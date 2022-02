Mohsen Asadi-Lari y Zahra Majd, los padres de dos de los pasajeros que murieron cuando el CGRI derribó el vuelo 752 de Aerolíneas Ucranianas, hecho ocurrido el día 8 de enero del 2020, dijeron en una entrevista que fue publicada en Ensafnews.com el 8 de enero del presente año 2022 que el CGRI derribó intencionalmente el vuelo 752, asesinando a los 176 pasajeros y miembros de la tripulación a bordo. La pareja dijo que estos están reuniendo pruebas para demostrar que el «accidente» fue intencional y afirmaron que el avión fue utilizado de «escudo humano» para evitar que se produjera una guerra con los Estados Unidos luego que Irán atacara las bases militares estadounidenses en Irak en respuesta al asesinato perpetrado contra el comandante de las Fuerzas Qods del CGRI general Qasem Soleimani por los estadounidense unos días antes. Ellos dijeron que el CGRI dijo explícitamente que si el avión no hubiese sido derribado, hubiese estallado una guerra con los Estados Unidos que hubiese puesto en peligro la vida de 10 millones de iraníes y agregaron que el comandante en jefe del CGRI Salami insistió en hacerles una visita de condolencia.

La pareja enfatizó que el derribo del vuelo 752 «no fue un accidente», que la investigación fue «manipulada» utilizando «ingeniería inversa» y que el juicio celebrado en Irán a los responsables no le servirá a la justicia. Ellos describieron el cómo no se les devolvió ninguna de las pertenencias de sus hijos, incluyendo los dispositivos electrónicos y especularon que esto puede ser debido a que los dispositivos electrónicos contenían información sobre lo que sucedió en el vuelo. También dijeron que las excavadoras despejaron el lugar del accidente muy rápidamente luego del desastre. Los padres también dijeron que no conocen la identidad de ninguno de los acusados ??en el juicio, a excepción de un hombre identificado como el Sr. Seyyedoun, quienes dijeron es adjunto al comandante general de la Fuerza Aeroespacial del CGRI Amir-Ali Hajizadeh.

El Sr. Asadi-Lari dijo que maldice al general Hajizadeh todos los días y dijo que sus maldiciones deberían ser publicadas y la Sra. Majd agregó que Hajizadeh había sido acusado inicialmente, pero que los procedimientos en su contra fueron detenidos abruptamente. La señora Majd también dijo que tal vez esta entrevista no pueda ser publicada «ahora», pero que el régimen ya no puede intimidarlos, porque «ya lo han perdido todo». Mohsen Asadi-Lari se desempeñó como viceministro de Salud para Asuntos Internacionales, pero fue despedido de su cargo luego que el vuelo 752 fue derribado. Este dijo que inicialmente no había creído en las afirmaciones de que el avión fue derribado por misiles del CGRI porque creyó suponer que el CGRI debía defender a los iraníes.

Para ver el video de Mohsen Asadi-Lari y Zahra Majd en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

«El IRGC convirtió el avión en un escudo humano… deseaban derribar el avión y culpar a Estados Unidos; ellos antes han hecho cosas similares»

Mohsen Asadi-Lari: «Durante el juicio, nosotros y el resto de las familias insistimos en que el informe de los expertos estuviese disponible a los abogados y a las familias. Sin embargo, Lamentablemente, este informe no está destinado a ser presentado a las familias de las víctimas.

[…]

«Lamentablemente, vemos que estos no tienen muchas ganas de aclarar este tema. Lamentablemente, cada vez que… no sé si debería decir esto, o si usted debería revisar si es apropiado o no publicar esto… Es claro que la corte está bajo mucha presión la cual es ejercida desde otros lugares.

[…]

“No esperábamos que el sistema judicial pre-revolucionario impartiera justicia”,

Zahra Majd: «Existía la Savak (policía secreta)…»

Asadi-Lari: «Correcto. Pero ahora están hablando sobre la justicia de Ali bin Abu Talib. ¿Dónde está la justicia de Ali? ¿Es esta la justicia? Obviamente que no».

