El día 24 de agosto del presente año 2022, el periodista y político egipcio Osama Al-Ghazali Harb publicó en su columna en el diario del gobierno egipcio Al-Ahram, un breve e inusual artículo titulado «El Holocausto», en el que subrayó que el Holocausto fue «uno de los mayores crímenes de exterminio masivo en la historia de la humanidad». Al describir el exterminio organizado perpetrado por los nazis contra los judíos utilizando cámaras de gas y crematorios, este también enfatizó que la cifra estimada de víctimas en el Holocausto es de seis millones y agregó que este evento histórico «sin lugar a dudas conmociona la conciencia humana a lo largo de generaciones».

Aparentemente, la columna fue publicada dentro del contexto de las recientes declaraciones hechas por el presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud ‘Abbas, quien afirmó, durante una visita de estado a Alemania, que Israel ha perpetrado «50 masacres» y «50 holocaustos» contra los palestinos desde el año 1947.[1] El artículo de Al-Ghazali Harb es especialmente llamativo debido a que, tras los comentarios de ‘Abbas’, la prensa palestina y árabe publicó muchos artículos que respaldan sus afirmaciones.[2] Tales artículos también fueron publicados en la prensa egipcia, incluso por los periodistas séniores Gallal ‘Aref, jefe del Consejo de prensa de Egipto y ‘Abd Al-Mohsen Salama, editor en jefe del diario Al-Ahram, quienes afirmaron que ‘Abbas no se equivocó cuando acusó a Israel de perpetrar un holocausto contra los palestinos.[3]

Lo siguiente son extractos traducidos del artículo escrito por Osama Al-Ghazali Al-Harb:[4]

“’Holocausto’ es una palabra alemana que significa ‘incineración colectiva’. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, este ha llegado a referirse al exterminio masivo perpetrado por el líder alemán Adolf Hitler contra los judíos de Europa entre los años de 1941 y 1945, siendo este uno de los mayores crímenes de exterminio masivo en la historia de la humanidad. La ideología nazi sostenía que los alemanes son una raza pura con derecho a gobernar el mundo y eliminar o expurgar razas mixtas como los polacos, gitanos, judíos, eslavos y africanos. Según esta ideología, ciertos grupos en la sociedad también son infrahumanos, así estos fuesen arios, tales como homosexuales, delincuentes, discapacitados físicos o mentales, comunistas, liberales, los testigos de Jehová y cualquiera que rechace la ideología nazi. Todos estos grupos fueron sometidos a un exterminio espantoso. Además, más de 400.000 discapacitados mentales fueron esterilizados quirúrgicamente para evitar así que tuviesen hijos y miles de discapacitados, enfermos mentales y enfermos crónicos fueron ‘eutanasiados’ utilizando diversos métodos.

“Pero el crimen más grave perpetrado por los nazis fue contra los judíos. Poco después de que llegaron al poder en Alemania en el año 1933, los nazis anunciaron un boicot a los negocios, empresas e instituciones propiedad de judíos en el país. Marcar las puertas y ventanas de los negocios judíos y hogares se convirtió en un fenómeno cada vez más común, junto a consignas que llamaban a boicotear a los judíos, quienes eran percibidos como un desastre que había caído sobre Alemania. El exterminio organizado contra los judíos comenzó en 1941, en el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis comenzaron la construcción de instalaciones para el exterminio masivo utilizando gas. Se construyeron seis campos de concentración de este tipo, todos ellos en Polonia. Todos tenían cámaras de gas o crematorios, cada uno de los cuales podía contener 2.500 personas. Los prisioneros eran llevados a los campos en trenes, después de lo cual eran conducidos a las cámaras de gas y los asesinaban con cianuro o algún otro gas venenoso. Después de morir, sus cuerpos eran incinerados en crematorios dentro de las mismas edificaciones.

«¿Cuántos judíos fueron exterminados? ¡Según lo evaluado, la cifra fue de unos seis millones! ¡Esa, en pocas palabras, es la historia del Holocausto nazi contra los judíos, que sin duda conmociona la conciencia humana a lo largo de generaciones!»

[1] Dw.com/ar, 16 de agosto, 2022. Véase también el video del portal MEMRI TV No. 9761 – El presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas durante una conferencia de prensa realizada con el canciller alemán: Israel ha cometido 50 holocaustos contra el pueblo palestino – 16 de agosto, 2022.

Cabe señalar que, en respuesta a las críticas, ‘Abbas emitió una aclaración, en la que dijo que el Holocausto es el crimen más atroz de la historia moderna y que no había querido negar su singularidad, pero agregó que desde el Nakba las fuerzas israelíes han continuado perpetrando distintas masacres contra el pueblo palestino. Wafa.ps, 17 de agosto de 2022.

También cabe señalar que ‘Abbas ha negado previamente el alcance del Holocausto. En la introducción a su libro del año 1984 El otro lado: La relación secreta entre el nazismo y el sionismo, el cual se basa en su tesis doctoral, escribió que «la cifra de víctimas judías en el Holocausto pudiera ser de seis millones, pero pudiera también ser mucho más reducido, incluso a menos de un millón» y que «la participación del movimiento sionista en inflar la cifra de asesinados en la guerra tenía como objetivo asegurar grandes ganancias». Este también cuestionó si las cámaras de gas fueron utilizadas para asesinar judíos. Véase el Informe Especial No. 15 de MEMRI, «Abu Mazen: Un perfil político», 29 de abril, 2003; serie de MEMRI Investigación y Análisis No. 95, «Líder palestino: El número de víctimas judías en el Holocausto pudiera ser ‘incluso menos de un millón…’ El movimiento sionista colaboró ??con los nazis para ‘expandir el exterminio masivo’ de los judíos», 31 de mayo, 2002.

La televisión palestina incluso transmitió un programa sobre la tesis doctoral y el libro de ‘Abbas. Véase el video del portal MEMRI TV No. 6688, “Televisión de la Autoridad Palestina elogia la tesis doctoral del presidente Abbas sobre la negación del Holocausto y los ataques terroristas lanzados desde el Líbano”, 20 de julio, 2018.

En un discurso del año 2018 pronunciado ante el Consejo Nacional Palestino en Ramala, ‘Abbas dijo que las masacres a las que los judíos europeos habían sido sometidos desde el siglo 11 hasta el Holocausto no se debieron a que fueran judíos, sino «a causa de su función en la sociedad, que tuvo que ver con la usura, los bancos, etc. Véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 7452 – «Presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas: El Holocausto y las masacres de judíos europeos se debió a su función en la sociedad como usureros; Hitler llegó a un acuerdo con los judíos», 2 de mayo, 2018.

[2] Véase por ejemplo la serie de MEMRI Despacho Especial No. 10144 – “Funcionario de Fatah: El presidente palestino ‘Abbas tenía razón al decir que Israel ha perpetrado ‘50 holocaustos’” – 17 de agosto, 2022.

[3] Véase Akhbar Al-Yawm (Egipto), 20 y 22 de agosto, 2022; Al-Ahram (Egipto), 22 de agosto, 2022.

[4] Al-Ahram (Egipto), 24 de agosto, 2022.

