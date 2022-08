Tras la última ronda de combates entre Israel y el grupo Yihad Islámico palestino en Gaza, periodistas árabes criticaron a las facciones palestinas, especialmente al grupo Yihad Islámico palestino y a Hamás, por su alianza con Irán. Estos denominaron dicha alianza un «error imperdonable» que le permite a Irán controlar la toma de decisiones en Gaza, utilizarla como ficha de cambio en sus negociaciones en materia nuclear con Occidente y arrastrarla a confrontaciones con Israel por las que los habitantes de Gaza pagan con sus vidas. El aprovechamiento que realiza Irán de la causa palestina, estos agregaron, perjudica y hace que los palestinos pierdan el apoyo del mundo árabe e islámico.

Lo siguiente son extractos traducidos de algunos de estos artículos:

Columnista en diario saudita: Los palestinos pagarán muy caro por su alianza con Irán

Rami Al-Khalifa Al-‘Ali, profesor en filosofía política en la Universidad de París y columnista del diario saudita ‘Okaz, argumentó que la alianza entre algunas facciones palestinas e Irán es un error imperdonable que le costará muy caro al pueblo palestino. Este escribió: “La última guerra israelí contra la Franja de Gaza ha terminado y el resultado son más víctimas palestinas y ciudades israelíes bombardeadas, mientras que nada ha cambiado en los detalles de la arena palestina o el conflicto palestino-israelí. Lo que ocurrió en la Franja de Gaza en esta ronda de combates y en las anteriores es una agresión nada aceptable para los países árabes, e Israel es responsable por la muerte de ciudadanos palestinos y del cerco impuesto a la Franja de Gaza. Sin embargo, tales acciones no tienen por qué impedirnos reflexionar y dirigir preguntas a todos aquellos responsables del tema palestino, en las facciones palestinas y en todas las partes de la OLP.

“El mayor error cometido por los palestinos desde la década de los años 1950 es introducir su causa dentro de la maraña de la política regional e internacional y en las crisis locales de todos los países árabes a los que las facciones palestinas lograron alcanzar. Primeramente, las facciones palestinas adoptaron las ideas de izquierda y comenzaron a mostrar hostilidad hacia algunos de los países árabes, en apoyo al ex-presidente egipcio Gamal Abdel Nasser. La participación en los conflictos árabes acompañó las actividades de estas facciones ya en su etapa embrionaria. Poco después, las facciones palestinas también interfirieron en los conflictos internos de Jordania, lo que condujo a los enfrentamientos mortales entre estos y el ejército árabe jordano en los eventos del grupo Septiembre Negro en 1970. Tan pronto como terminó esta tragedia, las facciones palestinas interfirieron nuevamente, esta vez en la guerra civil en el Líbano, que llevó a algunas de las fuerzas políticas libanesas a llegar a un acuerdo con Israel con el propósito de socavar la presencia palestina en su país. Y luego vino el error catastrófico de Yasser Arafat, quien apoyó la ocupación iraquí de Kuwait, una acción que separó la causa palestina de muchos pueblos árabes.

«Si involucrar a la causa palestina en los conflictos árabes y en los asuntos internos de varios países fue un grave error, entonces la decisión palestina de unirse a los ejes en la región y convertir a varias facciones palestinas en puntas de lanza de varios países de la región es un error imperdonable. La actual alianza entre el régimen iraní y ciertas facciones palestinas perjudica a la causa palestina y a todo el pueblo palestino y lleva a la causa palestina a perder su profundidad árabe-islámica. Esto se debe a que el régimen iraní es responsable de los desastres y dolores que afligen a sociedades árabes enteras. ¿Cómo puede alguien cuya familia y parientes que fueron asesinados y expulsados de su hogar por las milicias iraníes en Irak… identificarse con Hamás cuando uno de sus líderes, Ismail Haniya, describe al difunto general iraní Qassem Soleimani como el mártir de Jerusalén, un hombre que fue responsable de los crímenes cometidos por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán en numerosas regiones árabes ¿Cómo puede alguien de la ciudad siria de Al-Qusayr identificarse con el grupo Yihad Islámico palestino, siendo este un brazo declarado de Irán en Palestina, luego que la milicia de Irán en el Líbano (es decir, Hezbolá, se apoderara del pueblo y) para colmo lo expulsó de su hogar?

