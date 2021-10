Durante el año 2017 Rusia firmó un contrato de $2.5 billones de dólares estadounidenses con Turquía en donde este le suministraría a este último sistemas de defensa aérea y de antimisiles S-400 – dos regimientos S-400, cada uno compuesto por dos batallones y cada batallón con ocho lanzadores de cuatro piezas para misiles. Ese mismo año, en Ankara, los dos países también firmaron un acuerdo de préstamos en donde estipula que Turquía pagaría el 45% del costo de los S-400 por adelantado y Moscú le prestaría los fondos a Turquía por el 55% restante. El préstamo ruso fue en rublos rusos, lo que le ahorró a Turquía hasta un 3% de la deuda total.[1]

Rusia estuvo interesada en abrir una brecha entre la OTAN y Turquía

En noviembre del año 2019 Alexander Mikheev, director general de Rosoboronexport,[2] el único organismo intermediario estatal de exportación e importación de Rusia para productos relacionados con la defensa, anunció que, a pesar de las sanciones impuestas por los Estados Unidos contra Rusia, Moscú entregó todos los componentes del primer lote del sistema de defensa aérea S-400 a Turquía antes del tiempo previsto.[3]

El préstamo amistoso de Rusia y la rápida entrega del primer lote de los sistemas S-400 tenían como objetivo cumplir el contrato lo antes posible, en donde los Estados Unidos desafiaron tener bajo presión a Turquía, que se opuso firmemente al acuerdo. Rusia realmente tenía interés en abrir una brecha entre la OTAN y su estado miembro Turquía. De hecho, la expulsión de Turquía del programa F-35 realizada por los estadounidense en el año 2019 atestiguó el logro parcial de Rusia hacia este objetivo.[4]

Sin embargo, en el verano del 2020, Rusia y Turquía iniciaron nuevas negociaciones para la entrega del segundo regimiento S-400[5] y en septiembre estas negociaciones aún se encuentran vigentes.[6] Estas negociaciones indican que en realidad el acuerdo original involucra dos contratos separados, uno para cada regimiento S-400. A pesar de la confirmación oficial del conglomerado estatal ruso Rostec de que Turquía había pagado por la primera entrega del sistema,[7] la situación parece ser más complicada para la segunda entrega.

El interés de Rusia en las tecnologías de vehículos aéreos no-tripulados (VANT) de Turquía

En las negociaciones para la entrega del segundo regimiento S-400, Rusia parece no estar dispuesta a entregar el sistema en las condiciones financieras favorables que este proveyó en el año 2017. De hecho, Rusia necesita de un beneficio económico o político significativo para estar de acuerdo con Turquía con un préstamo que depende de un rublo ruso muy débil e incluye una posible transferencia de tecnología. Sin embargo, Ankara tiene algo en lo que Rusia está interesada: las tecnologías de vehículos aéreos no-tripulados (VANT) de Turquía.

En el año 2020, Moscú se sorprendió de lo eficaz del combate turco presentado por los VANT Bayraktar TB2 en Siria, Libia y Nagorno-Karabaj contra los aliados de Rusia y contra aquellos a los que Rusia apostaba.[8] Las fuerzas armadas rusas todavía no tienen capacidades comparables.

El VANT de reconocimiento avanzado Orion de Rusia (desarrollado por el grupo Kronshtadt por orden del Ministerio de Defensa ruso) adquirió la versión de combate solo a finales del año 2020 y la demostró por primera vez en Siria en el 2021.[9] El pesado VANT Altius (desarrollado por UZGA) también adquirió recientemente una versión de combate, que será entregado a las fuerzas armadas rusas en otoño del año 2021.[10]

Sin embargo, ambos proyectos enfrentan importantes deficiencias en su fabricación: desde la limitada auto-capacidad productiva (por ejemplo, Kronshtadt está construyendo una fábrica que produciría hasta 45 VANT al año después del año 2022)[11] a la disponibilidad limitada de motores y productos electrónicos debido a la imposición de sanciones.[12] Por lo tanto, Rusia posee necesidad crucial de acceder a tecnologías avanzadas VANT para que sean reproducidas por la industria rusa y puedan competir con el mercado occidental.

La reunión Putin-Erdogan en Sochi

Turquía, con su programa aeroespacial desarrollado de vehículos aéreos no-tripulados de combate medio y pesado, es la única opción para Rusia. La adquisición de VANT turcos parece ser aún más urgente a Rusia luego de la compra realizada por parte las Fuerzas Armadas de Ucrania en el año 2019 de seis VANT Bayraktar TB2 y tres estaciones de control terrestre de Turquía. Por el momento, el ejército ucraniano posee actualmente 12 VANT Bayraktar TB2 en su inventario. En julio del 2021, Turquía también entregó el primer lote de TB2 a las Fuerzas Navales de Ucrania.[13] En septiembre del 2021, se informó que Ucrania planea comprar 24 drones turcos adicionales.[14] Además de Ucrania, cabe señalar que el Bayraktar TB2, que entró en el inventario del ejército turco en el año 2014, es utilizado por varios otros países, incluyendo a Qatar y Azerbaiyán.

