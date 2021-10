El 19 de octubre del presente año 2021 el periodista tunecino Imed Bahri escribió un artículo titulado «Arrecia la guerra entre integrantes de la Hermandad Musulmana», analizando la lucha por el poder dentro del movimiento de la Hermandad Musulmana.

Bahri escribió que existen tres bandos dentro de la estructura de la Hermandad Musulmana: uno encabezado por el actual guía Ibrahim Munir, otro encabezado por el ex-secretario general de la Hermandad Musulmana Mahmoud Hussein y otro que representa a la generación más joven.

Según Bahri, esta ruptura interna debilitó a la Hermandad Musulmana y su «sueño de gobernar el mundo árabe-musulmán» ha «colapsado».

A continuación puede leerse el artículo de Bahri:[1]

A la Hermandad Musulmana se le ve «debilitada y fuertemente dividida»

“A la Hermandad Musulmana le está cayendo una maldición. La sociedad secreta, que funciona como secta de la que no suele filtrarse nada en lo absoluto, está viviendo una guerra fratricida ante los ojos y oídos del mundo. Recientemente, un grupo de disidentes escribió en un comunicado publicado, de que decidieron despedir a Ibrahim Munir, el actual guía de la Hermandad Musulmana. Este intento contra Munir fue abortado pero hubo daños colaterales. El Gamaa, tal como lo denominan los miembros de la Hermandad Musulmana, es un movimiento muy antiguo, que cumplirá el centenario en el año 2028, el cual está envejeciendo tanto literal como figurativamente. Como consecuencia de ello, el Gamaa, que destruyó al mundo árabe, está ahora siendo devastado.

«En una rara alocución en video transmitida por el canal de televisión Mekameleen (siendo este un canal de la Hermandad Musulmana, el cual fue transmitido por el satélite qatarí Es’hail 2 el cual tiene su sede en Estambul, Turquía, Ibrahim Munir, líder de la Organización Internacional de la Hermandad Musulmana y actual guía del movimiento, admitió que la Hermandad Musulmana atraviesa por una etapa muy difícil.

«En el video, sin nombrar al grupo disidente liderado por el derrocado ex-secretario general de la Hermandad Musulmana Mahmoud Hussein,[2] Ibrahim Munir, con aspecto cansado y hablando con dificultad, declaró lo siguiente: ‘Existe un problema dentro del movimiento, este ha sido contenido y nadie puede llevar al Gamaa a donde desee, ya que el Gamaa le sirve a Alá y no a individuos’.

«Munir, quien vive en Londres (la capital mundial de la Hermandad Musulmana), cuenta con el apoyo de otro pilar de la Hermandad Musulmana que también se encuentra en la capital británica: el diabólico Azzam Tamimi. En el canal de televisión Al-Hiwar perteneciente a la Hermandad Musulmana en Londres (fundado por Tamimi), Tamimi declaró que el Gamaa estaba atravesando por una crisis temporal. El canal Al-Hiwar también transmitió una entrevista con Munir, cuyas apariciones son bastante raras, durante más de una hora el día viernes 15 de octubre, en la que trató de minimizar la gravedad de la crisis, pretendiendo que todos estos malentendidos dentro del movimiento habían finalizado…

«Cabe señalar que estos dos canales de televisión pertenecientes a la Hermandad Musulmana, Al-Hiwar en Londres y Mekameleen en Estambul, tratan de centrar su atención en la amarga campaña contra el presidente tunecino Kais Saied, demonizándolo y trabajando por su destitución a fin de salvar al hermano de su secta y segundo de la Organización Internacional de la Hermandad Musulmana Rached Ghannouchi, quien ha sido relegado al rango de espectador en Túnez luego de haber sido el hombre fuerte de Túnez durante 10 años consecutivos.

«Retornando al tema principal, de lo que Ibrahim Munir y el principal propagandista de la Hermandad Musulmana Azzam Tamimi, no comentan y ocultan cuidadosamente, es la razón de esta guerra fratricida. Las otras cosas que esconden son que el Gamaa salió muy debilitado y fuertemente dividido de esta guerra interna y que esta guerra está muy lejos de finalizar.

«De hecho, un tercer protagonista ha entrado en juego y tiene la intención de tomar el poder: la generación más joven del Gamaa. Luego de un año de guerra entre Ibrahim Munir y Mahmoud Hussein, ahora el juego estará integrado también por los jóvenes de la Hermandad Musulmana, quienes están como hambrientos de poder al igual que los miembros más antiguos del movimiento».

