La muerte de Nizar Banat, crítico de larga data y muy conocido de la Autoridad Palestina ocurrida el 24 de junio, 2021a pocas horas después de su arresto por los aparatos de seguridad de la Autoridad Palestina en Hebrón, provocó una protesta generalizada entre la población palestina e intensificó críticas contra la Autoridad Palestina, la cual está encabezada por el presidente Mahmoud ‘Abbas, especialmente contra la violencia empleada por sus aparatos de seguridad y su supresión a la libertad de expresión y a otras libertades democráticas. La familia de Banat responsabilizó al liderazgo de la Autoridad Palestina por su muerte y destacó que el comunicado oficial, que afirmaba que este murió en el hospital luego que «su salud se deterioró» es falso y que murió tras ser brutalmente golpeado por los aparatos de seguridad durante su arresto.[1] La Autoridad Palestina se apresuró a anunciar que formó un comité, encabezado por el ministro de Justicia con el propósito de investigar la muerte de Banat.[2] Sin embargo, la familia de Banat aclaró que rechazó el comité y no aceptara sus conclusiones, ya que las propias autoridades estuvieron involucradas en el incidente y exigieron formar un comité de investigación internacional.[3]

La muerte de Banat y el manejo del incidente por parte de la Autoridad Palestina provocaron una condena generalizada de elementos en todo el espectro político palestino y de las organizaciones de derechos humanos palestinas e internacionales. Las organizaciones palestinas de derechos humanos se negaron a participar en el comité de investigación designado por el gobierno y anunciaron que formaron un comité propio para investigar el tema.[4] El incidente también provocó acaloradas manifestaciones masivas en las ciudades de Cisjordania, en las que se escucharon llamados a derrocar a la Autoridad Palestina y al presidente ‘Abbas. Las protestas fueron reprimidas violentamente por las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina y por los cuerpos policiales vestidos de civil, quienes golpearon no solo a los manifestantes sino también a los periodistas que informaban sobre los hechos.[5] Fatah organizó contra-manifestaciones en apoyo al presidente ‘Abbas y sus activistas ayudaron a las fuerzas de seguridad a disolver las protestas anti-gubernamentales.[6]

Las diferentes facciones de la oposición palestina, especialmente Hamás, se apresuraron en aprovechar los eventos sucedidos para promover su agenda política y avivar las llamas de las protestas en contra de la Autoridad Palestina, con el objetivo de derrocarla. Hamás emitió una declaración culpando a la Autoridad Palestina por la muerte de Banat y lo calificaba de crimen predeterminado que se suma a los muchos otros crímenes de la Autoridad Palestina y su supresión a las libertades del pueblo.[7] Los líderes de Hamás instaron a las masas a unirse a las protestas contra la Autoridad Palestina,[8] declaraciones similares fueron emitidas también por el grupo Yihad Islámico palestino, el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) y otras facciones.[9]

Ante las masivas protestas por la muerte de Banat, que avergonzaron a la Autoridad Palestina y los intentos de Hamás y otros de aprovechar el tema en beneficio propio, funcionarios de la Autoridad Palestina y de Fatah comenzaron a presentar las protestas como disturbios liderados por Hamás y nada más. Aunque las protestas son masivas e involucran no solo a miembros de Hamás, los voceros de la Autoridad Palestina y de Fatah afirmaron que estas fueron organizadas por «elementos dudosos», «traidores» y por «mercenarios» con «agendas extranjeras» que intentaban organizar otro golpe de estado similar al del año 2007.[10]

De hecho, el gran alcance de las protestas refleja la rabia y frustración de la población palestina. La muerte de Banat fue aparentemente la gota que colmó el vaso y provocó un estallido de ira que se ha ido acumulando durante mucho tiempo debido a muchos aspectos de la conducta mostrada por la Autoridad Palestina, incluyendo la decisión de ‘Abbas a finales de abril de posponer indefinidamente las elecciones al Consejo Legislativo Palestino.[11]

Los artículos publicados por periodistas, políticos e intelectuales palestinos tras la muerte de Banat afirmaron de hecho que la conducta de la Autoridad Palestina y sus aparatos de seguridad sobre este tema reflejan una larga serie de problemas y dolencias que afligen a la Autoridad Palestina, que se manifiestan en la mala gestión, corrupción, supresión de libertades y la falta de democracia. Estos pidieron a la Autoridad Palestina y a su liderazgo que promulguen reformas antes de que sea demasiado tarde.

