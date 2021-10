El 27 de septiembre, 2021 nacionalistas y demócratas anti-talibanes pastunes, así como también activistas sociales en Pakistán, conmemoraron el 25avo aniversario del ahorcamiento del ex-presidente afgano Dr. Mohammad Najibullah perpetrado por los talibanes en el año de 1996 en Kabul luego de que este se refugiara en la sede de las Naciones Unidas. Para evitar una ejecución similar de los talibanes este año, el presidente afgano Ashraf Ghani abandonó Kabul con el propósito de autoexiliarse en los Emiratos Árabes Unidos el día 15 de agosto, 2021 cuando las fuerzas talibanes entraron en Kabul, envalentonadas a tomar el poder a través del acuerdo Doha del año 2020 elaborado por el Representante Especial estadounidense Zalmay Khalilzad.[1]

El Emirato Islámico de Afganistán (la organización yihadista talibán que ahora controla Afganistán) amenazó muy claramente en dos ocasiones con ejecutar a Ashraf Ghani cuando tomase el poder. Anticipándose a la victoria poco después de haber firmado el acuerdo Doha en febrero del año 2020 con los Estados Unidos, el Emirato Islámico reveló que ejecutaría al presidente Ashraf Ghani.[2] Este fue un compromiso solemne que los talibanes afganos contrajeron con sus propias filas.

Un año después, en febrero del 2021, el Emirato Islámico reiteró su plan de ejecutar al presidente Ashraf Ghani mientras ahorcaba al Dr. Najibullah, afirmando: «Las condiciones actuales en nuestro país son exactamente las mismas que para ese entonces en 1996»: «Si Alá lo desea, el destino de cada invasor y esclavo (Ashraf Ghani) será el mismo que el de los soviéticos y sus esclavos (Najibullah)».[3]

Sin embargo, Estados Unidos nunca reaccionó a estas constantes y repetidas amenazas de los talibanes, que dejaron la impresión de que Estados Unidos tiene relación con el gobierno electo democráticamente y con el presidente Ashraf Ghani en particular como un obstáculo que hay que eliminar y que aparentemente acepta la amenaza de los talibanes. Incluso los medios de comunicación no informaron sobre tales amenazas, como si estuviesen ansiosos por deshacerse de este problema en el camino de los talibanes y facilitar la gran toma de Afganistán, porque informarlo hubiese bloqueado el acuerdo Doha y hubiese mantenido alejados a los talibanes del poder en Afganistán.

El ahorcamiento del Dr. Najibullah perpetrado por los talibanes muyahidines en 1996 ha adquirido un nuevo significado. El 27 de septiembre, 2021 los nacionalistas pastunes, demócratas y otros miembros de la sociedad civil organizaron un evento en Islamabad con el fin de conmemorar el aniversario del evento[4]. «Le rendimos homenaje al ex-presidente afgano Shaheed Dr. Najibullah en referencia conmemorativa», escribió el legislador paquistaní Mohsin Dawar en su cuenta Twitter y agregó lo siguiente: «Su legado se ha vuelto más importante ahora debido a la actual situación en Afganistán».[5] Mohsin Dawar es también el presidente del recién creado Movimiento Democrático Nacional (MDN).

Un poema escrito en honor al Dr. Najibullah por Afrasiab Khattak, líder nacionalista pastún y destacado demócrata quien se ha desempeñado como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, también fue recitado en el evento en Islamabad por Mohsin Dawar. Unas semanas antes de que los talibanes afganos tomaran el poder en Kabul este mismo año, el ex-senador paquistaní Afrasiab Khattak advirtió ante la «re-talibanización regional» y acusó a Estados Unidos de insertar las fuerzas yihadistas talibanes dentro del sistema político de Afganistán.[6]

