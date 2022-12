En las últimas semanas se han producido informes, principalmente en las redes sociales, de que los turistas que visitan Catar para asistir al evento de la Copa del Mundo FIFA 2022 se han convertido al islam.[1] Parece ser que Catar realmente considera el evento de la copa del mundo como oportunidad para promover el islam entre los no-musulmanes. El 20 de noviembre, el día de la inauguración del torneo, hubo informes de que el Dr. Zakir Naik, predicador islámico extremista quien está siendo buscado por la justicia en India[2] y el predicador egipcio ‘Omar ‘Abdelkafy llegaron a la capital Doha por invitación del régimen de Catar, con el propósito de participar en da’wa (propagar el islam) entre los asistentes a la copa del mundo. Además, Catar ha establecido una amplia gama de actividades y contenidos destinados a promover el islam entre los visitantes extranjeros. Esto incluye una exposición interactiva sobre el islam, material sobre el islam en varios idiomas distribuidos en varios lugares, centros de visitantes en los que miles de voluntarios participan en la promoción del islam entre los asistentes a la copa del mundo y vallas publicitarias en las calles, centros comerciales y atracciones turísticas con citas del profeta Mahoma e información sobre el islam.[3]

En este contexto, varios periodistas árabes condenaron los esfuerzos por promover el islam entre los visitantes a la copa del mundo. Estos escribieron que el entusiasmo por usar el evento de la copa del mundo de esta manera refleja un sentimiento de inferioridad que lleva a los musulmanes a tratar de vender su religión a las masas como si fuesen productos baratos en el mercado y eso es pensar superficialmente y un insulto al propio islam. La copa del mundo, agregaron, no está destinada a ser objeto del da’wa y la forma de fortalecer a la nación islámica no es reclutando masas de nuevos musulmanes, sino uniéndose a la arena de la cultura, ciencia, industria y de tecnología. Uno de los autores escribió que el islam «merece mucho más aprecio y respeto» que eso y otro preguntó el cómo responderían los musulmanes si, en una copa del mundo en algún país no-musulmán, se hicieran esfuerzos para convertir a los musulmanes al cristianismo.

Lo siguiente son extractos traducidos de estos artículos.

Periodista egipcio: El afán de convertir a los visitantes al evento de la copa del mundo refleja un complejo de inferioridad musulmán

En un artículo publicado el 25 de noviembre, 2022 titulado «¿Es necesario comprar y vender el islam?», el periodista liberal egipcio Khaled Montasser escribió lo siguiente: «Los titulares, publicados y tuits histéricos antes y durante el evento de la Copa del Mundo FIFA 2022 expusieron una grave falla en nuestra conciencia colectiva que requiere de un tratamiento rápido y efectivo. Según estos titulares y publicados, el marfileño retirado futbolista (Drogba) Didier anunció que se convirtió al islam; el jeque Mahmoud Al-Masri informó la buena noticia de que Messi había proclamado los dos testimonios,[5] El actor estadounidense Morgan Freeman se convirtió al islam; un famoso predicador islámico hindú Zakir Naik convirtió a 558 personas al islam en tres días; un joven predicador egipcio Hatem Al-Huwaini, hijo de un renombrado predicador salafi Abu Ishaq Al-Huwaini, logró que diez transeúntes abrazaran el islam en media hora y una familia brasileña escuchó el llamado al rezo en Doha y decidió convertirse. Hubo un torrente de informes que celebraban la cantidad de personas que se unieron al islam, como si la copa del mundo fuera un torneo de religión, en lugar de fútbol. Si esto indica algo, indica que sufrimos de un severo sentido de inferioridad y de debilidad mental, como si el islam necesitara de compradores. Esta falla cultural nos hace ver como vendedores… parados en el mercado y gritando, ‘vengan, vengan, solo dos liras y medio, solo echen una miradita’ y así sucesivamente, a fin de atraer a más compradores.

