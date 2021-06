‘Abd Al-Nasser Al-Najjar, destacado periodista palestino y columnista del diario Al-Ayyam, murió el 23 de junio del 2021 a la edad de 61 años, de complicaciones por el Covid-19 después de contraer el virus hace ya varios meses[1]. Al-Najjar, quien se desempeñó en el pasado como director del Sindicato de Periodistas Palestinos y como conferencista sobre el tema de las comunicaciones en la Universidad Al-Quds, fue un pensador independiente que expresó opiniones críticas sobre múltiples temas, incluyendo el carácter del régimen de Hamás en Gaza, la persecución de las minorías cristianas en el mundo árabe, la emisión de fatuas extremistas que distorsionan los principios del islam y las violaciones a la libertad de prensa en la Autoridad Palestina. A lo largo de los años MEMRI publicó extractos de varios de sus artículos sobre estos temas.[2]

En el año 2020, Al-Najjar dedicó dos de sus columnas a advertir sobre la respuesta inadecuada ante la pandemia del Covid-19 en los territorios palestinos. Este expresó su preocupación de que la indiferencia de la población palestina hacia las restricciones por el Covid-19 junto a la negligencia de la Autoridad Palestina para hacerlas cumplir, resultara en desastre. Al afirmar que los palestinos necesitan de «un liderazgo capaz de tomar decisiones difíciles en tiempo real y apagar el fuego que se propaga», preguntó: «¿Estamos dispuestos a enterrar a nuestros seres queridos sin despedirnos por falta de cumplimiento con las directrices y por un comportamiento irresponsable?”

Lo siguiente son extractos de dos artículos publicados por Al-Najjar en el año 2020 sobre la inepta respuesta de la Autoridad Palestina ante la pandemia del Covid-19.

Al-Najjar: Hebrón es «el Wuhan de Palestina»; nuestra tasa de infecciones es una de las más altas del mundo

En una columna publicada en julio del 2020,[3] Al-Najjar escribió que la situación en la Autoridad Palestina debido al Covid-19 es peor de lo que describen los medios de comunicación palestinos y que la Autoridad Palestina es negligente al abordar el generalizado desprecio mostrado por la población palestina debido a las pautas de emergencia del Covid en la creación de un mecanismo de prueba mucho más eficiente. Este escribió: «La noche del domingo 25 de mayo, 2020 estuvo repleta de eventos… Esa misma noche, yo me encontraba en la ciudad de Hebrón. Mis colegas periodistas me invitaron a celebrar la festividad de iftar (desayuno de Ramadán) en un restaurante. Allí, le pregunté a un respetado amigo sobre la situación en el distrito y sobre el encierro. Este me dijo: «Las cosas están fuera de control».

“Durante el iftar me informaron sobre una marcha masiva que se dirigía hacia la sede del distrito en la que gritaban consignas para que abrieran totalmente la ciudad. Para preservar el orden público, se cumplieron las demandas de los manifestantes, con la condición de que se siguieran estrictamente las pautas de precaución. En ese momento, las mezquitas estaban repletas de feligreses, a pesar de las instrucciones del Ministerio de Dotación Religiosa de rezar en casa. También durante el cierre, algunos se aprovecharon de su situación, es decir, partes de Hebrón bajo control palestino y partes bajo control de la ocupación – para evitar seguir con las pautas y realizar los rezos de los viernes en mezquitas bajo control de la ocupación, con la participación de mucha gente proveniente de los barrios más cercanos.

«Así fue como sucedió en Hebrón desde la semana anterior hasta el final del Ramadán hasta el anuncio del gobierno el día 25 de mayo al levantamiento del bloqueo con la condición de que se siguieran las reglas que aseguran precaución.

«Con respecto a los rezos para la festividad, es decir, Eid Al-Fitr, por mucho que hablemos sobre cuán abiertamente se burlaron las pautas, nunca será una exageración.

«¿Dónde están las medidas preventivas, ante la gran cantidad de residentes que asistieron a las bodas que se pospusieron y a los funerales – que de repente y sin previo aviso deshacen todos los logros de los que el gobierno se sentía tan orgulloso, porque pensábamos que lo habíamos logrado? lo que las grandes potencias no pudieron hacer. Ahora estos logros parecen nada más que falsas alucinaciones. Hoy día, Hebrón es el ‘Wuhan de Palestina’. El número de personas infectadas en Hebrón en relación al número de residentes es quizás el más alto del mundo. Poco a poco, estamos escuchando voces que exigen se apliquen medidas gubernamentales para detener la catástrofe, mediante la cuarentena y mediante la compra de ventiladores y equipos para hospitales y hemos comenzado a hacer un seguimiento rápido a los eventos en un intento por controlar la propagación de la pandemia. Pero la pregunta importante ahora es si hemos perdido el control. ¿Es esta nuestra última oportunidad? Nadie posee una respuesta satisfactoria. ¿El número de casos es superior al publicado? Quizás, pero no existe ninguna prueba científica de ello.

