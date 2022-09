Turquía rompió sus lazos oficiales con Siria en el año 2012, tras el estallido de la guerra de Siria y actualmente las relaciones entre estos dos países son de hecho hostiles y muy tensas. Esto se debe especialmente a que Turquía es considerada como uno de los principales partidarios de la oposición siria y de sus facciones armadas que luchan contra el régimen sirio, que las considera de organizaciones terroristas. Además, Turquía ha llevado a cabo varias operaciones militares al norte de Siria contra las fuerzas kurdas, a las que considera de organizaciones terroristas y de amenaza seria para su seguridad nacional. De hecho, Turquía ahora controla partes del norte de Siria, una situación que el régimen sirio ve como ocupación turca del territorio sirio.

Sin embargo, últimamente Turquía ha mostrado su voluntad de renovar las relaciones con el régimen de Assad, tal como lo demuestran las declaraciones de funcionarios sirios que insinúan un posible acercamiento. Por ejemplo, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo el día 19 de agosto, 2022 después de regresar de una visita a Ucrania: «No tenemos ninguna ambición de permanecer en suelo sirio. El pueblo sirio es nuestro hermano. Nosotros le damos importancia a la integridad del territorio sirio y el régimen sirio debería entender esto… Debemos lanzar medidas avanzadas respecto a Siria con el fin de implementar muchos planes en esta parte del mundo musulmán… No pretendemos derrotar al presidente sirio Bashar Al-Assad».[1] Varios días después, el 22 de agosto, Erdogan realizo más declaraciones insinuando relaciones más calurosas con el régimen de Assad. Este dijo que Turquía busca «establecer una zona de paz y cooperación a su alrededor, comenzando con sus vecinos más cercanos» y agregó: «No albergamos hostilidad hacia ningún país y queremos establecer excelentes relaciones con todos los demás países».[2]

El canciller de Turquía Mevlut Cavusoglu, también realizo unas declaraciones sorpresivas sobre las relaciones con Siria. En una conferencia de prensa realizada el 11 de agosto, por ejemplo, este reveló que en octubre, 2021 se reunió brevemente con su homólogo sirio Faisal Al-Miqdad en la periferia de la conferencia de países no-alineados en Belgrado y agregó: «Debemos lograr un acuerdo entre la oposición siria y el régimen, de una forma u otra, de lo contrario no habrá manera de lograr una paz duradera». Al igual que Erdogan, este enfatizó que Turquía no tiene interés en apoderarse del territorio sirio y agregó que Rusia busca mediar entre Turquía y Siria y que los dos países han renovado recientemente su cooperación en el área de inteligencia.[3] El día 23 de agosto, Cavusoglu dijo que Turquía no tiene condiciones previas para dialogar con el régimen sirio.[4]

La declaración del canciller Cavusoglu sobre la necesidad de lograr un «acuerdo» entre el régimen sirio y la oposición, lo cual se tradujo en algunos medios de comunicación árabes como una afirmación a la necesidad de una «reconciliación» entre ellos, provocó intensas críticas contra Turquía por parte de la oposición siria, así como también una ola de protestas contra Turquía en las áreas controladas por la oposición al norte de Siria. En una de estas manifestaciones, los manifestantes incluso quemaron la bandera turca. En respuesta, Cavusoglu dijo que su declaración fue tergiversada y aclaró que este habló sobre un «entendimiento» entre el régimen y la oposición y no de una posible «reconciliación».[5]

La presión sobre Turquía para que renueve sus relaciones con el régimen sirio proviene, en gran medida, de Rusia e Irán, siendo estos los principales aliados de Assad y socios de Turquía en las negociaciones del carril Astana con el fin de negociar un alto el fuego en Siria. Aparentemente, su objetivo es evitar que Turquía lance otra campaña al norte de Siria contra las fuerzas kurdas respaldadas por los Estados Unidos para evitar así que expanda su zona de influencia en el lugar.[6] Algunos también evalúan que el intento de Turquía por mejorar sus relaciones con Siria también está motivado por intereses internos, tales como el deseo de resolver el problema de los refugiados sirios en Turquía, que preocupa a la población turca. Otro factor es la proximidad de las elecciones presidenciales en Turquía y el deseo de Erdogan de resolver las tensiones en las relaciones exteriores de Turquía, como parte del cual también ha tomado medidas en los últimos meses para mejorar las relaciones con Egipto junto a los Emiratos Árabes Unidos e Israel.[7]

