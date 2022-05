Tal como sucede en todos los años durante el mes de Ramadán, las estaciones de televisión árabes han estado transmitiendo nuevas series dramáticas que se ven con mucho entusiasmo en todo el mundo árabe.[1] Dos de estas series, ambas relacionadas con la organización terrorista denominada el EIIS, generaron controversias en Egipto, especialmente la serie Bi-Tulou’ Al-Rouh,[2] sobre una mujer cuyo marido la obliga a unirse al EIIS con él y que intenta en vano escapar. Esta serie provocó indignación ya en el mes de marzo, antes de que comenzara a transmitirse, luego de que un afiche circulara mostrando a los personajes ataviados con atuendos del EIIS. Algunos, incluyendo a clérigos egipcios, se opusieron a la serie con el argumento de que este asocia el islam con el terrorismo. Por ejemplo, el estudioso de Al-Azhar ‘Abdullah Rushdy tuiteó lo siguiente: «Las series de televisión artísticamente serias que presentan a personas religiosas como terroristas no lograrán combatir el terrorismo tanto como han logrado disgustar a aquellos espectadores que temen dañar y perjudicar a su religión. ¿No pueden ustedes presentar el velo y la barba en su forma más pura, tal como los utilizan la mayoría de los musulmanes en el mundo?!’[3] El predicador egipcio Muhammad Al-Sawi tuiteó en contra de los creadores de la serie: ¿No poseen estos artistas algún otro tema que tratar excepto el terrorismo, las barbas y los velos? ¿Se les ha escapado que Estados Unidos asesinó a un millón de vietnamitas? ¿No existe alguna serie sobre Israel y su terrorismo?…”[4] Gran parte de las críticas iban dirigidas a las actrices Elham Shahin y Menna Shalaby, quienes interpretan a las protagonistas femeninas de la serie, especialmente la primera, que lleva puesta una banda elástica sobre la cabeza con la shahada (la proclamación islámica de la fe), que muchos consideraron un insulto al islam.

En respuesta a las críticas, el escritor de la serie Muhammad Hisham ‘Obeya, enfatizó que hablar sobre el EIIS no constituye un insulto al islam y dijo: «El EIIS es una organización extremista multinacional. ¿Desea alguien apoyarla?… Nosotros, los creadores de la serie, decidimos tomar una postura en contra. La serie no insulta al islam en lo absoluto. El arte es incapaz de dañar o perjudicar a la religión». Este añadió: «La serie explora las razones por el surgimiento del EIIS y su éxito en los países árabes, en un intento por comprender las características de esta organización, que puede llamarse de todo tipo y formas, pero no islámica».[5] La actriz Elham Shahin, quien interpreta a una comandante de las mujeres combatientes del EIIS en la serie, expresó su perplejidad por la reacción del público. Hablando en un programa de televisión egipcio, ella dijo que el público aparentemente teme enfrentar los hechos y agregó: «El papel que interpreté en la serie revela el verdadero rostro de los agentes del EIIS; cuando la vean lo entenderán. Esta gente (es decir, el EIIS) te alejan demasiado de la religión».[6]

La otra serie que generó mucha polémica en Egipto fue The Returnees/Los que retornan, dirigida por Ahmad Jallal. Basada en hechos reales, la serie trata sobre jóvenes egipcios que regresaron a su tierra natal tras unirse al EIIS y sobre los esfuerzos realizados por las fuerzas de seguridad para capturarlos antes de que lleven a cabo más ataques.[7] Una escena de la serie muestra a un joven miembro del EIIS quien asesina a su padre. Entre las afirmaciones hechas en contra de la serie era que no es realista en lo absoluto.

