Portal de noticias saudí: Los hijos del líder de Hamás Isma’il Haniya, son unos corruptos y poseen estilos de vida extravagantes y hedonistas

El día 30 de diciembre, 2022 el portal de noticias saudí Elaph.com informó, citando una «fuente palestina bastante bien informada», que Ma’az Haniya, hijo del líder de Hamás Isma’il Haniya, obtuvo recientemente un pasaporte turco, lo que le permite salir fácilmente de Gaza y viajar al extranjero, donde vive en lujo y administra los bienes y raíces de la familia. El portal afirma que, desde que Haniya se convirtió en jefe del buró político de Hamás, su familia ha estado viviendo de manera extravagante y comprando extensas propiedades en Gaza y en el extranjero. El portal afirma además que los hijos de Haniya beben alcohol en el extranjero y pasan tiempo en clubes nocturnos de lujo con mujeres que no son sus esposas.

Esta no es la primera vez que los medios de comunicación árabes informan sobre el estilo de vida extravagante y la corrupción que impera en los líderes de Hamás y sus familias, informes que han provocado la ira entre los palestinos de Gaza. Las críticas aumentaron a medida que la situación en Gaza se deterioró y muchos más familiares de los líderes abandonaron la Franja de Gaza para establecerse en el extranjero. A finales de julio, 2022 por ejemplo, se informó que a varios miembros de la familia de Haniya se les permitió salir de la Franja a través del cruce Rafah y unirse a otros miembros de la familia que se habían establecido en Turquía. En respuesta, activistas en Gaza lanzaron una campaña en las redes sociales acusando a los líderes de Hamás de corrupción.[1] El mismo Isma’il Haniya ha estado viviendo en el extranjero desde el año 2019, dividiendo su tiempo entre Turquía y Catar.[2]

En noviembre, 2021 circuló en las redes sociales de que el hijo de otro líder de Hamás, Ghazi Hamad, le brindó a su hermano una luna de miel en el Sinaí como regalo de bodas. Muchos habitantes de Gaza vieron esto como un reflejo de la insensibilidad de los líderes ante la dura realidad en la Franja de Gaza. En diciembre del 2021, un periodista en Gaza publicó un artículo criticando a los líderes de Hamás por hacer viajes frecuentes al extranjero e invertir su dinero allí, mientras que los habitantes de Gaza luchan para ganarse la vida y sufren bajo el yugo de la fallida administración de Hamás.[3]

Este informe da un repaso a los informes sobre la corrupción y el extravagante estilo de vida de la familia Haniya y las críticas que esto suscitó dentro de la Franja de Gaza.

Informe en portal saudita: Los hijos de Haniya controlan las esferas de bienes raíces y deportes en Gaza; la familia Haniya se ha enriquecido gracias a su posición

El artículo publicado el día 30 de diciembre, 2022 en el portal de noticias saudita Elaph.com declaró lo siguiente: “Los hijos del jefe del buró político de Hamás Isma’il Haniya, continúan viviendo de manera extravagante y poseen bienes y raíces en Gaza y en el extranjero. Una fuente palestina informada le dijo a Elaph que, hace ya varios días Ma’az Isma’il Haniya logró obtener un pasaporte turco para facilitarle a él y a su familia viajar por el mundo y seguir viviendo de manera extravagante, mientras que la población en Gaza sigue viviendo bajo el cerco israelí y bajo el yugo de Hamás, que suprime su libertad personal, especialmente su libertad de movimiento y viaje. Los aparatos de Hamás vigilan a todos los que salen de la Franja con fines médicos, comerciales u otros, a fin de interrogarlos y a veces, incluso despojarlos de algo de su dinero…

«Ma’az Isma’il Haniya viaja entre Gaza y Turquía con pasaporte turco, que recibió sin costo alguno, solo porque su padre es Isma’il Haniya… Este invierte en bienes y raíces turcos, ya que en Gaza se le conoce como Abu Al-‘Iqarat («El propietario») por poseer múltiples apartamentos, villas y edificios en diferentes partes de la Franja. Es un hecho bien conocido que la familia de Isma’il Haniya nunca fue tan opulenta antes de que este se convirtiera en jefe del buró político de Hamás…