En cuanto al régimen sirio, este inicialmente se abstuvo de responder oficialmente a las recientes propuestas presentadas por Turquía, pero el 23 de agosto el canciller Al-Miqdad abordó el tema durante una visita realizada a Moscú. Este confirmó que Rusia e Irán trabajaban para resolver las tensiones entre Siria y Turquía, pero agregó que era imposible “confiar en quienes han patrocinado y apoyado el terrorismo”, insinuando implicar a Turquía. Este aclaró que Siria posee varias demandas, una donde incluye que Turquía «ponga fin a la ocupación» de áreas al norte de Siria y «deje de apoyar el terrorismo e interferir en los asuntos internos sirios». Al-Miqdad agregó que resolver estos problemas sería un «preludio» para la renovación de relaciones.[8]

Varios días después se reveló que en julio, se realizaron reuniones en Moscú entre ‘Ali Mamlouk, jefe de la Oficina de seguridad nacional de Siria y el jefe del servicio de inteligencia turco Hakan Fidan y de que un mediador ruso se encontraba redactando un acuerdo que cumpliría con los demandas de ambas partes. Las principales demandas sirias son que Turquía respete la soberanía de Siria, presente un calendario para su retirada de Siria y deje de apoyar a las facciones de la oposición siria. Las principales demandas de Turquía son que el régimen sirio tome medidas serias contra el Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK) y su filial siria, las Unidades de Defensa del Pueblo, mantenga una cooperación en el área de inteligencia con Turquía, celebre negociaciones electorales con las facciones de la oposición que cuentan con el apoyo de Turquía y promueva el retorno de los refugiados sirios desde territorio turco.[9]

El 7 de septiembre se informó que se llevó a cabo otra reunión entre Mamlouk y Fidan en Moscú, pero esta no arrojó resultados significativos.[10]

El tema de las relaciones con Turquía fue abordado ampliamente en los medios de comunicación sirios en favor del régimen. Si bien muchos de los artículos de prensa cuestionaron la sinceridad de las acciones turcas, Bassam Abu ‘Abdallah, investigador en temas turcos y columnista del diario pro-régimen Al-Watan, evaluó que las relaciones entre los dos países estaban a punto de mejorar. En dos columnas que este le dedicó a este tema, dio un vistazo a los puntos de discordia entre las partes y afirmó que la única forma de resolverlos es a través del diálogo directo. Al enfatizar que el acercamiento es de interés para ambos países y para la región en general, este instó a Turquía a pasar de las palabras a las acciones para así disipar las preocupaciones justificadas del régimen sirio. Este señaló que su postura sobre este tema provocó respuestas dudosas, pero reiteró que, aunque el acercamiento sirio-turco estaría plagado de dificultades y aunque algunos elementos seguramente intentarían sabotearlo, no había más remedio que tomar este camino.

Lo siguiente son extractos traducidos de las columnas de Abu ‘Abdallah:

El diálogo turco-sirio es de interés para ambos países

En su columna publicada el 11 de agosto, 2022 Abu ‘Abdallah presentó los diferentes puntos de discordia entre el régimen sirio y Turquía y enfatizó además que la única forma de resolverlos es a través del diálogo. Este escribió lo siguiente:

