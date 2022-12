Tras el incidente ocurrido el 14 de diciembre, 2022 en la aldea Al-Aqbieh al sur del Líbano, durante el cual murió el soldado irlandés Seán Rooney (23) y resultaron heridos otros tres miembros de la unidad de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FPNUL), Hezbolá se esforzó por subrayar que este no estuvo involucrado en el incidente. Wafiq Safa, jefe del Departamento de coordinación y comunicaciones de Hezbolá, se apresuró a explicarle a la agencia de noticias Reuters de que se trató de un «incidente no intencional que tuvo lugar entre los residentes de Al-Aqbieh y gente de la unidad irlandesa». Este le transmitió sus condolencias a la FPNUL y llamó a no involucrar a Hezbolá en el asunto.[1] Ibrahim Al-Moussawi, parlamentario de Hezbolá que realizó una visita de condolencias a la sede de la FPNUL, calificó la muerte del soldado irlandés de «pérdida para toda la humanidad» e instó a que se incremente la coordinación y cooperación entre la FPNUL y las autoridades en el Líbano a fin de prevenir la recurrencia de tales instancias.[2] El diario libanés Al-Akhbar, cercano a Hezbolá, también afirmó que el incidente fue «resultado de una sucesión de errores no-intencionales por parte de todos los involucrados» y que ni la FPNUL ni Hezbolá tenían ningún interés en politizarlo en lo absoluto.[3] Además, varios días después del incidente, Hezbolá supuestamente arrestó a dos personas sospechosas de estar involucradas en el incidente.[4]

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los funcionarios de Hezbolá por negar cualquier participación de la organización, los artículos en la prensa libanesa insistieron en que Hezbolá fue responsable de ello y de la muerte del soldado irlandés. Estos artículos cuestionaron la afirmación de Hezbolá de que los agresores fueron personas que habitan en el lugar al sur del Líbano, afirmando que los disparos fueron deliberados y llevados a cabo por orden de Hezbolá. Esta organización, agregaron, ha usurpado el control de la zona sur del Líbano del gobierno libanés y este incidente, al igual que incidentes similares anteriores, es una prueba más de la sombría realidad en el Líbano en la que el estado es incapaz de imponer su autoridad y soberanía sobre esta región. Algunos de los periodistas afirmaron que el asesinato del soldado irlandés fue la respuesta de Hezbolá a la Resolución 2650 de las Naciones Unidas, del 31 de agosto, 2022 el cual extendió el mandato de la FPNUL en el Líbano por un año más y estipula que la FPNUL tiene libertad de operación en las áreas bajo su autoridad sin necesidad de ninguna aprobación previa de nadie. Cuando esta fue aprobada, la resolución provocó reacciones furiosas por parte de los funcionarios de Hezbolá, quienes la llamaron «un grave acontecimiento que transforma la FPNUL en una fuerza de ocupación».[5]

Este informe da un repaso a extractos de artículos de periodistas libaneses que responsabilizan a Hezbolá por la muerte del soldado irlandés de la FPNUL.

Columnista libanés: La muerte del soldado irlandés fue el primer pago de la FPNUL por la enmienda hecha a la resolución 1701

El 17 de diciembre, 2022 en su columna en el diario libanés Nidaa Al-Watan, Tony Francis escribió lo siguiente: “El 31 de agosto, 2022 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas renovó el mandato de las fuerzas internacionales (FPNUL) en el sur por un año más. La resolución incluye una enmienda importante relacionada con las actividades de la FPNUL, que enfatiza no necesitar ‘autorización previa o permiso de nadie para llevar a cabo las tareas encomendadas y está autorizada para llevar a cabo su operación de manera independiente’. Sin embargo, el tema no terminó ahí, ya que en su discurso dado el 17 de septiembre, 2022 el secretario general de Hezbolá Hassan Nasrallah le advirtió a los organismos internacionales que, ‘si tienen la intención de operar en la zona sur del Líbano independientemente del estado y su ejército, siendo este responsable de las actividades al sur del Litani, crearán una situación que no les beneficiará en lo absoluto. Sus comentarios fueron precedidos por declaraciones realizadas seis días antes por el jeque Mohammad Yazbek (fundador de Hezbolá) y representante del líder iraní Ali Jamenei en el Líbano), quien atacó la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y afirmó que convirtió a la FPNUL en una ‘fuerza ocupante’.

«El miércoles por la noche murió un soldado irlandés de la FPNUL, en lo que pudiera verse como el primer pago hecho por la FPNUL a la enmienda realizada a la resolución internacional. La explicación dada por su muerte fue que su vehículo se desvió de la ruta regular, lo que hizo provocar a los enojados «lugareños» que le dispararan. Este soldado irlandés, que llegó al Líbano desde el norte del mundo en una misión de paz, corrió con la misma suerte que su camarada, el oficial y piloto libanés Samer Hanna, quien se desvió de su ruta en el aire sobre las montañas del sur del Líbano y murió en un incendio similar en su propia tierra.[6] Es muy probable que seamos testigos de incidentes trágicos similares en el futuro si persiste la situación actual, en la que no está del todo claro quién gobierna esta parte del país (es decir, el sur del Líbano).