«La inducción de las fuerzas armadas estadounidenses para derrocar al brutal régimen talibán en Afganistán luego de los ataques terroristas del 11-S en ciudades estadounidenses y los ataques con aviones no tripulados estadounidenses contra los combatientes de Al-Qaeda en Pakistán, Afganistán, el Medio Oriente y África creó la impresión de que Estados Unidos y Occidente consideran a los extremistas/militantes islámicos de enemigos», escribió Afrasiab Khattak en un artículo publicado por el portal afgano ToloNews.com.[7]

«Pero los recientes acontecimientos, el acuerdo Doha entre Estados Unidos y los talibanes en particular, niega dicha percepción. Inicialmente, mucha gente pensó que el acuerdo Doha representaba un expediente político de la administración Donald Trump en preparación para las elecciones presidenciales del año 2020 en los Estados Unidos. La forma en que la nueva administración estadounidense bajo el liderazgo del presidente Joe Biden se ha negado a reconsiderar el acuerdo Doha, a pesar de su fracaso en traer la paz y reconciliación a Afganistán, demuestra que es política constante de los Estados Unidos el ser indulgente con los talibanes», este agregó.[8]

Al comentar más sobre el acuerdo Doha del año 2020, Afrasiab Khattak dijo lo siguiente: «Parece ser que Estados Unidos desea inyectarle al sistema afgano a los talibanes incluso a costa de los logros del estado y de la sociedad afgana durante las últimas dos décadas, lo que incluye el surgimiento de un sistema estatal basado en la constitución, en centros urbanos prósperos y en una sociedad civil naciente pero dinámica (con medios independientes en particular). Afganistán también se ha unido a la corriente principal regional e internacional».[9]

Es este sentimiento de pérdida de los valores democráticos y del compromiso con los derechos humanos resultante del acuerdo Doha hecho trizas por el Representante Especial estadounidense Zalmay Khalilzad, lo que ha obligado a demócratas tales como Mohsin Dawar y Afrasiab Khattak en Pakistán a expresar su preocupación por el papel de Estados Unidos en alentar a los yihadistas talibanes.[10] Khattak, quien también habló en el evento del 27 de septiembre en Islamabad – tuiteó que la 25ava conmemoración del «martirio del Dr. Najibullah está siendo observada en medio de una nueva invasión a Afganistán» y «es… importante que si leemos los discursos del Dr. Najib, escritos y análisis luego de tantos años, comprenderemos mejor la naturaleza de las nuevas y viejas agresiones contra la democracia afgana…»[11]

En un artículo anterior del año 2014 que conmemoraba el ahorcamiento del líder afgano perpetrado por los talibanes, el escritor paquistaní Dr. Mohammad Taqi enfatizó que el servicio interno de inteligencia (SII) del ejército paquistaní, que ha creado, protegido y apoyado a los talibanes afganos durante décadas, estuvo detrás el asesinato del Dr. Najibullah.

Mohammad Taqi señaló lo siguiente: «El establishment de seguridad paquistaní no quería vivo al Prometeo afgano (Dr. Najibullah)… Este resistió el ataque combinado paquistaní-árabe-estadounidense a través de rebeldes afganos y mercenarios árabes incluso después de la retirada soviética. De hecho, el Dr. Najibullah le infligió la derrota más humillante a los muyahidines respaldados por el SII en la Batalla de Jalalabad realizada en marzo, 1989 tras la retirada soviética».[12] Este añadió: «Pero la junta paquistaní tal vez desconfiaba más de las credenciales nacionalistas afganas del Dr. Najibullah y de un estatus mayor que la vida que este alcanzó en ambos lados de la Línea Durand (la frontera de facto entre Afganistán y Pakistán) después de la salida soviética». Sus oponentes sabían que, si se le dejaba con vida, el Dr. Najibullah continuaría oponiéndose resueltamente a la intromisión paquistaní en Afganistán».[13]

