La histórica visita a Marruecos realizada por el ministro de Defensa israelí Benny Gantz, en noviembre del presente año 2021 y la firma de un acuerdo de cooperación en materia de seguridad entre los dos países, provocaron críticas considerables contra Marruecos en el mundo árabe, en particular vociferadas por los palestinos. Un comunicado emitido por Fatah denunció los acuerdos de «normalización de relaciones» entre la «ocupación israelí» y Marruecos y acusó a Marruecos de «apuñalar por la espalda a Jerusalén», en especial dado que este país encabeza el Comité Jerusalén de la Organización para la Cooperación Islámica desde el año 1975. La declaración agregó que «estas acciones allanan el camino a la renuncia de Marruecos ante su deber nacional y religioso con Palestina».[1] Hamás también emitió una declaración «condenando duramente» el acuerdo y declarando que «la retirada de Marruecos en dirección al enemigo» sólo «contamina la soberanía» de este país árabe.[2]

En respuesta a las críticas, el periodista libanés Khairallah Khairallah publicó un artículo en el diario emiratí en Londres Al-Arab, en el que defendía el recibimiento de Gantz por Marruecos y la firma del acuerdo en materia de seguridad con Israel. Este escribió que los críticos, quienes balbuceaban «consignas populistas y viéndose atrapados en derrotas y complejidades del pasado», no comprenden que Marruecos simplemente vela por sus propios intereses y busca beneficiar a su pueblo. Este también acusó a los críticos de aprovecharse de la causa palestina, señalando que incluso Yasser Arafat firmó los Acuerdos de Oslo con Israel, significando así el reconocimiento mutuo entre las dos partes. Los enemigos de Marruecos, dijo, se sienten decepcionados de que el presidente Biden no haya revocado el reconocimiento de su predecesor a la soberanía de Marruecos sobre el Sahara occidental. Pero Marruecos, concluyó, tiene derecho a comprar armamento israelí para defenderse de Argelia, que busca intensificar el conflicto entre ellos.

Lo siguiente son extractos traducidos del artículo de Khairallah:[3]

«Las consignas populistas vociferadas por elementos árabes o palestinos en contra de la visita del canciller israelí Benny Gantz a Marruecos son bastante entretenidas, pero repugnantes. Como si Marruecos hubiese impedido que alguien liberara Palestina. Marruecos simplemente interpone sus propios intereses ante cualquier otra cosa. Este desea promover el bien y el bienestar del pueblo marroquí y de hecho se ha convertido en un país avanzado con infraestructuras a nivel de cualquier estado europeo respetable. Marruecos se respeta a sí mismo y no necesita lecciones de nadie, en especial de gente crónicamente enferma que todavía se sienten impresionados por derrotas, o por aquellos que planean tales derrotas.

«El blandir estas consignas populistas se debe ante todo a la ignorancia, la cual existe en todos los niveles, respecto a Marruecos, un país que posee un estatus especial que al mismo tiempo posee ambiciones muy diferentes. La principal de estas ambiciones es la de pertenecer al siglo 21 y continúan combatiendo la pobreza y el atraso, a fin de fortalecer el reino ante los desafíos que este enfrenta.

El blandir consignas populistas contra Marruecos en estos días demuestra que existen dos mundos árabes: uno que busca enlazar el futuro y la revolución tecnológica y otro que se encuentra atrapado en el pasado y en todo tipo de atraso. Aquellos que blanden consignas populistas en contra de Marruecos no recuerda nada, ni siquiera el hecho de que Egipto, el mayor de los países árabes, firmó un acuerdo de paz con Israel en marzo del año 1979 y que Jordania firmó un acuerdo similar en octubre del año 1994, pero solo después de que Yasser Arafat, jefe del consejo ejecutivo de la OLP, firmara los Acuerdos de Oslo… Abu Amar (es decir, Arafat) no firmó este acuerdo con fantasmas, sino con Yitzhak Rabin, el primer ministro de Israel para ese momento. El único significado verdadero de los Acuerdos de Oslo… fue el reconocimiento mutuo entre el gobierno israelí y la OLP. Entonces ¿cuál es el problema con que Marruecos reciba a un funcionario israelí y obtenga tecnología israelí, dado que incluso la OLP reconoce a Israel y cuando todo funcionario palestino en Cisjordania necesita de un permiso israelí para salir del lugar y un permiso especial para retornar?

«Estos populistas olvidan que la OLP fue reconocida como el único representante legítimo del pueblo palestino en una cumbre árabe del año 1974 celebrada en la capital marroquí de Rabat y no en ningún otro lugar.

