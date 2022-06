La Marcha de la Bandera celebrada en Jerusalén el día 29 de mayo del presente año 2022 con motivo del Día de Jerusalén en Israel transcurrió relativamente con muy pocos incidentes, a pesar de las preocupaciones de que daría lugar a una escalada de violencia sobre el terreno. Estas preocupaciones fueron provocadas por las declaraciones hechas antes de la marcha por Hamás y otros elementos palestinos, que amenazaron con llevar a cabo ataques durante la marcha, además de renovar el lanzamiento de cohetes desde Gaza e incluso lanzar una segunda campaña «Espada de Jerusalén» la cual sería una continuación de la ronda de combates del mes de mayo, 2021 del conflicto Hamás-Israel, que Hamás llama la campaña «Espada de Jerusalén».[1]

Ya en la tarde del 29 de mayo y a la mañana siguiente, muchos elementos palestinos en Gaza, Cisjordania y Jerusalén comenzaron a expresar su ira y criticar a Hamás y a las otras facciones de la resistencia palestina por no responder a la Marcha de la Bandera tal como estos amenazaron y prometieron hacer. Esta crítica fue expresada en las redes sociales y más tarde también en artículos en la prensa palestina y árabe. Los críticos, incluyendo a periodistas palestinos, analistas, ciudadanos junto a un activista de la organización Murabitat en Al-Aqsa[2], expresaron su decepción por los líderes de Hamás quienes dijeron, lanzaron consignas, profirieron amenazas grandilocuentes y jactanciosas y crearon grandes expectativas – y no hizo absolutamente nada. Muchas de las respuestas mencionaron específicamente las declaraciones hechas por el líder de Hamás en Gaza Yahya Al-Sinwar, en un discurso del 30 de abril, 2022 en el que llamó a los palestinos a prepararse para una campaña a gran escala contra Israel e incluso prometió que esta campaña comenzaría con una ráfaga de 1.111 cohetes disparados contra Israel.[3]

El diario libanés Al-Akhbar, cercano a Hezbolá, publicó un extenso artículo sobre el decaimiento de la moral de los habitantes de Gaza y sobre la decepción e ira de los palestinos con Hamás por no haber respondido a la Marcha de la Bandera. De hecho, el artículo criticaba no solo a Hamás sino a todo el eje de la resistencia, el cual incluye a Irán, Siria y Hezbolá, por «no mover un solo dedo» en defensa de Jerusalén y esto a pesar de que este eje recientemente comenzó a autodenominarse como «el eje de Jerusalén» e incluso prometió lanzar una guerra regional en contra de Israel si continuaba con sus acciones.[4]

El diario Al-Hayat Al-Jadida, vocero de la Autoridad Palestina, naturalmente se unió a las críticas contra Hamás y lo acusó, en su editorial publicado el 31 de mayo, de hacer amenazas vacías mientras coordinaba y cooperaba con Israel.

Este informe presenta algunas de las críticas dirigidas contra Hamás en este contexto.

Críticas a Hamás en las redes sociales

Tal como fue dicho, muchos palestinos en las redes sociales expresaron su enojo y decepción por la falta de respuesta de Hamás ante la Marcha de la Bandera en Jerusalén.

Periodista de Gaza: Basta de consignas vacías y de amenazas rimbombantes

El periodista de Gaza Ayman Al-‘Aloul criticó a Hamás en una serie de tuits y publicados en Facebook en el día de la marcha y al día siguiente. En un tuit este escribió: «Si hoy 29 de marzo pasa sin respuesta, no deseo escuchar ni una sola voz que nos venda más consignas…»[5]

En otro publicado, Al-‘Aloul se burló de las amenazas expresadas en las últimas semanas hechas por funcionarios de Hamás, incluyendo al líder del movimiento en Gaza Yahya Al-Sinwar, de atacar a Israel con 1.111 cohetes. Este escribió: «Vayan y busquen 1.111 excusas para presentarle a su hermano en justificar su falta de respuesta».[6] En otro publicado más serio, este se dirigió a Hamás y escribió lo siguiente: «… Entiendan, todos, sin excepción, apoyan a la resistencia en todas sus formas. Nuestras reservas son sobre la hipérbole, las amenazas exageradas y los discursos jactanciosos. Todo lo que necesita hacer es decir ‘esto es lo que somos y estas son nuestras capacidades’ y operar de manera realista. Las exageraciones solo elevan el nivel de expectativas y eso es un lastre muy pesado para la resistencia que la pone bajo presión y afecta su desempeño y preparación…”[7]