Majd: «Luego que el avión fue derribado, a las propias familias y a otras personas no se les permitió ir al lugar del accidente.

[…]

«Además, no nos dieron absolutamente nada de las pertenencias de los chicos, ni sus computadoras portátiles, ni sus teléfonos móviles. Nada. Ni siquiera el dinero que tenían en ellos, o su equipaje. Lo único que nos dieron fue el pasaporte incinerado de nuestra hija. ¿Cómo es posible esto? En las imágenes, uno puede ver a una muñeca incinerada.

«¿Cómo puede sobrevivir algo hecho de tela, pero los elementos electrónicos ya no están? Puede que exista información allí. Tal vez los chicos filmaron sus últimos momentos. Tal vez existe información que no desean facilitarnos».

[…]

«Además, al día siguiente, luego que el avión fue derribado, ellos trajeron una excavadora y arrasaron con el lugar del accidente. Siempre que existe un asesinato común, un asesinato cometido de una manera u otra – ¿cómo se trata esta situación? ¿Qué hace el detective que llega al lugar?, toma huellas dactilares, toma lo que queda y compara las pruebas para tratar de llegar a las causas.

«¿Cómo se puede examinar e investigar la escena de un crimen que fue destruido?

[…]

«Uno de los temas importantes que notamos en la primera sesión de la corte fue que en la pancarta que colgaron detrás del juez, escribieron lo siguiente: ‘La corte para conocer del accidente del avión’. Bien, tuvimos una acalorada discusión con el juez sobre este tema. Dijimos que esto es una señal de su prejuicio en este sentido y que todo el asunto de ‘un accidente’ solo fue relevante en los primeros tres días, cuando todavía negaron que derribaron el avión.

«Un ‘accidente’ significa que el avión se estrelló debido al clima, o que hubo una falla en el motor que provocó el accidente. Este desastre o este crimen – no sé si usted desea utilizar términos tan duros – no fue ningún accidente.

[…]

«En este momento, la disputa gira en torno a si el derribo del avión fue intencional o no.

[…]

«Estamos reuniendo evidencias y la dirigimos para demostrar que si fue intencional».

[…]

Asadi-Lari: «Sentimos que convirtieron el avión en escudo humano. Así es como nos sentimos».

Majd: «Obviamente, es más que un sentimiento. Tenemos pruebas».

Asadi-Lari: «Ellos querían derribar el avión y culpar a los Estados Unidos por ello. Ya ellos han hecho cosas similares antes».

Entrevistador: «¿Qué están diciendo ellos en su defensa?»

Majd: «¿Por qué ‘en su defensa’? Lo dicen explícitamente».

Entrevistador: «¿Dicen qué?»

Majd: «Si este avión no se hubiera estrellado, al día siguiente hubiera estallado una guerra feroz, Estados Unidos hubiese atacado y 10 millones de personas pudieron haber estado en peligro».

[…]

Asadi-Lari: «En los primeros días, muchos funcionarios del gobierno vinieron a ofrecer sus condolencias. Tuvimos un problema con los funcionarios del CGRI y no queríamos que vinieran, pero el comandante en jefe del CGRI Salami insistió en reunirse con nosotros y de esa manera vino a vernos.

[…]

«Estamos seguros sobre la identidad de solo uno de los acusados, cuyo rango era más alto que el de los demás. Me refiero al Sr. Seyyedoun, quien es prácticamente el adjunto al comandante de la Fuerza Aeroespacial del CGRI Hajizadeh, maldita sea. No importa. Le doy permiso para que escriba ‘maldita sea'».

Majd: «De ninguna manera…»

Asadi-Lari: «Dejen que lo escriban. Pueden escribir que yo fui quien lo dijo. Después de todo, lo maldecimos día y noche, así que cual es la diferencia… Tal vez no pueda escribir esto, pero podemos decirlo. Seyyedoun es el único al que identificamos con total certeza».

[…]

Majd: «Los acusados no visten el uniforme de prisión».

