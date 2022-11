En medio de la escalada de protestas que suceden en Irán por el tema del hiyab, el periodista iraquí Ibrahim Al-Zubeidi publicó un artículo en el diario iraquí Al-Akhbar, en el que dirige duras críticas al régimen iraní. Al-Zubeidi escribe que las políticas ignorantes y asesinas de este régimen dentro y fuera de Irán ensombrecen la imagen de la secta chiita, tanto que millones de chiitas en todo el mundo ahora rezan por su caída. Las protestas, que tienden a expandirse en Irán, agrega, son una revolución de todo el pueblo iraní, que ya no puede tolerar más las injusticias del régimen y ha decidido rebelarse en su contra. Al-Zubeidi predice que esta revolución conducirá al colapso del régimen y al nacimiento de «un nuevo Irán, pacífico y racional». Tal situación tendrá un impacto positivo en toda la región dice, ya que los aliados y agentes-estado de Irán en Irak, Siria, el Líbano y Yemen perderán su poder y estos países volverán a conocer sobre los temas de seguridad y estabilidad. Luego «el mundo estará libre de la pesadilla de las bombas, misiles, drones, los asesinatos y las drogas» y «la vida en la región será mucho mejor, más segura y más próspera». Al-Zubeidi también dirige sus críticas a Occidente que, afirma, no castiga al régimen iraní por su conducta, sino que lo ayuda y le provee ayuda militar a fin de promover los intereses de Occidente.

En otro artículo publicado hace varias semanas, en medio de los violentos enfrentamientos que han tenido lugar entre varias fuerzas políticas en Irak y en los que han muerto decenas de iraquíes, Al-Zubeidi escribió que Irán y las milicias chiitas respaldadas por Irán en Irak son principalmente culpables por las continuas «muertes» en el país. Este llamó a los iraquíes a sublevarse y liberar a su país de la hegemonía y yugo iraní.

Lo siguiente son extractos traducidos de estos dos artículos:

El 28 de septiembre Al-Zubeidi escribió en el diario Al-Akhbar: «Ninguna fuerza hostil a la secta chiita en ningún lugar del mundo ha causado tanto daño a esta secta como el fundador del Irán islámico Rohullah Jomeini, su sucesor Ali Jamenei y su Guardias Revolucionarios, aparatos de inteligencia y partidos políticos junto a las milicias en Irak, el Líbano, Siria y Yemen. Dichas fuerzas han perjudicado a la secta chiita con asesinatos, traición y la corrupción financiera y moral que han perpetrado en Irán, en los países vecinos, en la región y en todo el mundo desde que el avión de Jomeini aterrizó en Teherán en 1979. Esto es lo que provoca que millones de iraníes, iraquíes, sirios, libaneses, yemeníes, saudíes, bahreiníes, kuwaitíes, paquistaníes y afganos anhelen la caída de este régimen. Con sus acciones crueles, agresivas y dañinas y sus ideas ignorantes y retrógradas, este régimen ha hecho que muchos pueblos en todo el mundo crean que todos los chiitas – sin importar si apoyan al régimen iraní o se oponen a este y busca derrocarlo – representan el atraso, violencia, traición, la mentira y el fraude.

«Desde el martirio de Mahsa Amini (quien murió bajo custodia de la policía moral de Irán tras ser arrestada por usar su hiyab «inapropiadamente»), todo Irán arde en revolución, e incluso si el régimen logra enterrar estas protestas, lo han colocado en una situación muy difícil que solo puede terminar en su caída final. El régimen ahora enfrenta solo dos opciones y ambas señalan el comienzo de su seguro y genuino colapso. Si recurre a la brutalidad – tal como suele hacer, por su carácter dictatorial, arrogante y extremista – y logra asesinar o arrestar a miles de manifestantes, incendiar casas y destruir escuelas, hospitales y mercados, tal como lo ha hecho en el pasado, sólo derramará más combustible a las llamas y apretará la soga alrededor de su propio cuello. Alternativamente, si recurre a la dulzura e hipocresía, buscando apaciguar a las masas con falsa compasión y fingiendo estar dispuesto a entablar diálogo, convencerá a las masas rebeldes que ha perdido su fuerza… Esto hará que se incrementen sus demandas y ordenarán que se marche.

«El inminente colapso del régimen iraní ciertamente… dará luz a un nuevo Irán, pacífico y racional y capaz de velar por el bienestar de sus ciudadanos y vecinos… En Irak, los pistoleros y las Unidades de Movilización Popular (UMP)[1] desaparecerán,… y veremos a muchos líderes del Marco de Coordinación chiita y del Movimiento Sadrista ir a parar tras las rejas. Con el establecimiento de un estado fijado en la justicia, igualdad y el estado de derecho, habrá menos turbantes en blanco y negro en las instituciones y sectores del estado y se acabará la época en la que se utilizaba el turbante para robar más fácilmente los fondos públicos. Los numerosos canales satelitales, estaciones de radio y diarios del régimen de los ayatolás, que se especializan en promover cuentos de hadas y fomentar el odio, serán cerrados. En cuestión de días se formará un gobierno iraquí fuerte e independiente y los turbantes respaldados por Irán, los comandantes de las milicias y los líderes de los partidos tendrán que desalojar los palacios, las granjas y las tierras que le han robado al estado… El pueblo iraquí recuperará los miles de millones de dólares que corruptos chiitas, sunitas y kurdos se han robado y han sacado de contrabando fuera del país. Además, los ingresos del petróleo y de los pasos fronterizos, puertos marítimos y aeropuertos volverán a las arcas del estado, para que el gobierno los gaste en reconstruir la patria y ayudar a los ciudadanos.