Los elementos que causaron «una estabilidad precaria» dentro de la Hermandad Musulmana

«Luego que el ex-presidente egipcio Mohamed Morsi (quien murió en el año 2019) fue destituido del poder el día 3 de julio del año 2013, se produjeron una ola de arrestos a gran escala en Egipto dentro de las filas de la Hermandad Musulmana. Como consecuencia, a la Hermandad Musulmana le amputaron a sus principales líderes, lo que debilitó enormemente al movimiento. Sin embargo, algunos de los líderes lograron exiliarse en Turquía y Qatar, incluyendo el entonces secretario general de la Hermandad Musulmana Mahmoud Hussein, quien se estableció en Estambul.

«Otro elemento que causó gran estabilidad precaria dentro del Gamaa tras el derrocamiento de Morsi fue que Mahmoud Ezzat, conocido como el hombre de hierro y considerado como el cerebro de la Hermandad Musulmana desde mediados de la década de los años 1990, reemplazó a Mohammed Badie como guía de la Hermandad Musulmana, luego de ser arrestado por las autoridades egipcias el 20 de agosto, 2013[3]… Como consecuencia de ello, en el año 2013, Ezzat pasó a la clandestinidad… y se convirtió en el hombre más perseguido en Egipto… La fuga de Ezzat duró más de siete años y terminó el día 28 de agosto, 2020 cuando los cuerpos policiales egipcios lo arrestaron en un apartamento en Nasr City,[4] en los suburbios internos de El Cairo…

«El arresto de Ezzat fue un momento crucial que marcó el segundo descenso a los infiernos para la Hermandad Musulmana, (el primero comenzó con la destitución de Morsi en el año 2013). Por lo tanto, con el hombre de hierro (es decir, Ezzat en prisión), la guerra de sucesión dentro de la Hermandad Musulmana había comenzado.

«Cabe señalar que, desde que Abdel Fattah Al-Sisi derrocó a Morsi y asumió el poder en el año 2013, el juramento de lealtad ‘bay’aa’, es decir, a la persona en el cargo de guía ya no es posible dentro de la Hermandad Musulmana. El último guía que logró realizar ‘bay’aa’ fue Mohammed Badie… Por lo tanto, al nuevo guía se le conoce oficialmente como ‘guía temporal’ o ‘guía en el cargo’. Este fue el caso de Mahmoud Ezzat y luego ahora Ibrahim Munir.

«Así que, después del arresto de Ezzat, Munir se hizo cargo de la Hermandad Musulmana, ya que este se beneficiaba por su derecho de antigüedad; para ese momento tenía 83 años de edad y ya era líder de la Organización Internacional de la Hermandad Musulmana. Sin embargo, cuando Munir se convirtió en guía en funciones las cosas empeoraron, porque este vive en Londres y los líderes internos (‘qiyadat addakhil’) en Egipto, incluyendo aquellos refugiados en Turquía liderados por Mahmoud Hussein (de 73 años de edad en el 2020), no lo querían. Querían uno propio pero como todos saben que el que tiene el dinero decide y dicta las leyes, no pudieron saciar su hambre.

«El daño ya fue hecho»

«De hecho, Youssef Nada, estratega financiero de la Hermandad Musulmana, propietario del banco Al-Taqwa y miembro de la antigua guardia tiene ahora 90 años de edad y vive en Lugano, Suiza, Ibrahim El-Zayat, embajador de la Hermandad Musulmana en Alemania y tesorero de la Hermandad Musulmana en Europa y Azzam Tamimi, quien se ocupa de los medios de comunicación y de la propaganda y tiene a su disposición medios económicos colosales… apoyó a Ibrahim Munir.

«Ira entre los miembros de la Hermandad Musulmana en Estambul. A la cabeza de la disidencia se encuentra Mahmoud Hussein. Inmediatamente después de su nombramiento, Munir disolvió (no un congelamiento como el de la Asamblea tunecina que los islamistas le reprochan al presidente tunecino Kais Saied sino una disolución total)[5] algunos de los cuerpos del Gamaa, incluyendo el Shura. De esta manera, Mahmoud Hussein y su camarilla se quedaron sin funciones oficiales. Luego comenzaron a conspirar para llevar a cabo un golpe de estado interno para deshacerse del voluminoso octogenario Munir y tomar su lugar.