«Señores, ni nuestra religión ni ninguna otra religión necesita de nuevos clientes o necesita ser comercializada masivamente. De hecho, no debe ser comercializada en lo absoluto, porque una gran cantidad de creyentes no asegura nuestro futuro o presente o fomentará innovación. Al contrario, a veces conduce a presiones, parálisis y a la debilidad económica… que se convierten en carga paralizante. Debemos fortalecernos participando de cultura, ciencia, industria y de tecnología y no reclutando a millones de seguidores para el islam y enorgullecernos por haberlos reclutado en media hora. Esto es más corto que el tiempo que le toma a una persona elegir una camisa y pantalones a su gusto, sin embargo, afirmamos que alguien reemplazó y abandonó todas las creencias en las que se crió, fuera de total convicción en una nueva fe.

«Permítanme preguntar: ¿Alcanzó Israel su poderío al hacer que más personas abracen el judaísmo?» ¿Se logró el control judío sobre los recursos económicos y sobre un vasto aparato mediático a través de millones de personas que se criaron como conejos y se unieron al judaísmo en manadas? Al contrario, la fuente de su fuerza fue transformar su estatus minoritario en ventaja. No nos convirtamos en el hazmerreír del mundo mientras jadeamos y resoplamos en este maratón imaginario de cordial hospitalidad y celebraciones nocturnas y alardeamos que los jugadores se unen a nuestra fe y a nuestro equipo religioso.

“Amigos, seamos algo más confiados y flexibles cambiando nuestro pensamiento y ajustándolo al presente y al futuro y a la marcha de la historia. De lo contrario, sufriremos de una fijación mental y nuestro reloj se atascará y, a pesar de ser una nación que desea salir del capullo del atraso, retrocederemos aún más… Debemos entender el empuje de la historia, para no quedarnos en los costados».[6]

Periodista jordano: ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si los no-musulmanes utilizaran la copa del mundo para convertir a los hinchas musulmanes del fútbol al cristianismo?

‘Oraib Al-Rantawi, un periodista y comentarista político jordano, escribió el 26 de noviembre: «… No puedo aceptar la idea de que llamaron a un batallón de ‘predicadores’ y ‘propagadores’ para que vengan a la copa del mundo (fútbol), con el propósito de usar este evento de masas para participar en da’wa y engrosar las filas de los musulmanes. Los musulmanes no sufren de números insuficientes… Además, que yo sepa, la copa del mundo no es un evento da’wa y no debemos alegrarnos tanto de ver en las redes sociales videos e imágenes de individuos y grupos de fanáticos proclamando los dos testimonios, cuando nosotros ni siquiera sabemos si realmente abrazaron el islam tan rápido…

“Imagínense el escenario contrario al que circula hoy. ¿Cómo hubiésemos reaccionado nosotros si en el anterior mundial en Moscú en el 2018 hubieran intentado atraer a los musulmanes al cristianismo ortodoxo, o si en la próxima copa del mundo en Canadá, México y Estados Unidos en el año 2026 intentan convertir a los fanáticos árabes en cristianos católicos y protestantes? ¿Cómo reaccionaríamos ante esta ‘conspiración mundial’ contra la identidad y la fe de la nación musulmana en los sucesivos torneos de la copa del mundo?»[7]

Periodista kuwaití: «Imágenes horripilantes» de hinchas en la copa del mundo que se convierten reflejan un «pensamiento superficial» y son «un verdadero insulto al islam»

El periodista kuwaití Muhammad Al-Rumaihi escribió de manera similar en su columna en el portal de Al-Nahar Al-Arabi: «La gente confunde la noción del da’wa y la noción de la copa del mundo. Hemos estado escuchando sobre el número de ‘asistentes a la copa del mundo que se han convertido con éxito al islam’. Esta es una manera de pensar superficialmente y un insulto a la culta religión del islam. Una imagen mostraba a una adolescente rodeada por varias personas que la entrenaban para proclamar los dos testimonios y luego declaraban: ‘¡La hemos convertido al islam!’, mientras ella muy probablemente era completamente ajena a lo que estaba sucediendo.

“Esta es una comprensión errónea del islam, que se supone debe estar rodeado de honor y respeto y no de estas escenas horripilantes, que son flagrante insulto a los valores supremos del da’wa islámico. Estas masas no vinieron a Catar a ser elegidos para que se conviertan a la religión. Este es un logro barato, porque, para la mayoría o todas estas personas que fueron ‘convertidas ‘con éxito’, todo fue solo una broma, parte de la experiencia de la copa del mundo, como vimos en el caso de esa adolescente”.[8]