“En Siria, el régimen de Bashar Al-Assad caerá de inmediato y sin demora y pagará muy caro por las bombas barril que este ordenó arrojar sobre los hogares de sirios inocentes. La seguridad, estabilidad y prosperidad retornarán a una Siria segura y hermosa, luego de un largo tiempo de estar ausentes.

“En el Líbano, el secretario general de Herbola Hassan Nasrallah será arrestado o asesinado, o huirá de la justicia. El presidente del parlamento Nabih Berri será juzgado, junto a las otras bandas que participan en asesinatos, traición, robo y tráfico de drogas. Luego serán elegidos miembros parlamentarios genuinamente patriotas y un presidente valiente, así como también un primer ministro devoto y leal que no estará subordinado a otro país. El Líbano volverá a ser la flor del Medio Oriente, tal como solía ser.

“El gobierno de Hamás y las brigadas del grupo Yihad Islámico palestino perderán las bolsas de dinero y los conteiner de armas que reciben desde Irán. Buscarán nuevas fuentes de financiación, pero no encontrarán ninguna.

“En Yemen, los houties no durarán mucho. Se darán cuenta de que han llegado a un callejón sin salida y se rendirán y se establecerá un nuevo estado unificado en Yemen, con libertad, honor, seguridad y estabilidad.

“Los líderes de Al-Qaeda, el EIIS y otros terroristas islámicos perderán su refugio seguro del que disfrutan en Irán y el mundo estará libre de la pesadilla de las bombas, misiles, drones, asesinatos y drogas.

“Para decirlo claramente, la región se transformará totalmente. La vida en ella será mejor, más segura y más próspera y habrá mayor respeto por la dignidad humana…

“Cabe mencionar que, desde su creación en 1979, el régimen iraní nunca, ni por un solo día, dejó de planear ataques o amenazar con realizar ataques contra los países vecinos y contra los intereses de las potencias en el Golfo y en la región. Sin embargo, la llamada comunidad internacional nunca lo castigó como lo hizo con el régimen de Saddam Hussein, al contrario, muchos países como Rusia, China, India, Corea del Norte, Alemania, Gran Bretaña y Francia continúan apoyándolo, ayudándolo y proveyéndole almacenes repletos de misiles y drones… por razones oportunistas, económicas o políticas. Otros países, incluyendo Estados Unidos han guardado silencio sobre su conducta durante 40 años. Estos se abstienen de confrontarlo y tratan de apaciguarlo, abiertamente o en total secreto.

«Aquí llego al punto sensible de este artículo: incluso si los Estados Unidos, Europa, Rusia, India y China no quieren que este destartalado régimen colapse, el propio pueblo iraní, bajo el liderazgo de las valientes y cultas mujeres iraníes, que son las hermanas de los hombres iraníes ilustrados en la patria – ya no pueden tolerar su existencia y se rebelan, decididas a eliminarlo. Lo harán incluso si todos los gobiernos del planeta estén a su lado.

“La nueva revolución no es como las anteriores, que involucraron protestas temporales en demanda de agua, electricidad, alimentos y medicinas. Esta es una revolución de todas las etnias, grupos religiosos, sectas y sectores en Irán, que desde hace 40 años han sufrido de injusticia, opresión y del odio sectario y racista del régimen…”[2]

Para ver el resto del despacho en inglés junto a las imágenes copie por favor el siguiente enlace en su ordenador: https://www.memri.org/reports/iraqi-journalist-hopes-hijab-protests-iran-will-lead-collapse-regime-life-region-will-be

[1] Las UMP son una organización paraguas constituidas por unas 40 milicias, la mayoría de ellas chiitas y pro-iraníes, que fue establecida originalmente para combatir contra el EIIS. Estas milicias, algunas de las cuales están designadas por varios países como organizaciones terroristas, ayudaron a Irán a establecer su control sobre Irak y socavar su independencia. En el año 2016 se reguló el estatus de las UMP designándola de fuerza nacional iraquí subordinada al Cuartel General de las Fuerzas Armadas y a la Oficina del primer ministro. A pesar de ello, la mayoría de las milicias siguen siendo leales al régimen iraní y algunas incluso participan en ataques a las bases estadounidenses en Irak.

[2] Akhbaar.org, 28 de septiembre, 2022. El artículo también fue publicado el mismo día en la columna de Al-Zubeidi en el diario londinense Al-Arab.

The post Periodista iraquí espera que protestas contra el hiyab en Irán hagan colapsar al régimen: ‘La vida en la región será mejor y mucho más segura’ first appeared on MEMRI Español.