Mientras tanto, Turquía inició negociaciones para normalizar sus relaciones con Egipto, que exigieron el fin de las acciones hostiles de Turquía, incluyendo los constantes ataques de los canales de televisión islamistas que transmiten desde Estambul. Como consecuencia, las autoridades turcas le ordenaron a estos canales de televisión bajar el tono contra el régimen de Al-Sisi. Mahmoud Hussein y su banda estaban furiosos, ya que se sintieron abandonados por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y en venganza, se acercaron al partido islamista turco Saadet Parti[6] en desacuerdo con Erdogan y su partido AKP.

«Erdogan, quien había estado espiando a Mahmoud Hussein y a sus leales, sabía todo sobre su plan de golpe de estado contra Ibrahim Munir y sobre sus movimientos financieros y en el verano pasado alertó a Munir. Por lo tanto, Munir decidió llevarlos ante la comisión disciplinaria del Gamaa. Este los acusó de publicar comunicados de prensa falsos en nombre de Mohammed Badie y de Mahmoud Ezzat (quienes se encuentran en prisión) y de malversar los fondos del Gamaa. En particular, Mahmoud Hussein y su hijo fueron acusados ??de invertir en bienes raíces y adquirir autos de lujo con el dinero de la Hermandad Musulmana y utilizar su órgano de propaganda en Estambul para demonizarlo. Además, por supuesto, Munir los acusó de intentar perpetrar un golpe de estado.

«De hecho, desde el verano, la guerra de la Hermandad Musulmana no ha tenido tregua y lo imperdonable sucedió cuando Mahmoud Hussein y su camarilla publicaron un comunicado pidiendo la destitución de Munir! Esto es algo inaudito para una sociedad secreta, en la que sus miembros juran lealtad y fidelidad (‘asamâ wa taâ’- obediencia religiosa) al líder prestando juramento en su primer día como miembros de la Hermandad Musulmana.

«Por supuesto, Munir, apoyado en los pilares del Gamaa, logró mantener su posición, pero se encuentra muy debilitado. Nunca antes un guía de la Hermandad Musulmana vio su autoridad tan cuestionada y su persona tan desafiada, especialmente en público. La imagen de todo el Gamaa se ve empañada y es por ello que Munir y Tamimi intentaron minimizar todo el asunto, pero nadie es tonto y el daño ya había sido hecho.

La juventud que pertenece a la Hermandad Musulmana quiere «confiscarle el poder» a la vieja guardia

«Además, existe un nuevo frente: la juventud de la Hermandad Musulmana, que desea confiscarle el poder a la gerontocracia (es decir, a la vieja guardia, porque Ibrahim Munir ya tiene 84 años, Mahmoud Husseïn tiene 74 años y el influyente Youssef Nada tiene 91 años de edad y todavía continúa moviendo los hilos del movimiento con la ayuda de su gran fortuna. Además, Nada le dijo al canal de televisión Mekameleen de que lo sucedido dentro del Gamaa es un fitna (lucha interna) y que – en tiempos de fitna – él prefiere guardar silencio y no hablar con los medios de comunicación. El viernes 15 de octubre, 2021, con el fin de tratar de calmar las aguas con la juventud de la Hermandad Musulmana, moderar su estupor y hacer que apoyen a su bando, Ibrahim Munir nombró al joven periodista Souhaib Abd El-Maqsoud (de 30 años de edad), como nuevo portavoz de la Hermandad Musulmana.[7]

‘El sueño de la Hermandad Musulmana de gobernar el mundo árabe-musulmán colapsó’

«Mientras que la Hermandad Musulmana ha perdido su poder en los países árabes (aunque todavía creen que pueden retener su último bastión en Túnez) sus miembros luchan entre sí mismos, ante la mirada de todos. ¿Celebrará la Hermandad su centenario en el año 2028 o será solo un cascarón vacío para ese momento?, ¿será, como siempre ha sido, una herramienta utilizada por los países occidentales para debilitar a los países árabes que estos desean debilitar?, o ¿resucitará de las cenizas? Es un total misterio. Lo único cierto es que el sueño de la Hermandad Musulmana de gobernar el mundo árabe-musulmán colapsó».

The post Periodista tunecino: La Hermandad Musulmana vive hoy una ‘guerra fratricida’ first appeared on MEMRI Español.