“Irán e Israel están en conflicto por muchos temas, pero si existe algo en lo que están de acuerdo es en la tendencia a actualizar sus intereses a expensas de los intereses árabes. Por lo tanto, insertar el tema palestino en este conflicto es un grave error y es muy probable que el pueblo palestino pague muy caro por ello en el futuro. Palestina es una causa justa y no un buzón para realizar un intercambio de mensajes entre Israel, Irán o cualquier otra entidad. Purgar a la causa palestina de intereses externos y restaurarla como causa justa que una a todos los árabes es una tarea que deben realizar más que nadie los propios palestinos. Pero hasta que lleguemos a esa situación, me temo que es muy probable que seamos testigos de más rondas de violencia…”[1]

Escritor kuwaití: Los líderes de las facciones palestinas, que viven en el lujo, combaten contra Israel en nombre de Irán mientras los habitantes de Gaza pagan con sus vidas

En su columna en el portal Al-Nahar Al-Arabi, el periodista y académico kuwaití Dr. Muhammad Al-Rumaihi atacó a los líderes de las facciones palestinas, afirmando que estos desencadenaron enfrentamientos militares con Israel al servicio de Irán, por lo que los habitantes de Gaza pagan con sus vidas, mientras que los propios líderes viven en el extranjero con comodidad y lujo. Este escribió: «Ahora que se ha declarado un alto el fuego en Gaza luego que varios palestinos fueron asesinados y no se lograron resultados significativos, continuamos repitiendo los ciclos de… activar a los combatientes y luego declarar un alto el fuego y así sucesivamente, mientras los palestinos en Gaza pierden sus vidas… A decir verdad, he perdido la cuenta de cuántos enfrentamientos ha habido entre Israel y una u otra facción en Gaza. Muchas facciones palestinas con diversas lealtades deciden por ellos mismos cuándo abrir fuego y cuándo llegar a un ‘acuerdo’ con Israel, sin consultar a las otras facciones y por razones que no necesariamente tienen nada que ver con Palestina. Y aquellos que pagan muy caro perdiendo sus vidas o su sustento son el pueblo palestino, al que nadie consulta sobre los daños que le ocasionan.

“Al simple e inocente pueblo palestino se le dice que fueron disparados varios cohetes contra territorios israelíes cerca de Gaza o lejos de esta, pero a nadie se le dice contra qué impactaron estos cohetes o cuáles fueron los resultados de los ataques «La mayoría de los cohetes caen en áreas vacías o estallan antes de alcanzar sus objetivos. El impacto psicológico de estos cohetes en la moral de quienes los disparan supera en gran medida su verdadero impacto en el suelo. A algunos árabes les encanta decir que ‘el movimiento yihadista está lanzando cohetes sobre Tel Aviv’, pero los únicos que mueren son los palestinos.

«Yo escuché al portavoz del grupo Yihad Islámico palestino, la organización que inició la ronda actual (que no será la última), decir que ‘los árabes se quedan de brazos cruzados y no nos apoyan, excepto Irán, Hezbolá y Ansar Alá (es decir, los houties en Yemen’ Dicen esto mientras ignoran deliberadamente a los países árabes que han brindado y continúan brindando asistencia a los palestinos, entre ellos Egipto, cuyos líderes median para salvar las vidas de los palestinos de Gaza, así como también Arabia Saudita, Qatar, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos… Ignorar a estos países y pueblos es una cosa, pero afirmar que Irán, Ansar Alá o Hezbolá ayudan a Palestina aunque sea un poco puede casi describirse como inventar hechos y de una ceguera política incomparable…

“El último enfrentamiento estalló mientras el líder del grupo Yihad Islámico palestino estaba en Teherán, lo que revela que la decisión de abrir fuego tuvo que ver con las negociaciones entre Irán y Occidente y no con los intereses palestinos.

“No existe argumento de que los palestinos sufran de injusticias. La controversia es sobre las acciones de la resistencia. Quien lee inteligentemente la arena internacional… entiende que existen dos formas de luchar por Palestina: Una es la vía diplomática, que la autoridad palestina adopta y libra una resistencia organizada de muy bajo perfil, basada en una evaluación precisa del equilibrio de poder en el terreno, al mismo tiempo que participa en acciones diplomáticas en todos los frentes… Esa es una comprensión correcta de la realidad internacional y sobre las interacciones que se suceden dentro de este, que también asegura que los palestinos en Cisjordania todavía tengan capacidad mínima para ganarse la vida y recibir servicios sociales razonables que les permitan mantenerse. La segunda forma es fabricar cohetes que generalmente no alcanzan a nadie pero hacen que Israel responda pulverizando las ya colapsadas infraestructuras en Gaza junto al bombardeo de casas. Por lo tanto, cada vez que los habitantes de Gaza terminan de reconstruir, alguna organización desencadena otro conflicto armado sin ningún tipo de consideración por el bien colectivo. Como resultado, el desempleo aumenta en Gaza, junto a la tasa de suicidios entre los jóvenes que pierden cualquier esperanza por el futuro – en donde abundan la pobreza y las privaciones…