Luego de las críticas presentadas contra los dos programas y los ataques a algunos de los actores que aparecen en estas, los periodistas egipcios salieron en defensa de los programas y rechazaron la afirmación de que estos asocian el islam, o las sociedades árabes, con el EIIS. Ellos le pidieron a quienes los critican que condenen al EIIS en lugar de a los dramas de la televisión que tratan sobre este tema. Un periodista también cuestionó la afirmación de que el EIIS no tiene nada que ver con el islam y preguntó el por qué, si este es el caso, el jeque de Al-Azhar Ahmad Al-Tayeb, se negó a proclamar que el EIIS es una organización hereje.[8] Otro periodista denunció el vulnerar la libertad de expresión artística.

Lo siguiente son extractos traducidos de algunos de estos artículos.

Periodista egipcio Tawfik Hamid: Aquellos que critican la serie sobre el EIIS deberían criticar en su lugar a la organización

En un artículo del portal Radiosawa.com, el pensador egipcio Tawfik Hamid, quien cuando joven fue miembro de la organización islamista Gama’a Al-Islamiya y hoy es conferencista en Occidente contra el islam fundamentalista, se pronunció en contra de quienes critican la serie Bi-Tulou’ Al-Rouh por asociar el islam con el terrorismo. Este preguntó el por qué los críticos no condenaron al EIIS en tiempo real y por qué el jeque de Al-Azhar se negó a proclamar de hereje al EIIS. Este escribió: «Varias semanas antes de que comenzara el maratón de series de televisión en Ramadán, muchos en las redes sociales comenzaron a circular afiches de algunos de los dramas que estaban programados para transmitirse durante este honorable mes, incluyendo la serie Bi-Tulou»Al- Rouh. La actriz Elham Shahin quien protagoniza la serie fue criticada brutalmente, porque algunos consideraron que la serie era u insulto al islam.

«Una de las principales razones de la controversia fue que las heroínas de la serie, interpretadas por Elham Shahin y Menna Shalaby, visten ropa oscura típica de las ‘muyahidat‘ (mujeres combatientes) de la organización el Estado Islámico, conocida como ISIS/(el EIIS). El ataque a Elham Shahin fue más severo porque ella también llevaba puesto una cinta elástica tipo pañuelo con la shahada (la declaración de fe islámica) que proclamaba la unidad de Alá (es decir, el verso ‘No hay dios sino Alá y Mahoma es Su Mensajero) y algunos vieron esto como un grave insulto al islam.

«Lo extraño es que aquellos que atacan a Elham Shahin por utilizar este disfraz nunca atacaron a los agentes del EIIS que vestían de la misma manera. Ellos no tienen problema cuando la declaración de fe, ‘no hay dios sino Alá’, aparece en la prenda de un terrorista, pero se enfurecen cuando lo usa una actriz respetada como Elham Shahin. Tal como dijo la propia Shahin sobre el tema, estas personas le tienen ‘miedo de los hechos’… Ella apareció en el programa de ‘Amr Adeeb y dijo explícitamente: ‘La parte en la que yo actúo en la serie revela el verdadero rostro de los agentes del EIIS; cuando lo vean lo entenderán. Esta gente lo aleja a uno mucho de la religión».

«Permítanme agregar en este contexto que, si la gente que ataca a la actriz Elham Shahin realmente se hubiese opuesto a asociar la shahada con la ropa que utilizan los terroristas, les hubiéramos escuchado expresar esta oposición cuando los terroristas llevaron a cabo ataques suicidas y asesinaban a mujeres inocentes, niños, ancianos y viudas. ¡Pero ellos guardaron silencio y no emitieron sonido alguno!… Los asesinatos no los conmocionaron, ¡y solo se sintieron ofendidos cuando Elham Shahin vestía el atuendo oficial de un agente del EIIS!…

«Si esta ropa no representa al islam, ¿por qué el actual jeque de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, se niega a declarar explícitamente que los criminales del EIIS no son musulmanes? Además, ¿no es más razonable condenar las acciones del EIIS? en sí mismo, que apedreaba gente hasta morir, cometía masacres, esclavizaba mujeres y establecía mercados de esclavos para vender mujeres secuestradas o cautivas, que condenar el disfraz utilizado por Elham Shahin? ¿No fueron los miembros criminales del EIIS quienes asociaron el islam con la maldad, la crueldad y la barbarie al cometer sus terribles crímenes? ¿No vimos a los cobardes del EIIS leer el Corán antes de volar por los aires a los civiles sin piedad? ¿Es esto también culpa de Elham Shahin?…

