Periodistas sauditas: Debemos promover un sharia modernizado que refleje el verdadero espíritu del islam como respuesta al modelo extremista presentado por los talibanes

Varios artículos publicados recientemente en la prensa saudita critican el modelo extremista promovido por los talibanes en Afganistán y del EIIS y los movimientos del islam político. Este modelo, argumentan ellos, no refleja el verdadero espíritu del islam y tiene como base una implementación equivocada del sharia islámico. Este es el resultado de décadas de adoctrinamiento que promovieron el adaptar la jurisprudencia islámica a eras pasadas, antes de la era de progreso y prosperidad en el mundo musulmán. Los artículos añaden que el extremismo de estos movimientos refleja una «crisis ideológica» en el islam y que por lo tanto, existe necesidad urgente de promulgar reformas para adaptar el sharia islámico a la era moderna y fomentar un espíritu de tolerancia y amor por la vida.

Lo siguiente son extractos traducidos de estos artículos.

Periodista saudí: El modelo de los talibanes al estilo del Estado Islámico solo oprime a la mujer y produce combatientes yihadistas

En un artículo sarcástico publicado en el diario ‘Okaz, el columnista ‘Abdallah bin Bakhit escribe que el EIIS, los talibanes y las organizaciones del islam político adoptan un modelo equivocado del estado islámico que, en lugar de promover el progreso, solo oprime a las mujeres y produce combatientes yihadistas. Este modelo, añade, es fruto de las ideas extremistas que desde hace décadas promueven los predicadores en el mundo musulmán. Esta, dice, es la razón por la cual Al-Azhar, la autoridad religiosa suprema en el mundo musulmán sunita, se abstuvo de acusar al EIIS de herejía. Si lo hubiese hecho, se hubiese visto obligado a dirigir la misma acusación a muchos otros movimientos y predicadores.

Bin Bakhit escribió lo siguiente: «Me alegré cuando Al-Azhar se negó a acusar al EIIS de herejía. Muchos intelectuales protestaron y condenaron esta decisión y algunos incluso acusaron a esta venerable universidad religiosa de tramar conspiraciones. Pero si consideramos el tema en profundidad, veremos que Al-Azhar tomó la decisión correcta. La institución no encontró nada en la conducta del EIIS que justificase acusarlos de herejía. Todas las decisiones tomadas por el EIIS y todas sus acciones sobre el terreno se ajustan a los principios y decisiones religiosas de las que hemos estado escuchando constantemente durante 40 años. Al-Azhar se abstuvo de acusar al EIIS de herejía porque esto hubiese significado dirigir la misma acusación contra todos aquellos que subieron a los púlpitos para predicar el islam en la era del despertar islámico que se extendió por todos los países árabes a finales del siglo 20.[1] El EIIS se dio cuenta de la visión del movimiento Despertar Islámico en la práctica y al pie de la letra. Estos implementaron todo lo que aprendieron de los libros de tradición y todo lo que escucharon de los clérigos más longevos. Su problema fue que lo implementaron demasiado pronto. Estos anunciaron su estado antes de que tuvieran la fuerza necesaria y el mundo se abalanzó sobre ellos y los derrotó. Nadie desea permanecer en el bando perdedor, así que nuestros honorables clérigos se distanciaron del EIIS, aunque antes de esto solían proporcionarle al EIIS fondos y combatientes y rezaban por ello con todo su corazón.

“Yo no estaba entre los que anhelaban la total desaparición del EIIS. Yo deseaba que el mundo le provea con territorio para establecer un estado que implementase el sharia, el tipo de estado que todas las organizaciones del islam político tienen prometió establecer y que todos los pueblos musulmanes han estado anhelando. Cada vez que se le pregunta a uno de nuestros honorables predicadores el por qué los estados musulmanes no lideran el mundo, lo atribuye al hecho de que no estamos implementando el verdadero islam. Afortunadamente, el mundo sigue girando y el sueño ahora está a punto de hacerse realidad, porque, después de que el mundo le privó al EIIS con el honor de implementar el sharia, la historia nos dio a los talibanes para cumplir con este deber… Esperemos y veamos cómo implementan el sharia y cómo esto afecta el desarrollo, la prosperidad y el bienestar del pueblo afgano y guía al mundo entero por el camino correcto.

“Los talibanes ya han desarraigado a las mujeres de las universidades. Este es el primer atisbo del éxito de los afganos. Las mujeres no tienen cabida en la universidad ni en el mercado laboral. Mantenerlas en casa las transformará oficialmente en madres perfectas para que críen a las generaciones venideras. La mujer no necesita estudiar nada, porque tiene papeles más nobles y más importantes, el principal de los cuales es obedecer a su marido, llenar de alegría su corazón, conservar sus riquezas, impedir que nadie entre en su casa sin su permiso, incluyendo a sus propios padres y abstenerse de dar caridad sin su consentimiento. Ella no debe dar ni un solo paso fuera del hogar sin su permiso y debe vestirse solo de acuerdo con sus gustos y deseos. El hogar es su reino, donde ella se sienta en el trono, alta y orgullosa y uno de sus roles principales, para lo cual fue creada y que se adapta a sus inclinaciones naturales, es cuidar de los hijos de su esposo. Sus hijos varones se convertirán en fuentes de creatividad, producción e invención y constituirán el círculo exclusivo del cual se seleccionarán los combatientes yihadistas y los funcionarios de la policía religiosa. El mundo está esperando ver los intentos exitosos de los afganos de producir misiles, aviones, computadoras, semiconductores y todo lo que conduzca al progreso y desarrolle la cultura, luego que los conspiradores privaron al EIIS de la oportunidad de hacerlo.