Los siguientes son extractos traducidos de algunos de estos artículos.

Ex-ministro de la Autoridad Palestina: Los expertos no deben ser acusados ??de traición; La Autoridad Palestina manejó muy mal el tema Banat y necesita de una reforma

Escribiendo en el diario palestino Al-Ayyam, el miembro de Fatah Ashraf Al-‘Ajrami, ex-ministro de asuntos de los prisioneros de la Autoridad Palestina, declaró que el mal manejo por parte de la Autoridad Palestina al tema Banat es solo uno de los muchos incidentes de corrupción y violación de la democracia y llamó a solucionar los problemas antes de que sea demasiado tarde. Este escribió:

«El arresto y asesinato de Nizar Banat indignó enormemente a la sociedad palestina, no solo porque el incidente fue una flagrante violación de las leyes palestinas, sino porque reflejó desprecio por la vida humana, que cualquier gobierno adecuado debe respetar y tratar como valor de suprema importancia… El manejo realizado por parte de la Autoridad Palestina en la muerte de Banat fue inadecuado y retrasado y no tuvo en cuenta a la opinión pública y la gran sensibilidad del tema, que sacudió a la sociedad palestina y amenaza la estabilidad de la sociedad y de la Autoridad Palestina, mientras pone en peligro la propia existencia de la Autoridad Palestina.

La Autoridad Palestina, incluyendo sus más altos escalafones, debió haber admitido desde el principio que cometió un error, asumir toda responsabilidad y declarar que se tomaron medidas de inmediato, por ejemplo, que todos los involucrados, incluyendo a los funcionarios de alto rango, fuesen arrestados hasta la finalización de las investigaciones y que los infractores comparecieran ante la justicia. Además, la composición del comité de investigación debería haber sido inclusiva, con el fin de tranquilizar a todas las partes involucradas y al mismo tiempo garantizar su confiabilidad y amplia aceptación de sus conclusiones. Altos funcionarios debieron haber visitado a la familia Banat, transmitir sus condolencias y satisfacer todas las necesidades de la familia. La ausencia de la Autoridad Palestina en los primeros días después del incidente creó un gran vacío, que todos aprovecharon para promover sus intereses.

«La muerte de Banat puede que haya provocado menos furia si el momento hubiese sido diferente. El incidente ocurrió en un momento en que la popularidad de la Autoridad Palestina y su liderazgo están de capa caída, debido al aplazamiento de las elecciones generales, la débil conducta presentada por la Autoridad Palestina durante la guerra con Gaza (es decir, el conflicto de mayo, 2021 entre Hamás e Israel y el horrible escándalo al trato dado a la vacuna,[12] así como también muchos otros problemas que reflejan el deficiente desempeño de la Autoridad Palestina, la corrupción y las fracturadas relaciones entre el liderazgo y todos estos factores conspiraron para darle al último incidente un protagonismo inusual y una mayor resonancia local e internacional… Todo esto fue exacerbado por la conducta presentada por los aparatos de seguridad hacia los manifestantes que protestaron por la muerte de Nizar Banat…

«La Autoridad Palestina se encuentra ahora en una situación difícil y en una encrucijada. Esta vez probablemente logre superar su difícil situación, debido a la discrepancia en los objetivos y posturas de los manifestantes. Pero si ocurre otro incidente de este tipo, no existe ninguna garantía de que la Autoridad Palestina podrá resistir la ola de protestas y el estallido de la ira pública, sobre todo porque en los últimos años su popularidad ha menguado considerablemente, debido a la ineficacia y actitud dominante del poder ejecutivo, la ausencia de la rama del poder judicial y de supervisión verdadera, la coacción del sistema judicial y el compromiso de su independencia y confiabilidad y la falta de rendición de cuentas debido a errores, mala gestión y corrupción en las instituciones de la Autoridad Palestina y también debido a las restricciones a la democracia y a la libertad de expresión.