«La rápida propagación de la enfermedad en más de un punto focal ha engullido el mapa de puntos focales, el mapa de quienes entraron en contacto con los pacientes y el mapa de casos. Al principio, cuando anunciaron infecciones por coronavirus y tomaban muestras de cualquiera que entrara en contacto con un paciente, mostraran o no signos de infección, el número de personas que se sometieron a la prueba se limitó a la capacidad del Ministerio de Sanidad palestino para realizar las pruebas. Ahora la situación ha cambiado. El ministerio no puede evaluar a las personas que entran en contacto con pacientes y el número de casos en Hebrón es de miles. Hoy día, las pruebas se realizan solo en personas que muestran síntomas claros y reciben los resultados cuatro o cinco días después debido a la sobrecarga de trabajadores que laboran en los laboratorios.

«Ayer me dijeron que un familiar muy cercano se infectó con el virus. Teniendo en cuenta que es médico y está a cargo de una clínica de la UNRWA en el campo de refugiados Al-Fawwar y también dirige el comité de emergencia del coronavirus, lo llamé para conocer los detalles. Este me dijo que la situación en general era peor de lo que se muestra en los medios de comunicación, porque todos, sin excepción, están siendo muy descuidados, que el número de casos se duplica todos los días y que algunas de las pruebas (resultados) tardaban en llegar. Este me dijo que a la semana murió una anciana luego de contagiarse y que el Ministerio de Sanidad lo anunció oficialmente. Menos de media hora después, en la casa de la misma familia, su cuñada, que también estaba enferma con el virus murió, pero no fue trasladada al hospital porque aún no se había recibido los resultados de su prueba. Luego de su muerte, el examen de su resultado al test fue positivo, pero ella no fue registrada por morir de coronavirus.

«Todos los días, cientos más se infectan. Tal vez las regulaciones de bloqueo hacen más lenta la propagación del virus, pero mientras haya quienes actúen de manera irresponsable o estén seguros de que no serán castigados, la rápida propagación del virus no será detenida».

«¿No es una catástrofe que los salones de eventos en los suburbios de Jerusalén cerraran sus puertas solo anteayer 9 de julio? ¿Dónde está la Autoridad Palestina? ¿Dónde están los partidos políticos? ¿Dónde están las fuerzas de ataque de la Autoridad Palestina? ¿Cuántas bodas se llevaron a cabo recientemente, hasta hace dos días, sabiendo que el 80% de los residentes de los suburbios en Jerusalén son originarios de Hebrón y por ende, los invitados a la boda provienen casi todos de esa ciudad? Ayer, los taxistas amenazaron con violar la cuarentena y volver al trabajo si no se encontraba una solución a su situación. Incluso antes de ello, se hicieron anuncios similares por parte de los empresarios… De igual manera, los trabajadores que laboran en Israel no obedecieron las decisiones de la Autoridad Palestina.

«Nuestra situación general… exige un liderazgo inmediato sobre el terreno que sea capaz de tomar decisiones difíciles en tiempos reales y apagar el fuego que se propaga. Si esto no sucede, solo enfrentaremos una posibilidad: la prueba de la teoría de la inmunidad colectiva. ¿Estamos dispuestos a enterrar a nuestros seres queridos sin despedirnos por falta de cumplimiento de las directivas y por un comportamiento irresponsable? »

Al-Najjar: A menos que la Autoridad Palestina comience a hacer cumplir las restricciones del Covid, nos dirigimos al desastre

