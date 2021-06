En su columna publicada el 2 de junio, 2021 en el diario saudita en Londres Al-Sharq Al-Awsat, titulada «El eslabón perdido en la acción nacional palestina», el periodista libanés Hazem Saghiya cuestionó la capacidad de los palestinos para aprovechar la simpatía del mundo que estos obtuvieron tras la reciente ronda de enfrentamientos con Israel. El problema, explicó, es que ningún elemento en la arena palestina puede dialogar con la comunidad internacional, debido a que Fatah y la Autoridad Palestina son demasiado débiles, mientras que Hamás es demasiado radical y no comparte los valores del mundo. Aunque este a menudo intenta hablar en términos que al mundo le gusta escuchar, Hamás es en realidad una fuerza islámica altamente extremista que oprime a los habitantes de Gaza y puede provocar una guerra civil en cualquier momento, dijo Saghiya y agregó que los palestinos merecen poseer un mejor liderazgo.

Lo siguiente son extractos del artículo de Saghiya:[1]

«El inmenso logro de la causa palestina, en forma de cambios en la opinión pública mundial respecto al tema, es impresionante e inspira optimismo. Optimismo no solo respecto a los derechos de los palestinos, sino también respecto a la justicia del mundo en que vivimos y su capacidad de cambio. Pero este logro requiere que haya alguien en la arena palestina que pueda capitalizarlo, reaccionar ante este, comprender el aspecto de justicia y antirracismo dentro de este logro y construir sobre ello.

«¿Existe tal elemento en la arena palestina?

«Aunque los líderes de Hamás solían hablar en los medios de comunicación europeos y estadounidenses en términos ‘que a Occidente le gusta escuchar’, el domingo 30 de mayo, 2021 Hamás celebró una manifestación al norte de Gaza titulada ‘Honrando a las familias de los mártires’, cuyo orador era Fathi Hammad, miembro del buró político de Hamás y ministro del interior a cargo en los años 2009-2014. Hammad habló en términos que «a nosotros los árabes aparentemente nos gusta escuchar». Este dijo que la reciente guerra en Gaza comenzó predominantemente como una guerra religiosa y que lo único que él tenía para los sionistas era la espada.[2] La palabra ‘espada’ fue acompañada por un gesto leve pero preciso de pasarse el dedo sobre su garganta en señal de degollamiento… Este hizo hincapié en la traición de los ‘judíos’ y luego se tragó la lengua y comenzó a utilizar la palabra ‘sionistas’. Las agencias de noticias locales omitieron su referencia a los judíos, pero este hombre posee un historial de antisemitismo brutal: En un discurso del año 2019 este llamó a ‘asesinar a los judíos en todas partes’, aunque pronto retiró sus palabras y Hamás también renunció a estas.[3] El canal de televisión por satélite que fundó Hammad Al-Aqsa, es incapaz de hablar incluso con las organizaciones islámicas distintas de Hamás, tales como el grupo Yihad Islámico palestino, por no mencionar hablar con la opinión pública mundial. Su historial como ministro del Interior está repleto de «logros»… Éstos son algunos de sus logros:

«– Hubo un aumento notable de violaciones y ataques contra periodistas en Gaza para ese momento.

«– En el año 2009, prohibirle a las jóvenes montar en bicicleta e ir atrás de acompañante de hombres y prohibir el baile a la mujer.

«– En el año 2010, a la mujer se le prohibió fumar narguiles en público, para ‘poner fin al constante aumento de los casos de divorcio’. A las mujeres también se les prohibió que un peluquero masculino les peine el cabello, bajo pena de prisión. Las protestas generalizadas frustraron este plan de Hamás, pero no obstante hubo presión brutal sobre los peluqueros para que se abstuviesen de dar servicio a la mujer y… muchos salones de belleza y peluquerías fueron bombardeados. El mismo año, los aparatos de seguridad clausuraron una fiesta estilo hip hop una noche, con el pretexto de que sus organizadores no obtuvieron su respectiva licencia. Después de que Hamás acusara a la UNRWA de enseñarle deportes y gimnasia a las chicas, bailes y libertinaje’, un campamento de verano de la UNRWA fue atacado: sus grandes carpas de plástico fueron rasgadas y sus unidades de almacenamiento fueron incendiadas. El director de la UNRWA en Gaza llamó a esto ‘un ataque a la felicidad de los chicos’, mientras que los activistas de derechos humanos agregaron que Hamás «incrementaba sus esfuerzos para imponer estrictas normas islámicas en Gaza». Uno de los parques recreativos en Gaza, Crazy Water Park, fue cerrado por permitir que hombres y mujeres naden juntos y luego fue incendiado por grupos armados «anónimos».

«– En el año 2013, UNRWA canceló su maratón anual en Gaza luego que Hamás prohibiera que mujeres participen oficialmente en este. La competencia Arab Idol fue calificada como contraria a las normas morales islámicas y como ‘un crimen contra nuestra causa nacional’.

«– A finales del año 2014 Fatah culpó personalmente a Fathi Hammad por estar detrás del atentado a las casas de sus funcionarios en Gaza.

“Estos y otros incidentes hicieron que la gente comparara el gobierno de Hamás en Gaza con el de los talibanes en Afganistán, porque impedía que los habitantes de Gaza se diviertan. Algunos sospechaban que Hammad tenía vínculos con el EIIS en el Sinaí.

«Por lo tanto, las declaraciones pronunciadas en los medios de comunicación en Occidente en el idioma que ‘a Occidente le gusta escuchar’ no son confiables y no pueden liberar a los habitantes de Gaza de su carcelero es decir, Hamás quien no es menos cruel» que cualquier ocupante y que puede desencadenar una guerra civil en cualquier momento, algo que ni siquiera el ocupante puede desencadenar. Lo que sí es cierto es que Hammad y todos aquellos de su calaña no son elementos que puedan hablar con la opinión pública mundial y que compartan los valores del mundo. Son elementos que atacan a la población palestina y que también amenazan sus hermosos valores y a sus mujeres, académicos, periodistas y a la clase media en general, a cualquiera que no comparta su opinión política y a cualquiera que anhele cierta medida de libertad.

«Este es el gran problema al que se enfrenta la acción nacional palestina, que ha hecho que todo logro se le escape como agua entre los dedos. Lo que empeora el desastre es que Fatah y su Autoridad Palestina han sido totalmente impotentes y que su futura recuperación depende únicamente de elementos externos que les estimule y aliente. Es decir, nos enfrentamos nuevamente a dos bandos: un gobernador es decir, el presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud ‘Abbas que ama hablar pero es lento e indefenso y un Hamás extremista que no tiene nada que ofrecer a su pueblo más que el látigo, su ideología extremista y una gran prisión. El de mayor edad de los dos, es decir, ‘Abbas felicitó a Bashar Al-Assad por su’ reelección’ como presidente de Siria, mientras que el otro agradeció a Assad por su apoyo.

«Este es el eslabón perdido, la brecha entre los cambios globales respecto a la causa palestina y el desempeño palestino que puede y desea responder a estos cambios. La gran pregunta es dirigida al pueblo palestino, que merece mucho más de lo que sus líderes y portavoces pueden darles en realidad».