«Lo que actualmente impide que la situación se deteriore y se convierta en destrucción total y en anarquía es que los manifestantes no están unidos en sus consignas y demandas… Algunos pertenecen a facciones que quieren que la Autoridad Palestina colapse y Cisjordania entre una etapa de anarquía que creará una situación similar a la de Gaza… Algunos desean vengarse de la Autoridad Palestina y ajustar cuentas con ella, y otros desean ganar popularidad por razones que tienen que ver con elecciones futuras. También existen elementos regionales influyentes que están involucrados en las protestas. Pero la abrumadora mayoría de ciudadanos critican actualmente a la Autoridad Palestina porque desean reformarla y mejorarla, para que cumpla con sus deberes de la mejor manera posible. Ellos no desean destruirla y que entre en un estado de anarquía. Por lo tanto es inconcebible acusar a los manifestantes de ser una quinta columna o de que van en contra de la Autoridad Palestina o de Fatah…

«La lección que puede aprenderse del incidente es que se necesita de una transformación rápida y genuina en las estructuras y el desempeño de la Autoridad Palestina, a fin de restaurar la fe del pueblo en estas. Ante este contexto, es importante actuar para formar un gobierno de unidad, aunque esto no es tarea fácil… La Autoridad Palestina es un logro nacional y destruirla no le servirá a nuestro pueblo. Pero debe comportarse responsablemente y desarrollar las instituciones de un estado democrático y civilizado».[13]

Diario Al-Quds: El pueblo palestino pensó que su liderazgo lo protegería y no restringiría sus libertades

Un editorial del diario palestino Al-Quds criticó el asesinato de Nizar Banat, la represión de las protestas en su contra y la persecución por parte de los periodistas que informaban sobre estas protestas: «Ayer vimos más agresiones de las fuerzas de seguridad palestinas contra los manifestantes en Ramala, manifestantes que exigen enjuiciar a los asesinos de Nizar Banat y hacerles rendir cuentas por asesinarlo solo porque criticó a la autoridad palestina y a sus aparatos de seguridad en preocupación por la causa palestina y la lucha nacional palestina… Esta agresión también fue dirigida contra los periodistas palestinos que cubren los hechos, demostrando así que las fuerzas de seguridad continúan violando la libertad de hacer periodismo y la libertad de opinión. Esto es mera violación de la ley fundamental palestina que garantiza la libertad de opinión y de expresión y la libertad de los periodistas para informar sobre los hechos. Los periodistas palestinos, que son asesinados, arrestados y abaleados por las fuerzas de la ocupación, no merecen ser atacados por la Autoridad Palestina también, a través de sus aparatos de seguridad…

«Nuestro pueblo, sometido al yugo de la ocupación, pensó que la Autoridad Palestina lo protegería, en lugar de oprimirlo y restringir sus libertades además de su libertad de expresión. Si la Autoridad Palestina continúa permitiendo que las fuerzas de seguridad ataquen a ciudadanos y periodistas solo por expresar su opinión, su conducta lo colocará en la misma categoría que la de los países opresores…

«Esperamos que las leyes sean implementadas, que se restrinja a las fuerzas de seguridad y que se castigue y rindan cuentas aquellos quienes dañen la libertad de pensamiento y expresión y tengan en la mira a periodistas…

«Esto requiere de un reexamen a las leyes que contravienen la Ley Fundamental Palestina, muy en especial porque la conducta y las violaciones realizadas por las fuerzas de seguridad nos hacen mirar, a los ojos del mundo, como un pueblo que no se merece un estado independiente. Esto refuerza la afirmación de la ocupación de que los palestinos no se merecen un estado y no están calificados para gobernar uno. Por lo tanto, ¿se enmendará la situación recurriendo a las masas y pidiéndoles que expresen su opinión en las elecciones, tal como lo exigió nuestro pueblo, que desea cambiar al régimen político, restaurar la unidad nacional y acabar con el cisma? ¿O permaneceremos en el vórtice de la lucha interna, donde la ocupación está intentando mantenernos?»[14]

Política palestina y activista de los derechos de la mujer: La Autoridad Palestina sólo desea verse democrática; se necesita una investigación independiente

La política y activista de los derechos de la mujer Rima Nazal, miembro del Consejo Nacional Palestino (CNP), escribió en su columna en el diario Al-Ayyam que el asesinato de Banat debe ser investigado por un comité investigador independiente y no por un comité designado por la Autoridad Palestina, el cual se encuentra involucrado en el incidente. Nazal añadió que este comité independiente no solo debe investigar el incidente en sí junto a sus circunstancias, sino también presentar recomendaciones para reformar a la Autoridad Palestina y restaurar el estado de derecho y todas las libertades del pueblo palestino.