«Los hijos de Isma’il Haniya controlan el mercado inmobiliario y la esfera de los deportes en Gaza… También poseen generadores y venden energía eléctrica a los habitantes de Gaza mientras ellos mismos la obtienen gratis. En Gaza se habla de que los hijos de Isma’il Haniya beben alcohol en el extranjero y pasan sus noches en las mejores discotecas, junto a mujeres que no son sus esposas”.[4]

Julio del año 2022: Críticas en las redes sociales contra la familia de Haniya por mudarse al extranjero

Tal como fue mencionado, ya ha habido críticas públicas en contra de los hijos y la familia de Haniya por abandonar Gaza y establecerse en Turquía y Catar. A finales del mes de julio, 2022 por ejemplo, se informó que el hijo de Haniya, Hazem junto a su esposa y sus dos hijos, así como también la hija del hijo de Haniya ‘Abd Al-Salam, obtuvieron el permiso para salir de Gaza a través del cruce fronterizo Rafah y unirse a otros miembros de la familia Haniya que viven en Turquía. Esto provocó una campaña en las redes sociales contra los líderes de Hamás, titulada «Nuestras manos están limpias». El nombre hace alusión a un discurso pronunciado por Haniya en el año 2009, en celebración al 22avo aniversario de la fundación de Hamás, en el que dijo: «Nuestras manos están limpias. Nosotros no robamos fondos, no tenemos bienes y raíces ni construimos villas…»[5]

Algunos palestinos compartieron un documento oficial, una lista de viajeros a los que se les había dado permiso para salir de Gaza a través del cruce Rafah, incluyendo a varios miembros de la familia de Haniya y acusaron a los líderes de Hamás de hipocresía. Por ejemplo, Jamila ‘Abed tuiteó lo siguiente: «Las familias de los líderes, sus hijos, nietos y otros descendientes, no creen en su empresa. Aunque pueden llevar vidas ricas en Gaza, eligen irse a hoteles y villas en Doha y Estambul. Los líderes] y sus familias no creen en esta empresa, pero dejan como rehenes a los hambrientos habitantes de Gaza, que sufren bajo el peso de la pobreza, la miseria y el hambre».[6]

El usuario Muhammad Majed tuiteó de forma similar: «… Si sus propios hijos no creen en su empresa, ¿cómo esperan que la población común crea en ello?… ¿Esperan que ellos crean en esta cuando vean que todos sus hijos viven en el extranjero como reyes? ¿Cómo esperan que crean en ello cuando ellos y sus hijos se están ahogando en el mar… tratando de encontrar una vida mejor en el extranjero, mientras que sus hijos poseen negocios privados e inversiones inmobiliarias en el extranjero? El barco en el que desean que navegue el pueblo de Gaza es el barco de la pobreza, el hambre, la miseria, la ignorancia y la falta de patriotismo».[7]

Críticas similares fueron expresadas incluso antes del lanzamiento de la campaña «Nuestras manos están limpias». El día 16 de marzo, 2019 por ejemplo, un gazatí tuiteó lo siguiente: «Gaza está sitiada, con una excepción: ‘Abd Al-Salam Isma’il Haniya, el hijo de nuestro querido líder. Este ha viajado alrededor del mundo, recaudando y robando dinero en nombre del pueblo palestino!!!!! #WeWantToLive». El mensaje fue publicado con fotografías de ‘Abd Al-Salam Haniya en diferentes partes del mundo, incluyendo una con su padre.[8]