En una columna publicada el 19 de septiembre, 2020[4] Al-Najjar se quejó de que, a pesar de la alta tasa de infecciones en los territorios de la Autoridad Palestina, la población palestina permanecía indiferente al peligro y parecía estar contando con lograr «inmunidad colectiva». Este escribió: «Al principio los palestinos nos lanzamos con toda nuestra fuerza a la lucha contra la pandemia… y pensamos que estábamos ganando la batalla. Pero de repente nos quedamos sin aliento y ya no podíamos competir y ni siquiera seguir el ritmo global de la lucha contra la enfermedad. En las primeras semanas de la pandemia, cuando todavía estábamos hablando de un puñado de casos, teníamos miedo y cautela en todo lo que hacíamos. Más que eso, contraer Covid-19 se convirtió en un estigma social, era como contraer sarna, tanto que los funerales de las primeras víctimas dejaron una impresión muy especial. Las estrictas medidas de encierro llevadas a cabo en esa fase inicial fueron muy efectivas, aunque perjudicaron gravemente a la ya débil economía palestina. Por el bien de la salud pública, se sacrificaron el crecimiento y la prosperidad de algunos sectores económicos…

«Cuando llegó el verano, arribó la catástrofe, ya que el gobierno enfrentó presiones en todas direcciones para que abra totalmente la economía, renueve todas las actividades comerciales, permita la apertura de salones de banquetes y carpas de duelo, e incluso recuperar las competencias deportivas. Como resultado pronto nos encontramos perdiendo la guerra contra la pandemia. El número de casos comenzó a aumentar, no en números de un solo dígito, sino en números de dos dígitos y no solo en una gobernación, sino en todas las provincias de la Autoridad Palestina…

«Las medidas de intervención del gobierno fueron vacilantes. Este anunció precauciones, principalmente medidas de distanciamiento social, uso de mascarillas, cierre de lugares y restricciones respecto al tamaño de bodas y funerales. Pero la mayoría de la gente ignoró esto, a pesar de las advertencias de que los infractores serían enjuiciados y castigados. Estos castigos quedaron únicamente en puro papel, excepto en casos raros, cuando la Autoridad Palestina los llevó a cabo para salvar apariencias. Las directivas del gobierno parecían venir de otro planeta y se tomaban precauciones muy raras veces, por lo que, tanto es así que en algunas provincias no existen indicios de estas precauciones, a pesar del inmenso incremento en el número de casos. Todas las semanas, el gobierno emitía un comunicado de prensa en el que subrayaba la necesidad de precauciones y advertencias en contra del desastre, pero nadie escuchaba y ahora marchamos, con extraña indiferencia, a salvarnos por cuenta propia.

«La semana pasada, una noche, visité Hebrón, donde se ha registrado el mayor número de casos y muertes, en comparación con otras gobernaciones de la Autoridad Palestina. Vi como celebraban bodas en todas partes y vi gente apiñada sin restricciones. Cuando pregunté sobre ello, me dijeron… que las cosas se habían salido de control. El viernes por la mañana, me sorprendió descubrir que algunas mezquitas realizaban servicios en el interior y no en el patio, en violación de las directivas del Ministerio de Dotaciones. Esto prueba que las directivas del gobierno quedan en papel, mientras que la situación sobre el terreno es totalmente diferente…

«Los datos oficiales palestinos sobre el número de casos y muertes reflejan la catástrofe con bastante claridad y los expertos en salud subrayan que las verdaderas cifras son mucho más altas. Esto se debe al número limitado de pruebas y también al hecho de que muchos chiquillos contraen la enfermedad sin desarrollar síntomas, pero infectan a otros. Ahora mismo Gaza también se ha hundido repentinamente en lo más profundo de la pandemia. Las autoridades de Hamás allí siguieron hablando sin parar durante meses, alardeando de que no hubo ningún infectado en Gaza, o solo un puñado de casos y que las medidas de cuarentena se estaban aplicando con absoluta rigurosidad. Esto alentó a los habitantes de Gaza a abandonar todas las precauciones y ahora de repente… decenas contrajeron la enfermedad y nadie puede controlar o limitar su propagación…

«Las cifras registradas ayer en la mayoría de los países del mundo indican que Palestina posee la tasa más alta de infección en comparación con el tamaño de su población, incluso el doble de la tasa de infección en los países ya enumerados. Estamos muy por encima de la línea roja, pero seguimos vagando sin rumbo fijo. Se nos avecina una catástrofe y si todos nosotros, especialmente los gobernadores y los aparatos de seguridad, no hacemos cumplir estrictamente las leyes, no responsabilizamos a aquellos infractores e implementamos las directivas del gobierno en su totalidad y sin ningún tipo de negligencia, nos veremos corriendo, por ignorancia y estupidez, hacia el resistir a la propagación de una infección. Cuando eso suceda, nos ahogaremos e intentaremos desesperadamente salvarnos nosotros mismos. Pero recuerden que el mundo entero, incluyendo aquellos más cercanos a nosotros es decir, los países árabes, nos están dando la espalda».

