El presidente de Rusia Vladimir Putin realizó una visita de trabajo a Irán el día 19 de julio del presente año 2022, donde se reunió con el líder supremo de Irán Ali Jamenei y el presidente Sayyid Ebrahim Raisi. El propósito de su visita, según el portal oficial del Kremlin, era «asistir a una reunión trilateral entre los líderes de los estados garantes del proceso de Astaná con el fin de facilitar un asentamiento en Siria».[1] Fuentes en Occidente vincularon la visita al interés de Rusia en obtener vehículos aéreos no-tripulados para ser utilizados en Ucrania.[2]

En un revelador artículo, el «observador» del diario Moskovskiy Komsomolets Mikhail Rostovsky, insta a sus lectores a que vean a Irán como modelo en la dirección hacia dónde Rusia se dirige. Irán bajo la tutela del shah fue un lacayo de Occidente de la misma manera que Rusia lo fue en la era de Yeltsin. Desde que este lanzó su operación especial en Ucrania el día 24 de febrero, 2022 Rusia ha alcanzado la misma posición de ruptura total con Occidente que alcanzó Irán en el año 1979. A pesar de la brutal y continua presión económica estadounidense sobre Irán, la República Islámica soportó todas las presiones, este no fue retrocedido a la Edad de Piedra y con frecuencia humilló a los Estados Unidos. Por lo tanto, Rusia se beneficiaría de un estudio detallado ante la experiencia política, económica y social de Irán. Cabe mencionar que Rostovsky, siendo este partidario de Putin previamente aconsejaría al régimen que actuara con menos brutalidad hacia la oposición, pero desde que ocurrió la invasión ha aceptado las nuevas reglas del juego al punto de que está dispuesto a exaltar a los nuevos «colegas» y ahora «aliado más cercano» de Rusia.

El artículo de Rostovsky puede leerse a continuación:[3]

Vladimir Putin se reúne con el líder supremo de Irán Ali Jamenei (Fuente: Ria.ru)

“Vladimir Putin visitó Irán y la relevancia de tales noticias trasciende como mucho el hecho de que en los últimos meses, por razones obvias, el amo del Kremlin ha viajado muy pocas veces fuera de territorio ruso. Irán ahora no es solo el aliado más cercano, un aliado ideológico y socio político del Kremlin. El Irán de hoy también provee un espejo único del mañana para Rusia, ya que a partir de ese país podemos entender y calcular lo que verdaderamente nos espera.

«Por supuesto, cualquier analogía política es condicional y cualquier espejo político posee cierta fracción de ‘curvatura’. El nuevo (o no totalmente nuevo) ‘socio privilegiado’ de Moscú es un estado con casi el sistema político más singular y único del mundo.

“Tomemos, por ejemplo, el siguiente pasaje de la Constitución iraní: ‘La República Islámica es un sistema de gobierno basado en la fe en… el ‘día del juicio final’ y su papel constructivo en el mejoramiento humano en el camino hacia Alá’.

«El fortalecimiento en el papel del factor religioso es ahora una tendencia mucho más pronunciada en la política rusa. Pero parece que nuestro país no llegará al punto de introducir cambios similares a la Ley Básica. Sin embargo, eso no es lo que importa ahora. Ahora lo siguiente es importante: ese mismo giro político decisivo que hizo Rusia en el año 2022 con la invasión a Ucrania sucedió en Irán hace 42 años.

«Desde que ocurrió el golpe de estado patrocinado por la CIA en Teherán en 1952 hasta el derrocamiento del shah en 1979, Irán tuvo, para utilizar jerga política rusa, la ‘larga década de los años 1990’: un período durante el cual el país desempeñó el papel de socio político menor de los Estados Unidos.

“Pero ese período de deriva en las relaciones aliadas con Occidente al antagonismo absoluto hacia el propio Occidente, que en Rusia tomó al menos 15 años, desde el discurso de Putin en Múnich en el año 2007 hasta el inicio de la operación especial en Ucrania en el 2022, tuvo lugar en Irán solo en un espacio de unos pocos meses o incluso semanas. Desde el año de 1979, el país que Putin ahora visita ha sido oficialmente el estado más anti-estadounidense del planeta.

«Esta tesis mía puede parecer algo ‘utilitaria’. ¿No hay suficientes países en el mundo cuyas autoridades llevan a cabo una política antiamericana y complacen a la población con retóricas políticas antiamericanas? La respuesta es obvia: muchísimos (aunque no tanto como le gustaría a Moscú.) Pero incluso dentro del contexto general del ‘frente anti-estadounidense mundial’ no-oficial, Irán es algo totalmente excepcional.

“Irán es el país que hizo que la élite política estadounidense olvidara su apreciado principio personal vacio. Irán ha hecho que los líderes estadounidenses sientan una profunda humillación. Irán derrocó de facto a un presidente estadounidense (Jimmy Carter perdió las elecciones en 1981 como resultado del fracaso de su política hacia las nuevas autoridades de Teherán) y casi derriba otra (durante su segundo mandato, Ronald Reagan evitó milagrosamente un juicio político por el escándalo ‘Irán-Contras’).

«¿Demasiada historia? Por favor, aquí yace la modernidad para ustedes. Último minuto noticioso: ‘Occidente está listo para tomar medidas enérgicas contra los países que abusan o interrumpen el orden económico mundial’. Esto fue declarado por la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen, durante su visita a Corea del Sur.

«Palabras finales famosas, pero difíciles de creer – o al menos parcialmente increíbles. Occidente ha estado tomando medidas muy duras, excepcionalmente duras y muy severas contra Irán desde el año 1979. ¿Y qué?

«Por supuesto, yo no me atrevería a decir nada en lo absoluto. Habiendo visitado Irán hace cuatro años, personalmente vi todas las dificultades de la vida bajo un bloqueo económico permanente por parte de los Estados Unidos. Pero también vi algo más: un país cuya economía no estaba siendo llevado de vuelta a la ‘Edad de Piedra’, sino que esta continúa funcionando con más o menos éxito a nivel moderno. En condiciones en las que Rusia se está acostumbrando ya al bloqueo económico total impuesto por Occidente, este hecho puede servir de un muy importante punto de referencia intelectual’.

«En nuestro reciente pasado, la siguiente anécdota fue muy popular: un optimista en Rusia aprende el inglés, un pesimista aprende chino y un realista aprende a utilizar un rifle de asalto Kalashnikov. Juzgue usted mismo el cómo exactamente, en nuestras realidades actuales vale la pena ‘actualizar’ esta broma. Pero esto es lo que necesariamente debe ser parte de tal ‘actualización’: un realista en nuestro país simplemente está obligado a hacer un estudio detallado de la experiencia política, económica y social iraní.

“Rusia e Irán son potencias muy diferentes en cuanto a su tamaño y peso. Sin embargo, desde el día 24 de febrero de este año, ya somos ‘colegas’.

«Estados Unidos ‘martillará’ a Moscú con no menos tenacidad de la que actualmente ‘martilla’ a Irán bajo su octavo presidente (desde 1979). De hecho es una lástima que Vladimir Putin decidiese acortar su visita a Irán. Está del todo claro que bajo las condiciones de llevar a cabo una operación especial, el comandante y jefe supremo no puede abandonar su país por mucho tiempo. Pero visitar Irán definitivamente no es solamente una ‘visita diplomática de cortesía’».

Mikhail Rostovsky (Fuente: Russian.rt.com)