Asadi-Lari: «Correcto. Ese es un punto muy importante».

Majd: «Todos están vestidos de civil».

Asadi-Lari: «Correcto».

[…]

«No tienen puestas las esposas. Nuestros abogados dijeron que deberían tener puestas las esposas. En cualquier caso, la orden normal de un tribunal no existe en este caso».

«Los funcionarios del régimen se dedican a aplicar la ingeniería inversa… Ellos están ‘acomodando’ la información sobre el derribo del avión»

Majd: «El Sr. Hajizadeh también… Diga esto, por favor… este fue entrevistado y cuando fue acusado y se le explicaron los cargos, pero luego llegó una orden para detener los procedimientos legales en su contra».

Asadi-Lari: «Correcto».

[…]

Majd: «Una orden llegó desde arriba de que este no debe ser juzgado».

Asadi-Lari: «Cierto. Él es libre.

[…]

«Desafortunadamente, todo está muy claro para ellos… usted debería escribir esto… ellos se dedican a aplicar la ingeniería inversa. ¿Estoy siendo claro?»

Entrevistador: «¿Sobre el aplicar la ingeniería inversa? Significa que conocen el resultado y por ello son…»

Asadi-Lari: «Significa que están ‘acomodando’ la información que poseían antes».

Majd: «El tribunal no se ocupa del tema de si esto fue o no un accidente. El ‘accidente’ se convirtió en un ‘derribo’ del avión, y el tema ahora es si esto fue hecho a propósito o no».

Asadi-Lari: “Es cierto que en la documentación internacional, tales incidentes se denominan accidentes. Ellos tienen razón. Todos estos incidentes se denominan ‘accidentes’. ¿Por qué? Porque no existen precedentes de que un país haya derribado uno de sus propios aviones de pasajeros. De hecho, todos estos eran pasajeros iraníes.

[…]

“En los primeros tres días, estuve enojado con aquellos que decían que el avión fue derribado. Les dije: ‘¿De qué están hablando? Están repitiendo las afirmaciones de los opositores al régimen y nos están enfrentando contra el régimen ¿Por qué razón?

[…]

“El régimen intensifica la atmósfera del miedo y pavor, pero esto es menos efectivo en nuestro caso, porque nosotros ya lo hemos perdido todo”

«A las 8 de la mañana, cuando anunciaron que el avión había sido derribado, me golpeé en la cabeza con tanta fuerza que me desmayé.

[…]

«No podía aceptar que con uno de nuestros propios misiles, un misil destinado a proteger la seguridad y la vida de nuestros hijos y de nuestro pueblo, derribaran un avión y a tantos jóvenes genios… Esto era realmente inconcebible para mí.

[…]

«En el primer momento, los estadounidenses sabían muy bien que el avión fue derribado y el propio Hajizadeh también lo sabía.

[…]

“El hecho de que Trump cancelara su conferencia de prensa el martes por la noche – en Irán, era miércoles por la mañana – sirvió como mensaje muy importante para los principales líderes de nuestro país. Ellos dijeron que cuando Estados Unidos se abstuvo de tomar represalias por el ataque sobre Ayn Al Asad, esto fue como un balde de agua helada sobre nuestras cabezas.

“Ellos dijeron que nosotros teníamos esperanza de que Estados Unidos respondiera de una manera mucho más dura, pero no fue así. Si uno coloca todas estas cosas una al lado de la otra, está del todo claro que el escenario era como le dije: Utilizaron el avión como escudo humano y querían culpar a los Estados Unidos por ello.

«Discúlpeme… hablé hoy de una manera muy transparente».

Majd: «En cualquier caso, estas cosas deberían estar escritas en los anales de la historia. Tal vez ahora, no se pueda publicar esto… Desafortunadamente, la atmósfera se inclina cada vez más hacia las distorsiones.

“El régimen intensifica la atmósfera de miedo y pavor, pero esta situación es menos efectiva en nuestro caso, porque nosotros de hecho, ya lo hemos perdido todo”.