«Ni Samer Hanna ni el soldado irlandés se merecían tal muerte. Samer Hanna se merecía un país que controlara sus propias tierras y el soldado irlandés merecía vivir una vida tranquila en su tierra natal, al igual que los miles de sus camaradas en la fuerza internacional, quienes llegaron de todo el mundo para llevar a cabo una noble misión en un país cuyos habitantes no han conocido paz durante los últimos 50 años. No importa quién asesinó al soldado irlandés, es seguro asumir que las investigaciones prometidas no revelarán su identidad. También puede suponerse que el tema de la viabilidad de dejar estacionadas a la FPNUL en el sur del Líbano será planteada agresivamente por las madres de sus soldados y por los gobiernos de sus países…”[7]

Periodista libanés: El asesinato del soldado irlandés fue intencional; Hezbolá utiliza el sur de Líbano como base de operaciones de avanzada por Irán en contra de Israel

En su columna en el diario libanés Al-Nahar, el periodista libanés ‘Ali Hamada escribió lo siguiente: «Yo no exageraría si dijera que el asesinato de un soldado del batallón irlandés de la FPNUL y las heridas que recibieron otros fueron un incidente muy grave, porque no fue ni accidental ni ‘involuntario’, tal como afirmó Hezbolá en su declaración, ni fue una respuesta por parte de ‘los lugareños’. Tal situación es solo un término detrás del cual Hezbolá se esconde cuando desea chocar con las fuerzas de la FPNUL que están tratando de cumplir su misión de acuerdo con las resoluciones más relevantes de las Naciones Unidas.

«Este fue un ataque intencional. El disparar contra el vehículo que transportaba a los soldados fue deliberado y no podía haber ocurrido sin una orden de los líderes de la organización. Incluso si el disparar no llevaba las intenciones de matar, sino solo asustar a la patrulla y transmitirle un mensaje más duro de lo habitual, la respuesta despectiva de Hezbolá al disparar contra esta fuerza, que representa la legitimidad internacional es decir, las Naciones Unidas, equivalió a ‘vetar’ la reciente resolución de la ONU de agosto, 2022 que prorrogó el mandato de la FPNUL y afirmó su derecho a realizar patrullas, promulgar vigilancia y conducir registros sin necesidad de permiso de ningún elemento en el terreno…

“El hecho de que la milicia de Hezbolá ejerza este tipo de ‘veto’ al tomar sus armas y derramar sangre es clara evidencia de la amarga realidad que prevalece en el Líbano. Prueba que el estado del Líbano no es más que una ilusión, porque la soberanía se hace cumplir de acuerdo con la ley solo entre los sectores del pueblo libanés que creen que la vida nacional debe ser llevada a cabo de acuerdo con la ley y no de acuerdo con la lógica de la fuerza, que actualmente defiende el grupo (es decir, a Hezbolá) que está comprometido con una agenda externa es decir, la de Irán. Segundo, esto refleja la debilidad del estado, de sus instituciones y sus líderes, desde lo más alto de la pirámide hasta su base, frente a la fuerza opresora que de hecho posee las riendas del poder y de la toma de decisiones más soberana. Tercero, las decisiones oficiales libanesas indican que la cooperación entre las instituciones estatales del Líbano y Hezbolá en tramar conspiraciones es mucho más profunda y más compleja de lo que la gente piensa…

“La investigación del incidente debe ir más allá del marco técnico. Estamos hartos de escuchar la mentira de que estos ataques son respuesta de aquellos que habitan en el ‘lugar’. La ONU sabe y entiende muy bien que este eufemismo, utilizado por Hezbolá en el área de operaciones de la FPNUL… es solo un medio… para evitar que las fuerzas internacionales frustren los esfuerzos de Hezbolá en convertir el sur de Líbano en una base de operaciones avanzada en la frontera con Israel. El propósito de estos esfuerzos no es ‘liberar Jerusalén’, tal como se afirma en las declaraciones publicadas por el régimen iraní y sus aparatos locales en el Líbano y en otros lugares. El propósito es facilitar promover las políticas e intereses iraníes relacionados con una lucha más extendida en la región. Por lo tanto, uno puede considerar al Líbano, así como también a Siria, Irak, Gaza y Yemen, como zonas de amortiguamiento que protegen al régimen iraní…

«No esperamos resultados por parte de las investigaciones realizadas por los libaneses… De lo ocurrido concluimos que, mientras Irlanda ha perdido soldados, los libaneses hemos sufrido una pérdida aún mayor en términos de respeto por la ley y por las instituciones del país…»[8]

Para ver el resto del despacho en inglés junto a las imágenes copie por favor el siguiente enlace en su ordenador: https://www.memri.org/reports/lebanese-journalists-hizbullah-responsible-death-irish-unifil-soldier

[1] Reuters.com, 15 de diciembre, 2022.

[2] Alahednews.com.lb, 17 de diciembre, 2022.

[3] Al-Akhbar, (Líbano), 16 de diciembre, 2022.

[4] Almodón.com, 17 de diciembre, 2022.

[5] Para más información sobre esta resolución de la Naciones Unidas y las respuestas del gobierno libanés y de Hezbolá, véase la serie de MEMRI Informe del PSATY – Hezbolá aumenta sus amenazas a la FPNUL tras resolución de la Naciones Unidas de extender su mandato por otro año y ampliar su autoridad, 13 de septiembre, 2022.

[6] La referencia es a un incidente ocurrido el 28 de agosto, 2008 en el que agentes de Hezbolá dispararon contra un helicóptero de las fuerzas armadas libanesas en Sujoud. El piloto, Samer Hanna, realizo un aterrizaje forzoso de la nave y fue asesinado. Según el portal «Now Lebanon», fuentes cercanas a Hezbolá afirmaron que el helicóptero fue atacado porque entró en lo que Hezbolá considera un área sensible en la intersección de líneas de la red de comunicaciones en la organización. Las fuentes agregaron que Hezbolá le advirtió al Ministerio de Defensa y al ejército que no ingresaran en esta área.

[7] Nidaa Al-Watan, (Líbano), 17 de diciembre, 2022.

[8] Al-Nahar (Líbano), 17 de diciembre, 2022.

The post Periodistas libaneses: Hezbolá es responsable por la muerte de un soldado irlandés perteneciente a la FPNUL first appeared on MEMRI Español.