Muska Najibullah, la hija del Dr. Najibullah, conmemoró el ahorcamiento de su padre realizado de los talibanes y tuiteó lo siguiente: «Hace 25 años a partir de hoy día, los talibanes entraron en Kabul. Lo que hicieron a continuación cambió mi vida para siempre. No es fácil revivir este día, todos los años. Pero ciertamente, no este año porque los hombres que ejecutaron a mi padre y a mi tío han retornado otra vez».[14] Muska Najibullah – contando su «historia personal» por primera vez observó: «Lo que está sucediendo en mi país ahora es angustiosamente similar a lo que sucedió para ese entonces».[15]

En una entrevista concedida unos meses después de la firma del acuerdo Doha del año 2020 entre Estados Unidos y los talibanes, Muska Najibullah repitió la demanda de su madre, la doctora Fatana Najib, de que se investigue el asesinato del Dr. Najibullah por los talibanes. «¿Qué sucedió exactamente en el complejo de las Naciones Unidas el 27 de septiembre, 1996? ¿Quién estuvo detrás del asesinato del presidente Najibullah y su hermano? ¿Cuál fue el motivo y la razón? ¿Cómo lograron asesinar al presidente de un país y a su hermano? La declaración de mi madre fue una solicitud oficial de nuestra familia dirigida al gobierno afgano para que adopte las medidas necesarias a fin de abrir una investigación. Una comisión debe… investigar los hechos y circunstancias del asesinato», le dijo ella a un periodista hindú.[16]

El 27 de septiembre, 2021 la Dra. Fatana Najib, lingüista y ex-primera dama quien ahora vive exiliada en Nueva Delhi, emitió un comunicado en Facebook conmemorando el asesinato de su esposo cometido por los talibanes. Recordándole a la comunidad internacional que su esposo «fue asesinado contra todos los valores humanos en la oficina de las Naciones Unidas en la capital afgana de Kabul hace 25 años a pesar de que tenía garantías internacionales a su seguridad y protección», ella agregó: «El progresista pueblo de Afganistán, especialmente los partidarios de la libertad, democracia, igualdad de derechos a hombres y mujeres, derechos humanos y otros valores tienen derecho a pensar en su futuro tras la llegada de los talibanes y la caída del gobierno de Ashraf Ghani».[17]

En respuesta a Muska Najibullah, un joven afgano escribió: «Los talibanes han cometido crímenes de guerra durante décadas y… el Dr. Najibullah fue martirizado por los talibanes y todos los principios de la humanidad fueron pisoteados, lo cual sería expresar dudas o incertidumbre por el Tribunal de Justicia Internacional y los organismos internacionales de derechos humanos».[18] Khushal Khan, nacionalista pastún asociado al NDM, tuiteó lo siguiente: «Recordando a nuestro héroe, el líder que estuvo con su pueblo hasta el final, el ex-presidente afgano Dr. Najibullah Shaheed (el mártir) en el 25avo aniversario de su martirio. Nunca olvidaremos el cómo los terroristas talibanes martirizaron al Dr. Najib y a miles de personas más».[19]

Jawad Azaar, un conocido poeta pastún del distrito de Mardan de la provincia Khyber Pakhtunkhwa, escribió un poema y lo recitó en memoria del asesinado presidente de Afganistán.[20] Umar Yousaf Khel, otro poeta, tuiteó lo siguiente: «Kabul presenció, Peshawar se lamenta; él fue el mensajero de la paz, lo vi en la horca».[21] Qayum Afghan, un activista por la paz, tuiteó que el Dr. Najibullah fue el «verdadero líder de Afganistán» quien «sacrificó su vida pero no comprometió la dignidad de Afganistán».[22]

Rukhan Yousafzai, comentarista pastún, escribió un artículo en el diario urdu Roznama Shahbaz de Peshawar en el que lamentaba el hecho de que, salvo los eventos organizados por el Movimiento Democrático Nacional (MDN) y algunos comentarios en las redes sociales, no muchos socialistas y camaradas ahora recuerdan al Dr. Najibullah, quien expreso opinión de que los talibanes, al ser pastunes, no lo ejecutarían. Este señaló que el Dr. Najibullah fue informado de que los talibanes que este mencionó no eran los pastunes que él entendía, sino «algún otro grupo de personas» apoyado por el servicio de inteligencia paquistaní y los yihadistas árabes de Al-Qaeda, cuya tradición era colgar cadáveres de los postes.[23]

