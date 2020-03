Diario Judío México - En una declaración realizada el 7 de febrero, 2020 condenando el «Acuerdo del Siglo» propuesto por el Presidente de los Estados Unidos Donald Trump, la oficina central de la organización estudiantil Basij en las universidades de la provincia iraní de Hamedan enfatizó que si Estados Unidos e Israel implementan incluso una sección del acuerdo de paz, este convertirá la Tumba de los personajes judíos de Esther y Mordechai en la ciudad de Hamedan, donde se cree están enterrados los restos de los héroes de la historia de la festividad judía de Purim, en una misión diplomática palestina. Este continuó prometiendo que los musulmanes y aquellos que buscan la libertad en el mundo no se quedaran de brazos cruzados ante la «satánica operación» del acuerdo calificándolo como «la mayor traición en la historia contemporánea».

Dos días después, el 9 de febrero, la organización gubernamental para el patrimonio de la provincia de Hamedan rechazó la amenaza Basij, diciendo que la tumba, un lugar cultural, «no tiene conexión alguna» a ninguna misión diplomática palestina, siendo este un lugar político.

Posteriormente, la organización de estudiantes Basij en Hamedan criticó a la organización patrimonio, acusando a sus directores de indiferencia ante la «Israelificación de Jerusalén».

Los siguientes son puntos principales traducidos de las tres declaraciones:

Organización de estudiantes Basij de las universidades en Hamedan: «Ustedes no encontraran ningún lugar llamado la tumba de Esther y Mordechai en Hamedan, porque nosotros convertiremos este lugar en una misión palestina»

Tal como fue señalado, el 7 de febrero, 2020 la oficina central de la organización Basij de las universidades de la provincia de Hamedan en Irán emitió un comunicado condenando el «Acuerdo del Siglo» propuesto por el Presidente Trump y amenazó con convertir la Tumba de Esther y Mordechai en la ciudad de Hamedan en una misión diplomática palestina. La declaración leyó en parte:

«La reciente operación satánica, realizada por el presidente del régimen terrorista de los Estados Unidos y el agresivo régimen sionista, que revela su cruel plan denominado el Acuerdo del Siglo constituye una flagrante traición al pueblo musulmán palestino oprimido. Este traerá a su paso el desprecio de los verdaderos derechos del pueblo palestino oprimido, la división en trizas de su patria, la garantía al saqueo del régimen sionista a la soberanía en el territorio que este ha ocupado,[1] la cancelación del regreso de los desarraigados [refugiados palestinos] y una lista de actos de aprovechamiento y de agresión contra la heroica Palestina.

«Este [plan] es una de las mayores traiciones en la historia contemporánea, que no puede ser aceptado en silencio… El problema del oprimido pueblo palestino siempre seguirá siendo el tema más importante del mundo islámico… Este acuerdo satánico no asegurará ninguna seguridad o estabilidad para el régimen israelí… Los pueblos musulmanes y las sociedades oprimidas y que buscan su libertad en el mundo no permanecerán en silencio ante este acuerdo y apoyarán al pueblo palestino desde todas partes del mundo. Ellos no estarán de acuerdo con este maldito acuerdo… y no permitirán que pisoteen ningún derecho oprimido del pueblo. Este acuerdo encenderá el fuego de la rabia y el resentimiento más que en cualquier otro momento en los 70 años de historia de la resistencia anti-sionista…

«Le advertimos a Estados Unidos y al régimen sionista que el primer resultado de una acción para actualizar sus tortuosos deseos respecto a Palestina y Jerusalén es que después de eso no encontrarán un lugar llamado la Tumba de Ester y Mordejai en Hamedan, porque nosotros convertiremos ese lugar en una misión [diplomática] palestina, con la ayuda de Alá y con la derrota de este último complot y la realización de la promesa a la caída del régimen sionista racista y asesino de chicos. Con sus propios ojos, ustedes verán cómo esta promesa será cumplida».[2]

Presidente de la organización para el patrimonio de la provincia de Hamedan: «No existe conexión alguna» entre la tumba y una misión diplomática palestina

En una entrevista realizada el 9 de febrero, 2020 con la agencia de noticias ISNA, Ali Malmir, presidente de la organización para el patrimonio de la provincia de Hamedan, rechazó la declaración de Basij. Este aclaró: «No existe conexión alguna entre la Tumba de Esther y Mordechai, siendo este un sitio histórico y una misión [diplomática] palestina, lo cual vendría a ser un tema político».[3]

El Basij le responde al presidente de la organización del patrimonio Hamedan: Jerusalén es el patrimonio cultural del mundo islámico

En respuesta a las declaraciones del presidente Malmir, Tayyeb Faryad-Ras, jefe del Basij en las universidades de la provincia de Hamedan, le dijo a la agencia de noticias ISNA el 10 de febrero: «La organización del patrimonio de la provincia Hamedan debe explicar si existe una conexión entre Jerusalén y una Israelificación. ¿Por qué esta organización no reacciona al hecho de que Jerusalén es herencia cultural del mundo islámico y del Medio Oriente?»[4]

[1] El régimen iraní considera que todo el territorio israelí de 1948 es territorio ocupado.

[2] SNN (Irán), 7 de febrero, 2020.

[3] ISNA (Irán), 9 de febrero, 2020.

[4] ISNA (Irán), 10 de febrero, 2020.