Activista palestina de Al-Aqsa: Todavía esperamos la respuesta de la resistencia ante la Marcha de la Bandera

Khadija Khweis, destacada miembro de la organización Murabitat, que protesta contra la entrada de judíos en el recinto de Al-Aqsa, tuiteó en la mañana del 29 de mayo: «El parlamentario israelí Itamar Ben-Gvir amenazó con invadir Al-Aqsa e hizo valer su amenaza. Un gran número de colonos invadió Al-Aqsa; los rezos públicos judíos se llevaron a cabo alrededor de Al-Aqsa y todavía estamos esperando a que alguien responda…”[8]

Usuario de Gaza en Facebook: La falta de respuesta es una total vergüenza

Mustafa ‘Adel, residente en Gaza, publicó en Facebook la noche del 29 de mayo, 2022: «Cualquiera que les diga que el evitar una guerra en Gaza fue algo inteligente debería callarse la boca. ¿Por qué esto sería considerado como algo inteligente hoy, pero no en las cuatro guerras anteriores?! Tras la última campaña se habló tanto sobre los logros de Hamás en esta que algunos creyeron que la liberación de Palestina ocurriría dentro de un año. Mis hermanos en Hamás, está bien mostrar sus capacidades, pero ¿por qué prometen grandes cosas y luego, cuando se requiere de acción, desaparecen del escenario?…

«Lo que sucedió hoy (es decir, la falta de respuesta ante la Marcha de la Bandera) fue una vergüenza total y nadie puede convencer a la población de que fue algo natural, sin importar cuántas excusas se provean…»[9]

Usuarios en Facebook: Nosotros no confiamos en la resistencia mentirosa

Otros usuarios en Facebook también expresaron sus críticas. Luego que el portal palestino «Ramallah News» publicara una foto en su página Facebook que mostraba a los periodistas parados en un techo en Gaza esperando el lanzamiento de cohetes por parte de Hamás, un habitante en Gaza comentó sarcásticamente: «Hubiesen estado en mejores condiciones si se van a dormir».[10]

Otro publicado en la página Facebook del medio de comunicación Ramallah News, con un enlace a un artículo publicado en los medios de comunicación israelíes que analiza las razones ante la imposibilidad de operar a las facciones en Gaza, también provocó comentarios sarcásticos contra Hamás. Un lector comentó lo siguiente: «Se les ha caído la máscara a los que comercian con la religión y con dólares, los mercenarios de Qatar e Irán».[11] Otro escribió: «Por eso no contamos con la mentira de la resistencia. No existe resistencia, solo el rodar y regatear. Ellos no defienden a la patria ni a los ciudadanos. Todo es una mentira”.[12]

Otro publicado del medio de comunicación Ramallah News que suscitó comentarios fue un aviso de «las fuerzas nacionales e islámicas» llamando a la población de Cisjordania a «incrementar la resistencia popular con el propósito de confrontar a los colonos». Un lector de Jenin comentó lo siguiente: «Déjennos en paz»[13] y otro escribió: «¿Cuales fuerzas nacionales e islámicas exactamente?»[14]

Diario libanés Al-Akhbar: Los habitantes de Gaza están «decepcionados» y «furiosos» por la falta de respuesta de Hamás y del eje de la resistencia

En un extenso artículo publicado el día 31 de mayo, 2022 el diario libanés pro-Hezbolá Al-Akhbar afirmó que los partidarios de Hamás estaban «furiosos» y «decepcionados» con el movimiento y con el eje de resistencia por no responder a la Marcha de la Bandera y ante la «agresión» contra Jerusalén, tal como lo prometieron hacer: «Hay acusaciones, reproches y controversias… Existe un incesante debate en las calles, en los cafés y en las redes sociales sobre la caída de la moral causada por la falta de respuesta por parte de la resistencia… Algunos consideran las afirmaciones de Hamás, de que su decisión había sido racional y sabia, como un intento de encubrir su debilidad y su incapacidad de iniciar alguna acción… El punto que probablemente seguirá siendo central en estos debates es el alto nivel de expectativas creado por la resistencia. Esto fue mucho más notorio, por ejemplo, en las declaraciones del líder de Hamás en Gaza, Yahya Al-Sinwar, quien repetía que la primera andanada de cohetes disparados contra Israel comprendería más de 1.111 cohetes y que el ‘eje de Jerusalén’ estaba listo para lanzar una guerra regional si Israel le hacia algún daño a Al-Aqsa».