Hay dos razones por las que grupos anti-talibanes tales como el MDN enfatizan el legado del Dr. Najibullah: Primeramente, el resurgimiento de los yihadistas talibanes que controlan Afganistán pudiera muy bien amenazar los valores democráticos y laicos que defienden los pastunes y también engendrar una reaparición de la talibanización regional; segundo, el papel de los medios de comunicación globales al dibujar regularmente a todos los pastunes como talibanes no es cónsono con las realidades pautadas en el terreno, especialmente en la región fronteriza entre Pakistán y Afganistán, donde cientos de líderes nacionalistas pastunes fueron asesinados por los talibanes durante las décadas posteriores al 11-S.

El tema de representar a toda la comunidad pastún como talibán volvió a ser un tema polémico en la segunda semana de octubre del 2021 luego que el primer ministro paquistaní Imran Khan, cuyo país ha apoyado a los talibanes afganos en Afganistán, dijera que: «Los pastunes iniciaron ataques contra el estado de Pakistán».[24]

A los pastunes y activistas independientes en Pakistán y en Afganistán se les vio enojados por la declaración de Imran Khan. Mohsin Dawar comentó lo siguiente: «Una vez más, el primer ministro de Pakistán muestra una falta absoluta de vergüenza al declarar a los pastunes como terroristas. Este sabe muy bien el cómo pone sal en las heridas de millones de pastunes que han perdido a sus seres queridos por el terrorismo de los talibanes. Este racismo contra los pastunes debe cesar».[25]

Manzoor Pashteen, activista por la paz, reaccionó de la siguiente forma: «Imran khan constantemente da explicaciones raciales y contradictorias sobre los pastunes a fin de criminalizarlos y ocultar las brutalidades cometidas con ellos en nombre de la guerra contra el terrorismo y contra la seguridad».[26] Shamsullah, un estudiante paquistaní, le recordó a Imran Khan: «Los talibanes son representantes anti-pastunes de Pakistán. Son terroristas que continúan atacando todo lo que los pastunes representan. Los pastunes han resistido a los talibanes con sus vidas. Hemos perdido a miles por causa de su terrorismo».[27]

Es en este contexto que el ahorcamiento del Dr. Najibullah perpetrado por los talibanes afganos, quienes se encuentran nuevamente en el poder en Kabul con la ayuda del servicio de inteligencia paquistaní, se ha convertido en «prueba de fuego» para de esta manera exponer a todas las fuerzas yihadistas e islamistas en la región Pakistán-Afganistán, tuiteó la escritora pakistaní Mona Naseer.[28] El poema escrito por Afrasiab Khattak y recitado en el evento en Islamabad pone de manifiesto estos sentimientos de los pastunes que viven al otro lado de la frontera entre Pakistán y Afganistán. Una traducción de algunas estrofas lee lo siguiente:

«Incluso si Pakhtunkhwa sangra,

«Las estrellas desaparecen,

“El convoy de estrellas avanza y alcanza al sol brillante;

«Si la noche es oscura, que sea oscura,

«Por fin, culminará por la mañana,

«Yo creceré y me convertiré en flor,

«Y tu seguirás mirando perplejo los senderos de la primavera;

«La muerte yace en la inmovilidad,

«Sigue adelante,

«No seas como un charco estancado, sal de ahí».

*Tufail Ahmad es miembro principal sénior de la Iniciativa islamismo y contra-radicalización en MEMRI; Yigal Carmon es presidente y fundador de MEMRI.

[1] Serie Informe Diario de MEMRI No. 304 – La victoria de los talibanes – hecho en los Estados Unidos, 16 de agosto, 2021.

[2] Serie Informe del PSATY en MEMRI – Diario en urdu: Talibanes afganos amenazan con ‘apoderarse de Kabul en 48 horas’ y asesinar al presidente afgano Ashraf Ghani, 17 de marzo, 2020.