«La competencia entre el iPhone estadounidense y el Galaxy coreano nos está causando sentimientos de inferioridad. Nuestra gente anhela comprar un teléfono móvil islámico fabricado por los talibanes. Yo espero ver uno en el mercado muy pronto. Una de las características más importantes de este teléfono será el cumplimiento del sharia islámico: sin cámara, sin música y sin imágenes. En lugar de música, ofrecerá una selección de los sermones del mulá Omar, conferencias de nuestros honorables predicadores, las teorías de Zaghloul Al- Naggar[2] e himnos religiosos…”[3]

Periodista saudita: Arabia Saudita debe liderar una reforma para eliminar el pensamiento extremista

En un artículo publicado el 30 de diciembre en el diario ‘Okaz, el periodista Osama Yamani insta a Arabia Saudita a promover el desarrollo de un sharia islámico adaptado a la era moderna, escribiendo lo siguiente: «La decisión del gobierno talibán de prohibirle a la mujer estudiar y mezclarse con los hombres surge del hecho que los extremistas en el gobierno talibán creen y piensan que están haciendo lo correcto al seguir el sharia islámico tal como la aprendieron de los estudiosos religiosos, a quienes consideran como la autoridad en las leyes del sharia y sobre la jurisprudencia islámica. El problema es que el sharia fue creado por seres humanos en cierto período en el pasado, antes de la prosperidad y el progreso de la nación islámica. Es por lo tanto adecuado para las necesidades y los medios de ese período, basados en el conocimiento, la situación económica y las condiciones de vida generales para ese momento. Este pensamiento extremista todavía prevalece porque está arraigado en la tradición, en percepciones erróneas y en información falsa que algunos se han acostumbrado a escuchar, especialmente desde que aquellos que transmiten hadices y aquellos que posteriormente lo transmitieron se esforzaron por borrar y ocultar información sobre las vidas de los primeros musulmanes en la época de la misión del profeta Mahoma y en el época del califato omeya y abasí…

“La decisión del gobierno talibán atestigua la existencia de una crisis ideológica, e indica cuánto debe revisarse y desarrollarse la ley islámica y con qué urgencia necesitamos una ley islámica actualizada basada en principios modernos. Todas las instituciones religiosas deben actuar para formular los principios modernos del sharia y difundir el espíritu de tolerancia, amor por la vida, trabajo duro, creatividad y normas del buen vivir.

«Como patrocinador y servidor de los lugares sagrados es decir, Meca y Medina y debido a su papel de liderazgo iluminado… el mundo musulmán espera que Arabia Saudita lo guíe hacia un sharia actualizado y principios modernos que coincidan con el espíritu de la época y que cumplan con el sentido común y que liberará a la nación islámica del sectarismo y el odio, la unirá en torno a una ideología compartida, restaurará su cohesión y unirá los corazones de los creyentes. El mundo se encuentra en una crisis ideológica, que no debe dejarse en manos de las fuerzas islamistas… Esta crisis nos exige desarrollar nuestros institutos de aprendizaje y aunar nuestros esfuerzos para eliminar la forma de pensar ignorante que ha prevalecido durante siglos, durante la cual la pobreza, la ignorancia y las enfermedades se extendieron y los enemigos se apoderaron de nosotros».[4]

Periodista saudita sénior: Solo el islam moderado derrotará a los talibanes

El destacado periodista saudí ‘Abd Al-Rahman Al-Rashed, ex-editor del diario saudí Al-Sharq Al-Awsat y actual director general de Al-Arabiya TV, también sostuvo que solo la reforma ideológica puede cambiar el pensamiento extremista de los talibanes. Este escribió: «El arma del hambre económica no nos servirá en la lucha contra los talibanes. Incluso las armas de los marines o las armas nucleares no lo disuadirán. Los talibanes son un movimiento religioso y social extremista y el arma que puede cambiarlo más efectivamente es la educación y la difusión del islam moderado por todos los medios que puedan llegar ante los ojos y oídos de los afganos…

«Los líderes talibanes pertenecen a la vieja generación, aunque su ejército se compone de jóvenes. Viven aislados del mundo y están convencidos de que tienen razón y que el mundo está mal. La mayoría de las sociedades islámicas alguna vez estuvieron cerradas, pero se desarrollaron gracias a un programa de educación e integración gradual en el mundo moderno. Al contrario, los talibanes permanecieron en una situación muy difícil debido a las guerras del pasado. Se supo de su primer líder, el mulá Omar, pero pocas personas lo vieron. Solo hubo una foto descolorida de él que fue tomada en secreto, porque creía que la fotografía estaba prohibida por el sharia islámico y solía castigar a cualquiera que tomara fotografías. Hoy vemos que hay diferentes opiniones dentro de los talibanes, lo que da fe de la controversia interna, pero hasta ahora los extremistas parecen estar ganando. Algunos de los líderes que vivían fuera de Afganistán, por ejemplo en Pakistán y Catar y ahora han regresado a Kabul son menos radicales. Esto incluye al portavoz del emirato Muhammad Suhail Shaheen, quien no tuvo una respuesta convincente cuando un entrevistador de CNN[5] le preguntó el por qué a las mujeres afganas se les prohíbe estudiar cuando él permitió que sus propias hijas estudiaran en Doha».[6]

