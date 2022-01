En un artículo publicado el 5 de noviembre del 2021 en el portal del canal de televisión por satélite Al-Hurra, ‘Omran Salman, liberal bahreiní quien vive en los Estados Unidos, señala el contraste entre la retórica del islam político, que difama a Occidente y lo acusa de conspirar contra los pueblos árabes y musulmanes y el hecho de que tantos musulmanes que huyen de sus países se muestren ansiosos por encontrar refugio en Occidente y establecerse en el lugar. En el artículo, titulado «Los musulmanes y Occidente – Amor y odio», este escribe que el atractivo de Occidente para los refugiados musulmanes parte de su carácter laico y democrático junto a su respeto por los derechos humanos. Es gracias a estos valores progresistas que Occidente acepta la carga y el riesgo de acoger refugiados y les permite vivir en libertad de acuerdo a sus costumbres y creencias, dice. Salaman afirma además que no espera que los países del Medio Oriente se vuelvan laicos y democráticos de la noche a la mañana, sino que espera que puedan resolver sus conflictos políticos y sectarios para así proveerle a sus ciudadanos seguridad y una vida digna, en lugar de culpar a Occidente por todos sus problemas

Lo siguiente son extractos traducidos de su artículo:[1]

“Los publicados islámicos y panárabes que tratan sobre el tema de Occidente abundan en frases tales como ‘el Occidente infiel’, ‘el Occidente imperialista’ y ‘el Occidente inmoral’. Estos dirigen duras críticas a las normas establecidas y a la conducta de las sociedades occidentales en Europa, los Estados Unidos, Canadá y Australia. Algunos se esfuerzan al máximo para describir a Occidente de demonio que conspira en contra de los árabes, los musulmanes y el islam y que busca robarle sus recursos – no que yo sepa de cuales recursos estos hablan.

“Estos publicados y sus responsables no suelen responder a varias de las preguntas más simples y sencillas, tales como: Si Occidente es como ustedes lo describen, ¿por qué los musulmanes que huyen de sus tierras, por cualesquiera que sean las razones, prefieren buscar refugio en los países de Occidente? ¿Por qué se juegan la vida tratando de llegar hasta allá por tierra, mar o aire? ¿Por qué no recurren estos a los países islámicos, o a países no-occidentales como China, India o Rusia? Aquellos que tienen mala suerte y tienen que quedarse en estos países no-occidentales esperan por una oportunidad, cualquier oportunidad, de continuar hacia Occidente. Así que debe existir algún factor importante que los atraiga a Occidente. ¿Cuál sería ese factor?

«Los islamistas y los teóricos de la conspiración suelen evitar responder a esta pregunta, o presentan respuestas que Alá nunca validó. Otro tema, no menos importante, es el siguiente: ¿Existe alguna conexión entre el carácter laico de los países occidentales, sus regímenes democráticos, su respeto por los derechos humanos y su carácter progresista junto a su atractivo para quienes buscan refugio, en especial los musulmanes? La respuesta es obviamente que sí. Es el carácter laico de estos países lo que los impulsa a ser tolerantes con las creencias de los refugiados musulmanes. Es su carácter humano y moral que los impulsa a brindarles a los refugiados ayuda junto a los servicios básicos más necesarios para la supervivencia, tales como vivienda, alimentación, etc. y por ser países democráticos, estos también les permiten organizarse y expresar libremente sus opiniones e ideas.

«La pregunta es por qué mucha gente en el Medio Oriente se opone en implementar estos valores en sus propios países, lo que pudiera ahorrarles a ellos y a otros las dificultades de emigrar y convertirse en refugiados. Otra pregunta es si todos los inmigrantes entienden lo que está sucediendo aquí en Occidente porque, cuando llegan a Occidente como refugiados, algunos albergan la ilusión de que han llegado al dar al-harb (una zona de guerra entre musulmanes e infieles) y que si pueden, ¡deben invadir estos países y masacrar a sus pueblos o convertirlos en rehenes o esclavos! ¡Algunos de ellos incluso se auto-engañan pensando que algún día tomarán el control de estos países y los convertirán en tierras musulmanas bajo dominio islámico!

«Algunos refugiados – ciertamente no todos – poseen ideas e impulsos de este tipo y poseen vínculos con organizaciones terroristas tales como el EIIS o con organizaciones pertenecientes al islam político. La pregunta es, ¿hasta qué punto los aparatos de seguridad u otros aparatos relevantes en estos países, son capaces de curarlos de esta estupidez y locura ideológica y restaurarles su equilibrio natural mental?

«Pero una pregunta aún más importante es ¿por qué los países en Occidente se arriesgan a aceptar refugiados y asumen una carga verdaderamente insoportable? Una posible respuesta es que ellos creen en los derechos humanos y le atribuyen valor a la vida humana – algo que los países y sociedades islámicos explícitamente desprecian y muy a menudo, incluso no valoran.

«Ha sido muy doloroso leer recientemente sobre infantas casadas en Irak y Afganistán. Uno puede estallar en llanto por la falta de respeto hacia los valores humanos cuando uno ve a familias indigentes en estos países vendiendo a sus hijas más jóvenes para que el resto de la familia pueda comer. Cuando fenómenos tan alarmantes… existen en el mundo islámico, las críticas por parte de Occidente y sus valores pareciera una crítica infantil, mezquina e inútil que sólo les sirve a los tiranos y formadores de opinión en las tierras islámicas. En lugar de criticar a los demás, deberíamos reformar a nuestros propios países. Yo no me refiero a reformas destinadas al logro de grandes objetivos en diversas esferas; esto requiere de tiempo y de un esfuerzo enorme. Me refiero a actuar para resolver los conflictos y disputas sectarias y políticas y proveer seguridad, estabilidad y vida digna en estos países, para que la gente pueda vivir allí de una manera que preserve su humanidad».

[1] Alhurra.com, 5 de noviembre, 2021.

The post Periodista bahreiní: En lugar de calumniar a Occidente y al mismo tiempo envidiarlo, los estados del Medio Oriente deben promulgar reformas first appeared on MEMRI Español.