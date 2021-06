En un artículo publicado el 26 de mayo, 2021 en el portal liberal Elaph.com, el periodista jordano y ex-ministro de cultura e información Saleh Al-Qallab instó a la Autoridad Palestina a adherirse a la solución de dos estados, es decir, un estado palestino en las fronteras de 1967 junto a Israel, en lugar de las ya cansadas consignas proferidas por elementos populistas y por aquellos que viven en varios estados árabes y son leales a Irán. Al-Qallab agregó que hoy existe una oportunidad de oro para realizar la solución de dos estados porque los Estados Unidos y otras potencias mundiales se han tomado muy en serio promoverlo. «Cuando llega un momento histórico como este», escribió, «los palestinos deben dejar de perseguir engaños hermosos» tales como la noción de un estado palestino desde el río hasta el mar, que solo ha provocado que muchos palestinos pierdan la vida o se conviertan en refugiados durante las ultimas décadas.

Lo siguiente son extractos traducidos de su artículo.[1]

«Los palestinos deben adherirse a lo que el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken le dijo al presidente palestino Mahmoud ‘Abbas (Abu Mazen) durante su reunión con él en Ramala, es decir, a ‘la solución de dos estados, es decir, un estado palestino junto al estado de Israel’ y no deben perder otra oportunidad histórica que tal vez nunca vuelva a ocurrir si continúan adhiriéndose a consignas tales como ‘desde el río hasta el mar’, que a los populistas les gusta tanto blandir. Está del todo claro y seguro que los estadounidenses y también la mayoría si no todos los países influyentes en Occidente y en el Medio Oriente, se toman en muy serio la resolución de este problema, que ha estado colgando de un hilo durante todos estos largos años, durante los cuales los palestinos sacrificaron un flujo constante de mártires justos y continuaron produciendo ola tras ola de refugiados que se asentaron en los países árabes, lejanos y cercanos y en todo el mundo.

“Un proverbio árabe y quizás universal, dice, ‘Agarra todo, pierde todo’. Cierto que toda Palestina, desde el río hasta el mar es altamente apreciado por los palestinos y por la mayor parte de la nación árabe. Pero cuando llega un momento histórico como este, los palestinos deben dejar de perseguir hermosos engaños, tal como lo han hecho hasta ahora todos estos años desde que sucedió la Nakba del año 1948, mientras los israelíes han seguido echando raíces en lo que queda de Palestina y en los territorios pertenecientes a los estados árabes, tales como la zona de los Altos del Golán sirios.

«El liderazgo palestino, es decir, los dirigentes de la Autoridad Palestina, encabezados por el presidente Mahmoud ‘Abbas (Abu Mazen), seguramente encontrarán oposición ante toda una procesión de populistas que pronuncian las ya cansadas consignas y por quienes viven una vida de lujo en las capitales de varios países árabes y en el estado del jurisprudente iraní. Sin embargo, el liderazgo palestino, incluyendo el liderazgo de Fatah y de las otras facciones palestinas que lo apoyan, está ahora claramente decidido sobre este tema a implementar la solución de dos estados y muy seguramente aprovechará este momento en lugar de perderlo, porque esta vez está claro que los Estados Unidos habla muy en serio, al igual que todos los estados europeos y todos los países influyentes del mundo.

«Durante más de 70 años, Israel ha seguido ‘obteniendo beneficios políticos’ del populismo de los estados árabes y de las organizaciones palestinas, mientras que la revolución lanzada por Fatah en 1965 continuó llevando su equipo de una capital árabe a la otra, ya sea en Asia o en África. Supongo que algunos todavía recuerdan la forma como Yasser Arafat se vio obligado a abandonar Beirut en 1982 luego de un doloroso cerco y se trasladó a Túnez, que en ese momento era la sede de la Liga Árabe.

«Por lo tanto, está del todo claro y seguro que el liderazgo palestino, que ha manejado este candente tema durante todos estos largos años, no perderá esta oportunidad de oro y no se dejará llevar por las consignas de los populistas. Permítanme enfatizar que la Franja de Gaza también, no seguirá colgando de un hilo y estará virtualmente subordinada al jurisprudente iraní, porque cuando la solución de dos estados, es decir la solución de un estado palestino con Jerusalén Oriental como su capital y un estado israelí en las fronteras de 1967 comience a ser implementada, Gaza se unirá al estado palestino, con lo que el pueblo palestino ha estado soñando durante todos estos largos años, es decir, durante más de 70 años».

[1] Elaph.com, 26 de mayo, 2021.

The post Periodista jordano a los palestinos: Olvídense del engaño de un estado palestino desde el río hasta el mar y aprovechen la oportunidad histórica de realizar la solución de dos estados first appeared on MEMRI Español.