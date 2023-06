El ataque con aviones no tripulados ucranianos del 30 de mayo de 2023 contra Moscú confirmó la exactitud del título de la columna del comentarista principal Mikhail Rostovsky en Moskovskiy Komsomolets, publicada hace una semana: «Estados Unidos respalda el ataque a Bélgorod: será aún más duro en el futuro».

Rostovsky consideró que la audaz incursión transfronteriza aparentemente montada por rusos opuestos a Putin en la región de la frontera era una prueba de que Estados Unidos no controlará el «terrorismo» ucraniano. Todo lo que hace Kiev está permitido, afirmó, siempre que sirva al objetivo de «infligir el máximo daño militar, económico, político y moral a Rusia». Idealmente, los estadounidenses quieren lograr estos fines mientras se deshacen de la responsabilidad directa, escribió.

Habiendo cumplido con su deber de atacar la duplicidad estadounidense, Rostovsky ataca sutilmente a los políticos rusos, quienes pensaron en disuadir la participación occidental en la guerra invocando la amenaza de una guerra nuclear. Según Rostovsky, Occidente ha descubierto el engaño de Rusia, sabiendo que Rusia no usará armas nucleares a menos que la existencia misma del país esté amenazada.

La columna de Rostovsky sigue a continuación:[1]

«Estados Unidos apoyó el ataque a Bélgorod, aunque no directamente, pero de manera bastante inequívoca. El portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Matthew Miller, dijo: ‘Les hemos dejado muy claro a los ucranianos que no permitimos ni alentamos ataques fuera de las fronteras de Ucrania. Pero sí creo que es importante dar un paso atrás y recordar a todos, al mundo, que por supuesto que fue Rusia quien inició esta guerra… Depende de Ucrania decidir cómo quiere llevar a cabo sus operaciones militares.’”

“’No alentamos’, pero al mismo tiempo ‘no condenamos’.”

«Tomados en conjunto, estos dos suman una luz verde estadounidense para prácticamente cualquier ataque militar, de sabotaje y terrorista de Ucrania. La única excepción son las acciones capaces de provocar que Rusia use armas nucleares».

«El control político y operativo de Washington sobre el Kiev oficial no es total ni absoluto. Como señaló Vassily Kashin, un renombrado experto en SVO [Operaciones Militares Especiales], en su artículo reciente publicado en Rusia en la revista Global Politics, los estadounidenses ‘tienen dificultades para obtener información completa sobre la situación en el terreno. En muchos casos, Estados Unidos tiene que lidiar con mentiras, distorsiones y ocultación de información por parte de Ucrania, lo que se compensa en parte con la realización de actividades de inteligencia a gran escala contra un aliado ucraniano. Los estadounidenses están preocupados por la escalada de corrupción en Ucrania que se registró durante el conflicto, pero están lejos de poder despedir a los funcionarios sospechosos de malversar la ayuda occidental.’”

«¡Ah, la infame corrupción ucraniana! ¡Incluso los estadounidenses no pueden controlarla! Sin embargo, desde el punto de vista del liderazgo político de Estados Unidos, todos estos problemas son de naturaleza puramente técnica y son solo una ‘mosca en el ungüento.’ Quien suministre armas y financie a la ‘niña’ tiene derecho a ‘bailar con ella’.

«Siempre que los estadounidenses realmente quisieran frenar las inclinaciones terroristas de las fuerzas de seguridad de Kiev, podrían hacerlo sin ningún problema (bueno, tal vez incluso a pesar de algunos problemas). Pero nada de eso está sucediendo, porque Estados Unidos no tiene absolutamente ninguna necesidad de ello”.

“El enfoque estadounidense actual del conflicto ucraniano se puede describir en términos de una famosa anécdota que escuché por primera vez hace un cuarto de siglo del entonces primer ministro Viktor Chernomyrdin: ‘¡Queremos tenerlo todo y no ser castigados por ello!’”

«‘Queremos tenerlo todo’ en este caso significa infligir el máximo daño militar, económico, político y moral a Rusia. Cualquier acción que encaje en esta categoría es, según la percepción de Washington, permisible y deseable, e incluso necesaria. Naturalmente, todavía existe un deseo detectable en Estados Unidos y otros países occidentales de no respaldar directamente acciones que son difíciles de evaluar como otra cosa que no sea terrorismo. Por ejemplo, muchos medios de comunicación occidentales no informan que el Óblast de Bélgorod fue atacado por grupos subversivos ucranianos, sino que algunos ‘rebeldes rusos anti-Putin’ supuestamente también aparecieron en el Óblast. Está claro para todos que esto es una ficción, una especie de ‘relleno ideológico’ sutil, casi invisible”.

“Lo único que realmente le preocupa a Estados Unidos, como se mencionó anteriormente, es ‘no ser castigado por ello’. Y la implicación detrás de este ‘nada’ es el uso de armas nucleares”.

«Aquí hay un extracto muy típico de un artículo en el influyente periódico en línea American Politico: ‘Aleksander Grushko, viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, advirtió que los países occidentales que despliegan aviones de combate F-16 en Ucrania se expondrían a ‘enormes riesgos’. Pero esto es la misma señal que Moscú está enviando en respuesta a cada nueva fase de apoyo occidental [a Kiev]. El Kremlin se está quedando sin medios para una mayor escalada”.

Aleksander Grushko (Fuente: Ria.ru)

«‘No hay mucho que puedan hacer’, argumentó Seth Jones, investigador del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, ‘creo que demuestra que los temores que, en mi opinión, tenían varios funcionarios del gobierno con respecto a cómo los rusos podrían responder a armas más avanzadas simplemente no han sido confirmados”.

«[La afirmación de que] el Kremlin se está quedando sin formas de intensificar aún más [la situación] ciertamente no es del todo precisa. Hay una forma: el uso de armas nucleares. Y este método tiene sus partidarios dentro de la comunidad de expertos rusos”.

«Observando la reciente sesión del Consejo de Política Exterior y de Defensa, me llamó la atención la voluntad y el entusiasmo con el que algunas figuras bastante conocidas propusieron usar esta misma opción. Pero esta es la postura de algunos exaltados o, para decirlo más claramente, ciertas figuras, que de alguna manera han dejado de usar sus cabezas para el propósito previsto”.

«Las armas nucleares son la opción más extrema que solo puede usarse ante una amenaza directa a la existencia del país. Entendiendo esto, los occidentales se divierten en su política de empujar cada vez más los límites dentro de los cuales el Kiev oficial puede actuar».

[1] Mk.ru, 23 de mayo de 2023.