“Es una minoría pequeña pero influyente dentro de estas organizaciones la que oprime a los habitantes de Gaza y los excluye de cualquier consideración humana y política, mientras que esta minoría en sí misma disfruta de todos los privilegios posibles y por haber. Algunos de estos líderes viven en el extranjero en casas lujosas y envían a sus hijos a las mejores escuelas y universidades, mientras su principal ocupación es venderle ilusiones a las masas palestinas. Debemos alzar la voz contra esta ecuación, sin importar lo que nos exijan los populistas, porque la injusticia causada por el pueblo cercano a nosotros (es decir, algunos de los líderes palestinos) es mayor y más grave que la injusticia causada por elementos externos. La situación periódicamente pone en peligro la vida de aquellos indefensos, solo porque uno de los líderes decide hacerlo sin ningún propósito nacional y sin evaluar el posible costo y beneficio además de convertir a Gaza en un campo de negociación para promover los intereses de otro país (en este caso, Irán)…

«El grave problema radica en la cultura política árabe, que ha sido secuestrada por los populistas, tal como se refleja en las declaraciones hechas durante la última ronda de combates por un portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, ¡quien dijo que ‘el fin de Israel está muy cerca’! Ya hemos escuchado hablar de eso antes y nos llevó al desastre. ¿Cuántos desastres deben sucedernos antes de que aprendamos de una vez por todas?[2]

Ex-ministro kuwaití: Es Irán, en lugar de Hamás, quien decide iniciar la guerra en Gaza

En su columna publicada en el diario saudita Independent Arabia, el ex-ministro de información de Kuwait Sa’ad bin Tefla Al-‘Ajami escribió que Irán, el que recientemente cambió su apoyo de Hamás al grupo Yihad Islámico palestino, ahora tiene la última palabra sobre el tema de la guerra en Gaza y por lo tanto se ha ganado otra ficha de cambio en sus negociaciones en materia nuclear con Occidente, mientras que los que pagan caro por ello son, como siempre, los inocentes palestinos. Este escribió: «No es nada nuevo que Israel perpetró un brutal bombardeo en Gaza la semana pasada, porque, desde que Hamás ganó las elecciones del año 2007 en la Franja de Gaza… las guerras de Israel contra Gaza han sido incesantes: los devastadores bombardeos, las víctimas civiles y los inmensos daños materiales ocasionados…

“En ausencia de cualquier competencia durante la primera década de su control en la Franja de Gaza, Hamás adoptó una política voluble, cambiando sus lealtades entre Siria, Irán, Egipto y Qatar según sus intereses, junto al oportunismo típico de la Hermandad Musulmana. Esto continuó hasta que el grupo Yihad Islámico palestino ganó fuerza con el apoyo directo iraní, lo que enfureció al movimiento Hamás. Hamás expresó su ira ante los iraníes más de una vez, pero siempre encontró nada más que sonrisas diplomáticas forzadas por parte de los iraníes y promesas de ‘apoyar a la resistencia’ con el fin de eliminar a Israel.

“¡El tema en cuestión es que Irán no está interesado en apoyar a ninguna facción que no esté subordinada a este y no pueda ser utilizado como ficha de cambio y ninguna ficha de cambio es más valiosa que la causa palestina y sus sagradas demandas! Los iraníes aprendieron de los dictadores árabes a jugar la carta de Jerusalén y Palestina…

“El escenario de las guerras en Gaza se repite y las víctimas son siempre los inocentes palestinos que no pueden abrir la boca para protestar contra la imprudencia de las facciones y su aprovechamiento de la causa palestina en beneficio de las varias partes. Lo nuevo esta vez es que el alto al fuego fue autorizado por el líder del grupo Yihad Islámico palestino Ziad Al-Nakhalah mientras visitaba Teherán, lo que significa que Irán, en lugar de Hamás, es ahora el principal ente responsable de la toma de decisiones cuando se trata de destruir Gaza, y eso es lo que mantuvo a Hamás a no participar en la ‘resistencia’ durante la última guerra… El aspecto nuevo en la última guerra fue, por lo tanto, la participación directa de Irán en esta, a través del grupo Yihad Islámico palestino y su adquisición de una nueva carta para utilizar en sus negociaciones en materia nuclear y a sus ambiciones expansivas. En cuanto a las futuras relaciones entre Hamás y el grupo Yihad Islámico palestino, estimo que eventualmente se llevarán a las manos, porque la ficha de cambio que representa la causa palestina es muy valiosa y ni Hamás ni Irán lo abandonará. Si estalla la lucha entre el grupo Yihad Islámico palestino y Hamás, esta situación también será a expensas de los desafortunados palestinos”.[3]

