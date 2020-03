Diario Judío México - La propagación del coronavirus en Israel y en los territorios palestinos está generando dudas en Gaza sobre las relaciones con Israel a nivel de salubridad, económico y político.

Temiendo que un brote de coronavirus en la Franja de Gaza pueda causar una grave crisis allí, Hamas amenazó con que, si la ayuda financiera de Qatar se retrasa, esto exacerbará el conflicto con Israel y «enviará a la mitad de la sociedad israelí hacia los refugios antiaéreos aumentando de esta manera la propagación del virus en Israel. El portavoz del ala militar de Hamas también exigió que Israel libere a los miembros de Hamas encarcelados en sus prisiones, para evitar de esta manera que contraigan la enfermedad.

Los partidarios de Hamas en las redes sociales debatieron cuál es la mejor manera de manejar el conflicto con Israel en el actual período. Algunos expresaron su apoyo a las amenazas de Hamas, llamando a utilizar el brote del coronavirus para exacerbar el conflicto con Israel disparando cohetes o enviando globos que transporten el virus a su territorio. Otros, como el ex alcalde de Khan Younis Dr. Fayez Abu Shamala, rechazaron estas ideas, argumentando que este es un momento para ser humanista, incluso hacia el enemigo, mantener el alto al fuego con Israel y avanzar en un acuerdo de intercambio de prisioneros.

Lo siguiente es una muestra de mensajes publicados por simpatizantes de Hamas en las redes sociales y en la prensa afiliada a Hamas en relación a este tema.

Hamas amenaza: los cohetes obligarán a los israelíes a congregarse en refugios, aumentando así la propagación del coronavirus entre ellos

Según el diario libanés Al-Akhbar, Hamas le informó a Israel, vía Egipto y Qatar, que Gaza no podrá lidiar con las implicaciones financieras de una crisis de salubridad causada por el virus y que, si Israel retrasa el paquete de ayuda mensual de Qatar como parte de las restricciones al movimiento a través de los cruces fronterizos, Hamas pudiera «intensificar [el conflicto] en el terreno, en la frontera [Gaza-Israel]». Este citó fuentes de Hamas diciendo que «la resistencia puede enviar a la mitad de la sociedad israelí a los refugios antiaéreos, lo que aumentará la cantidad de casos de coronavirus y hará que Israel pierda el control [sobre la propagación de la epidemia]». Junto a estas amenazas, Hamas también instó a Egipto y Qatar a que presione a Israel para que le provea a Gaza equipos médicos para así poder enfrentar el brote de coronavirus.[1] El 22 de marzo se informó que, debido al brote de coronavirus, el emir de Qatar, que mensualmente le ha estado brindando ayuda financiera a Gaza, ordenó entregarle $150 millones a Gaza durante los próximos seis meses.[2]

La idea de atacar a Israel en este momento también fue expresada por los partidarios de Hamas en las redes sociales, quienes señalaron que los ataques con cohetes desde Gaza obligarían a los israelíes a concentrarse en refugios y así aumentar el número de casos de COVID-19 entre ellos. Algunos rechazaron esta idea, alegando que incluso en la guerra uno no debe perder de vista los valores éticos y de moral.

Ex-alcalde de Khan Younis: Nuestra obligación moral es mantener el alto el fuego y ser misericordiosos, incluso en consideración al enemigo

En una publicación realizada el 13 de marzo, 2020 en su página personal Facebook, el Dr. Fayez Abu Shamala, ex-alcalde de Khan Younis en la Franja de Gaza y quien actualmente se desempeña como columnista del diario de Hamas Filastin, llamó al movimiento a declarar un alto al fuego con Israel por lo que dure la crisis del coronavirus, escribiendo: «¡Mientras nuestro enemigo israelí esté infectado con el coronavirus, nuestros valores árabes nos obligan a mantener el alto al fuego en esta etapa! ¡Seamos misericordiosos, incluso hacia nuestro enemigo!».[3]

Publicación en Facebook de Fayez Shamala

La publicación de Shamala obtuvo decenas de respuestas, algunas de ellas de apoyo, pero la mayoría de estas por aquellos que rechazaron su postura. Algunos incluso cuestionaron la autenticidad de su publicado y se preguntaron si su cuenta había sido hackeada.

Saladin Al-Ayyoubi fue misericordioso ante sus enemigos cruzados; Incluso en la guerra existen reglas

El usuario en Facebook Abu Hussam Mousa, quien apoyó a Abu Shamala, escribió: «Cuando Saladin Al-Ayyoubi combatió contra los cruzados bajo el mandato de Ricardo Corazón de León, hubo una tregua de seis meses entre ambos bandos… [Cuando] Ricardo se enfermó… Saladino le envió un regalo de manzanas y nieve [para aliviar su fiebre]. Algunos historiadores elogiaron la acción de Saladino, que refleja los valores supremos islámicos y de moral, mientras otros le atacaron por ello… Cada bando [en la controversia] tiene sus argumentos y pruebas, pero no debemos olvidar que este fue el heroico comandante Saladino».

En otro comentario, Hossam Mousa escribió: «Incluso en la guerra existen reglas, leyes y algunas [consideraciones] éticas y humanas. Por ejemplo, los rehenes no deben ser asesinados, sino alimentados y atendidos y los heridos deben ser tratados. Está terminantemente prohibido asesinar niños, mujeres y ancianos, o talar árboles. Deben cumplirse los acuerdos y tratados. Es cierto, algunos [se comportan] salvaje y brutalmente en la guerra, reflejando así su falta de valores, ética, moral y humanidad. Pero nuestra fe islámica nos ordena ser civilizados y honrar todos los [principios] arriba mencionados».[4]

No debemos ser misericordiosos con los judíos, cuyas conspiraciones son tan a menudo mencionadas en el Corán; Deberíamos enviarles globos con el virus

Muchos usuarios que se opusieron a la publicación de Abu Shamala declararon que las reglas de la guerra, árabes e islámicas no se aplican al conflicto con Israel. El usuario Mousa Isma’il, por ejemplo, escribió: «Estimado Dr. [Abu Shamala], estas [declaraciones suyas] son ​​relevantes para [la guerra y] para la ocupación entre estados y no para aquellos que le robaron su hogar y su tierra y asesinaron a su familia. No me convence».