«Aquellos que atacaron la serie incluyeron a muchos jeques y predicadores. Entre ellos destacaron el estudioso de Al-Azhar ‘Abdullah Rushdy, quien tuiteó: ‘Aquellas series artísticas de televisión que presentan a gente religiosa como terroristas no lograrán combatir ni al terrorismo ya que lograron disgustar a los espectadores que temen dañar su religión. ¿No pueden ustedes presentar el velo y la barba en su forma más pura, tal como los usan la mayoría de los musulmanes en el mundo?

«Yo le digo a ‘Abdullah Rushdy en este contexto: ¿Cuál de las imágenes más puras del islam le ha brindado alguna vez a la gente? Su afirmación de que está permitido tener relaciones sexuales con mujeres prisioneras de guerra porque ‘ellas tienen necesidades’ – es que la imagen pura del islam que usted desea presentarle a los espectadores?…[9]

“Además, algunos llamaron a boicotear a las empresas cuyos comerciales fueron transmitidos durante el programa, bajo la consigna ‘No compro productos que promuevan una serie que distorsiona al islam’. Parece ser que estas personas consideran la conducta del EIIS como la verdadera y más pura forma del islam y no permitirán que nadie lo critique.

«Yo le agradezco a la Sra. Elham Shahin y a todos los creadores de esta serie, que les ha enseñado a los salafistas una lección que nunca olvidarán: es decir ¡los crímenes cometidos en nombre del islam no permanecerán sin que nadie rinda cuentas por estos! La hora de rendir cuentas ha llegado».[10]

Figura mediática Hamdi Rizq: La indignación por la serie indica que la ideología del EIIS todavía existe entre nosotros

La figura mediática egipcia Hamdi Rizq, ex-editor del diario Al-Masri Al-Yawm y hoy columnista de este diario, escribió que las críticas dirigidas hacia Elham Shahin sugieren que la ideología del EIIS ha penetrado muy dentro de la sociedad egipcia. Este escribió: «La imagen de la actriz Elham Shahin ataviada con el uniforme del EIIS y con una cinta elástica negra en la cabeza en el póster de la serie Bi-Tulou’ Al-Rouh sacó a relucir la ideología del EIIS que aún acecha en algunas mentes destruidas. ¿Cómo puede un afiche que muestra a Elham Shahin ataviada de agente del EIIS incita a gente común a atacar a esta gran actriz, quien fue acosada con maldiciones, injurias y acusaciones de inmodestia y herejía por parte de gente que realmente no observaron de cerca la imagen y descubrieron de qué trata?

«¡¿Qué tiene que ver el islam, que ustedes defiendes, con el EIIS?!… El islam no tiene nada que ver con las banderas negras del EIIS y nada que ver con el asesinato, el derramamiento de sangre o la esclavización y venta de mujeres como esclavas en los mercados negros.

«¡Qué extraño! ¿Cuándo perpetró el EIIS sus mentes y cuándo desarrollaron ustedes apego por sus banderas? ¿Lee enfada ver la bandera del EIIS o la cinta elástica negra en la frente de un agente del EIIS en la serie, interpretado por Elham Shahin? ¿No ven ustedes este uniforme… al norte de Irak? ¡Qué desconcertante! ¿Quién se ofende con una serie que expone los crímenes del EIIS, sus agentes hombres y mujeres, su forma de vestir, sus ideas y sus planes?…

«¿Viven cerca el EIIS y sus miembros entre nosotros? ¿Se esconde el EIIS como una serpiente debajo de nuestro piso y se apodera de nuestras mentes y pensamientos? ¡¿Quiénes son estos que defienden al EIIS en Egipto?!…»[11]