[3] Serie Informe del PSATY en MEMRI – Talibanes afganos imaginan ejecución del presidente Ashraf Ghani mientras ahorcaban al Dr. Najibullah en la oficina de las Naciones Unidas en Kabul en 1996, 18 de febrero, 2021.

[4] YouTube.com/watch?v=HG-dlTaevHE, 1 de octubre, 2021. Agradecemos al periodista principal Rifatullah Orakzai en Peshawar por su ayuda en la traducción de las citas de este informe.

[5] Twitter.com/mjdawar, 27 de septiembre, 2021.

[6] Serie de MEMRI Despacho Especial No. 9382 – Ex-senador paquistaní Afrasiab Khattak critica ‘nexo emergente entre Estados Unidos y los talibanes’ en Afganistán: ‘Existen 36.000 seminarios religiosos en Pakistán funcionando como fábricas para producir talibanes’, 8 de junio, 2021.

[7] Serie de MEMRI Despacho Especial No. 9382 – Ex-senador paquistaní Afrasiab Khattak critica ‘nexo emergente entre Estados Unidos y los talibanes’ en Afganistán: ‘Existen 36.000 seminarios religiosos en Pakistán funcionando como fábricas para producir talibanes’, 8 de junio, 2021.

[8] Serie de MEMRI Despacho Especial No. 9382 – Ex-senador paquistaní Afrasiab Khattak critica ‘nexo emergente entre Estados Unidos y los talibanes’ en Afganistán: ‘Existen 36.000 seminarios religiosos en Pakistán funcionando como fábricas para producir talibanes’, 8 de junio, 2021.

[9] Serie de MEMRI Despacho Especial No. 9382 – Ex-senador paquistaní Afrasiab Khattak critica ‘nexo emergente entre Estados Unidos y los talibanes’ en Afganistán: ‘Existen 36.000 seminarios religiosos en Pakistán funcionando como fábricas para producir talibanes’, 8 de junio, 2021.

[10] Serie Informe Diario de MEMRI No. 215 – Entregarle Afganistán a los talibanes – la arriesgada y amenazante política en Kabul a medida que el gobierno de Ashraf Ghani es acosado tanto por Estados Unidos como por los talibanes, 21 de abril, 2020.

[11] Twitter.com/a_siab, 26 de septiembre, 2021.

[12] Daily Times (Pakistán), 24 de septiembre, 2014.

[13] Daily Times (Pakistán), 24 de septiembre, 2014.

[14] Twitter.com/muskanajibullah, 27 de septiembre, 2021.

[15] The Guardian (Reino Unido), 27 de septiembre, 2021.

[16] The Indian Express (India), 7 de agosto, 2020.

[17] Facebook.com/groups/shahid.najibullah, 27 de septiembre, 2021.

[18] Twitter.com/noormullakhail, 27 de septiembre, 2021.

[19] Twitter.com/Khushal_Khattak, 27 de septiembre, 2021.

[20] Twitter.com/NaqeebSays, 27 de septiembre, 2021.

[21] Twitter.com/khail_yousaf, 26 de septiembre, 2021.

[22] Twitter.com/Qayumafghan12, 26 de septiembre, 2021.

[23] Roznama Shahbaz (Pakistán), 27 de septiembre, 2021.

[24] Twitter.com/aima_kh, 12 de octubre, 2021.

[25] Twitter.com/mjdawar, 11 de octubre, 2021.

[26] Twitter.com/Shamsullah898, 12 de octubre, 2021.

[27] Twitter.com/Shamsullah898, 12 de octubre, 2021.

[28] Twitter.com/mo2005, 28 de septiembre, 2021.

The post Nacionalistas y demócratas pastún anti-talibanes señalan que los talibanes afganos ahorcaron al ex-presidente Dr. Najibullah en 1996: Los talibanes afganos amenazaron con ejecutar al presidente Ashraf Ghani first appeared on MEMRI Español.