“Después de la última cumbre realizada en Sochi,[11] se produjeron muchos rumores en Turquía sobre llamadas telefónicas planeadas entre Assad y Erdogan. Fuentes sirias negaron dichos rumores. Claramente, existen elementos en Turquía que periódicamente intentan hacer circular informes exagerados sobre este tema, en un intento por sabotear las relaciones entre Siria y Turquía u obscurecerlas por razones nefastas… especialmente porque estas relaciones son complicadas y existen muchos puntos de contención. Es muy probable que en un futuro cercano se vean muchos altibajos en este contexto. Estas son algunos de los temas en disputa:

«1. Damasco ha declarado en múltiples ocasiones que el ejército de ocupación turco debe retirarse de Siria y que Turquía debe dejar de apoyar el terrorismo e interferir en los asuntos internos de Siria. Solo después de que esto suceda será posible renovar los lazos entre Damasco y Ankara y restablecer sus relaciones de vecindad.

«2. Damasco cree que la fase final de los acuerdos de Sochi y Astana[12] debe conducir a la restauración de las instituciones estatales sirias, al despliegue del ejército sirio en todo el país, incluso en las áreas del norte actualmente controladas por Turquía y a la celebración de un proceso de reconciliación nacional. Pero Turquía está tratando de obtener logros políticas en Siria, por ejemplo insistiendo en que la llamada solución política establecida en la Resolución 2254 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es algo esencial[13] y que presentará un cronograma para su retirada de Siria, solo después de que se logren resultados claros en el carril Ginebra y el Comité Constitucional sirio.[14] En otras palabras, Turquía está tratando de establecer un vínculo entre finalizar su ocupación y obtener logros para sus servidores (es decir, las fuerzas de oposición sirias respaldadas por Turquía). Damasco se opone a esto y cree que el tema de la constitución es un asunto interno de Siria que requiere de un acuerdo entre todos los sirios y no el consentimiento turco, basado en el principio de soberanía nacional.

«3. El tema de la lucha contra el terrorismo sigue en disputa, ya que Ankara cree que las milicias de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) son ??la punta de lanza del Partido de los Trabajadores Kurdos (el PKK), siendo esta una organización terrorista que debe ser combatida y eliminada al igual que el EIIS y Al-Qaeda. Es decir, en lo que respecta a Turquía, estas milicias son ??organizaciones terroristas internacionales, mientras que otras organizaciones terroristas (las sirias) son ??de carácter local y deben ser integradas en el proceso político en curso y ser tratadas como fuerzas de oposición moderadas, ya que son parte del proceso de Astana. En lo que respecta a Damasco, las organizaciones terroristas en Idlib, tales como Jabhat Al-Nusra, son vástagos de Al-Qaeda y no pueden ser comercializados como fuerzas de oposición moderada, incluso si el líder de Jabhat Al-Nusra Abu Muhammad Al-Joulani se viste con jeans y otras ropas modernas. Por lo tanto, según Siria, cualquier cooperación sirio-turca debe incluir acciones contra todas las organizaciones terroristas, sin excepción alguna y no existe lugar para intentar trucos ingeniosos en este contexto.

«4. Ankara cree que dejar su ejército de ocupación en Siria es esencial para mantener la estabilidad en las áreas que controla y que establecer lo que este llama una zona segura (al norte de Siria) hasta que se logre una solución política acordada en el país es esencial para la seguridad nacional de Turquía. Damasco lo rechaza de plano, ya que dejar las fuerzas de ocupación en Siria es una violación de su soberanía nacional y porque la solución política es un asunto interno de Siria que no puede ser confiada a ninguna otra parte. Damasco teme que Ankara pueda retrasar su retirada para establecer hechos sobre el terreno y crear cambios demográficos al norte de Siria, que ya se están haciendo evidentes sobre el terreno…

“5. El tema de los refugiados sirios en Turquía se ha convertido en una carga para el gobierno de Erdogan. Este ha pasado de ser una oportunidad política en manos de Ankara a una responsabilidad para el gobierno turco y un tema de disputa política entre el partido de gobierno de Turquía y la oposición, en lugar de un problema humanitario. Cualquier manejo sobre este tema requiere claramente de un diálogo con Damasco… porque es un tema delicado para la población turca, que desea ver resuelto rápidamente el problema de los refugiados para liberarse de esta carga.