Informes sobre bienes e inmuebles propiedad de la familia Haniya

Los medios de comunicación también informaron sobre bienes e inmuebles propiedad de la familia Haniya. En un informe publicado el día 4 de enero, 2023 en el portal egipcio Al-Omah, la periodista palestina Lara Ahmad escribió lo siguiente: «¿Quiénes son los hijos de Isma’il Haniya y qué es lo que poseen? Sus hijos Humam y Ma’az poseen varios departamentos en el edificio Al-Zaharna en Gaza, con un área total de 650 metros cuadrados… También tienen un generador privado, instalado en un lote de 1.000 metros cuadrados frente a este edificio, para garantizar que sus apartamentos siempre tengan luz y electricidad cuando los otros apartamentos y edificios cercanos están a oscuras… Un tercer hijo, Muhammad, posee ciudadanía turca, que obtuvo sin el menor esfuerzo. Este viaja con frecuencia a Estambul de vacaciones y para controlar los fondos de la familia en el extranjero. Si la familia alguna vez tiene que huir de Gaza, él será su bote salvavidas. El cuarto hijo, Wisam, posee un edificio de cinco pisos en Al-Shanti en el barrio Sheikh Radwan en Gaza… y el quinto hijo, el capitán ‘Abd Al-Salam Haniya, es el ‘rey de los deportes’, tal como se le llama en Gaza. Es dueño de apartamentos que se le dieron sin costo alguno en Madinat Hamad (un proyecto de viviendas de Catar en Khan Younis) y una villa cerca del estadio palestino en Gaza, en la que vive. Este controla la esfera de los deportes palestinos en Gaza y trae periódicamente fondos del extranjero, especialmente de Catar y Turquía, que invierte en sus empresas privadas y en los clubes deportivos que cultiva.

«Los bienes propios de Isma’il Haniya, que están registrados a nombre de sus asociados y a los hijos de sus dos hermanas, incluyen lo siguiente: propiedad parcial de las torres Al-Malash… en Gaza; cuatro apartamentos en el edificio Tabarak Alá… dos apartamentos en el barrio Al-Hawa en Gaza… un lote en la zona de Al-Sudaniya de Gaza; una ‘casa de verano’ en la zona de Al-Sawahira en el campamento de refugiados Al-Nusairat; su primera casa, en el campamento de refugiados Al-Shati, que fue su único hogar hasta el año 2007 (el año en que Hamás se hizo cargo de la Franja de Gaza); un ático detrás de la torre Al-Sousi… una empresa de electricidad y electrodomésticos… joyerías y casas de vacaciones propiedad conjunta con un individuo llamado Abu Al-Qassem Qassem y una fábrica de cemento y de trituración de piedra, en copropiedad con las familias Al-Tibi y Enwaja.

“Esta rápida y sorprendente acumulación de riqueza por parte de los Haniya creó problemas para Hamás y se hicieron muchas preguntas sobre la manera en que llegaron a poseer todos estos bienes y raíces… cuando la población de Gaza ha estado sufriendo una pobreza degradante desde que el movimiento llegó al poder y esto incluye incluso a miembros de Hamás, tanto sus funcionarios públicos como sus activistas”.[9]

Según un informe investigativo del año 2021 que apareció en el semanario saudí en Londres Al-Majalla, la riqueza personal de Isma’il Haniya se estima en no menos de $4 millones, ya que en el año 2010 compró un terreno por esta cantidad en el campamento de refugiados Al-Shati. Haniya ha registrado la mayor parte de sus activos a nombre de sus familiares, que son dueños de tierras en varias partes de la Franja de Gaza. El informe afirma que la rápida y sorprendente acumulación de riqueza atribuida a Isma’il Haniya – quien no fue miembro destacado de la dirigencia de Hamás antes de las elecciones al Consejo Legislativo de la Autoridad Palestina del año 2006, tras las cuales fue nombrado primer ministro de la Autoridad Palestina – se llevó a cabo mediante tácticas «mafiosas», ya que Haniya y los ministros de su gobierno tomaron el control de la economía de la Franja de Gaza y comenzaron a imponer impuestos privados sobre los bienes que eran contrabandeados desde Egipto a través de túneles. El informe incluía una afirmación del alto funcionario de la Autoridad Palestina Ahmad ‘Assaf, quien dijo en este contexto, en el año 2014, que el mercado de contrabando de túneles había convertido a 1.700 altos funcionarios de Fatah en millonarios.[10]