Nazal escribió: «Es inconcebible que el decimo octavo gobierno palestino es decir, el actual gobierno haya formado un comité de investigación con el propósito de investigar el horrible tema del asesinato del mártir Nizar Banat, porque este gobierno está de hecho involucrado en esto asunto, directa o indirectamente, ya que es responsable del comportamiento de los aparatos de seguridad que allanaron la casa donde este se hospedaba, lo sacaron arrastrado, lo arrestaron y lo golpearon, provocando su muerte no-natural. También es inconcebible que la Autoridad Palestina haga de esta situación un mero espectáculo de que maneja este asunto, o cuente con tiempo para mitigar la ira popular, en lugar de atender el sentimiento y las demandas de la ciudadanía deponiendo al gobierno, protegiendo a la sociedad y preservando el orden público.

«El tema Nizar Banat se ha convertido en motivo de preocupación para la ciudadanía y no puede dejar que pase por alto… antes de que se restablezcan los derechos individuales y colectivos de la población: el derecho de la familia del mártir y el derecho del pueblo a saber lo que realmente ocurrió. Esto todo esto saldrá a la luz solo después de que los responsables rindan cuentas y comparezcan ante la justicia, cada uno de acuerdo al alcance de su responsabilidad y después de que se redefinan la función, el enfoque y los deberes de los aparatos de seguridad, que deberían ser, proteger al pueblo palestino y sus derechos básicos e implementar la ley en lugar de violarla. Para que la investigación sea justa y transparente y arroje resultados dignos de ser llevados al conocimiento público, es necesario hacer lo siguiente… exponer a todos los responsables de dar las instrucciones y órdenes y de idear el plan y conspiración, determinar el alcance de su responsabilidad, de acuerdo a la ley y sancionarlos, pues es evidente que los perpetradores actuaron de manera deliberada, dado que Banat fue arrestado ocho veces seguidas.

«Lo que actualmente se espera del comité formado por la Comisión Independiente de Derechos Humanos y la institución de derechos humanos Al-Haqq en Ramala… es que complete sus investigaciones luego de recibir los resultados de los exámenes médicos completos y amplíe su lista de miembros incorporando a más organizaciones de derechos humanos y figuras reconocidas por su honestidad y opiniones independientes que no estén influenciadas por la postura oficial de las autoridades. Esto debe hacerse no solo para presentarle a la población la verdad sobre la muerte de este mártir y las circunstancias del incidente, sino con el fin de presentar recomendaciones para democratizar a la Autoridad Palestina, enmendar la situación interna y tomar medidas para fortalecer el estado de derecho, los derechos colectivos palestinos y el respeto a la libertad de opinión y expresión, la cual se ha visto comprometida…

«Nosotros constantemente escuchamos que la Autoridad Palestina no implementa las decisiones y los tratados internacionales que esta ha respaldado… La Autoridad Palestina puso su firma en la convención de las Naciones Unidas contra las torturas de todo tipo e implantó todos sus protocolos, e incluso preparó su primer informe nacional sobre este tema, pero el informe nunca fue publicado en el boletín oficial. La Autoridad Palestina también se unió a la Declaración Universal de Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que mencionan el derecho de opinar y disentir.

También se menciona constantemente el hecho de que la Autoridad Palestina no le otorga importancia a algunas de sus decisiones que sustentan sus obligaciones con la sociedad y sus derechos, tales como el decreto presidencial de febrero, 2020 sobre las libertades generales. El artículo 2 de este decreto establece que está prohibido perseguir, arrestar o encarcelar a personas por expresar su opinión y el artículo 3 llama a liberar a todos aquellos que ya han sido detenidos y encarcelados por sus opiniones. Después de todos estos decretos, decisiones y acuerdos descubrimos que todo es parte de un show y solo tienen validez en papel, destinados a crear una mera apariencia de democracia…

«Con el fin de evitar la anarquía junto a más cismas y querellas, la única opción que poseemos es fijar inmediatamente una fecha para las elecciones a la presidencia, para el Consejo Legislativo y los consejos locales, con el propósito de promulgar la voluntad y la elección que tome el pueblo, y hacer que el poder ejecutivo sea supervisado y que rinda cuentas. Las elecciones son la única forma segura de rehabilitar el régimen político, a fin de que podamos ser libres para participar en la lucha principal, contra la ocupación…»[15]

