quienes oraron por la reina: «¿Por qué pedimos clemencia por la muerte de la criminal reina Isabel, que destruyó a mi país y contribuyó al desplazamiento de su población por todo el mundo? ella fue la que entrego mi patria a los judíos para que construyan su deforme país sobre nuestra tierra y por encima de los cráneos de nuestros hijos y mujeres, ella fue la que brindo todo el apoyo a los judíos ocupantes y no merece piedad y ahora está con Alá para ser castigada por sus crímenes contra mi pueblo».[10]

El 9 de septiembre, 2022 el clérigo mauritano e influyente en las redes sociales Ahmad Al-Hassani Al-Shinqiti escribió lo siguiente: «En resumen, queridos míos: islámicamente, es inadmisible orar por misericordia por la reina Isabel II porque no es musulmana. Las plegarias por misericordia se limitan a aquellos que dan testimonio de que Mahoma es el mensajero de Alá».[11]

Utilizando el hashtag «Reina Isabel II», el predicador e imam kuwaití en el Ministerio de Awqaf kuwaití Dr. Khaled Abd Al-Aziz Al-Mirdas tuiteó lo siguiente: «¿Deberíamos ocultar nuestra religión y el conocimiento debido a la vida y muerte de tal y cual persona? Orar por misericordia o la entrada al paraíso solo le está permitido a los musulmanes». Al-Mirdas luego citó un hadiz que dice: «No existe nadie en este ummah, sea judío o cristiano, que escuche de mí y luego muera sin creer en lo que me enviaron excepto que estará entre aquellos rodeados por el fuego del infierno».[12]

Los artistas Mohamed Ramadan y Mariam Hussein, quienes pospusieron el lanzamiento de sus canciones por respeto al fallecimiento de la reina, han sido agredidos y se burlaron de ellos en las redes sociales. El 12 de septiembre, 2022 el usuario egipcio en Twitter Khaled Mohey escribió lo siguiente: «Oh Mohamed, esta reina Isabel fue la que colonizó Egipto y otros países y nos atacó durante la Agresión Tripartita. Despierta querido y olvídate del luto y espero que te apliques antes de hablar».[13]

Al comentar sobre un informe de noticias sobre el aplazamiento de la nueva canción de Hussein, el usuario en Facebook Jwan Ahmed escribió lo siguiente: «¿Por qué cariño? La reina está detrás de la destrucción de Irak y tú pospones tu canción».[14] El usuario marroquí en Facebook Abderrahim Ett escribió: “Ustedes están de luto por la que le dio a los judíos la tierra en Palestina; la que se alió con los Estados Unidos para asesinar a miles de iraquíes”.[15]

El yemení que realizó umrah por el alma de la reina ha sido duramente condenado en las redes sociales. El 14 de septiembre, 2022 la usuaria en Twitter Imane Nedjai escribió lo siguiente: «Realizar umrah por la reina Isabel es demostrar un nivel de estupidez e ignorancia sin precedentes. ¿Sabes, mi querido ignorante, que las joyas colocadas sobre la corona de la reina fueron robadas de la India y África y la primera persona que le ofreció Palestina a la entidad sionista fue Isabel?[16]

Aparte de estas condenas, hubo voces que pidieron a los musulmanes celebrar la muerte de la reina y la acusaron de ser hostil al islam y a los musulmanes. El 11 de septiembre del 2022, el youtuber islamista egipcio Khalid Al-Alfi publicó un video que leía: «¿Por qué debemos alabar a Alá y celebrar? Primeramente, este demonio… fue incrédulo y hostil ante el islam y los musulmanes… por lo tanto, debemos agradecerle a Alá que se la llevó. Esta es una buena noticia para todos ustedes y para nosotros los musulmanes».[17]

