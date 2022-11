En su columna publicada el día 23 de noviembre del presente año 2022 en el diario catarí Al-Raya, el periodista Ahmad ‘Ali, ex-editor en jefe del diario catarí Al-Watan, escribió que el verso coránico que apareció en la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo FIFA 2022, en el que afirma que Alá «creó a la humanidad masculino y femenino», fue un mensaje divino al mundo en contra de la homosexualidad. La inclusión de este verso (Corán 49:13) en la ceremonia inaugural, explicó, fue «un mensaje que Catar le transmitió al mundo entero y a los asistentes a la Copa del Mundo FIFA 2022, que apunta a una verdad que muchos olvidan», es decir, que solamente existen dos géneros, masculino y femenino, y ningún otro género además de estos. El intento de elementos occidentales en utilizar la Copa del Mundo FIFA 2022 para promover los derechos LGBTQ, agregó, es inmoral, ya que «la homosexualidad es una enfermedad» que destruye sociedades y constituye corrupción de la propia naturaleza humana.

La columna de ‘Ali refleja el discurso flagrantemente desenfrenado anti-LGBTQ en los medios de comunicación de gobierno de Catar,[1] que se incrementó en anticipación a la Copa del Mundo FIFA 2022 y que contraviene los compromisos conjuntos emitidos en enero del 2020 por Catar y por la FIFA, que prohíben, entre otras cosas, la discriminación de cualquier especie contra cualquier individuo o grupo de personas por motivos de raza, color de piel, género, orientación sexual, discapacidad, idioma, religión, etc., dentro del marco de la Copa del Mundo FIFA 2022.[2]

Lo siguiente son extractos traducidos de su columna:[3]

«Al observar la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo FIFA 2022 en Catar con gran expectación, me invadió la emoción, una mezcla de orgullo por mi patria y orgullo por el don de la conciencia, la comprensión y la percepción que Alá nos ha otorgado. Este sentimiento detonó una serie de pensamientos. Ese intercambio inolvidable entre el invencible joven catarí Ghanim Muhammad Al-Muftah[4] y el gran actor estadounidense Morgan Freeman me puso la piel de gallina. Fue un momento significativo, como un rayo de luz brillante en el cielo, cuando ese joven catarí Ghanim Al-Muftah, con su impresionante y elocuente voz árabe, leyó el verso 13 del Surat Al-Hujurat (el Sura No. 49 del Corán): ‘Oh, humanidad, ciertamente os hemos creado como hombre y mujer y los he hecho pueblos y tribus para que se conozcan unos a otros.

«El haber seleccionado este verso coránico para la ceremonia de apertura sin duda pretende transmitir un mensaje divino significativo a la humanidad. Este es un mensaje que Catar le transmitió al mundo entero y a los asistentes a la Copa del Mundo FIFA 2022, que apunta a una verdad que muchos olvidan, a pesar de la orientación y los recordatorios que este contiene. Dicho versículo contiene un llamado que todos debemos examinar y reflexionar. Mi interpretación de este mensaje es que resume todos los valores humanos en los que Catar cree y con los que se dirige al mundo en su totalidad. Aquí, en el estadio Al-Bayt, el catarí Ghanim Al-Muftah les dio la bienvenida a los invitados que han llegado a nuestro país, dirigiéndose a todos ellos con un verso coránico. Este se dirigió a ellos con las palabras de Alá el Todopoderoso: «Oh humanidad». Quien se dirige a nosotros de esta manera es nuestro Creador, que nos creó «como varón y hembra» y quien nos enseña que el fin de nuestra existencia es conocernos, convivir, tendernos la mano, reconciliarnos y vivir en paz y armonía, sin discordia… ‘Oh humanidad’ – el espectro de colores, clases, culturas, orientaciones, lenguas y creencias que existe entre nosotros no tiene que implicar arrogancia o conflicto. No tiene por qué conducir a la conspiración, distancia, hipocresía y el conflicto entre su mundo occidental y nuestro mundo islámico.

«Esa es la actitud del catarí hacia su compatriota árabe, su amigo europeo, su compatriota asiático, su homólogo africano y su par estadounidense. Es una actitud de respeto, una actitud de amistad que refleja nuestro compromiso con los derechos humanos y todo lo que estos conllevan, sin duda, negación, alteración o distorsión de este concepto, pero también sin aceptar el intento por parte de Occidente de imponernos sus costumbres bajo el pretexto de defender los derechos humanos.

«En este contexto, nos corresponde recordar que el Todopoderoso nos dice en el Corán que todos fuimos creados ‘como hombre y mujer’, lo que significa que el principio más importante en la historia de la procreación humana es la existencia de dos géneros – masculino y femenino – y ningún otro género además de estos, ni un tercero, cuarto ni quinto género.

«Fue con este principio divino que Catar inauguró su pan-humana copa del mundo y que transmitió a toda la humanidad, señalando que todos nacimos de un padre, Adán y una madre, Eva. Esta verdad resume la dualidad masculina y femenina sobre la que se basa la existencia humana. A la luz de esta verdad, yo siento que es mi deber refutar lo que algunos tratan de vendernos bajo el título de defender la homosexualidad, en sus campañas contra la Copa del Mundo FIFA 2022 en Catar. Ellos introducen esto bajo todo tipo de nombres y descripciones deslumbrantes – por no decir degenerados, como el defender los derechos humanos, respetar ‘otras orientaciones’ y defender… lo que estos llaman derechos de género…

«La FIFA hizo bien en prohibir a los capitanes de los equipos europeos de llevar colocado un brazalete de colores y advertir que quien lo hiciera recibiría una tarjeta amarilla inmediatamente después de entrar al terreno de juego. No hay ninguna duda de que la inmoralidad que querían comercializar en la Copa del Mundo FIFA 2022 (es decir, la homosexualidad) es una degeneración de la naturaleza humana, un descenso a la inmundicia, una corrupción de la masculinidad y un ataque a la feminidad. Sin mencionar las enfermedades mortales que este causa, la más grave de las cuales es la peligrosa enfermedad adquirida llamada síndrome de inmunodeficiencia, conocido en el mundo médico como SIDA. No hay ninguna duda de que la homosexualidad es una enfermedad. Cuando esta invade a una sociedad, la destruye y provoca su declive y colapso moral y social. Es por ello que todas las creencias monoteístas, las normas humanas y las leyes creadas por el hombre… se niegan a legitimar esta perversión…»