«Los temas presentados anteriormente reflejan la magnitud de las brechas entre Damasco y Ankara… Estas controversias y desacuerdos no pueden resolverse emitiendo declaraciones ocasionales. Más bien, existe una necesidad urgente de iniciar negociaciones y diálogo. Esto es por lo que el presidente de Rusia Vladimir Putin y nuestros aliados iraníes presionan, ya que es un tema de interés compartido para todas las partes, ante los cambios y desarrollos en el mundo y especialmente porque elementos hostiles a Siria… intentarán crear una crisis por todos los medios y en todos lugares y torpedear cualquier intento de reconciliación entre vecinos o entre los países y pueblos de la región.

«Esta es la única solución y la lección que hemos aprendido después de una década y media de destrucción y de tragedia. Siria, que aprovechó a su pueblo, su ejército y sus capacidades para combatir todos los intentos de socavar su unidad y dividir su sociedad, posee la capacidad, justificativos y el derecho a entablar negociaciones y diálogo con Turquía para de esta manera lograr sus derechos legítimos.

«La pregunta sigue siendo: ¿Se abrirá la puerta del diálogo sirio-turco? Mi respuesta es sí, porque abrirla y mantener un diálogo directo entre los dos países es del interés de ambos y también es del interés de la región y de los pueblos sirio y turco. El objetivo, por supuesto, es que Siria logre sus derechos legítimos y justos. ¿Cómo se puede lograr todo esto? Eso depende de los líderes sirios, en cuyo profesionalismo y paciencia nosotros confiamos. Después de todo, las tragedias acumuladas en Siria no pueden resolverse con una llamada telefónica entre Assad y Erdogan, tal como algunos se engañan a sí mismas. Pero un viaje de 1.000 millas comienza con un paso y yo creo que este paso no está muy lejos en darse».[15]

En su segunda columna, publicada el día 18 de agosto, Abu ‘Abdallah escribió que, aunque algunos elementos desean torpedear el acercamiento entre Siria y Turquía y a pesar de las dificultades que este acercamiento conlleva, no queda más remedio que tomar este camino. Este instó a Turquía a pasar de las declaraciones a la acción para así tranquilizar al régimen sirio. Este escribió lo siguiente: «Los elementos que anteriormente querían cortar de raíz el acercamiento ruso-turco son los mismos que ahora están tratando de evitar cualquier acercamiento entre Turquía y Siria. Uno de ellos es el presidente del opositor Partido del Futuro de Turquía y ex-canciller Ahmet Davutoglu, quien se quejó, luego de la cumbre entre Putin y Erdogan en Sochi el 5 de agosto, 2022 de que Rusia estaba tratando de legitimar el régimen sirio obligando a Turquía a normalizar sus relaciones con este. Davutoglu agregó que ‘este régimen es criminal y utilizó armas químicas contra su propio pueblo’, como si todavía estuviese viviendo en el entorno de los años 2011-2014…

“Debemos entender que los cambios significativos no ocurren fácilmente o en silencio, sino que requieren de determinación y sensatez, porque muchos se ven perjudicados por ellos y por lo tanto se oponen a estos y los problemas son complicados y muy difíciles de resolver. Pero creo que no existe otra opción que tomar este camino…

«Lo que debe hacer Ankara, después de las consecutivas declaraciones de sus funcionarios, es pasar de las palabras a la acción, de una manera prudente que tranquilice a Damasco, que todavía tiene dudas muy justificadas sobre la política turca. Este debe hacer esto antes de que los elementos perjudicados por el acercamiento aumenten sus esfuerzos para desbaratar sus planes, lo que no servirá en lo absoluto ante la nueva dirección que estamos tomando, especialmente dado que la postura de Siria es fuerte y está totalmente fijada en enormes sacrificios y en las justas exigencias a los que nunca se renunciará”.[16]

*O. Peri es compañero investigador en MEMRI.