El artículo continuó citando a varios analistas y ciudadanos palestinos que criticaron a Hamás y al eje de la resistencia, que recientemente comenzó a llamarse a sí mismo el ‘eje de Jerusalén’, por no responder ante la Marcha de la Bandera. El politólogo Isma’il Muhammad le dijo al diario que el 29 de mayo fue «un día de gran decepción, no solo porque Gaza no pudo responder, sino también porque el eje de la resistencia, que controla extensos territorios y puede maniobrar en arenas que se extienden desde el Líbano a través de Siria e Irak hacia Yemen, no movió un ni un solo dedo…”. Este se preguntó: “¿Por qué se llaman a sí mismos ‘el eje de Jerusalén’ y no hacen nada para defender Jerusalén? Incluso un solo cohete o dron lanzado contra Israel desde territorio neutral (es decir, áreas que no sean Israel o los territorios palestinos) hubiese cambiado totalmente la imagen…»

Un joven llamado Muhammad Al-Masri le dijo al diario que «el domingo 29 de mayo fue una oportunidad para que todos ajustaran cuentas con Israel… ¿No hubiese sido apropiado que Siria disparara al menos un cohete en respuesta a la invasión por Israel de su espacio aéreo y los numerosos miembros de las fuerzas de defensa aérea de Siria que mueren todos los días? ¿No debería la República Islámica de Irán haberse vengado de Israel por los tantos líderes iraníes que el Mossad asesina a cada año?… ¿No hubiera sido muy honorable de su parte vengar esta sangre arruinando un gran logro sionista tal como lo que sucedió anteayer 29 de mayo?”[15]

Editorial en diario de la Autoridad Palestina: Las 1.111 mentiras de Yahya Al-Sinwar ya han sido expuestas

Tal como se dijo, el diario de la Autoridad Palestina Al-Hayat Al-Jadida se unió a las críticas dirigidas a Hamás por su falta de acción militar en respuesta a la Marcha de la Bandera. En su editorial publicado el 31 de mayo, titulado «¡1.111 mentiras!», el diario escribió lo siguiente: «… Existe un fracaso que no puede ser ignorado, siendo este el fracaso de las falsas consignas de Hamás… El número 1.111 es un cuento de hadas inventado por Al-Sinwar… un cuento de hadas de alarde y fanfarronería cuyo autor, Al-Sinwar, pensó que Hamás al gritar números tendría el mismo efecto que Hamás disparando esa misma cantidad de cohetes, que afirmó estaban listos para disparar en respuesta a cualquier violación israelí en Al-Aqsa!… ¿Al-Sinwar comenzó a pensar racionalmente cuando vio que la situación se calentaba y por ende retuvo sus 1.111 cohetes? ¿O los eventos sobre el terreno (es decir, la falta de respuesta de Hamás) tuvieron que ver principalmente con los entendimientos que Hamás alcanzó con Israel con la esperanza de recibir más servidumbres de las que desea recibir? ¡Hamás mostró su compromiso con estos acuerdos una vez más cuando desplegó sus milicias a lo largo de la frontera de Gaza con Israel para evitar que los heridos en Gaza lleven a cabo cualquier acción militar contra las fuerzas de la ocupación!

“El hecho es que… así como estuvimos bien seguros de que Al-Sinwar simplemente alardeaba y fanfarroneaba y que sus entendimientos con Israel eran el factor más importante en las consideraciones de su movimiento, Hamás, también nos alegramos de que Al-Sinwar eventualmente contuvo sus cohetes, porque otra agresiva guerra israelí contra la ya herida Franja de Gaza significaría más devastación y destrucción y más víctimas inocentes. Si esto es correcto, podemos decir que los cohetes de Al-Sinwar recientemente atacaron a los propios residentes de Gaza, ahora que ha quedado claro de que las amenazas de Hamás no son más que mentiras y alardes destinados a reforzar su control sobre los heridos en la Franja de Gaza y sus residentes. Todo lo que podemos hacer ahora es decir: Recuerden este número, 1.111. Esta es la cifra de ilusiones y mentiras».[16]