«Lo principal es que la caravana marroquí debería seguir su camino, sin tener en cuenta lo que publican todos esos miserables que comercian con la causa palestina. Esta gente no sabe nada de Marruecos y de la historia de su cultura. Ellos no entienden que Marruecos avanza porque se niega a comerciar con la causa palestina. De hecho, Marruecos promueve esta causa a su manera muy especial, ya que Israel posee un millón de ciudadanos de origen marroquí que aún mantienen vínculos con su patria de origen y un sentido de lealtad hacia esta… Pero lo más importante de todo esto es que en Marruecos impera un espíritu de tolerancia y que su rey Mohamed VI, es el comendador de los fieles (es decir, el califa), responsable por todos los ciudadanos marroquíes, musulmanes o judíos y de todos los que viven y habitan en suelo marroquí.

«Hace un año, antes de que Donald Trump abandonase la Casa Blanca, la administración estadounidense reconoció el Sahara occidental como territorio marroquí. En ese momento Marruecos renovó sus relaciones con Israel, las cuales fueron suspendidas a finales del año 2000 por causa de la segunda intifada palestina. Los enemigos de Marruecos contaban con que la nueva administración estadounidense reconsiderara la decisión de la administración Trump. Pero una reunión realizada entre el canciller de Marruecos Nasser Bourita y el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, reveló que Estados Unidos no ha cambiado su postura sobre el tema del Sahara. Los enemigos de Marruecos explican el por qué estos miserables renovaron su campaña contra este. La administración estadounidense se dio cuenta de que la propuesta marroquí sobre el tema del Sahara era ‘lo único disponible, deseable o valioso’, tal como dicen los estadounidenses y esta situación molestó a los enemigos de Marruecos. Hoy día existe un incremento en el apoyo estadounidense e internacional al plan, propuesto por Marruecos hace varios años, de autonomía ampliada para el Sahara occidental bajo soberanía marroquí.

«El defender los intereses marroquíes ha seguido siendo la máxima prioridad. Este interés requiere estar preparado para cualquier sorpresa que pueda originarse en Argelia o en cualquier otro lugar, ya que Argelia ha estado actuando durante mucho tiempo haciendo escalar la situación con su pacífico vecino Marruecos, que nunca ha atacado a nadie. Si las armas israelíes, tales como drones, sirven a los intereses marroquíes, ¿por qué vendría esto a ser un problema? El punto principal es la efectividad de estas armas en caso de que suceda un ataque contra Marruecos. Tal ataque no es improbable, considerando algunas de las declaraciones hechas por el Polisario (es decir, el Movimiento de Liberación Nacionalista Saharaui, que clama por la independencia del Sáhara occidental), que no es más que una herramienta argelina. La escalada frente a Marruecos ciertamente no ayudará a Argelia a superar su crisis, ni resolverá ninguno de los problemas del régimen argelino, que ha sido superado por la institución militar, a menos que este régimen muestre su voluntad de, primeramente, hacer las paces con su propio pueblo.

Sí, en nuestra era actual existen dos mundos árabes: uno que mira al futuro y ve a Marruecos como uno de sus principales símbolos y otro que insiste en quedarse atrapado en las derrotas y complejos del pasado. Marruecos no es el único país que ve hacia el futuro. Aquellos que blanden consignas populistas deben entender que toda la región está cambiando. ¿Quién hubiese pensado que Jordania e Israel llegarían a un acuerdo negociado por los Emiratos Árabes Unidos para intercambiar energía solar y agua desalinizada?… Jordania es considerada uno de los países más pobres en agua del mundo. Entonces ¿por qué no debería encontrar este una manera práctica de obtener agua y poner fin al sufrimiento de sus ciudadanos? ¿Es una mejor solución dejar morir la agricultura jordana? ¿O la solución radica en buscar formas beneficiosas para darle a los jordanos esperanzas de un futuro mejor?»

[1] La declaración también condenó el recibimiento de Gantz en Marruecos, «quien oró en una sinagoga marroquí e favor a los soldados de la ocupación, quienes asesinan palestinos a diario y profanan la santidad de Al-Aqsa». Esta añadió que «el establecimiento de lazos en materia de seguridad entre la ocupación israelí y Marruecos es un golpe aplastante para la iniciativa de paz árabe, la cual tiene como base el principio de territorio por paz» y se preguntó a sí mismo el «qué beneficio obtiene Marruecos por los acuerdos en materia de seguridad con la ocupación israelí en este momento», especialmente dado que «actualmente se encuentra en un estado de conflicto con Israel». Twitter.com/fatehorg, 28 de noviembre, 2021.

[2] Hamas.ps, 27 de noviembre, 2021.

[3] Al-Arab (Londres), 29 de noviembre, 2021.