En abril del año 2021, el canciller de Turquía Mevlut Cavusoglu, enfatizó que el acuerdo con Ucrania «no va dirigido contra Rusia». Este añadió: «Turquía está vendiendo sus drones a quienes los necesitan… Si Rusia tiene necesidad de comprar nuestros productos, puede comprarlos, al igual que nosotros compramos anteriormente sus S-400».[15]

Mientras tanto, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, reiteró en una entrevista que Turquía todavía tiene intenciones de comprar un segundo regimiento de S-400. El departamento de estado reaccionó de inmediato amenazando a Ankara con implementar nuevas sanciones. «Instamos a Turquía en todos los niveles y oportunidades a que no retenga el sistema S-400 y se abstenga de comprar cualquier equipo militar ruso adicional… Nosotros continuamos dejando muy en claro a Turquía que cualquier nueva compra significativa de armas rusas correría el riesgo de desencadenar sanciones CAATSA 231 además de las ya impuestas en diciembre del 2020 es decir, la Ley de lucha contra los adversarios estadounidenses mediante sanciones del año 2017»,[16] declaró el departamento de estado.

Las relaciones Turquía-Estados Unidos son cada vez más tensas. En una reciente conferencia de prensa, Erdogan dijo lo siguiente: «Trabajé bien con George W. Bush, Barack Obama y con Donald Trump, pero no puedo decir que comenzamos bien con Joe Biden… Luego de 19 años en el cargo, no puedo decir que hemos alcanzado una buena posición con los Estados Unidos… Estados Unidos debe entender que Turquía no se apartará del acuerdo de los S-400».[17]

El 29 de septiembre, 2021 Erdogan llegó a Sochi para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin. Durante la reunión, Erdogan destacó que las relaciones turco-rusas, incluyendo las relaciones políticas, económicas, comerciales, militares y de defensa, así como también las industriales, «están progresando». Luego de la reunión de casi tres horas, Putin dijo que la charla había sido muy «útil» e «inclusiva».[18]

Mientras Turquía se encuentra en medio de tensiones con los Estados Unidos, Rusia ahora puede que esté en condiciones de negociar un nuevo acuerdo para la compra de un segundo lote de S-400 en términos favorables a este, que incluirían tecnologías avanzadas de VANT turcos.

*El Dr. Pavel Luzin, PhD, es experto en política exterior, defensa y espacio rusos.

[1] Ria.ru/20210928/frantsiya-1752237086.html, 27 de diciembre, 2019.

[2] Rostec.ru/en/about/companies/659/

[3] Roe.ru/press-centr/press-relizi/rosoboroneksport-podvel-itogi-19-go-goda-raboty-na-mirovom-rynke/?from_main, 1 de noviembre, 2019.

[4] Defensenews.com/air/2019/07/17/turkey-officially-kicked-out-of-f-35-program/, 17 de julio, 2019.

[5] Rbc.ru/politics/28/07/2020/5f2014079a7947c287710f34, 18 de julio, 2020.

[6] Tass.ru/armiya-i-opk/12194603, 23 de agosto de 2021; Ria.ru/20210829/s400-1747726391.html, 29 de agosto, 2021.

[7] Interfax.ru/russia/740186, 7 de diciembre, 2020.

[8] Ridl.io/ru/bitvy-robotov-rossijskij-podhod/, 16 de abril, 2020.

[9] Rg.ru/2021/08/26/pervyj-udarnyj-bespilotnik-altius-postupit-v-vojska-uzhe-oseniu.html, 26 de agosto, 2021.

[10] Rg.ru/2021/08/26/pervyj-udarnyj-bespilotnik-altius-postupit-v-vojska-uzhe-oseniu.html, 26 de agosto, 2021.

[11] Ria.ru/20210820/bespilotniki-1746359692.html, 20 de agosto, 2021.

[12] Newizv.ru/article/general/22-02-2021/dvoe-sutok-bez-posadki-na-zemlyu-zachem-nashey-armii-bespilotniki-altius, 22 de febrero, 2021.

[13] Aa.com.tr/en/world/ukraine-plans-to-purchase-24-more-turkish-drones/2362975, 13 de septiembre, 2021.

[14] Aa.com.tr/en/world/ukraine-plans-to-purchase-24-more-turkish-drones/2362975, 13 de septiembre, 2021.

[15] Tass.com/defense/1280693, 21 de abril, 2021.

[16] Dailysabah.com/business/defense/us-says-turkeys-purchase-of-more-s-400s-to-trigger-new-sanctions, 27 de septiembre, 2021.

[17] Dailysabah.com/politics/diplomacy/i-worked-well-with-bush-obama-and-trump-but-not-biden-erdogan, 23 de septiembre, 2021.

[18] Youtube.com/watch?v=arB3Wxz7Hkg, 29 de septiembre, 2021.

The post Negociación Rusia-Turquía sobre el tema de las armas S-400 a cambio de tecnologías VANT first appeared on MEMRI Español.