El usuario «Fatma D Journalist» escribió, refiriéndose a los israelíes: «¿Quiénes son para que seamos misericordiosos con ellos? ¿Por qué? ¿Fueron ellos misericordiosos con nosotros en las tres guerras [de Gaza] [en el 2008, 2012 y 2014], para que debemos ser misericordiosos con ellos ahora?… Dr. [Abu Shamala], retire su publicado y Alá se sentirá complacido con usted. Un tercio del Corán está dedicado a las artimañas, complots y hostilidades que realizan los judíos. Alá les dedicó un tercio de su exaltado libro. ¿Y usted desea ser misericordioso con ellos?

El usuario Mohamed Jehad escribió: «Dr. [Abu Shamala], esta es una oportunidad [para nosotros]. Este es el momento para que [hagamos] que ellos se congreguen en refugios, para que la enfermedad se propague más ampliamente entre ellos». El usuario ‘Abed Alkader Almobayed escribió: «Si el virus entra en [Gaza], Alá no lo permita, mientras estemos bajo el cerco, se lo enviaremos con nuestros globos».[5]

Debate en foro identificado por Hamas: Un ataque con cohetes contra la entidad sionista duplicará el número de casos de COVID-19

Un debate similar tuvo lugar en el foro paldf.net, identificado con Hamas. En respuesta a un informe de los medios de comunicación israelíes en el que especuló que Hamas pudiera violar el alto el fuego con Israel durante el brote de coronavirus, el usuario Qassem Al-Majd escribió: «Una lluvia de cohetes sobre la entidad [sionista] muy seguramente duplicará y reduplicará la cifra de casos del [COVID-19]».

El usuario Mounir Hamdi rechazó la idea de Al-Majd, escribiendo: «Incluso el diablo no piensa como usted. Sepa que sufriremos por ello. No nos beneficiará, a menos que la resistencia decida responder a [algún incidente en el que los prisioneros palestinos] en Israel contraigan el coronavirus. En ese caso, la resistencia estará justificada en responder y reversar la situación para todos».

El usuario ISM2020 respondió a la publicación de Al-Majd, escribiendo lo siguiente: «[Estas] son ​​buenas [ideas], pero poseen implicaciones. Luego, nadie en la región podrá decirle a Israel, ‘dejen de apuntarle a Gaza’. Nadie podrá ayudar a Gaza si se encuentra bajo un brutal ataque [israelí], Alá no lo permita. Debemos considerar los costos y beneficios y evaluar esta delicada situación».[6]

La respuesta de Mounir Al-Hamdi a la publicación de Qassem Al-Majd

Periodistas pro-Hamas: El brote de coronavirus es una oportunidad histórica para realizar un acuerdo de intercambio de prisioneros

Tras el brote de coronavirus, Hamas pidió a Israel que libere a los palestinos de sus cárceles. En una publicación en la aplicación Telegram, el portavoz de las Brigadas ‘Izz Al-Din Al-Qassam de Hamas Abu’ Obeida, escribió: «Hacemos hincapié en que la vida y salud de los prisioneros son un punto de no-retorno y que el enemigo sionista debe liberar a todos los miembros de nuestro pueblo [palestino] encarcelado, porque no puede ampararlos ni otorgarles condiciones dignas que los protejan de enfermedades y epidemias… El liderazgo de la resistencia lleva a cabo continuas consultas y evaluaciones en su salón de guerra conjunto sobre las medidas apropiadas ante este grave desarrollo que amenaza la salud de nuestros prisioneros».[7]

Partidarios de Hamas también pidieron utilizar la epidemia de coronavirus como oportunidad para avanzar en un acuerdo de intercambio de prisioneros entre Hamas e Israel. En otra publicación hecha el 13 de marzo en su página Facebook, el periodista Fayez Abu Shamala señaló que Israel estaba liberando prisioneros no-políticos por causa de la epidemia y que Hamas debería aprovechar la oportunidad para tratar de negociar un acuerdo de intercambio de prisioneros. En una publicación realizada el 14 de marzo, este agregó: «Repito mi llamado a Hamas: ¡El [brote] del coronavirus les ha dado una oportunidad histórica a ustedes de hacer un trato de intercambio de prisioneros! ¡Discutan esto con Egipto y los otros [mediadores]!»[8]

Otro columnista del diario Filastin, ‘Issam Shawer, escribió el 14 de marzo: «Creo que la mejor opción para el estado ocupante ‘Israel’ es hacer un acuerdo de intercambio de prisioneros con la parte palestina [vaciando] las cárceles y liberándose a sí mismo de responsabilidad [por los prisioneros palestinos] a cambio de sus soldados retenidos en Gaza… No sabemos a qué punto se llegó en las conversaciones para alcanzar un acuerdo, pero sí sabemos que el estado ocupante teme ser responsable si ocurre una catástrofe con nuestros prisioneros en sus prisiones y también teme por sus soldados en Gaza, que pueden sufrir una catástrofe en medio de la propagación del coronavirus. Por lo tanto, el enemigo no tiene más remedio que renunciar a sus condiciones y aceptar lo que la resistencia ha sugerido, para que [un acuerdo] pueda ser logrado».[9]

