En un artículo publicado el 12 de mayo, 2021 titulado «¡Un grave error por parte de Hamas!», El periodista jordano Salah Al-Qallab, ex-miembro de la cámara alta del parlamento de Jordania y ministro de Información y Cultura, critica al movimiento Hamas por lanzar la confrontación militar con Israel sin el consentimiento de la Autoridad Palestina. Escribiendo en el portal liberal Elaph.com, Al-Qallab afirma que Hamas debió haber coordinado sus acciones con el presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud ‘Abbas y con la OLP que, según él, es el único representante legítimo del pueblo palestino. Al-Qallab insinúa que Hamas y el grupo Yihad Islámico palestino (YI) actuaron al servicio de Irán y enfatiza que las decisiones de esta magnitud y calibre solo deben ser tomadas por la Autoridad Palestina. Al comenzar esta ronda de lucha «a espaldas» de la Autoridad Palestina este dice, Hamas ha «perjudicado enormemente» a los palestinos, que anteriormente disfrutaban del apoyo internacional sobre el tema de Jerusalén, al demostrarle al mundo que los palestinos no están unidos y no poseen un liderazgo unido.

Lo siguiente son extractos traducidos de su artículo:[1]

«Así como Binyamin Netanyahu – el depuesto o renunciante primer ministro israelí, cuyos crímenes políticos aún le persiguen, planteó el tema de Jerusalén en vísperas de las elecciones israelíes con el objetivo de restaurar su estatus anterior, el movimiento Hamas, junto al del grupo Yihad Islámico palestino – que, según algunos elementos palestinos, ven a Irán como su fuente de autoridad y obedecen ciegamente las decisiones del jurisprudente en Teherán es decir, el líder supremo iraní Ali Jamenei – siguió en su hábito habitual de eludir a la Autoridad Nacional Palestina, encabezada por el presidente Mahmoud ‘Abbas (Abu Mazen), así como también el movimiento Fatah, por supuesto y entró con toda su fuerza y poderío en un enfrentamiento contra Israel…

«Si el objetivo del movimiento Hamas no hubiese sido, como de costumbre, usurpar a la autoridad en la toma de decisiones políticas y militares del movimiento Fatah y del presidente Mahmoud ‘Abbas, hubiésemos esperado que coordinara de antemano sus acciones con los de la Autoridad Palestina, antes de lanzar este enérgico ataque contra Israel. La Autoridad Palestina es el único representante legítimo de este pueblo palestino en lucha y no debe ser eludida en la toma de decisiones políticas o militares. Una decisión de esta magnitud debería haberse tomado en Ramala, es decir, en Jerusalén y no en Irán o en alguna otra capital árabe, por más grande o pequeña que esta sea.

«La comunidad internacional apoyó a la Autoridad Nacional Palestina en el tema de Jerusalén, que Israel y especialmente su primer ministro depuesto o que dimitió Binyamin Netanyahu, planteó deliberadamente. Incluso los Estados Unidos subrayaron, en una declaración que fue citada por las agencias de noticias y medios de comunicación de todo el mundo, que «los palestinos tienen derecho a vivir en seguridad» y que «Cisjordania es un territorio ocupado y Jerusalén es uno de los temas que quedan por resolver en las negociaciones al estatus permanente entre las partes».

«Por lo tanto, el movimiento Hamas, filial a la Hermandad Musulmana, así como también el grupo Yihad Islámico palestino, no deberían haber entrado en esta confrontación militar y política con Israel a espaldas de la OLP, el único representante legítimo del pueblo palestino y a espaldas de la Autoridad Nacional Palestina y del presidente Mahmoud ‘Abbas (Abu Mazen). Estos no deberían haber actuado a nivel político y militar como si la Franja de Gaza no tuviese nada que ver con Cisjordania, Ramala y Jerusalén Oriental, que son el motivo del actual conflicto entre el pueblo palestino y el enemigo sionista.

«Hamas no debió haberse comportado de esta manera, como si la toma de decisiones palestina estuviese en sus manos, como si no existiera un único representante legítimo de este pueblo palestino, ningún presidente palestino, ninguna Autoridad Nacional Palestina ni Fatah», habiendo sido este el primer movimiento en disparar una bala contra Israel y librar la causa de la resistencia y el primero en sacrificar a los virtuosos mártires de entre sus principales líderes y fedayines.

«Con el debido respeto por los mártires y virtuosos combatientes que el Movimiento de Resistencia Islámico Hamas ha sacrificado en el actual conflicto, lo que Hamas ha hecho a espaldas de Fatah, de la Autoridad Palestina y del presidente Abu Mazen ha perjudicado y dañado enormemente a la causa palestina. Estas acciones han demostrado incluso a aquellos que solían apoyar a la causa palestina, siendo esta definitivamente sagrada, de que este pueblo palestino que lucha no está unido, que su toma de decisiones no está en manos de un solo elemento y que la Franja de Gaza no es como Jerusalén y Cisjordania. Ahora los israelíes les dirán a quienes los presionan, especialmente en Occidente, en Europa y en los Estados Unidos y al mundo entero, que no existe un pueblo palestino unido ni tampoco un solo liderazgo palestino que sea el único representante legítimo de este pueblo. ¡¡Más bien, existe un liderazgo en Cisjordania y un liderazgo muy diferente en la Franja de Gaza!!»

[1] Elaph.com, 12 de mayo, 2021.

