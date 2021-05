El periodista saudita Tariq Al-Homayed, ex-editor en jefe del diario Al-Sharq Al-Awsat escribió en un artículo de opinión publicado el 19 de mayo titulado «Gaza y el escrutinio árabe» de que Hamás debería ser condenado formalmente por su papel en el actual conflicto Israel-Gaza. Esta condena, dijo Al-Homayed, debería ser similar a la condena de los sauditas a Hezbolá durante la guerra del año 2006 entre Israel y Hezbolá.

Lo siguiente es su artículo de opinión, «Gaza y el escrutinio árabe», originalmente en inglés y traducido al español.[1]

«La aventura de Hamás debe ser condenada»; «esta catástrofe en Gaza es debido a los muy reducidos cálculos realizados por Irán, Hamás y Netanyahu»

«Sí, nos enfrentamos a un descuido árabe en lo referente a los acontecimientos en Gaza. Los árabes no solo deberían condenar la agresión israelí; se necesita mucho más de ello. Lo que se requiere es también condenar a Hamás, tal como en la conocida declaración realizada por Arabia Saudita en la guerra del Líbano del año 2006. Esta condena debe ser emitida a través de la Liga Árabe. En el 2006, durante la guerra entre Israel y el Líbano, la cual estalló a raíz del secuestro de dos soldados israelíes perpetrado por Hezbolá, una fuente oficial saudita emitió un comunicado en el que culpaba a Hezbolá en ese momento por la mal calculada «aventura» que le costó al Líbano 2.200 muertes junto a una destrucción masiva.

«El secretario general de Hezbolá Hassan Nasrallah dijo luego que si hubiese sabido sobre estas consecuencias, ¡el movimiento no hubiese secuestrado a los dos soldados israelíes! La declaración saudita fue una declaración bastante clara de que no existe ninguna cobertura árabe para este tipo de aventuras o para las falsas guerras de Irán bajo la consigna de Palestina.

«Yo me refiero al descuido árabe, ya que este no es aceptable, o razonable, subestimar la sangre palestina de esta manera. Si los árabes condenaran las ‘aventuras de Hamás’ así como también las de Israel, muchas cosas hubiesen cambiado. No es razonable repetir los mismos errores y absurdeces y traficar con la sangre palestina.

«La historia comenzó con una escalada racista israelí en el barrio de Sheikh Jarrah. La simpatía del mundo en ese momento era hacia los palestinos. Luego hubo una escalada en Jerusalén y todos condenaban a Israel. De repente, Gaza comenzó a lanzar cohetes hacia Israel…

«Mientras escribo este artículo, ya han resultado heridas 6.000 personas y han muerto casi 200 palestinos, en su mayoría mujeres y niños…

«Nosotros decimos que la aventura de Hamás debe ser condenada, porque esta no es una guerra palestina, sino más bien una guerra de cálculos muy reducidos, que busca logros estratégicos en lugar de una victoria sobre el terreno.

«Esta catástrofe en Gaza se debe a los muy reducidos logros de Irán, Hamás y de Netanyahu. Los perdedores son los palestinos y la impotente Autoridad Palestina. Todo lo demás no es más que propaganda.

«Condenar a Hamás significa que no existe una cobertura árabe a ninguna falsa aventura en nombre de la sangre palestina derramada»

«La aventura de Hamás debe ser condenada porque nadie puede aceptar la mentira de que ‘Hamás y las facciones palestinas han demostrado capacidad de disuasión’ en la guerra de Gaza. La evidencia es que Israel contacta a los propietarios de los edificios que va a demoler en Gaza a través del teléfono móvil y les pide que evacuen el lugar.

«¡Esto sucede frente a las cámaras, mientras los aviones de reconocimiento israelíes vuelan a baja altura y los equipos de televisión filman los objetivos en los edificios y torres sin ningún intento de respuesta por parte de Hamás!

«¿De qué tipo de disuasión están hablando? ¡¿De cuál victoria?! Aquellos que están interesados ​​en la sangre palestina deben confrontar las aventuras de Hamás. Esta no es una ecuación entre un opresor y un oprimido, sino es apoyar la causa.

«Condenar la aventura de Hamás avergonzaría a Israel, interrumpiría el comercio iraní y humillaría al hipócrita Occidente, que no se preocupó ni por la sangre palestina ni gritó contra la destrucción de un edificio que contiene veintitrés oficinas de los medios de comunicación en Gaza, a pesar de la nueva Ley estadounidense de protección a los periodistas.

«Condenar a Hamás significa que no existe cobertura alguna árabe para ninguna falsa aventura en nombre de la sangre palestina, por el bien de Irán y sus milicias o por los cálculos baratos que realiza Netanyahu.

[1] English.aawsat.com, 19 de mayo, 2021. El escrito en inglés ha sido ligeramente editado para mayor claridad y comprensión.

